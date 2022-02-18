Очарование маленького города и красота курорта: Disney представил проект жилого посёлка в Калифорнии Статьи редакции
В нём будут дома, магазины и развлекательные комплексы. Гости смогут посетить курорт по абонементу.
Компания открыла подразделение Storyliving by Disney, которое будет работать в составе отдела, развивающего тематические парки, и спроектирует несколько жилых посёлков. Об этом пишет The Verge.
В рекламном ролике Disney описывает проект как «сообщество, сочетающее теплоту и очарование маленького городка и красоту курорта. На первом этапе компания создаст посёлок под названием Cotino на 1900 домов. Его построят вблизи города Ранчо-Мираж в Калифорнии.
Согласно концепту проекта, в посёлке появятся виллы, жилые комплексы, оазис с «чистой бирюзовой водой», магазины, рестораны и развлекательные площадки. Также планируется построить отель и клуб, где круглогодично будут проходить мероприятия и диснеевские программы.
Часть застройки отдадут под жильё для людей старше 55 лет. Те, кто не проживает на территории, смогут посетить курортный комплекс по абонементу. Сроки строительства и другие детали компания не раскрыла.
По данным USA Today, хотя Disney будет заниматься маркетингом и операциями, строить и продавать дома будут подрядчики.
Это не первый проект Disney в строительстве, отмечает The Verge. Например, у него есть курорт Golden Oak во Флориде, цены на дома в котором начинались от $1,6 млн.
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