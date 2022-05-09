Рассказывает Артём Рахмеев о бизнесе с выручкой 80 млн рублей в год.

{"id":369126,"type":1,"typeStr":"content","showTitle":false,"initialState":{"isActive":false},"gtm":""} {"id":369126,"gtm":null} 71 просмотров

Артём Рахмеев — сооснователь Brooklyn Bowl

Тюменец Артём Рахмеев с 19 лет занимается предпринимательством — сначала занимался мерчендайзингом, потом торговлей снаряжения для катания на сноуборде. В 2016 году вместе с инвесторами он открыл боулинг-ресторан Brooklyn Bowl.

У заведения два филиала в Тюмени, общие вложения в них составили более 100 млн рублей. В 2022 году предприниматель планирует открыть ещё два боулинг-ресторана. Он рассказал, почему запустил боулинг, как просчитался с вложениями на 25 млн рублей и почему боулинг в старом формате не могут привлекать гостей.

Жизнь до боулинга

В 19 лет Рахмеев зарегистрировал ИП и занялся мерчандайзигом на аутсорсе для компании, которая торговала коньяком. Потом он увлёкся катанием на сноуборде и стал перепродавать б/у снаряжение — он арендовал помещение и свозил туда всё, что находил на «Авито» и у знакомых. Когда бизнес стал приносить стабильный доход, Рахмеев перешёл на торговлю новым оборудованием.

Магазин работал несколько лет — до 2015 года, пока не случился экономический кризис и курс валюты не вырос в два раза. Рахмеев заказывал снаряжение у официального дистрибьютора в России и платил ему в евро, после роста курса это стало не выгодно.

Из-за курсовой разницы у меня был убыток 4,5 млн рублей. Цена на снаряжение выросла. Я подумал, что сноуборды по двойной цене никому не нужны, поэтому закрыл магазин. Артём Рахмеев

С 2010 года он работал на заводе по производству акриловых ванн. Начинал как операционист отдела продаж и за шесть лет стал руководителем департамента оптовых продаж.

На заводе он узнал, что такое счёт-фактура и накладная, как выставляются акты выполненных работ, счета и подобное, говорит предприниматель. В то время он вместе с директором предприятия Вадимом Коряковым проводил среди ключевых клиентов — оптовых покупателей ванн — турниры по боулингу.

Мы периодически рассуждали, почему боулинг-центры плохо обустроены: тебя встречает недовольный охранник, администратор выдаёт вонючие тапки, на дорожках старые шары, а из еды только снеки. Мы подумали, что круто было бы открыть место, в котором всё будет иначе. Артём Рахмеев

В 2015 году Рахмеев уволился с работы и закрыл магазин. Тогда же он вспомнил об идее открыть боулинг и обсудил её с Коряковым — партнёры решили открыть собственное заведение.

Первым делом начали искать помещение. Им приглянулся строящийся ТЦ — «Тюмень Сити Молл» c большой площадкой, где планировалось открытие роллердрома. По словам Рахмеева, управляющая компания торгового центра сомневалась, что боулинг может привлекать достаточно людей.

Фотография со стройки заведения

Он провёл опрос жителей района «Что вы хотите видеть в ТЦ?», и боулинг оказался на втором месте. Когда предприниматель презентовал идею руководству ТЦ, оно согласилось отдать площадку под боулинг. Они заключили договор на аренду помещения на 2300 м².

Подготовка к запуску

Поскольку партнёры сняли помещение в строящемся ТЦ, у них было достаточно времени, чтобы спланировать открытие. Они договорились, что Рахмеев возьмёт основную работу на себя, а Коряков будет только инвестировать и участвовать в принятии стратегических решений.

Предприниматель начал изучать боулинг-центры в других регионах. Так он нашёл в Москве «Самокат» и написал его управляющему, что открывает боулинг в Тюмени и хочет на стажировку. Сначала они созвонились, чтобы познакомиться, а потом Артём поехал в Москву.

Неделю Рахмеев работал в «Самокате»: смотрел, как устроены процессы изнутри, и общался с управляющим заведения. В первую очередь его интересовали суммы: вложения, выручка, ежемесячные, еженедельные и ежедневные расходы.

Пока Рахмеев находился в столице, он обошёл московские боулинги как посетитель и, проанализировав их, понял, что большинство продаёт только пиво и снеки.

Я размышлял так: гость придёт в обычный боулинг в лучшем случае один раз в полгода. А чтобы привлекать гостей чаще, нужно им показать, что в боулинге можно круто проводить время. У людей это часто ассоциируется с едой. Значит, боулинг надо совместить с рестораном. Так появилась концепция боулинг-ресторана. Затем мы добавили еще концертную часть и придумали слоган «Кегли, кухня, рок-н-ролл». Артём Рахмеев

Параллельно он смотрел, какие концепции есть в других странах. Он нашёл две интересные для себя концепции из США: Bowlero и Brooklyn Bowl — Рахмеев говорит, что они придумали название своего заведения раньше и они случайно совпали.

В них боулинг совмещён с рестораном и концертной площадкой и много внимания уделяется атмосфере: интерьеру, освещению и музыке.

Развлекательные — стендап, живая музыка, вечеринки, а также детские мастер-классы и мероприятия с аниматорами. Часто они бесплатные, но зато привлекают в заведение людей и мотивируют остаться дольше. Благодаря этому повышается средний чек.

Спортивные — турниры по боулингу. Они помогают в продвижении заведения среди спортсменов.

Американский Brooklyn Bowl — концертная площадка с боулингом и рестораном

Вдохновившись зарубежным опытом, предприниматель решил построить сцену, открытый бар и добавить вечерние мероприятия: живую музыку, стендапы и вечеринки. Такая концепция соединяет в себе боулинг, ресторан и концертную площадку, а значит, будет востребована разными целевыми аудиториями.

Когда определились с концепцией, Рахмеев стал писать бизнес-план. Выходило, что на ремонт и запуск боулинга нужно 25 млн рублей. Он не вкладывал свои деньги.

Часть вложил его партнёр Коряков, часть — сторонний инвестор, имя которого Рахмеев не раскрыл, у него предприниматель брал 7,5 млн в рублей в 2014 году на закупку сноубордов. Он рассказал инвестору о проекте, презентовал идею и показал предварительный финансовый план. Тому стало интересно, и он вложился.

Партнёры договорились, что Рахмеев станет генеральным директором. Ему назначили зарплату 100 тысяч рублей в месяц и 10% доли. Артём сразу обозначил, что он единолично отвечает за все операционные процессы и сам принимает по ним решения. Предприниматель говорит, что это помогло избежать много проблем в будущем.

Помещение

Под боулинг подойдёт не каждая площадка, говорит предприниматель. Все дорожки одинакового размера, поэтому помещение должно быть правильной прямоугольной формы с межколонным пространством, кратным 3,5 метрам. В этом случае получится расположить максимальное количество дорожек.

Фото со стройки за два месяца до открытия

Партнёры искали помещения только в ТРЦ, потому что:

Там высокий трафик, что снижает затраты на рекламу и создаёт органический поток гостей даже в несезон.

Он берёт на себя некоторые функции, например охрану и техническое обслуживание.

Большое количество компаний для сотрудничества и кросс-маркетинга в одном месте.

{ "osnovaUnitId": null, "url": "https://booster.osnova.io/a/relevant?site=vc&v=2", "place": "between_entry_blocks", "site": "vc", "settings": {"modes":{"externalLink":{"buttonLabels":["\u0423\u0437\u043d\u0430\u0442\u044c","\u0427\u0438\u0442\u0430\u0442\u044c","\u041d\u0430\u0447\u0430\u0442\u044c","\u0417\u0430\u043a\u0430\u0437\u0430\u0442\u044c","\u041a\u0443\u043f\u0438\u0442\u044c","\u041f\u043e\u043b\u0443\u0447\u0438\u0442\u044c","\u0421\u043a\u0430\u0447\u0430\u0442\u044c","\u041f\u0435\u0440\u0435\u0439\u0442\u0438"]}},"deviceList":{"desktop":"\u0414\u0435\u0441\u043a\u0442\u043e\u043f","smartphone":"\u0421\u043c\u0430\u0440\u0442\u0444\u043e\u043d\u044b","tablet":"\u041f\u043b\u0430\u043d\u0448\u0435\u0442\u044b"}} }

Основной недостаток ТРЦ — высокие коммунальные платежи, говорит предприниматель. В месяц выходит около 400 тысяч рублей коммунальных платежей, основная сумма уходит на отопление и электроэнергию, которую потребляют кухня, дорожки и мультимедиа.

Помещение проектировали дизайнеры — им заплатили 500 тысяч рублей, на инженерный проект ушло — 200 тысяч рублей.

На этапе строительства Рахмеев допустил первую ошибку: сначала спроектировал и построил кухню, закупил оборудование и только после этого продумал меню. Оказалось, что часть оборудования не нужна — и она до сих пор хранится на складе. Со временем в меню появились роллы, поскольку гости постоянно о них спрашивали, и чтобы готовить их, пришлось строить ещё один цех внутри уже готовой кухни.

По ходу стройки стало понятно, что предприниматель просчитался с бизнес-планом — 25 млн рублей не хватит на открытие. Больше всего не сходились затраты на вентиляцию и электрику: Рахмеев закладывал 1 млн рублей, а вышло 10 млн рублей. В итоге открытие обошлось в 55 млн рублей. Инвесторы понимали, что для всех это первый опыт и поэтому к просчёту отнеслись лояльно.

Примерные расходы на открытие

Боулинг — 10 млн рублей. В него входят дорожки, их доставка, монтаж, ремонт, а также ботинки, кегли, натирочная машина и инструменты для ремонта.

Затраты зависят от количества дорожек и от того, в каком они состоянии. Новые дорожки покупать не выгодно с 2014 года из-за высокого курса доллара, поэтому в основном покупают б/у дорожки. В России есть несколько поставщиков — их предприниматель искал через знакомых спортсменов-боулеров. Они разбирают закрывающийся боулинг-центр и увозят оборудование к себе на склад.

Б/у дорожки стоят от 100 тысяч рублей. На этом этапе лучше привлечь специалистов, которые помогут оценить состояние дорожек или придумать, как из двух старых сделать одну хорошую, говорит Рахмеев.

Мультимедиа и звук — 10 млн рублей. Чтобы создать атмосферу, над дорожками повесили светодиодные панели, телевизоры по залу, свет и звук — сценический и фоновый.

Ресторан — 7 млн рублей. Плиты, печи, посуда, системы очистки воды, инвентарь. В ресторане посадка на 300 человек, поэтому только на посуду и инвентарь ушло около 2 млн рублей.

Интерьер — 10 млн рублей. Столы, стулья, декор, лампы и светильники. В ресторане 52 стола, максимальная посадка — около 300 человек.

Стройка помещения — 15 млн рублей. Общестроительные, отделочные работы, краски, пожарка, канализация, коммуникации, электрика и вентиляция.

Операционные расходы до открытия — 3 млн рублей. Обеспечительные платежи, зарплата команде, лицензия на алкоголь, продукты и алкоголь на старт.

Начало работы и первый провал

Чтобы привлечь аудиторию, Рахмеев завёл блог о стройке заведения. У него была личная страница в Facebook (Meta, которой принадлежит Facebook, признана в России террористической организацией) с 2000–3000 подписчиков. Но для боулинга он создал новые аккаунты в Facebook и «ВКонтакте».

В блоге предприниматель публиковал фотографии и видео со стройки, делился новостями и рассказывал раз в неделю, что они сделали, с какими сложностями столкнулись и как их решали. Тогда ещё не было не было маркетолога в команде, поэтому предприниматель всё писал и выкладывал сам. На некоторые посты он запускал таргет.

Всего до открытия собралось около 2000 подписчиков. Читатели пересылали посты друг другу и даже спрашивали «А когда будет пост?», если Артём долго ничего не выкладывал.

В заведении построили сцену, чтобы проводить концерты, стендапы и другие мероприятия

Рахмеев говорит, что блог о стройке был единственным способом продвижения. На маркетинговую стратегию, запуск рекламы не было ни времени, ни денег.

В техническом режиме боулинг открыли 9 февраля 2017 года. Чтобы привлечь гостей, провели турнир по боулингу — Brooklyn Open. В нём соревновались спортсмены из России и СНГ. С продвижением турнира помог Вадим, поскольку он давно участвует в других соревнованиях, а также тюменский спортсмен Максим Судат.

Он звонил спортсменам из разных регионов и приглашал их на Brooklyn Open. Событием заинтересовались местные СМИ и написали о нём. Это стало бесплатной рекламой для боулинга. Через два года о Brooklyn Open сняли репортаж для «Вечернего Урганта».

Два месяца заведение работало в техническом режиме. Официально оно открылось 1 апреля 2017 года. По словам предпринимателя, это была катастрофа, после которой он думал закрывать заведение.

В этот день клиенты заняли все места, однако команда работала неслаженно, а так как процессы были не отработаны, еда получалась не вкусной и гости её ждали по два часа. На сцене шёл стендап с несмешными шутками и плохим звуком.

Я думал всё, мы сегодня отработаем и больше не откроемся. Все 55 млн рублей потрачены зря. Там были мои друзья, знакомые и представители власти. Я горел от стыда. Когда понял, что ничего не спасти, просто встал на входе в кухню и давал пятюню всем входящим. У всех был стресс, а это немного разрядило обстановку. Возможно, многие гости этого не заметили или лояльно к этому отнеслись, но в моей голове это был полный провал. Артём Рахмеев

Несмотря на провальное открытие и отсутствие рекламы, Артём говорит, что они с первого же месяца работали в плюс и удерживали стабильный поток гостей. Они работали в убыток только во время пандемии весной 2020 года и в 2017 году, когда власти Тюмени запретили детям посещать кафе и боулинги в связи с угрозой эпидемии детского менингита.

Выручка и ежемесячные траты

Выручка одного заведения в месяц — от 5 до 12 млн рублей в зависимости от сезона. Всего в 2021 году выручка составила около 80 млн рублей.

Ежемесячные расходы компании выглядит примерно так:

Себестоимость продуктов ресторана — 2 млн рублей.

ФОТ — 1,5 млн рублей.

Маркетинг — 200 тысяч рублей.

Аренда и коммунальные услуги — 1,4 млн рублей.

Прочие операционные расходы и налоги — 1 млн рублей.

Прибыль составляет примерно 20% от выручки, около 16 млн рублей в год.

Мероприятия

В Brooklyn Bowl есть два направления мероприятий: развлекательные и спортивные.

В 2020 году в турнире Brooklyn Open участвовало 174 спортсмена, в 2021 году — 99. Они приезжают в Тюмень из других городов России, а также из Германии, Дании, Финляндии и Чехии.

Фото с турнира по боулингу в 2020 году до пандемии

Боулинг зарабатывает на международном турнире. Каждый участник платит взносы — 5000 рублей за один игровой блок. Всего в турнире шесть блоков, каждый спортсмен должен участвовать минимум в двух.

Выручка с турнира в 2019 году — 2,8 млн рублей, в 2020 году она выросла до 4 млн рублей, в 2021 году упала до 2,3 млн рублей из-за пандемии, участники не смогли приехать в Тюмень. Выручку с турнира тратят на организацию, проведение мероприятия, а также приз участнику в размере 2,5 млн рублей.

Команда

«Самое сложное на первом этапе — подобрать команду, которая станет костяком бизнеса. Оборудование можно заменить, кухню перепланировать, концепцию скорректировать, но если команда плохая, бизнес сложно строить», — говорит Рахмеев. Поэтому со всеми управляющими предприниматель проводит собеседования лично.

Команда Brooklyn Bowl

Процессы — это вторая сложность, считает Рахмеев. В начале работы в компании был хаос: никто не знал свои обязанности, а за некоторые процессы никто не отвечал.

Сотрудники хорошо работают, когда у них есть все инструменты, в том числе системы управления задачами. Моя функция — давать им эти инструменты. Но изначально ребята не понимали, кто за что отвечает и как должны взаимодействовать друг с другом. Артём Рахмеев

Два года ушло у предпринимателя на то, чтобы наладить работу и создать организующую схему компании, где прописаны сферы ответственности всех сотрудников. Она висит в каждом заведении на кухне и раз в три месяца её перепечатывают.

Блок из оргсхемы компании

Почти сразу после открытия Рахмеев ввёл еженедельные планерки по понедельникам, на которые собирается вся команда. Обычно их проводит управляющая, но раз в месяц предприниматель на них присутствует.

Спустя четыре года работы внедрили личные встречи всех сотрудников с управляющей раз в месяц. На первой встрече всем неловко, работники хотят скорее уйти и продолжить работу. Но потом люди начинают открываться и выстраивается более глубокий уровень общения, говорит предприниматель. Плюс управляющая видит, какие проблемы есть в команде, и может их решить.

Все офисные сотрудники сначала четыре дня работают в заведении: официантом, хостом, помогают на кухне. Это обязательное условие.

Гости

В августе 2020 года в клиентской базе заведения было около 70 тысяч гостей. Тогда команда переключилась только на постоянных гостей, которые хотя бы раз были в заведении, и не продвигаться среди новых. По словам предпринимателя, лояльные и постоянные гости приносят 80% выручки заведению.

В базе заведения около 70 тысяч гостей

С этого моменты весь таргет и рассылки делали только по своим клиентам, дарили им подарки. А на день рождения заведения в 2021 году 300 гостям, которые приходят чаще всего, подарили по брендированной именной кегле.

Мы работали с каждым гостем, который приходил в заведение, старались с ним пообщаться. У нас есть внутренняя книга, где мы описываем основные поведенческие привычки лояльных гостей. Она выглядит как школьный альбом с фотками, которые ребята сами находят. При этом все гости есть в CRM и мы отслеживаем цифры по ним. Артём Рахмеев

Основной поток клиентов в Brooklyn Bowl вечерами. По словам Рахмеева, раньше он стремился загрузить весь день, и для этого придумывали разные акции и мероприятия. Например, бесплатный вторник, когда можно поиграть в боулинг бесплатно при депозите 990 рублей на стол. Акция привлекает школьников и подростков.

Люди хотят развлекаться и проводить время с друзьями вечерами. Зачем мы будем заставлять их приходить днём? Мы пробовали. Оказалось, что усилий много, а результат маленький. Нужно понимать, что команда не может делать бесконечное количество работы. Поэтому лучше направить ее ресурсы на то, чтобы люди приходили в прайм-тайм — это тоже не маленькая задача. Артём Рахмеев

Потом предприниматель понял, что выгоднее загружать по максимуму прайм-тайм. Нужно заполнять зал полностью, делать дополнительные продажи и завлекать гостей снова каждый вечер. Для этого начали добавлять в вечернюю программу аниматоров, кавер-группы, диджеев.

Открытие ещё двух заведений

В декабре 2019 года открыли второе заведение. Тоже в ТРЦ, но в другой части города. В этот проект вкладывались старые партнёры, сторонние инвесторы и сам Рахмеев. Открытие обошлось в 50 млн рублей.

В первом заведении в прайм-тайм — вечером в пятницу и субботу — у нас была полная посадка и бронь на четыре-пять недель вперёд. Нам постоянно приходилось отказывать клиентам из-за того, что нет свободных мест. Я понимал, что, если в ближайший год мы не откроем новое заведение, то потеряем аудиторию. Первый раз человек не попал, во второй не попал, в третий он больше не придёт. Артём Рахмеев

В конце осени 2021 года предприниматели начали строить третье заведение в Тюмени. Его открытие тоже обойдется в 50 млн рублей. Открывать каждое следующее заведение гораздо проще, ведь все процессы отработаны, и каждый в команде чётко знает, что ему нужно делать, говорит предприниматель.

О стройке второго заведения снимали минутные видео. Это помогло в продвижении нового проекта

Периодически через наш сайт мне поступают заявки на открытие нашего заведения в других городах России. Это наше направление для роста. Артём Рахмеев