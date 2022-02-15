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Евгения Евсеева

В Петербурге с 21 февраля продлят работу ресторанов, кафе и кинотеатров до 2 часов ночи Статьи редакции

До этого они могли работать только до 23:00.

  • До двух часов ночи продлевается работа ресторанов, кафе, цирков, концертных залов, кинотеатров, объектов развлечения и досуга, аквапарков, океанариумов, зоопарков, катков и аттракционов. Соотвествующий указ подписал губернатор города Александр Беглов.
  • С 8 ноября 2021 года ресторанам и кинотеатрам было запрещено работать после 23:00. Ограничения снимали один раз — в новогоднюю ночь.
  • Ночные клубы, кабаре и дискотеки по-прежнему запрещены. Кроме того, до 2 часов ночи можно проводить и различные мероприятия.
  • Также с 21 февраля можно посещать музеи, театры, цирки, кинотеатры, рестораны, кафе и другие общественные места, в которых требуют QR-код о вакцинации, с сертификатом, который выдают при наличии антител.

#новость #covid19 #петербург

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Умиляют губернаторы, которые умеют договориваться с короной. Если раньше короной могли заболеть после 23-00, то теперь только после 02-00.

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Askar Samanchiev

Ура, а я уже три дня жду долбанного врача из поликлиники с тестами на ковид.

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Алексей Владимирович

Скорую вызывали или именно врача из поликлинники, к которой привязаны? Как мне объяснили, когда я на днях болел ковидлой, если из вас прямо сейчас не вылезает чужой, если вы не теряете сознание от температуры или уже тупо не умираете, никакой "скорой' вы не дождетесь. Скорая - это вредный остаток СССР, что вы....

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Анатолий Щербина

Теперь заживём! Тем временем в Исландии отменили ковид.

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vanez

там небось норма жижизации перевыполнена, вот и разгадка.

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Анатолий Щербина

Там 4 человека на кв метр 😁. С населением в 350к (может уже больше) можно и отменить.

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Ольга Ивакина

А после 2:00 коронавирус спит?) интересно всё это)

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