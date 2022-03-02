Офлайн
Таня Боброва

Тим Кук написал письмо команде: Apple будет удваивать их пожертвования фондам помощи и поддержит сотрудников на Украине Статьи редакции

Компания также прекратила поставки и продажи техники в России.

Глава Apple Тим Кук разослал сотрудникам письмо, в котором рассказал о шагах компании в ответ на события на Украине. Копию документа приводит The Verge.

По словам Кука, Apple делает пожертвования для оказания гуманитарной помощи беженцам и работает с партнёрами, чтобы «сделать больше». Компания также будет удваивать пожертвования, которые отправляют её сотрудники с 25 февраля.

Apple связалась с каждым сотрудником на Украине и делает всё, чтобы помочь им и их семьям, говорится в письме. Все члены украинской команды и другие сотрудники, которым нужна поддержка, могут на неё рассчитывать.

Часть письма Тима Кука, которую приводит The Verge

Тим Кук также рассказал о других шагах, которые предпринимает компания: Apple приостановила продажи техники в России, остановила весь экспорт, ограничила использование Apple Pay и других сервисов.

#новость #apple #днрилнр

2246 просмотров
45 45 комментариев
6
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
45 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...
Дмитрий Филиппов

Сейчас население России прессует все - ЕС, США и как не удивительно (для логики) само РФ. Но неужели запад думает, что толкая нас на крайность и бедность, мы решим такие, о конечно мы за демократию, свергнем правительство. Нет, у меня лично уже стойкое желание запихнуть им по ядерной боеголовке, просто этот челедж "Пни русского", стал уже невыносим.

Ответить
5
Развернуть ветку
Blackrock

Наблюдаем изменения из-за санкций, так сказать онлайн

Ответить
28
Развернуть ветку
Иван Иванович

Уверены, что это не пропаганда украинцев? Что этот акк не украинский бот, а россиянин, который живет в России? Мне не стыдно. Я нихуя не сделал. Если дохуя умные и отважные, идите сделайте! Весь мир язык в жопу засунул, а стыдно мне должно быть? За то, что я родился в стране, где диктатура? Конечно всё молодое поколение американцев выбирают сами деда 74лет, который сюров исполняет больше, чем Павел Воля с камеди.

Ответить
4
Развернуть ветку
Artem Nosenko

К сожалению, ваш президент накрыл вас куполом, если ты молчишь делая вид, что войны нет, то ты согласен с войной.

Ответить
2
Развернуть ветку
Иван Иванович

Я не хочу сдохнуть, понимаешь? Природой заложены инстинкты самосохранения и мне похуй если ваше мнение отличается от моего, так же, как и мнение 4млн украинцев не взявших автоматы, а мигрировавших на время или на всегда в европейские страны. Единицы стран, которые диктатуру свергают, в основном при помощи извне, т.к. сами жители напуганы до усрачки. Или все в Северной Корее тоже стыдятся чего? Выпал шанс, въебали по морю до ближайшего берега. У меня пока такого шанса нет

Ответить
3
Развернуть ветку
Татьяна Панфилова

И не говорите. У Северной Кореи есть хоть шанс в Южную сбежать, где вполне себе развитая экономика и бабло.
А у нас теперь рядом только Китай, упс. И для иностранца это так себе страна для жизни

Ответить
1
Развернуть ветку
Blackrock

Ну он давно на ресурсе, то тут то там мнение высказывает.
Поначалу подхватил либеральные слоганы, теперь вот мнение меняется.

Ответить
0
Развернуть ветку
nambavan

Господи, еще один. Санкции вводятся, чтобы разрушить экономику страны, и у деда не было денег на войну. Нищета и изоляция это сопутствующие вещи, тут ничего не поделаешь. Если есть другие варианты как это можно остановить, готов послушать.

Ответить
15
Развернуть ветку
Digiom CEO

Сложить оружие - перейти к мирным переговорам. Санкции вводились еще до военной операции. Соответственно они ещё до этого подтолкнули к военной операции. Когда был пьяный ельцин у власти, санкций не было.
Возражения? Аргументы?

Ответить
–11
Развернуть ветку
nambavan

Возражения? Аргументы?
 На проекте с 2 мар 2022

Ответить
6
Развернуть ветку
Digiom CEO

Такой комментарий уже был. Аргументы то будут? Или необходимо везде кричать *Сам дурак* и производить другие психологические воздействия для избегания реальных фактов?

Ответить
–4
Развернуть ветку
nambavan

Хорошая попытка, но с ботами что-то нет желания дискутировать.

Ответить
1
Развернуть ветку
Digiom CEO

Ясно, нет фактов - одни вбросы.

Ответить
0
Развернуть ветку
Printsessa Derevyashka

На на кого рф при Ельцине нападала, напомните плиз

Ответить
0
Развернуть ветку
Digiom CEO

Дизлайк - это не озвучка. Если нет аргументов, разумеется необходимо нападать!

Ответить
–1
Развернуть ветку
Printsessa Derevyashka

Я вопрос задала. Путин начал войну и бомбит мирных людей. Что сделал Ельцин?

Ответить
0
Развернуть ветку
Digiom CEO

Может озвучите не отходя от кассы? Я могу собрать информацию не из тех источников.

Ответить
–3
Развернуть ветку
Printsessa Derevyashka

Чего?

Ответить
0
Развернуть ветку
Digiom CEO

Я твая нипанимать. Так и сказала бы, что ты бот.

Ответить
–1
Развернуть ветку
Printsessa Derevyashka

Я не бот. Просто вы несёте херню, её трудно понять.

Ответить
0
Развернуть ветку
nambavan

Зачем вы ведетесь, ему же за кол-во комментариев платят, вот он и пытается развести вас на «общение». Игнорируйте.

Ответить
1
Развернуть ветку
madkliq

Санкции вводились еще с Крыма и ДНР

Ответить
0
Развернуть ветку
Сергей Я

Согласен. Терпеть русские очень умеют. Чтобы устроить какой-нибудь 1917-й год это хз, что должно произойти. Новые и новые санкции и уходы компаний с рынка уже нам как утренний кофе. У нас вопросы сейчас важнее - покушает ли мы на этой неделе или нет, а не сколько там iPhone сейчас стоит.

В общем, "ну тупые" реально тупые и перегнули санкциями в единицу времени на один квадратный метр. Вряд ли они получат тот эффект, который хотели.

Ответить
2
Развернуть ветку
Дмитрий Чуркин

уже получили) РФ придется больше тратить денег на поддержку населения, фонды заморожены и еще бог весь что будет.

Ответить
2
Развернуть ветку
Сергей Я

Нет, они хотели и хотят получить не это. Они хотят, чтобы мы вышли на улицы и прогулялись по Кремлю. Ну или запасной вариант - окончательно изолировать и убить экономику РФ. В принципе, этот вариант пока и работает.

Ответить
1
Развернуть ветку
Nick Chernykh

Прогульщик по кремлю...готов ответить за слова? Или начнёшь в ментовке ныть-ой простите перепутал, был в несознанке

Ответить
0
Развернуть ветку
Zverolove@gmail.com

А как еще до населения России донести, что государство Россия творит абсолютный пиздец от его, населения, имени?

Ответить
3
Развернуть ветку
Василий Степанофф

Стадия вторая: Гнев.

Ответить
2
Развернуть ветку
Artem Nosenko

Путин напал на Украину, уничтожает города, убивает людей. Поэтому весь мир вводит санкции и отворачивается от России. Если вы против войны, – выходите. Если за, – продолжайте молчать, делая вид, что ничего не происходит. Только остановив войну и кровопролития можно дальше разговаривать

Ответить
1
Развернуть ветку
Digiom CEO

Поддерживаю. Хоть и последователь Жака Фреско.
Может это тот самый этап, который должен поставить всех на истинный путь мира без политики, нищеты и войн?

Ответить
0
Развернуть ветку
Сильвестр Иванов

будет удваивать их пожертвования фондам помощи
 Например в Фонд мира
И впервые в своей истории ЕС использует свой «Фонд мира» для поставок на войну, в том числе, летального оружия, даже самолетов-истребителей.
 https://novayagazeta.ru/articles/2022/02/28/evrosoiuz-narushil-svoi-tabu

Новая Газета - novayagazeta.ru
Новая Газета - novayagazeta.ru
novayagazeta.ru
Ответить
1
Развернуть ветку
Сильвестр Иванов

Где там все любители Оруэла?

Ответить
1
Развернуть ветку
Дмитрий Чуркин

Всегда вводили санкции против стран агрессоров. Теперь Россия среди них, это факт. Вместо того чтобы осуждать весь мир за вполне логичный шаг, подумайте о том, чьи решения к этому привели. И подумайте о том что будет дальше (ведь всего неделя прошла)

И что будет в случае "запихивания им по ядерной боеголовке", если на конвенциональные действия идет такая реакция уже

Ответить
1
Развернуть ветку
Nick Chernykh

Давай теперь напишешь всегда=когда? Или уж если быть честным, всегда, когда могли ввести, а когда не могли утирались своими соплями и шли дальше раскрывать свой зад

Ответить
0
Развернуть ветку
Сергей Я

Я конечно не эксперт в этой теме, но по-моему против того же Ирана не было столько санкций и ограничений. Если не ошибаюсь, там даже Netflix есть, а у нас его точно скоро не будет совсем.

Ответить
0
Развернуть ветку
Natalia Yakunina

Поэтому и толкнули в массы мысль, что санкции так и так будут. Во всем виновато США, а не тупорылые действия президента, совфеда и госдумы. Причинно-следственные связи это сложна

Ответить
0
Развернуть ветку
Тимур Петров
Ответить
0
Развернуть ветку
Фиктивный Аккаунт

В мире есть сотни миллиардов лишних денег, которые некуда инвестировать. Последние месяцы и годы только и разговорах о крипте, нфт, робингуде.

Теперь часть этих денег пойдёт в Украину в той или иной форме. Уже сейчас военным подняли зарплату до 3 млн руб в месяц.

Из Европы возвращаются десятки тысяч бывших военных с опытом, на новые зарплаты.

Не в курсе, платят ли теробороне, это сотни тысяч людей, которые уже охраняют города.

Также объявлены вознаграждения русским, которые сдадутся в плен, 5млн рублей, плюс возможность уехать беженцев в Европу.

Кроме того объявлено вознаграждение за захват техники в тылу - танк стоит 10.000 $, пленный 500-1000$.

Ответить
4
Развернуть ветку
Татьяна Панфилова

Да, кстати. Байден пообещал миллиард дать на помощь. Даже по моим самым скромным подсчетам помощи у Украины минимум 2 млрд долларов, если всё собрать.
И это 7-ой день, да.

Ответить
1
Развернуть ветку
Nick Chernykh

Обычные лицемерные твари, которым и был всегда запад с их псевдоулыбками и толерантностью

Ответить
–6
Развернуть ветку
Igor

ты забыл

Ответить
7
Развернуть ветку
Nick Chernykh

Да я просто предлагаю всем таким как ты сразу в очередь записаться и скинуть свои адреса. Чтобы время не тратить на картинки

Ответить
0
Развернуть ветку
Igor

Нахуй ты мне нужен?

Ответить
0
Развернуть ветку
Nick Chernykh

Как обычно да

Ответить
0
Развернуть ветку
Сергей Я

Пидарас, в общем. Не нормальный русский гомосексуалист, а именно пидарас.

Ответить
0
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 45 комментариев
Медиа
Alex Petrov
Несколько уральских газет вышли с обложкой со словами «Это безумие должно быть остановлено!»
Znak Екатеринбург
Уральская издательская группа «ВК-медиа» выпустила газеты с обложкой, посвященной военной операции России на Украине. На сегодняшних выпусках газет «Вечерний Краснотурьинк», «Вечерний Карпинск», «Про Североуральск» и серовской газеты «Глобус» написано «Это безумие должно быть ...
Уральская издательская группа «ВК-медиа» выпустила газеты с обложкой, посвященной военной операции России на Украине. На сегодняшних выпусках газет «Вечерний Краснотурьинк», «Вечерний Карпинск», «Про Североуральск» и серовской газеты «Глобус» написано «Это безумие должно быть остановлено!».
5 5 комментариев
9
Финансы
Таня Боброва
ЦБ отменил торги на фондовом рынке Мосбиржи 2 марта Статьи редакции

О режиме работы площадки 3 марта ЦБ сообщит до 9:00 мск того же дня.

45 45 комментариев
8
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
O2 Consulting
Новые валютные ограничения для резидентов. Анализ Указа Президента РФ от 28.02.2022
23 23 комментария
1
Торговля
Андрей Матризаев
Логистику ожидает рост тарифов на фоне сокращения возможностей перевозки на маршрутах из Азии в Европу

В сегодняшней статье не будет личного мнения только факты, которые удалось собрать по ситуации в логистике на авиа на сегодняшний день.

20 20 комментариев
11
Сервисы
Александр Харитонов
Сервис Serpstat заблокировал пользователей из РФ без возврата денег за тарифы

Многофункциональная SEO-платформа для анализа конкурентов и поисковой выдачи Serpstat всем российским пользователям прислала письмо о блокировке их аккаунтов.

51 51 комментарий
19
Нескучные финансы
Что теперь делать с инвестициями? Коротко: доллары пока не скупать, рубли вкладывать в российские компании (но позже)

Сейчас много вопросов о том, что делать с деньгами: рубль падает, банки под санкциями, с бизнесом непонятно что. Квалифицированный инвестор и профессиональный финансовый советник Игорь Файнман дал несколько рекомендаций.

9 9 комментариев
21
Точка
Точка открыла службу поддержки в Telegram

Команда банка рассказывает обо всех изменениях в экономике, связанных с санкциями.

1 1 комментарий
4
Финэктор Групп
Инвестиции во франшизу — их объем и окупаемость

Одна из самых сложных задач при покупке франшизы — это с точностью до доллара рассчитать реальный объем инвестиций.

2 2 комментария
1
Финансы
Евгения Евсеева
Главное в экономике на фоне войны с Украиной, день 7: Ford приостановил работу в России, Великобритания закрыла порты Статьи редакции

Собираем новости и события седьмого дня после начала военных действий: о рынках, банках и реакциях компаний.

Источник: kremlin.ru
Статья дополняется
178 178 комментариев
37
СберКорус
Как немецкая IT-компания перестала терять сотрудников с помощью цифровизации кадрового документооборота

О сложностях найма сотрудников из других регионов и способах их преодоления — из первых уст

0 Обсудить
–2
Больше статей
null