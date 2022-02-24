Со стороны правительства, вообще власти в самом широком смысле этого слова, конечно, задачу вижу в том, чтобы обеспечить вам условия хорошие, обеспечить больше свободы.

Ответ может быть только один — обеспечить большую свободу предпринимательской деятельности, конечно, в известных рамках, с тем чтобы, как здесь коллеги выразились, была предсказуемость определенная со стороны правительства, но мы ожидаем, что и предсказуемость со стороны бизнеса должна быть тоже обеспечена.