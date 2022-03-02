Тим Кук написал письмо команде: Apple будет удваивать их пожертвования фондам помощи и поддержит сотрудников на Украине Статьи редакции
Компания также прекратила поставки и продажи техники в России.
Глава Apple Тим Кук разослал сотрудникам письмо, в котором рассказал о шагах компании в ответ на события на Украине. Копию документа приводит The Verge.
По словам Кука, Apple делает пожертвования для оказания гуманитарной помощи беженцам и работает с партнёрами, чтобы «сделать больше». Компания также будет удваивать пожертвования, которые отправляют её сотрудники с 25 февраля.
Apple связалась с каждым сотрудником на Украине и делает всё, чтобы помочь им и их семьям, говорится в письме. Все члены украинской команды и другие сотрудники, которым нужна поддержка, могут на неё рассчитывать.
Тим Кук также рассказал о других шагах, которые предпринимает компания: Apple приостановила продажи техники в России, остановила весь экспорт, ограничила использование Apple Pay и других сервисов.
Сейчас население России прессует все - ЕС, США и как не удивительно (для логики) само РФ. Но неужели запад думает, что толкая нас на крайность и бедность, мы решим такие, о конечно мы за демократию, свергнем правительство. Нет, у меня лично уже стойкое желание запихнуть им по ядерной боеголовке, просто этот челедж "Пни русского", стал уже невыносим.
Наблюдаем изменения из-за санкций, так сказать онлайн
Уверены, что это не пропаганда украинцев? Что этот акк не украинский бот, а россиянин, который живет в России? Мне не стыдно. Я нихуя не сделал. Если дохуя умные и отважные, идите сделайте! Весь мир язык в жопу засунул, а стыдно мне должно быть? За то, что я родился в стране, где диктатура? Конечно всё молодое поколение американцев выбирают сами деда 74лет, который сюров исполняет больше, чем Павел Воля с камеди.
К сожалению, ваш президент накрыл вас куполом, если ты молчишь делая вид, что войны нет, то ты согласен с войной.
Я не хочу сдохнуть, понимаешь? Природой заложены инстинкты самосохранения и мне похуй если ваше мнение отличается от моего, так же, как и мнение 4млн украинцев не взявших автоматы, а мигрировавших на время или на всегда в европейские страны. Единицы стран, которые диктатуру свергают, в основном при помощи извне, т.к. сами жители напуганы до усрачки. Или все в Северной Корее тоже стыдятся чего? Выпал шанс, въебали по морю до ближайшего берега. У меня пока такого шанса нет
И не говорите. У Северной Кореи есть хоть шанс в Южную сбежать, где вполне себе развитая экономика и бабло.
А у нас теперь рядом только Китай, упс. И для иностранца это так себе страна для жизни
Ну он давно на ресурсе, то тут то там мнение высказывает.
Поначалу подхватил либеральные слоганы, теперь вот мнение меняется.
Господи, еще один. Санкции вводятся, чтобы разрушить экономику страны, и у деда не было денег на войну. Нищета и изоляция это сопутствующие вещи, тут ничего не поделаешь. Если есть другие варианты как это можно остановить, готов послушать.
Сложить оружие - перейти к мирным переговорам. Санкции вводились еще до военной операции. Соответственно они ещё до этого подтолкнули к военной операции. Когда был пьяный ельцин у власти, санкций не было.
Возражения? Аргументы?
Возражения? Аргументы?
На проекте с 2 мар 2022
Такой комментарий уже был. Аргументы то будут? Или необходимо везде кричать *Сам дурак* и производить другие психологические воздействия для избегания реальных фактов?
Хорошая попытка, но с ботами что-то нет желания дискутировать.
Ясно, нет фактов - одни вбросы.
На на кого рф при Ельцине нападала, напомните плиз
Дизлайк - это не озвучка. Если нет аргументов, разумеется необходимо нападать!
Я вопрос задала. Путин начал войну и бомбит мирных людей. Что сделал Ельцин?
Может озвучите не отходя от кассы? Я могу собрать информацию не из тех источников.
Чего?
Я твая нипанимать. Так и сказала бы, что ты бот.
Я не бот. Просто вы несёте херню, её трудно понять.
Зачем вы ведетесь, ему же за кол-во комментариев платят, вот он и пытается развести вас на «общение». Игнорируйте.
Санкции вводились еще с Крыма и ДНР
Согласен. Терпеть русские очень умеют. Чтобы устроить какой-нибудь 1917-й год это хз, что должно произойти. Новые и новые санкции и уходы компаний с рынка уже нам как утренний кофе. У нас вопросы сейчас важнее - покушает ли мы на этой неделе или нет, а не сколько там iPhone сейчас стоит.
В общем, "ну тупые" реально тупые и перегнули санкциями в единицу времени на один квадратный метр. Вряд ли они получат тот эффект, который хотели.
уже получили) РФ придется больше тратить денег на поддержку населения, фонды заморожены и еще бог весь что будет.
Нет, они хотели и хотят получить не это. Они хотят, чтобы мы вышли на улицы и прогулялись по Кремлю. Ну или запасной вариант - окончательно изолировать и убить экономику РФ. В принципе, этот вариант пока и работает.
Прогульщик по кремлю...готов ответить за слова? Или начнёшь в ментовке ныть-ой простите перепутал, был в несознанке
А как еще до населения России донести, что государство Россия творит абсолютный пиздец от его, населения, имени?
Стадия вторая: Гнев.
Путин напал на Украину, уничтожает города, убивает людей. Поэтому весь мир вводит санкции и отворачивается от России. Если вы против войны, – выходите. Если за, – продолжайте молчать, делая вид, что ничего не происходит. Только остановив войну и кровопролития можно дальше разговаривать
Поддерживаю. Хоть и последователь Жака Фреско.
Может это тот самый этап, который должен поставить всех на истинный путь мира без политики, нищеты и войн?
будет удваивать их пожертвования фондам помощи
Например в Фонд мира
И впервые в своей истории ЕС использует свой «Фонд мира» для поставок на войну, в том числе, летального оружия, даже самолетов-истребителей.
https://novayagazeta.ru/articles/2022/02/28/evrosoiuz-narushil-svoi-tabu
Где там все любители Оруэла?
Всегда вводили санкции против стран агрессоров. Теперь Россия среди них, это факт. Вместо того чтобы осуждать весь мир за вполне логичный шаг, подумайте о том, чьи решения к этому привели. И подумайте о том что будет дальше (ведь всего неделя прошла)
И что будет в случае "запихивания им по ядерной боеголовке", если на конвенциональные действия идет такая реакция уже
Давай теперь напишешь всегда=когда? Или уж если быть честным, всегда, когда могли ввести, а когда не могли утирались своими соплями и шли дальше раскрывать свой зад
Я конечно не эксперт в этой теме, но по-моему против того же Ирана не было столько санкций и ограничений. Если не ошибаюсь, там даже Netflix есть, а у нас его точно скоро не будет совсем.
Поэтому и толкнули в массы мысль, что санкции так и так будут. Во всем виновато США, а не тупорылые действия президента, совфеда и госдумы. Причинно-следственные связи это сложна
В мире есть сотни миллиардов лишних денег, которые некуда инвестировать. Последние месяцы и годы только и разговорах о крипте, нфт, робингуде.
Теперь часть этих денег пойдёт в Украину в той или иной форме. Уже сейчас военным подняли зарплату до 3 млн руб в месяц.
Из Европы возвращаются десятки тысяч бывших военных с опытом, на новые зарплаты.
Не в курсе, платят ли теробороне, это сотни тысяч людей, которые уже охраняют города.
Также объявлены вознаграждения русским, которые сдадутся в плен, 5млн рублей, плюс возможность уехать беженцев в Европу.
Кроме того объявлено вознаграждение за захват техники в тылу - танк стоит 10.000 $, пленный 500-1000$.
Да, кстати. Байден пообещал миллиард дать на помощь. Даже по моим самым скромным подсчетам помощи у Украины минимум 2 млрд долларов, если всё собрать.
И это 7-ой день, да.
Обычные лицемерные твари, которым и был всегда запад с их псевдоулыбками и толерантностью
ты забыл
Да я просто предлагаю всем таким как ты сразу в очередь записаться и скинуть свои адреса. Чтобы время не тратить на картинки
Нахуй ты мне нужен?
Как обычно да
Пидарас, в общем. Не нормальный русский гомосексуалист, а именно пидарас.
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