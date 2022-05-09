«Концепция боулинга с пивом и дешёвыми снеками больше не работает»: как устроен боулинг-ресторан Brooklyn Bowl Статьи редакции
Рассказывает Артём Рахмеев о бизнесе с выручкой 80 млн рублей в год.
Тюменец Артём Рахмеев с 19 лет занимается предпринимательством — сначала занимался мерчендайзингом, потом торговлей снаряжения для катания на сноуборде. В 2016 году вместе с инвесторами он открыл боулинг-ресторан Brooklyn Bowl.
У заведения два филиала в Тюмени, общие вложения в них составили более 100 млн рублей. В 2022 году предприниматель планирует открыть ещё два боулинг-ресторана. Он рассказал, почему запустил боулинг, как просчитался с вложениями на 25 млн рублей и почему боулинг в старом формате не могут привлекать гостей.
Жизнь до боулинга
В 19 лет Рахмеев зарегистрировал ИП и занялся мерчандайзигом на аутсорсе для компании, которая торговала коньяком. Потом он увлёкся катанием на сноуборде и стал перепродавать б/у снаряжение — он арендовал помещение и свозил туда всё, что находил на «Авито» и у знакомых. Когда бизнес стал приносить стабильный доход, Рахмеев перешёл на торговлю новым оборудованием.
Магазин работал несколько лет — до 2015 года, пока не случился экономический кризис и курс валюты не вырос в два раза. Рахмеев заказывал снаряжение у официального дистрибьютора в России и платил ему в евро, после роста курса это стало не выгодно.
С 2010 года он работал на заводе по производству акриловых ванн. Начинал как операционист отдела продаж и за шесть лет стал руководителем департамента оптовых продаж.
На заводе он узнал, что такое счёт-фактура и накладная, как выставляются акты выполненных работ, счета и подобное, говорит предприниматель. В то время он вместе с директором предприятия Вадимом Коряковым проводил среди ключевых клиентов — оптовых покупателей ванн — турниры по боулингу.
В 2015 году Рахмеев уволился с работы и закрыл магазин. Тогда же он вспомнил об идее открыть боулинг и обсудил её с Коряковым — партнёры решили открыть собственное заведение.
Первым делом начали искать помещение. Им приглянулся строящийся ТЦ — «Тюмень Сити Молл» c большой площадкой, где планировалось открытие роллердрома. По словам Рахмеева, управляющая компания торгового центра сомневалась, что боулинг может привлекать достаточно людей.
Он провёл опрос жителей района «Что вы хотите видеть в ТЦ?», и боулинг оказался на втором месте. Когда предприниматель презентовал идею руководству ТЦ, оно согласилось отдать площадку под боулинг. Они заключили договор на аренду помещения на 2300 м².
Подготовка к запуску
Поскольку партнёры сняли помещение в строящемся ТЦ, у них было достаточно времени, чтобы спланировать открытие. Они договорились, что Рахмеев возьмёт основную работу на себя, а Коряков будет только инвестировать и участвовать в принятии стратегических решений.
Предприниматель начал изучать боулинг-центры в других регионах. Так он нашёл в Москве «Самокат» и написал его управляющему, что открывает боулинг в Тюмени и хочет на стажировку. Сначала они созвонились, чтобы познакомиться, а потом Артём поехал в Москву.
Неделю Рахмеев работал в «Самокате»: смотрел, как устроены процессы изнутри, и общался с управляющим заведения. В первую очередь его интересовали суммы: вложения, выручка, ежемесячные, еженедельные и ежедневные расходы.
Пока Рахмеев находился в столице, он обошёл московские боулинги как посетитель и, проанализировав их, понял, что большинство продаёт только пиво и снеки.
Параллельно он смотрел, какие концепции есть в других странах. Он нашёл две интересные для себя концепции из США: Bowlero и Brooklyn Bowl — Рахмеев говорит, что они придумали название своего заведения раньше и они случайно совпали.
В них боулинг совмещён с рестораном и концертной площадкой и много внимания уделяется атмосфере: интерьеру, освещению и музыке.
- Развлекательные — стендап, живая музыка, вечеринки, а также детские мастер-классы и мероприятия с аниматорами. Часто они бесплатные, но зато привлекают в заведение людей и мотивируют остаться дольше. Благодаря этому повышается средний чек.
- Спортивные — турниры по боулингу. Они помогают в продвижении заведения среди спортсменов.
Вдохновившись зарубежным опытом, предприниматель решил построить сцену, открытый бар и добавить вечерние мероприятия: живую музыку, стендапы и вечеринки. Такая концепция соединяет в себе боулинг, ресторан и концертную площадку, а значит, будет востребована разными целевыми аудиториями.
Когда определились с концепцией, Рахмеев стал писать бизнес-план. Выходило, что на ремонт и запуск боулинга нужно 25 млн рублей. Он не вкладывал свои деньги.
Часть вложил его партнёр Коряков, часть — сторонний инвестор, имя которого Рахмеев не раскрыл, у него предприниматель брал 7,5 млн в рублей в 2014 году на закупку сноубордов. Он рассказал инвестору о проекте, презентовал идею и показал предварительный финансовый план. Тому стало интересно, и он вложился.
Партнёры договорились, что Рахмеев станет генеральным директором. Ему назначили зарплату 100 тысяч рублей в месяц и 10% доли. Артём сразу обозначил, что он единолично отвечает за все операционные процессы и сам принимает по ним решения. Предприниматель говорит, что это помогло избежать много проблем в будущем.
Помещение
Под боулинг подойдёт не каждая площадка, говорит предприниматель. Все дорожки одинакового размера, поэтому помещение должно быть правильной прямоугольной формы с межколонным пространством, кратным 3,5 метрам. В этом случае получится расположить максимальное количество дорожек.
Партнёры искали помещения только в ТРЦ, потому что:
- Там высокий трафик, что снижает затраты на рекламу и создаёт органический поток гостей даже в несезон.
- Он берёт на себя некоторые функции, например охрану и техническое обслуживание.
- Большое количество компаний для сотрудничества и кросс-маркетинга в одном месте.
Основной недостаток ТРЦ — высокие коммунальные платежи, говорит предприниматель. В месяц выходит около 400 тысяч рублей коммунальных платежей, основная сумма уходит на отопление и электроэнергию, которую потребляют кухня, дорожки и мультимедиа.
Помещение проектировали дизайнеры — им заплатили 500 тысяч рублей, на инженерный проект ушло — 200 тысяч рублей.
На этапе строительства Рахмеев допустил первую ошибку: сначала спроектировал и построил кухню, закупил оборудование и только после этого продумал меню. Оказалось, что часть оборудования не нужна — и она до сих пор хранится на складе. Со временем в меню появились роллы, поскольку гости постоянно о них спрашивали, и чтобы готовить их, пришлось строить ещё один цех внутри уже готовой кухни.
По ходу стройки стало понятно, что предприниматель просчитался с бизнес-планом — 25 млн рублей не хватит на открытие. Больше всего не сходились затраты на вентиляцию и электрику: Рахмеев закладывал 1 млн рублей, а вышло 10 млн рублей. В итоге открытие обошлось в 55 млн рублей. Инвесторы понимали, что для всех это первый опыт и поэтому к просчёту отнеслись лояльно.
Примерные расходы на открытие
Боулинг — 10 млн рублей. В него входят дорожки, их доставка, монтаж, ремонт, а также ботинки, кегли, натирочная машина и инструменты для ремонта.
Затраты зависят от количества дорожек и от того, в каком они состоянии. Новые дорожки покупать не выгодно с 2014 года из-за высокого курса доллара, поэтому в основном покупают б/у дорожки. В России есть несколько поставщиков — их предприниматель искал через знакомых спортсменов-боулеров. Они разбирают закрывающийся боулинг-центр и увозят оборудование к себе на склад.
Б/у дорожки стоят от 100 тысяч рублей. На этом этапе лучше привлечь специалистов, которые помогут оценить состояние дорожек или придумать, как из двух старых сделать одну хорошую, говорит Рахмеев.
Мультимедиа и звук — 10 млн рублей. Чтобы создать атмосферу, над дорожками повесили светодиодные панели, телевизоры по залу, свет и звук — сценический и фоновый.
Ресторан — 7 млн рублей. Плиты, печи, посуда, системы очистки воды, инвентарь. В ресторане посадка на 300 человек, поэтому только на посуду и инвентарь ушло около 2 млн рублей.
Интерьер — 10 млн рублей. Столы, стулья, декор, лампы и светильники. В ресторане 52 стола, максимальная посадка — около 300 человек.
Стройка помещения — 15 млн рублей. Общестроительные, отделочные работы, краски, пожарка, канализация, коммуникации, электрика и вентиляция.
Операционные расходы до открытия — 3 млн рублей. Обеспечительные платежи, зарплата команде, лицензия на алкоголь, продукты и алкоголь на старт.
Начало работы и первый провал
Чтобы привлечь аудиторию, Рахмеев завёл блог о стройке заведения. У него была личная страница в Facebook (Meta, которой принадлежит Facebook, признана в России террористической организацией) с 2000–3000 подписчиков. Но для боулинга он создал новые аккаунты в Facebook и «ВКонтакте».
В блоге предприниматель публиковал фотографии и видео со стройки, делился новостями и рассказывал раз в неделю, что они сделали, с какими сложностями столкнулись и как их решали. Тогда ещё не было не было маркетолога в команде, поэтому предприниматель всё писал и выкладывал сам. На некоторые посты он запускал таргет.
Всего до открытия собралось около 2000 подписчиков. Читатели пересылали посты друг другу и даже спрашивали «А когда будет пост?», если Артём долго ничего не выкладывал.
Рахмеев говорит, что блог о стройке был единственным способом продвижения. На маркетинговую стратегию, запуск рекламы не было ни времени, ни денег.
В техническом режиме боулинг открыли 9 февраля 2017 года. Чтобы привлечь гостей, провели турнир по боулингу — Brooklyn Open. В нём соревновались спортсмены из России и СНГ. С продвижением турнира помог Вадим, поскольку он давно участвует в других соревнованиях, а также тюменский спортсмен Максим Судат.
Он звонил спортсменам из разных регионов и приглашал их на Brooklyn Open. Событием заинтересовались местные СМИ и написали о нём. Это стало бесплатной рекламой для боулинга. Через два года о Brooklyn Open сняли репортаж для «Вечернего Урганта».
Два месяца заведение работало в техническом режиме. Официально оно открылось 1 апреля 2017 года. По словам предпринимателя, это была катастрофа, после которой он думал закрывать заведение.
В этот день клиенты заняли все места, однако команда работала неслаженно, а так как процессы были не отработаны, еда получалась не вкусной и гости её ждали по два часа. На сцене шёл стендап с несмешными шутками и плохим звуком.
Несмотря на провальное открытие и отсутствие рекламы, Артём говорит, что они с первого же месяца работали в плюс и удерживали стабильный поток гостей. Они работали в убыток только во время пандемии весной 2020 года и в 2017 году, когда власти Тюмени запретили детям посещать кафе и боулинги в связи с угрозой эпидемии детского менингита.
Выручка и ежемесячные траты
Выручка одного заведения в месяц — от 5 до 12 млн рублей в зависимости от сезона. Всего в 2021 году выручка составила около 80 млн рублей.
Ежемесячные расходы компании выглядит примерно так:
- Себестоимость продуктов ресторана — 2 млн рублей.
- ФОТ — 1,5 млн рублей.
- Маркетинг — 200 тысяч рублей.
- Аренда и коммунальные услуги — 1,4 млн рублей.
- Прочие операционные расходы и налоги — 1 млн рублей.
Прибыль составляет примерно 20% от выручки, около 16 млн рублей в год.
Мероприятия
В Brooklyn Bowl есть два направления мероприятий: развлекательные и спортивные.
В 2020 году в турнире Brooklyn Open участвовало 174 спортсмена, в 2021 году — 99. Они приезжают в Тюмень из других городов России, а также из Германии, Дании, Финляндии и Чехии.
Боулинг зарабатывает на международном турнире. Каждый участник платит взносы — 5000 рублей за один игровой блок. Всего в турнире шесть блоков, каждый спортсмен должен участвовать минимум в двух.
Выручка с турнира в 2019 году — 2,8 млн рублей, в 2020 году она выросла до 4 млн рублей, в 2021 году упала до 2,3 млн рублей из-за пандемии, участники не смогли приехать в Тюмень. Выручку с турнира тратят на организацию, проведение мероприятия, а также приз участнику в размере 2,5 млн рублей.
Команда
«Самое сложное на первом этапе — подобрать команду, которая станет костяком бизнеса. Оборудование можно заменить, кухню перепланировать, концепцию скорректировать, но если команда плохая, бизнес сложно строить», — говорит Рахмеев. Поэтому со всеми управляющими предприниматель проводит собеседования лично.
Процессы — это вторая сложность, считает Рахмеев. В начале работы в компании был хаос: никто не знал свои обязанности, а за некоторые процессы никто не отвечал.
Два года ушло у предпринимателя на то, чтобы наладить работу и создать организующую схему компании, где прописаны сферы ответственности всех сотрудников. Она висит в каждом заведении на кухне и раз в три месяца её перепечатывают.
Почти сразу после открытия Рахмеев ввёл еженедельные планерки по понедельникам, на которые собирается вся команда. Обычно их проводит управляющая, но раз в месяц предприниматель на них присутствует.
Спустя четыре года работы внедрили личные встречи всех сотрудников с управляющей раз в месяц. На первой встрече всем неловко, работники хотят скорее уйти и продолжить работу. Но потом люди начинают открываться и выстраивается более глубокий уровень общения, говорит предприниматель. Плюс управляющая видит, какие проблемы есть в команде, и может их решить.
Все офисные сотрудники сначала четыре дня работают в заведении: официантом, хостом, помогают на кухне. Это обязательное условие.
Гости
В августе 2020 года в клиентской базе заведения было около 70 тысяч гостей. Тогда команда переключилась только на постоянных гостей, которые хотя бы раз были в заведении, и не продвигаться среди новых. По словам предпринимателя, лояльные и постоянные гости приносят 80% выручки заведению.
С этого моменты весь таргет и рассылки делали только по своим клиентам, дарили им подарки. А на день рождения заведения в 2021 году 300 гостям, которые приходят чаще всего, подарили по брендированной именной кегле.
Основной поток клиентов в Brooklyn Bowl вечерами. По словам Рахмеева, раньше он стремился загрузить весь день, и для этого придумывали разные акции и мероприятия. Например, бесплатный вторник, когда можно поиграть в боулинг бесплатно при депозите 990 рублей на стол. Акция привлекает школьников и подростков.
Потом предприниматель понял, что выгоднее загружать по максимуму прайм-тайм. Нужно заполнять зал полностью, делать дополнительные продажи и завлекать гостей снова каждый вечер. Для этого начали добавлять в вечернюю программу аниматоров, кавер-группы, диджеев.
Открытие ещё двух заведений
В декабре 2019 года открыли второе заведение. Тоже в ТРЦ, но в другой части города. В этот проект вкладывались старые партнёры, сторонние инвесторы и сам Рахмеев. Открытие обошлось в 50 млн рублей.
В конце осени 2021 года предприниматели начали строить третье заведение в Тюмени. Его открытие тоже обойдется в 50 млн рублей. Открывать каждое следующее заведение гораздо проще, ведь все процессы отработаны, и каждый в команде чётко знает, что ему нужно делать, говорит предприниматель.
По словам Рахмеева, «спецоперация» не отразилась на работе компании.