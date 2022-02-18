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Таня Боброва

Очарование маленького города и красота курорта: Disney представил проект жилого посёлка в Калифорнии Статьи редакции

В нём будут дома, магазины и развлекательные комплексы. Гости смогут посетить курорт по абонементу.

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Компания открыла подразделение Storyliving by Disney, которое будет работать в составе отдела, развивающего тематические парки, и спроектирует несколько жилых посёлков. Об этом пишет The Verge.

В рекламном ролике Disney описывает проект как «сообщество, сочетающее теплоту и очарование маленького городка и красоту курорта. На первом этапе компания создаст посёлок под названием Cotino на 1900 домов. Его построят вблизи города Ранчо-Мираж в Калифорнии.

Здесь и далее — проект Cotino

Согласно концепту проекта, в посёлке появятся виллы, жилые комплексы, оазис с «чистой бирюзовой водой», магазины, рестораны и развлекательные площадки. Также планируется построить отель и клуб, где круглогодично будут проходить мероприятия и диснеевские программы.

Часть застройки отдадут под жильё для людей старше 55 лет. Те, кто не проживает на территории, смогут посетить курортный комплекс по абонементу. Сроки строительства и другие детали компания не раскрыла.

По данным USA Today, хотя Disney будет заниматься маркетингом и операциями, строить и продавать дома будут подрядчики.

Презентация Cotino

Это не первый проект Disney в строительстве, отмечает The Verge. Например, у него есть курорт Golden Oak во Флориде, цены на дома в котором начинались от $1,6 млн.

#disney

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Ярослав Яковлев

крутая идея) особенно для детей)

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Розовая мечта прямо. Сюси-пуси, все такие добрые и счастливые, а деньги зарабатывают где-то там условные негры. А у этих все хорошо.

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Константин .

Почему розовая? Очередной курорт. На деньги не условных негров. ☻

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