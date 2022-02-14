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Таня Боброва

Британская энергокомпания случайно отправила клиентам чеки на триллионы фунтов в качестве компенсации за перебои с сетью Статьи редакции

Ошибку уже исправили.

  • Northern Powergrid (дочерняя компания Berkshire Hathaway Energy) по ошибке выписала чеки на тринадцатизначные суммы 74 своим клиентам, пишет BBC. Это была компенсация за отключение электроэнергии во время шторма Arwen в ноябре 2021 года.
  • Компания объяснила это технической ошибкой: в качестве суммы указали номер счётчика. Новые чеки пришлют 14 февраля.
  • В ноябре непогода оставила без электричества более 240 тысяч человек на несколько дней. В феврале 2022-го клиенты раскритиковали компанию из-за долгого решения о компенсациях. Через несколько дней они стали публиковать в соцсетях скриншоты чеков на триллионы фунтов стерлингов.

#новость

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Валентин Остапенко

Мне прислали тоже. Завтра покупаю Apple.
Чтобы еще прикупить? Нуждаюсь в мнении экспертов vc.

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Анон Плиз

Чтобы еще прикупить?
Учебник Розенталя

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Марат Язмыш

Жалко что клиенты этой компании не пишут на VC)

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Sergey Khohlachev

Купите ФК «Спартак» Москва.

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Eugene Danilov

купи Northern Powergrid

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Ivan Kulmyaev

Не знаю какой у ребят регламент.
Но надеюсь, кто то успел обналичишь 🤣

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Airat Kafman

В России: энергетическая компания вписывает номера счетчиков в суммы по оплате за электроэнергию. 74 пользователя вынуждены доказывать и собирать справки, обращаться в СМИ и доказывать, что они не намотали столько.

Это утрировано, но недалеко от правды)

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