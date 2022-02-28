«Нужно заканчивать весь этот госкапитализм»: Дерипаска, Фридман и Тиньков высказались против войны на Украине Статьи редакции
Война никогда не может быть решением проблемы, считают предприниматели.
Михаил Фридман
Совладелец финансово-инвестиционного консорциума «Альфа-Групп» Михаил Фридман в письме к сотрудникам его лондонской фирмы LetterOne назвал войну трагедией для двух стран.
Олег Дерипаска
Против войны также высказался миллиардер и основатель «Русала» Олег Дерипаска. «Мир очень важен! Переговоры нужно начать как можно скорее!», — заявил он 27 февраля.
Дерипаска известен критикой ЦБ. 28 февраля после подъёма ключевой ставки ЦБ он высказался по поводу действий регулятора.
Олег Тиньков
А где они были все эти 8 лет?
Дерипаска переживает, чтобы не спросили на какие шиши в 90-е купил акции Саяногорского алюминиевого завода.
да, дерзкий чел конечно.
Зарабатывали миллиарды, но сейчас нависла реальная угроза от европейского сообщества всему их состоянию, и теперь приходится высказываться, дабы усидеть на 2 стульях.
Это другое
Эта фраза уже стала мемом) Хорошо, что бизнес начал высказываться. Молчание им и нам дорого обойдётся.
А что было все эти 8 лет?
Если верить официальной позиции, внутренняя ситуация в другой стране, в которую мы не вмешивались. Максимум помогали в переговорах.
В ты где был?
А ты кто такой? Чьих будешь…?
Тут
В рамках государственных границ?
С банкирами РФ все ясно. А переговоры за пересмотр результатов приватизации будет или тут только война поможет?
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Нет войне!
Путин привёл стану к плинтусу. Одна из сых богатых стран на энергорурсы, а население живёт на уровне самых бедных африканских стран.
Из всех трех только Олег не лицемерит. А делать начал до и не потому что кто-то там попросил, а потому что сам все понял.
А эти двое только за свои жопы боятся... Первый не так давно одобрямс рассказывал, Дерипаска же в 2014 смеялся над всеми санкциями когда населению ж-а была...
На кого Дерепаска намекает, за чей счёт будут восполнять потери? За счет крупного бизнеса? Да нет, ему так же помогут из нашего кармана.
Нужно заканчивать гос.капитализм? Ну вот в Украине закончили давно, и что ?
В Украине был устойчивый рост с 14-го. У нас веяная деградация и зависимость от энергоресурсов.
Да, да.. сначала все рухнуло, а потом даже до того же уровня не поднялось. сказочники
Да, да.. сначала все рухнуло, а потом даже до того же уровня не поднялось. сказочники
Только упустил момент что от Укр де-факто отсоединились ЛНР и ДНР с 2014 и военные действия шли. Но даже с таким хендикеп они быстрее росли чем РФ.
В Украине был госкапитализм? Там всегда была олигархия у власти. Просто один клан сменял другой на протяжении 30 лет
Я думаю, Пу послали достаточно сигналов, что жить физичеси ему осталось несколько дней.
Как хочется верить.
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Из всех трех только Олег не лицемерит. А делать начал до и не потому что кто-то там попросил, а потому что сам все понял.А эти двое только за свои жопы боятся... Первый не так давно одобрямс рассказывал, Дерипаска же в 2014 смеялся над всеми санкциями когда населению ж-а была...
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Надо объявлять награду за арест Хуйла! Хватит терпеть это ничтожество.
Надо объявлять награду за арест Хуйла! Хватит терпеть это ничтожество.
Дам 20000 рублей за арест Зелинского.
Ты этого добивался?
Надо объявлять награду за арест Хуйла! Хватит терпеть это ничтожество.
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Какие трусливые у них высказывания. Главного виновника побоялись озвучить. Тиньков вообще очередной раз показал свой эгоизм из серии "я болел раком, поэтому давайте вкладывать в исследования против рака" (хотя в мире полно других смертельных болезней и проблем). Больше похоже не на позицию, а на желании усидеть на двух стульях.
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