«Придётся работать ещё более энергично и эффективно»: о чём говорили Путин и крупный бизнес на встрече в Кремле Статьи редакции
Президент обещал дать «больше свободы в известных рамках». Бизнес признал, что новые санкции будут намного жёстче всех предыдущих.
24 февраля президент России встретился с крупными предпринимателями и топ-менеджерами. На встрече было более 30 участников, в том числе глава «Сбера» Герман Греф, глава ВТБ Андрей Костин, гендиректор VK Владимир Кириенко, управляющий директор «Яндекса» Тигран Худавердян и другие.
Путин заявил, что всё происходящее (военная операция России на Украине — vc.ru) — «вынужденная мера». «Риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами отреагировать было невозможно», — сказал президент.
Он призвал бизнес «солидарно работать с правительством в поисках инструментов, которые бы поддерживали производство, экономику, рабочие места, но исходили из тех реалий, которые складываются».
На встрече также говорили, что компании, которые опасаются вторичных санкций и отказываются работать с теми, кто под санкциями, могут наказывать, рассказал Forbes один из её участников. О каком наказании речь, он не уточнил.
По словам президента Российского союза промышленников и предпринимателей Александра Шохина, бизнес понимает, что новые санкции будут жёстче всех предыдущих и коснутся многих отраслей. Российским компаниям придётся работать «более энергично и эффективно», искать новых партнёров, развивать импортозамещение, отметил Шохин. Среди других его тезисов:
- Некоторые решения нужно принимать «уже сейчас». Например, обеспечить предсказуемость условий реализации масштабных инвестпроектов — в частности, доработать механизм соглашений о защите и поощрении капиталовложений.
- С учётом санкций против госдолга Шохин предложил дополнительно стимулировать спрос на облигации со стороны частных инвесторов. Внутренний финансовый рынок «может смягчить остроту санкций и дать новый источник работы с государственным долгом».
- Минимизировать внешние финансовые рынки может помочь и регулирование цифровых финансовых активов и криптовалют. По цифровым активам законодательство принято, нужно «быстро ввести налоговые режимы». По вопросу криптовалют бизнес поддерживает позицию Минфина и предлагает не затягивать с принятием закона.
- Россия не закрывается от мировой экономики: бизнес не отказывается от международных договорённостях по общим проектам. Например, по климату или международным правилам налогообложения.
Заебало бежать со всех сил, чтобы оставаться на месте. Как Алиса в стране чудес. Но сейчас и этого недостаточно
Неправильно ты, дядя Федор, бежишь. Ты изо всех сил бежишь, а надо в Шереметьево
Нужно просто более энергично и эффективно бежать, на 150% человеческих возможностей
Я слышала, что чиптюнинг прибавляет мощность в л.с.)
И сокращает срок эксплуатации двигателя
Не забываем про «Скалениум» — эффективное средство для увеличения своей продуктивности.
Вынужденная мера - война?
Если человек не в состоянии найти другой способ, кроме войны, может быть он не подходит ? Не на своём месте?
Мне кажется, армию нужно использовать только для обороны!
Нет войне!
Валены лис, а сколько раз ты призывал нет войне когда шоколадный вальцман а после кокаиновый клоун бомбили мирняк на Донбассе? Или когда РЕАЛЬНО запахло ты вдруг стал ярым поцефистом?! Нет уж, на ЭТОТ раз будут вводить по самые гланды.
Минусаторам: вас карежит от правды в моих словах. Теперь никаких айфонов, макбуков и прочих анальных вибраторов. Запомните этот день, жернова истории, скрипя провернулись, как было вчера, уже никогда не будет.
Смотрите — эталонный кусок говна. Хоть в палату мер и весов.
Отлегло. Нужно просто больше работать.
За те же деньги ☝️
Не не. За меньшие
12ч. в сутки, 6/1
Просто работай как Путин!
Обводить скрепку на совещаниях слишком сложно, только один человек с этим справится
Работать, работать и работать, как сказал Ленин, пардон - как сказал Путин.
Надо больше работать за 20тыс руб. а так - Пошел ты нах*й, поехавший обнулёныш
Зачем Вы за 20к работаете?
Вы учитель?
И?
В каком городе вы учителем за 20к работаете и какой стаж?
Моя мама за 22к работает в Барнауле. Стаж больше 25 лет.
Барнаул депрессивный, да. В Питере учителя побольше зарабатывают. Но меня интересовало, где работает конкретный Pavel Petel.
Поболее - это 23к?
20, и бесплатные обеды в столовке
Все верно, Россия не закрывается от мировой экономики. Это мировая экономика закрывается от России.
Китай не закрывается, Индия не закрывается, южная Америка не закрывается. Да и ЕС поистерят, поистерят, да расслаблятся. Все будет отлично. :)
Китай нарушать санкции ЕС, США и Великобритании не будет.
Посмотрим, конечно, но я думаю наплюет.
Китай будет покупать те же газ, лес, нефть по той цене, которая интересна ему и она будет гораааздо меньше рыночной.
Он конечно и будет, но столько нефтегаза даже китаю не надо будет. Но даже допустим нефть еще можно будет туда грузить, каким образом туда газ кроме той трубы, что сейчас есть, не понимаю.
Вот и будет покупать столько, сколько ему потребуется и по той цене, которая устроит китайцев. И ведь продадут, а куда деваться то?
А трубу? Скинемся всей страной, поработаем до пенсии еще лет 5-10, построится как-то. Налог на воздух еще не задействован и так далее
Заводы по сжижению СПГ строят под Питером и на Севере.
Их как минимум под санкциями не достроят.
Посмотрите, как себя ведут товарные рынки на ожидании проблем с поставками из России. Не будет ничего дешёвого. Ни в мире, ни в Китае.
Снять санкции с ирана да попросить приятелей арабов не ограничивать свою добычу, да и не забываем про сланцевую добычу.
Иран не решит проблемы. Они и сейчас свою нефть в Китай спокойно гонят. Рост добычи будет не таким большим, чтобы сильно сбить цены
Один Иран нет, но ОПЕК и сейчас добывает далеко не всю нефть.
Если вопрос стоит в наказании, то могут и потерпеть. Погуглите про экономическую блокаду Советской России после революции и про то, как по дешевке сливали золото через нейтральные страны
В те времена "блокирующие" формировали 80-90% мирового ВВП и международной торговли. А сейчас, в лучшем случае, 40-50%. :)
Посмотрите на пример Ирана. Они многого добились в развитии, сидя под санкциями?
Влияние Ирана в разы меньше. И потом, если санкции начнут сильно мешать, всегда можно начать какую-нибудь новую игру. Например, Катар освободить от гнёта империалистов.
Байден тут, кстати, "ввёл". Наш рынок отреагировал ростом. Слабаки, даже свифт рубануть не могут. :)
Это Вы себя так сейчас убеждаете, что всё будет хорошо и мир спокойно проглотит 24 февраля 2022 года?
Так он уже почти проглотил. Так же, как 2008 и 2014. Каждый раз нам какой-то адъ и израиль обещают.
Так ничего из объявленного за несколько часов еще не заработало. Вот когда заработает - будет уже поздно пить Боржоми. Список стран и объявленного - в поисковиках сами.
Доклад про новый застой то не читали? При Брежневе вон все тоже нормально было. Если под капот не заглядывать. И ещё почему то все думают, что все должно случиться мгновенно. Так только в кино и книжках бывает. Лягушка варится медленно.
Так он уже почти проглотил. Так же, как 2008 и 2014. Каждый раз нам какой-то адъ и израиль обещают.
Она и сейчас ниже рыночной сильно
Вы про Африку забыли! Ваканда навеки с Россией!
Да и ЕС поистерят, поистерят, да расслаблятся.
Ну че-то с 2014 не расслабились и санкции снимать не стали))))
Забыли КНДР.
Кого вообще южная Америка интересует? Там весь континент это всего лишь примерно 3% мирового ВВП. Насчет индии еще не понятно. Они достаточно тесно с Великобританией связаны и с США. Тем более у них там напряженное отношения с Китаем.
Этот тезис такой же никчёмный как и тот кто сегодня отправил детей на войну.
Противно этот мордорский бред читать
Если дед обещает больше свобод предпринимателям, значит их станет ещё меньше. Ни слову после пенсионной реформы верить нельзя
Тому бизнесу что Путин собрал, главное, чтобы продажи сырья на запад никто не заблокировал, а удешевление рабсилы им только на руку.
Чем таким Яндекс и Сбер на запад башляют? Если не брать в расчет всякие Газпромы, Роснефти, Северстали и т.д.
Сбер и так обязан, ему рынок от иностранцев закрыли, а яндексу обещают изгнание гугла
а гугл заблочит Андроид
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Больше работать, меньше зарабатывать.
Надеюсь что влупят санкции по самые помидоры, чтобы прям упало еще раз 5-10, нам нищим то что переживать, на хлеб и воду хватит)
Или не хватит
У наших «высших» зарубежные счета в долларах и евро. Они спокойны. В нам простым товары из того же Китая за евро/доллары. И ведь скоро ЦБ скажет, что инфляция не более 7% в год.
Вот эти счета, с номинальными виолончелистами и барабанщиками, и должны подпадать под санкции.
Английским финансистам всё видно)
Не скажет.
А наоборот оправдает реальные 30%.
Т.к. нагло врать уже всё сложнее, а тут опа, обострение как раз на руку.
Заколебали этим толстосумам давать «больше свободы». Они и так полностью забрали рынок, лоббируют свои законы, уничтожают средний и малый. И им ещё больше свободы. Пошли они нахер. Дайте тогда всем свободы и маленьким тоже. Поощрите конкуренцию, а не так как обычно, одним все, другим ничего. Пусть работают в общих условиях или дайте чуть-чуть свободы и маленьким компаниям!
Маленькие компании никто не видит(( а они, по сути, и есть тот самый двигатель прогресса
Он уже давно все прямо сказал
Ща интересней трансляция:
https://www.youtube.com/watch?v=I5esFlJTMgg
Кто вынуждал? Врет как обычно.
🤣🤣🤣🤣 простите не могу, 5ю работу искать?
Путин на встрече с бизнесом, тезисно:
1. Вынужденная мера: для нас могли создать такие риски, что непонятно, как страна бы существовала
2. Все понимаем, в каком мире живем: санкции – не новость
3. Призыв: отнеситесь с пониманием, а мы вам хорошие условия обеспечим
4. Ожидаем предсказуемость со стороны бизнеса. Цитата: «Ясно, что мы не можем полностью прогнозировать геополитические риски, но, во взаимоотношениях между бизнесом и правительством, конечно, вы в праве рассчитывать на то, что со стороны правительства вот эта предсказуемость будет понятной и стабильной.»
Предсказуемость блин. И что за риски такие они нейтрализовали своим недоблицкригом? По моему подставились только под раздачу. Еще вчера нефтяное эмбарго выглядело чем-то невероятным. А вот теперь это реальный риск.
И сейчас выглядит невероятным. Смотрите в реальном времени, как европейцы будут съезжать с темы адских санкций. Аннулировать визы уже испугались... :)
Да уже Чехия и Латвия объявили о запрете выдачи виз. Так что ждите
Да пох. Греки с итальянцами наштампуют. :)
На что ещё тебе пох?
На беспомощную рефлексию европейцев в целом. :)
Ясно, ну вернёмся к разговору через недельку.
Это да. Судя по темпу, через неделю на Украине будет новая реальность и европейцы должны будут выложить все свои карты.
Ясно, ну вернёмся к разговору через недельку.
Выступает Брежнев на съезде и говорит:
— Товарищи! В 1960 году у нас не будет мясных продуктов, что предлагаете?
В зале молчание. Вдруг раздается одиночный голос:
— Будем работать по десять часов в сутки!
Брежнев:
— В 1982 году у нас, товарищи, не будет молочных продуктов. Какие будут предложения?
Зал молчит. А тот же голос:
— Будем работать по двенадцать часов в сутки!
Брежнев:
— В 1983 году у нас будет нехватка хлеба и хлебобулочных изделий. Какие будут суждения?
Тот же голос:
— Будем работать круглые сутки!
Чтобы времени не было покушать
Стандартная речь Путина:
Родился на улице Герцена, в гастрономе номер двадцать два. Известный экономист, по призванию своему — библиотекарь. В народе — колхозник. В магазине — продавец. В экономике, так сказать, необходим. Это, так сказать, система… э-э-э… в составе ста двадцати единиц. Фотографируете Мурманский полуостров и получаете «Те-ле-фун-кен». И бухгалтер работает по другой линии — по линии библиотекаря. Потому что не воздух будет, академик будет! Ну вот можно сфотографировать Мурманский полуостров. Можно стать воздушным асом. Можно стать воздушной планетой. И будешь уверен, что эту планету примут по учебнику. Значит, на пользу физике пойдёт одна планета. Величина, оторванная в область дипломатии, даёт свои колебания на всю дипломатию. А Илья Муромец даёт колебания только на семью на свою. Спичка в библиотеке работает. В кинохронику ходят и зажигают в кинохронике большой лист. В библиотеке маленький лист разжигают. Огонь… э-э-э… будет вырабатываться гораздо легче, чем учебник крепкий. А крепкий учебник будет весомее, чем гастроном на улице Герцена. А на улице Герцена будет расщеплённый учебник. Тогда учебник будет проходить через улицу Герцена, через гастроном номер двадцать два, и замещаться там по формуле экономического единства.
С учётом санкций против госдолга Шохин предложил дополнительно стимулировать спрос на облигации со стороны частных инвесторов. Внутренний финансовый рынок «может смягчить остроту санкций и дать новый источник работы с государственным долгом».
Я так понимаю, что облигации отечественных госкомпаний и ОФЗ будут распространять среди населения, а "стимулирование" будет как в Бриллиантовой руке?
- Распространите среди жильцов нашего ЖЭКа.
- А если ..
- А если не будут брать — отключим газ!
А я этого говна прикупал немного даже, в том году, по совету Тинькофф инвеста.
Да запросто. Ну может не среди простого, а каких нибудь директоров школ, главврачей больниц и т.п. запросто заставят покупать в обязательном порядке, да подчиненным впихивать.
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Полагаю, скоро Гаага обеспечит достаточно рабочих мест для разовой, но крайне увлекательной работы!
Надо было Татулову звать, она бы сказала, что надо делать. А то собрали чиновников и приближенных к власти коммерсов и типа чето обсуждают, а приглашённые бояться и слово поперёк сказать, а то быстро отправят работать, а им нельзя, они уже привыкли на государственной шее сидеть.
Фактически вводят ручное управление и плановую по указке. Кто вообще верит в это "упростить ведение бизнеса" я даже не представляю.
Так же как и в "не было выбора". Выбор был как минимум войска поставить в ЛНР и ДНР и ограничиться этим...
Кажется, реально решили СССР реабилитировать - просто пропаганда уже не работает как надо...
Эх, Володька. Что же ты наделал.
А ведь могло быть все иначе. Свалил бы на пенсию до крымских событий, сейчас бы сидел в своем дворце или там по оксфордам-гарвардам с лекциями ездил бы.
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Судя по регулярным опечаткам в сегодняшних новостях, авторы на vc пребывают в полном ахуе от происходящего.
Сложно писать новости с телефона одним пальцем, распихивая деньги из банкомата по карманам.
Дмитрий Анатольевич сказал бы лучше
Перевод:
- ну че, дармоеды, пришло время раскошелится?
- так, моим друганам все, это понятно, за ваш счет, выблядки!
- к вам все относятся как к жуликам, значит вот и ваш час настал возвращать награбленное нам, честным труженникам!
Для кого война, для кого потехи)
Долбануться конечно , миллиарды долларов россияне потеряли ...
Как всегда просто «блаблабла, блабла, бла».
Лицемерие
Россия не закрывается от мировой экономики, но помните - любой момент можем дать по голове и нашему и вашему бизнесу.
Интересно, если все такие встречи планируются за долго даже по причине обеспечения безопасности "первому лицу", то получается интересный вывод.
И запретила экспорт высокотехнологичной продукции в Россию.
Dns-shop.ru не доступен с 8:30 мск.
Бизнесу ограничат возможность проводить операции в долларах и евро, фунтах и иенах.
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