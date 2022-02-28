Я родился в Западной Украине и жил там до 17 лет. Мои родители — граждане Украины и живут во Львове — моём любимом городе. Но я также провёл большую часть своей жизни как гражданин России, строя и развивая бизнес. Я глубоко привязан к украинцам и русским и, на мой взгляд, нынешний конфликт – это трагедия и для тех, и для других.

Я не делаю политических заявлений, я бизнесмен и несу ответственность перед тысячами своих сотрудников в России и Украине. Однако я убежден, что война никогда не может быть решением проблемы. Ценой этого кризиса будут жизни и урон двум нациями, которые были братскими сотни лет.

Сейчас разрешение ситуации кажется пугающе далеким, я могу только присоединиться к тем, чье горячее желание заключается в том, чтобы кровопролитие остановилось. Я уверен, что мои деловые партнеры с этим согласны.