В Петербурге с 21 февраля продлят работу ресторанов, кафе и кинотеатров до 2 часов ночи Статьи редакции
До этого они могли работать только до 23:00.
- До двух часов ночи продлевается работа ресторанов, кафе, цирков, концертных залов, кинотеатров, объектов развлечения и досуга, аквапарков, океанариумов, зоопарков, катков и аттракционов. Соотвествующий указ подписал губернатор города Александр Беглов.
- С 8 ноября 2021 года ресторанам и кинотеатрам было запрещено работать после 23:00. Ограничения снимали один раз — в новогоднюю ночь.
- Ночные клубы, кабаре и дискотеки по-прежнему запрещены. Кроме того, до 2 часов ночи можно проводить и различные мероприятия.
- Также с 21 февраля можно посещать музеи, театры, цирки, кинотеатры, рестораны, кафе и другие общественные места, в которых требуют QR-код о вакцинации, с сертификатом, который выдают при наличии антител.
Умиляют губернаторы, которые умеют договориваться с короной. Если раньше короной могли заболеть после 23-00, то теперь только после 02-00.
Ура, а я уже три дня жду долбанного врача из поликлиники с тестами на ковид.
Скорую вызывали или именно врача из поликлинники, к которой привязаны? Как мне объяснили, когда я на днях болел ковидлой, если из вас прямо сейчас не вылезает чужой, если вы не теряете сознание от температуры или уже тупо не умираете, никакой "скорой' вы не дождетесь. Скорая - это вредный остаток СССР, что вы....
Теперь заживём! Тем временем в Исландии отменили ковид.
там небось норма жижизации перевыполнена, вот и разгадка.
Там 4 человека на кв метр 😁. С населением в 350к (может уже больше) можно и отменить.
А после 2:00 коронавирус спит?) интересно всё это)
Привет! Меня зовут Даниэль, мы с командой создаем SAAS-сервисы и инструменты для онлайн-торговли крупных ритейлеров. Знаю много о том, как бизнес строит отношения с покупателями онлайн и офлайн, какие тут есть проблемы и как их решать. Сегодня расскажу, как мы помогли «Асконе» перейти на электронные чеки и превратить их в инструмент оцифровки и…
Стоимость тарифов и условия работы пока неизвестны.
Update-informer — библиотека, которая позволяет автоматически проверять наличие новых версий на GitHub и Crates.io — реестре крейтов сообщества Rust, основной ресурс, где хранятся все проекты, библиотеки и т. д. Инструмент создал open-source энтузиаст Evrone Михаил Грачёв.
Омниканальный маркетинг увеличивает выручку компании. Контакт компания-клиент формируется в нескольких точках: офлайн покупки в торговых центрах, интернет-магазин, мобильное приложение, социальные сети, мессенджеры. Покупка происходит именно в том канале, где в данный момент клиенту максимально комфортно находиться. Поэтому последние несколько…