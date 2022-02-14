Когда бесплатное платно в Альфа банке, списание банком комиссии за обслуживание, когда Поддержка говорит, что её нет

Был зарплатный проект и кредит в Альфе. Кредит закрыт, но счёт и дебетовая зарплатная карта остались. Решил уточнить, сколько стоить обслуживание. Написал в Чат