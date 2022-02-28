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Лиана Липанова

«Нужно заканчивать весь этот госкапитализм»: Дерипаска, Фридман и Тиньков высказались против войны на Украине Статьи редакции

Война никогда не может быть решением проблемы, считают предприниматели.

32 32 комментария
7618 просмотров

Михаил Фридман

Совладелец финансово-инвестиционного консорциума «Альфа-Групп» Михаил Фридман в письме к сотрудникам его лондонской фирмы LetterOne назвал войну трагедией для двух стран.

Я родился в Западной Украине и жил там до 17 лет. Мои родители — граждане Украины и живут во Львове — моём любимом городе. Но я также провёл большую часть своей жизни как гражданин России, строя и развивая бизнес. Я глубоко привязан к украинцам и русским и, на мой взгляд, нынешний конфликт – это трагедия и для тех, и для других.

Я не делаю политических заявлений, я бизнесмен и несу ответственность перед тысячами своих сотрудников в России и Украине. Однако я убежден, что война никогда не может быть решением проблемы. Ценой этого кризиса будут жизни и урон двум нациями, которые были братскими сотни лет.

Сейчас разрешение ситуации кажется пугающе далеким, я могу только присоединиться к тем, чье горячее желание заключается в том, чтобы кровопролитие остановилось. Я уверен, что мои деловые партнеры с этим согласны.

Михаил Фридман
из письма, попавшего в распоряжение Financial Times

Олег Дерипаска

Против войны также высказался миллиардер и основатель «Русала» Олег Дерипаска. «Мир очень важен! Переговоры нужно начать как можно скорее!», — заявил он 27 февраля.

Дерипаска известен критикой ЦБ. 28 февраля после подъёма ключевой ставки ЦБ он высказался по поводу действий регулятора.

Подъём ставки, обязательная продажа валюты (сейчас ещё вспомнят, что по курсу, установленному ЦБ на дату проведения расчётов) — это первый тест на то, за чей счёт реально будет этот банкет.

Очень хочется разъяснений и внятных комментариев по экономической политике ближайших трёх месяцев.

Раз это реальный кризис, то нужны и реальные кризис-менеджеры, а не фантасты с пачкой презенташек. Сейчас, как в 2014 году, пересидеть не удастся. Необходимо менять экономическую политику, нужно заканчивать весь этот госкапитализм.

Олег Дерипаска
из личного Telegram-канала

Олег Тиньков

Мы в фонде семьи Тиньковых спасаем жизни людей, заболевших кровяными раками. Закупаем оборудование, обучаем медсестер и помогаем строить трансплантационные центры. Я на себе, дважды за последние два года почти оказавшись по ту сторону жизни, убедился, как хрупка жизнь! И она у нас единственная!

Сейчас в Украине погибают невинные люди каждый день.Это немыслимо и недопустимо! Государства должны тратить деньги на лечение людей, на исследования победы над раком, а не на войну. Мы против этой войны!

Олег Тиньков
пост в Instagram

#днрилнр

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Василий Степанофф

А где они были все эти 8 лет?

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Шизоидная обезьяна

Дерипаска переживает, чтобы не спросили на какие шиши в 90-е купил акции Саяногорского алюминиевого завода.

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26
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Денис Колокольцев

да, дерзкий чел конечно.

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1
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Тимур Петров

Зарабатывали миллиарды, но сейчас нависла реальная угроза от европейского сообщества всему их состоянию, и теперь приходится высказываться, дабы усидеть на 2 стульях.

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18
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Александер

Это другое

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11
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Антон Кудряшов

Эта фраза уже стала мемом) Хорошо, что бизнес начал высказываться. Молчание им и нам дорого обойдётся.

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- -

А что было все эти 8 лет?

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MrMike3112 .

Если верить официальной позиции, внутренняя ситуация в другой стране, в которую мы не вмешивались. Максимум помогали в переговорах.

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0
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Nekchich

В ты где был?

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2
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Роман Козырев

А ты кто такой? Чьих будешь…?

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3
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Товарищ

Тут

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Виталий Воробьев

В рамках государственных границ?

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Евгений Торанов

С банкирами РФ все ясно. А переговоры за пересмотр результатов приватизации будет или тут только война поможет?

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7
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Независимый фитиль

Помогут бутылка со шваброй и Настя Рыбка в роли госпожи.

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Kesha Pazzy

Нет войне!

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Александр Александров

Путин привёл стану к плинтусу. Одна из сых богатых стран на энергорурсы, а население живёт на уровне самых бедных африканских стран.

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badResistor

Из всех трех только Олег не лицемерит. А делать начал до и не потому что кто-то там попросил, а потому что сам все понял.

А эти двое только за свои жопы боятся... Первый не так давно одобрямс рассказывал, Дерипаска же в 2014 смеялся над всеми санкциями когда населению ж-а была...

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Антон Ершов

На кого Дерепаска намекает, за чей счёт будут восполнять потери? За счет крупного бизнеса? Да нет, ему так же помогут из нашего кармана.
Нужно заканчивать гос.капитализм? Ну вот в Украине закончили давно, и что ?

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Mikhail Rakitin

В Украине был устойчивый рост с 14-го. У нас веяная деградация и зависимость от энергоресурсов.

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4
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Макс Петров

Да, да.. сначала все рухнуло, а потом даже до того же уровня не поднялось. сказочники

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–1
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Макс Петров

Да, да.. сначала все рухнуло, а потом даже до того же уровня не поднялось. сказочники

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–3
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Dimitri

Только упустил момент что от Укр де-факто отсоединились ЛНР и ДНР с 2014 и военные действия шли. Но даже с таким хендикеп они быстрее росли чем РФ.

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Антон Штадлер

В Украине был госкапитализм? Там всегда была олигархия у власти. Просто один клан сменял другой на протяжении 30 лет

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Vladimir Kadalashvili

Я думаю, Пу послали достаточно сигналов, что жить физичеси ему осталось несколько дней.

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Mikhail Rakitin

Как хочется верить.

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badResistor

Из всех трех только Олег не лицемерит. А делать начал до и не потому что кто-то там попросил, а потому что сам все понял.А эти двое только за свои жопы боятся... Первый не так давно одобрямс рассказывал, Дерипаска же в 2014 смеялся над всеми санкциями когда населению ж-а была...

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Евгений Торанов

.

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Igor Tarasov

Надо объявлять награду за арест Хуйла! Хватит терпеть это ничтожество.

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Igor Tarasov

Надо объявлять награду за арест Хуйла! Хватит терпеть это ничтожество.

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Алексей Попков

Дам 20000 рублей за арест Зелинского.
Ты этого добивался?

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Igor Tarasov

Надо объявлять награду за арест Хуйла! Хватит терпеть это ничтожество.

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Konstantin_Andreevich

Какие трусливые у них высказывания. Главного виновника побоялись озвучить. Тиньков вообще очередной раз показал свой эгоизм из серии "я болел раком, поэтому давайте вкладывать в исследования против рака" (хотя в мире полно других смертельных болезней и проблем). Больше похоже не на позицию, а на желании усидеть на двух стульях.

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