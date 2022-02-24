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Таня Боброва

«Придётся работать ещё более энергично и эффективно»: о чём говорили Путин и крупный бизнес на встрече в Кремле Статьи редакции

Президент обещал дать «больше свободы в известных рамках». Бизнес признал, что новые санкции будут намного жёстче всех предыдущих.

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24 февраля президент России встретился с крупными предпринимателями и топ-менеджерами. На встрече было более 30 участников, в том числе глава «Сбера» Герман Греф, глава ВТБ Андрей Костин, гендиректор VK Владимир Кириенко, управляющий директор «Яндекса» Тигран Худавердян и другие.

Путин заявил, что всё происходящее (военная операция России на Украине — vc.ru) — «вынужденная мера». «Риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами отреагировать было невозможно», — сказал президент.

kremlin.ru

Он призвал бизнес «солидарно работать с правительством в поисках инструментов, которые бы поддерживали производство, экономику, рабочие места, но исходили из тех реалий, которые складываются».

Со стороны правительства, вообще власти в самом широком смысле этого слова, конечно, задачу вижу в том, чтобы обеспечить вам условия хорошие, обеспечить больше свободы.

Ответ может быть только один — обеспечить большую свободу предпринимательской деятельности, конечно, в известных рамках, с тем чтобы, как здесь коллеги выразились, была предсказуемость определенная со стороны правительства, но мы ожидаем, что и предсказуемость со стороны бизнеса должна быть тоже обеспечена.

Владимир Путин

На встрече также говорили, что компании, которые опасаются вторичных санкций и отказываются работать с теми, кто под санкциями, могут наказывать, рассказал Forbes один из её участников. О каком наказании речь, он не уточнил.

По словам президента Российского союза промышленников и предпринимателей Александра Шохина, бизнес понимает, что новые санкции будут жёстче всех предыдущих и коснутся многих отраслей. Российским компаниям придётся работать «более энергично и эффективно», искать новых партнёров, развивать импортозамещение, отметил Шохин. Среди других его тезисов:

  • Некоторые решения нужно принимать «уже сейчас». Например, обеспечить предсказуемость условий реализации масштабных инвестпроектов — в частности, доработать механизм соглашений о защите и поощрении капиталовложений.
  • С учётом санкций против госдолга Шохин предложил дополнительно стимулировать спрос на облигации со стороны частных инвесторов. Внутренний финансовый рынок «может смягчить остроту санкций и дать новый источник работы с государственным долгом».
  • Минимизировать внешние финансовые рынки может помочь и регулирование цифровых финансовых активов и криптовалют. По цифровым активам законодательство принято, нужно «быстро ввести налоговые режимы». По вопросу криптовалют бизнес поддерживает позицию Минфина и предлагает не затягивать с принятием закона.
  • Россия не закрывается от мировой экономики: бизнес не отказывается от международных договорённостях по общим проектам. Например, по климату или международным правилам налогообложения.

#новость #днрилнр

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107 комментариев
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Denis Kite

Заебало бежать со всех сил, чтобы оставаться на месте. Как Алиса в стране чудес. Но сейчас и этого недостаточно

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145
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Ibraim Ibragimov

Неправильно ты, дядя Федор, бежишь. Ты изо всех сил бежишь, а надо в Шереметьево

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127
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Dmitriy Lobanov

Нужно просто более энергично и эффективно бежать, на 150% человеческих возможностей

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25
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Iren Anikushina

Я слышала, что чиптюнинг прибавляет мощность в л.с.)

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1
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Ilya Plushkin

И сокращает срок эксплуатации двигателя

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2
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Sergey Vorob'ev

Не забываем про «Скалениум» — эффективное средство для увеличения своей продуктивности.

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0
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Dzan Yang

Вынужденная мера - война?

Если человек не в состоянии найти другой способ, кроме войны, может быть он не подходит ? Не на своём месте?

Мне кажется, армию нужно использовать только для обороны!

Нет войне!

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121
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Забавный паук например

Валены лис, а сколько раз ты призывал нет войне когда шоколадный вальцман а после кокаиновый клоун бомбили мирняк на Донбассе? Или когда РЕАЛЬНО запахло ты вдруг стал ярым поцефистом?! Нет уж, на ЭТОТ раз будут вводить по самые гланды.

Минусаторам: вас карежит от правды в моих словах. Теперь никаких айфонов, макбуков и прочих анальных вибраторов. Запомните этот день, жернова истории, скрипя провернулись, как было вчера, уже никогда не будет.

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–18
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Ivan Dergachev

Смотрите — эталонный кусок говна. Хоть в палату мер и весов.

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7
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Забавный паук например

Сочувствую, бегаешь куском говна и все показываешь))) я где то так и представлял себе основную аудиторию vc

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–4
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Denis S
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0
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Мурад Муртазалиев

Отлегло. Нужно просто больше работать.

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77
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Игорь Мазаев

За те же деньги ☝️

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32
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Valeryi

Не не. За меньшие

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29
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Rokia Acirbal

12ч. в сутки, 6/1

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0
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Солнечный Слава

Принцип 996, как у китайцев. С 9 утра до 9 вечера 6 дней в неделю.

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0
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Maxim Petrukhin

Просто работай как Путин!

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2
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Карфаген должен быть разрушен

Обводить скрепку на совещаниях слишком сложно, только один человек с этим справится

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2
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Илья Попов

Работать, работать и работать, как сказал Ленин, пардон - как сказал Путин.

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–1
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redsoxwalker

Надо больше работать за 20тыс руб. а так - Пошел ты нах*й, поехавший обнулёныш

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71
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Антон piter

Зачем Вы за 20к работаете?

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–27
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Pavel Petel

Все в бизнес
https://visasam.ru/russia/rabotavrf/zarplata-uchitelya-v-rossii.html

Ответить
10
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Антон piter

Вы учитель?

Ответить
–21
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Pavel Petel

И?

Ответить
7
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Антон piter

В каком городе вы учителем за 20к работаете и какой стаж?

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–20
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Andrey Orlov

Моя мама за 22к работает в Барнауле. Стаж больше 25 лет.

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10
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Антон piter

Барнаул депрессивный, да. В Питере учителя побольше зарабатывают. Но меня интересовало, где работает конкретный Pavel Petel.

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–12
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Valeryi

Поболее - это 23к?

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5
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как-то так

20, и бесплатные обеды в столовке

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0
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StepanCapusta

Все верно, Россия не закрывается от мировой экономики. Это мировая экономика закрывается от России.

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51
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Антон piter

Китай не закрывается, Индия не закрывается, южная Америка не закрывается. Да и ЕС поистерят, поистерят, да расслаблятся. Все будет отлично. :)

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–54
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Pavel Petel

Китай нарушать санкции ЕС, США и Великобритании не будет.

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26
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Антон piter

Посмотрим, конечно, но я думаю наплюет.

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–19
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Igor Fedorov

Китай будет покупать те же газ, лес, нефть по той цене, которая интересна ему и она будет гораааздо меньше рыночной.

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20
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Pavel Petel

Он конечно и будет, но столько нефтегаза даже китаю не надо будет. Но даже допустим нефть еще можно будет туда грузить, каким образом туда газ кроме той трубы, что сейчас есть, не понимаю.

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3
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Igor Fedorov

Вот и будет покупать столько, сколько ему потребуется и по той цене, которая устроит китайцев. И ведь продадут, а куда деваться то?
А трубу? Скинемся всей страной, поработаем до пенсии еще лет 5-10, построится как-то. Налог на воздух еще не задействован и так далее

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3
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Цкуро Бесцветный

Заводы по сжижению СПГ строят под Питером и на Севере.

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0
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Pavel Petel

Их как минимум под санкциями не достроят.

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1
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Антон piter

Посмотрите, как себя ведут товарные рынки на ожидании проблем с поставками из России. Не будет ничего дешёвого. Ни в мире, ни в Китае.

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–4
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Pavel Petel

Снять санкции с ирана да попросить приятелей арабов не ограничивать свою добычу, да и не забываем про сланцевую добычу.

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1
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Антон piter

Иран не решит проблемы. Они и сейчас свою нефть в Китай спокойно гонят. Рост добычи будет не таким большим, чтобы сильно сбить цены

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–3
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Pavel Petel

Один Иран нет, но ОПЕК и сейчас добывает далеко не всю нефть.

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0
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Igor Fedorov

Если вопрос стоит в наказании, то могут и потерпеть. Погуглите про экономическую блокаду Советской России после революции и про то, как по дешевке сливали золото через нейтральные страны

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0
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Антон piter

В те времена "блокирующие" формировали 80-90% мирового ВВП и международной торговли. А сейчас, в лучшем случае, 40-50%. :)

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–2
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Igor Fedorov

Посмотрите на пример Ирана. Они многого добились в развитии, сидя под санкциями?

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2
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Антон piter

Влияние Ирана в разы меньше. И потом, если санкции начнут сильно мешать, всегда можно начать какую-нибудь новую игру. Например, Катар освободить от гнёта империалистов.

Байден тут, кстати, "ввёл". Наш рынок отреагировал ростом. Слабаки, даже свифт рубануть не могут. :)

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–1
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Igor Fedorov

Это Вы себя так сейчас убеждаете, что всё будет хорошо и мир спокойно проглотит 24 февраля 2022 года?

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1
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Антон piter

Так он уже почти проглотил. Так же, как 2008 и 2014. Каждый раз нам какой-то адъ и израиль обещают.

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Igor Fedorov

Так ничего из объявленного за несколько часов еще не заработало. Вот когда заработает - будет уже поздно пить Боржоми. Список стран и объявленного - в поисковиках сами.

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Maxim Petrukhin

Доклад про новый застой то не читали? При Брежневе вон все тоже нормально было. Если под капот не заглядывать. И ещё почему то все думают, что все должно случиться мгновенно. Так только в кино и книжках бывает. Лягушка варится медленно.

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Антон piter

Так он уже почти проглотил. Так же, как 2008 и 2014. Каждый раз нам какой-то адъ и израиль обещают.

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Карфаген должен быть разрушен

Она и сейчас ниже рыночной сильно

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Maxim Petrukhin

Вы про Африку забыли! Ваканда навеки с Россией!

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5
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Hambala Fully

Да и ЕС поистерят, поистерят, да расслаблятся.
Ну че-то с 2014 не расслабились и санкции снимать не стали))))

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Илья Попов

Забыли КНДР.

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Dimitri

Кого вообще южная Америка интересует? Там весь континент это всего лишь примерно 3% мирового ВВП. Насчет индии еще не понятно. Они достаточно тесно с Великобританией связаны и с США. Тем более у них там напряженное отношения с Китаем.

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0
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Юрий Ок

Этот тезис такой же никчёмный как и тот кто сегодня отправил детей на войну.

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3
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Velemir Hasidov

Противно этот мордорский бред читать

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35
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Vladislav Stan

Если дед обещает больше свобод предпринимателям, значит их станет ещё меньше. Ни слову после пенсионной реформы верить нельзя

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33
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Денис Демидов

Тому бизнесу что Путин собрал, главное, чтобы продажи сырья на запад никто не заблокировал, а удешевление рабсилы им только на руку.

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3
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Hambala Fully

Чем таким Яндекс и Сбер на запад башляют? Если не брать в расчет всякие Газпромы, Роснефти, Северстали и т.д.

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Денис Демидов

Сбер и так обязан, ему рынок от иностранцев закрыли, а яндексу обещают изгнание гугла

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Денис Файзулин

а гугл заблочит Андроид

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Pavel Petel

Больше работать, меньше зарабатывать.

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21
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SilanseR

Надеюсь что влупят санкции по самые помидоры, чтобы прям упало еще раз 5-10, нам нищим то что переживать, на хлеб и воду хватит)

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16
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Карфаген должен быть разрушен

Или не хватит

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1
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Kirill Volochaev

У наших «высших» зарубежные счета в долларах и евро. Они спокойны. В нам простым товары из того же Китая за евро/доллары. И ведь скоро ЦБ скажет, что инфляция не более 7% в год.

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10
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Valentin G

Вот эти счета, с номинальными виолончелистами и барабанщиками, и должны подпадать под санкции.

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7
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Kirill Volochaev

Английским финансистам всё видно)

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0
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Роман Ваничкин

Не скажет.
А наоборот оправдает реальные 30%.
Т.к. нагло врать уже всё сложнее, а тут опа, обострение как раз на руку.

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0
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Khamitov Ilshat

Заколебали этим толстосумам давать «больше свободы». Они и так полностью забрали рынок, лоббируют свои законы, уничтожают средний и малый. И им ещё больше свободы. Пошли они нахер. Дайте тогда всем свободы и маленьким тоже. Поощрите конкуренцию, а не так как обычно, одним все, другим ничего. Пусть работают в общих условиях или дайте чуть-чуть свободы и маленьким компаниям!

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8
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Zumon

Маленькие компании никто не видит(( а они, по сути, и есть тот самый двигатель прогресса

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1
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Цкуро Бесцветный

Он уже давно все прямо сказал

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–1
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Pavel Petel

Ща интересней трансляция:
https://www.youtube.com/watch?v=I5esFlJTMgg

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0
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Alex Petrov

Кто вынуждал? Врет как обычно.

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8
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SilanseR

🤣🤣🤣🤣 простите не могу, 5ю работу искать?

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6
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semen matrasov

Путин на встрече с бизнесом, тезисно:

1. Вынужденная мера: для нас могли создать такие риски, что непонятно, как страна бы существовала
2. Все понимаем, в каком мире живем: санкции – не новость
3. Призыв: отнеситесь с пониманием, а мы вам хорошие условия обеспечим
4. Ожидаем предсказуемость со стороны бизнеса. Цитата: «Ясно, что мы не можем полностью прогнозировать геополитические риски, но, во взаимоотношениях между бизнесом и правительством, конечно, вы в праве рассчитывать на то, что со стороны правительства вот эта предсказуемость будет понятной и стабильной.»

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Дмитрий

Предсказуемость блин. И что за риски такие они нейтрализовали своим недоблицкригом? По моему подставились только под раздачу. Еще вчера нефтяное эмбарго выглядело чем-то невероятным. А вот теперь это реальный риск.

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11
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Антон piter

И сейчас выглядит невероятным. Смотрите в реальном времени, как европейцы будут съезжать с темы адских санкций. Аннулировать визы уже испугались... :)

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Алексей Лебедев

Да уже Чехия и Латвия объявили о запрете выдачи виз. Так что ждите

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0
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Антон piter

Да пох. Греки с итальянцами наштампуют. :)

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–3
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Алексей Лебедев

На что ещё тебе пох?

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2
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Антон piter

На беспомощную рефлексию европейцев в целом. :)

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0
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Алексей Лебедев

Ясно, ну вернёмся к разговору через недельку.

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2
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Антон piter

Это да. Судя по темпу, через неделю на Украине будет новая реальность и европейцы должны будут выложить все свои карты.

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0
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Алексей Лебедев

Ясно, ну вернёмся к разговору через недельку.

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1
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Имя и Фамилия

Выступает Брежнев на съезде и говорит:
— Товарищи! В 1960 году у нас не будет мясных продуктов, что предлагаете?
В зале молчание. Вдруг раздается одиночный голос:
— Будем работать по десять часов в сутки!
Брежнев:
— В 1982 году у нас, товарищи, не будет молочных продуктов. Какие будут предложения?
Зал молчит. А тот же голос:
— Будем работать по двенадцать часов в сутки!
Брежнев:
— В 1983 году у нас будет нехватка хлеба и хлебобулочных изделий. Какие будут суждения?
Тот же голос:
— Будем работать круглые сутки!

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5
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Daniel P

Чтобы времени не было покушать

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0
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- -

Стандартная речь Путина:
Родился на улице Герцена, в гастрономе номер двадцать два. Известный экономист, по призванию своему — библиотекарь. В народе — колхозник. В магазине — продавец. В экономике, так сказать, необходим. Это, так сказать, система… э-э-э… в составе ста двадцати единиц. Фотографируете Мурманский полуостров и получаете «Те-ле-фун-кен». И бухгалтер работает по другой линии — по линии библиотекаря. Потому что не воздух будет, академик будет! Ну вот можно сфотографировать Мурманский полуостров. Можно стать воздушным асом. Можно стать воздушной планетой. И будешь уверен, что эту планету примут по учебнику. Значит, на пользу физике пойдёт одна планета. Величина, оторванная в область дипломатии, даёт свои колебания на всю дипломатию. А Илья Муромец даёт колебания только на семью на свою. Спичка в библиотеке работает. В кинохронику ходят и зажигают в кинохронике большой лист. В библиотеке маленький лист разжигают. Огонь… э-э-э… будет вырабатываться гораздо легче, чем учебник крепкий. А крепкий учебник будет весомее, чем гастроном на улице Герцена. А на улице Герцена будет расщеплённый учебник. Тогда учебник будет проходить через улицу Герцена, через гастроном номер двадцать два, и замещаться там по формуле экономического единства.

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5
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Константин

С учётом санкций против госдолга Шохин предложил дополнительно стимулировать спрос на облигации со стороны частных инвесторов. Внутренний финансовый рынок «может смягчить остроту санкций и дать новый источник работы с государственным долгом».
Я так понимаю, что облигации отечественных госкомпаний и ОФЗ будут распространять среди населения, а "стимулирование" будет как в Бриллиантовой руке?

- Распространите среди жильцов нашего ЖЭКа.
- А если ..
- А если не будут брать — отключим газ!

https://www.youtube.com/watch?v=6WWMiNSFUok

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4
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Pavel Shakhov

А я этого говна прикупал немного даже, в том году, по совету Тинькофф инвеста.

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- -

Да запросто. Ну может не среди простого, а каких нибудь директоров школ, главврачей больниц и т.п. запросто заставят покупать в обязательном порядке, да подчиненным впихивать.

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Rand App

Полагаю, скоро Гаага обеспечит достаточно рабочих мест для разовой, но крайне увлекательной работы!

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Миша Магадан

Надо было Татулову звать, она бы сказала, что надо делать. А то собрали чиновников и приближенных к власти коммерсов и типа чето обсуждают, а приглашённые бояться и слово поперёк сказать, а то быстро отправят работать, а им нельзя, они уже привыкли на государственной шее сидеть.

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ilia

Фактически вводят ручное управление и плановую по указке. Кто вообще верит в это "упростить ведение бизнеса" я даже не представляю.

Так же как и в "не было выбора". Выбор был как минимум войска поставить в ЛНР и ДНР и ограничиться этим...

Кажется, реально решили СССР реабилитировать - просто пропаганда уже не работает как надо...

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Green Base

Эх, Володька. Что же ты наделал.

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- -

А ведь могло быть все иначе. Свалил бы на пенсию до крымских событий, сейчас бы сидел в своем дворце или там по оксфордам-гарвардам с лекциями ездил бы.

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Hambala Fully

Судя по регулярным опечаткам в сегодняшних новостях, авторы на vc пребывают в полном ахуе от происходящего.

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ИгорьOK

Сложно писать новости с телефона одним пальцем, распихивая деньги из банкомата по карманам.

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Сергей Кукла

#Пздцкрче

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Sasha Bor

Дмитрий Анатольевич сказал бы лучше

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Ilya Grigorev

Перевод:
- ну че, дармоеды, пришло время раскошелится?
- так, моим друганам все, это понятно, за ваш счет, выблядки!
- к вам все относятся как к жуликам, значит вот и ваш час настал возвращать награбленное нам, честным труженникам!

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Elias Glazgo

Для кого война, для кого потехи)

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Игорь Крафт

Долбануться конечно , миллиарды долларов россияне потеряли ...

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Игорь Майоров

Как всегда просто «блаблабла, блабла, бла».

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Евгений Ларин

Лицемерие

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Илья Попов

Россия не закрывается от мировой экономики, но помните - любой момент можем дать по голове и нашему и вашему бизнесу.

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Сергей Ермилов

Интересно, если все такие встречи планируются за долго даже по причине обеспечения безопасности "первому лицу", то получается интересный вывод.

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Бизнесу ограничат возможность проводить операции в долларах и евро, фунтах и иенах.

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Основатели малого и среднего бизнеса готовятся к росту цен на сырьё и логистику и боятся, что аккаунты компаний заблокируют в магазинах приложений.

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Еще в конце 2020-го в программе принимали участие всего 1,6 млн человек. А с начала 2021 года количество самозанятых россиян увеличилось более чем в два раза, и дальше эта тенденция только растет. В статье расскажем про пять причин, которые этому способствуют.

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