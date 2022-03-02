Компания также прекратила поставки и продажи техники в России.

Глава Apple Тим Кук разослал сотрудникам письмо, в котором рассказал о шагах компании в ответ на события на Украине. Копию документа приводит The Verge.

По словам Кука, Apple делает пожертвования для оказания гуманитарной помощи беженцам и работает с партнёрами, чтобы «сделать больше». Компания также будет удваивать пожертвования, которые отправляют её сотрудники с 25 февраля.

Apple связалась с каждым сотрудником на Украине и делает всё, чтобы помочь им и их семьям, говорится в письме. Все члены украинской команды и другие сотрудники, которым нужна поддержка, могут на неё рассчитывать.

Часть письма Тима Кука, которую приводит The Verge

Тим Кук также рассказал о других шагах, которые предпринимает компания: Apple приостановила продажи техники в России, остановила весь экспорт, ограничила использование Apple Pay и других сервисов.