Британская энергокомпания случайно отправила клиентам чеки на триллионы фунтов в качестве компенсации за перебои с сетью Статьи редакции
Ошибку уже исправили.
- Northern Powergrid (дочерняя компания Berkshire Hathaway Energy) по ошибке выписала чеки на тринадцатизначные суммы 74 своим клиентам, пишет BBC. Это была компенсация за отключение электроэнергии во время шторма Arwen в ноябре 2021 года.
- Компания объяснила это технической ошибкой: в качестве суммы указали номер счётчика. Новые чеки пришлют 14 февраля.
- В ноябре непогода оставила без электричества более 240 тысяч человек на несколько дней. В феврале 2022-го клиенты раскритиковали компанию из-за долгого решения о компенсациях. Через несколько дней они стали публиковать в соцсетях скриншоты чеков на триллионы фунтов стерлингов.
Мне прислали тоже. Завтра покупаю Apple.
Чтобы еще прикупить? Нуждаюсь в мнении экспертов vc.
Чтобы еще прикупить?
Учебник Розенталя
Жалко что клиенты этой компании не пишут на VC)
Купите ФК «Спартак» Москва.
купи Northern Powergrid
Не знаю какой у ребят регламент.
Но надеюсь, кто то успел обналичишь 🤣
В России: энергетическая компания вписывает номера счетчиков в суммы по оплате за электроэнергию. 74 пользователя вынуждены доказывать и собирать справки, обращаться в СМИ и доказывать, что они не намотали столько.
Это утрировано, но недалеко от правды)
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