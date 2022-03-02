Я хотел бы публично заявить о том, что я чувствовал с самого первого дня: война никогда не является ответом. Эта война неправильна и совершенно отвратительна. Я в ужасе, потрясен её последствиями и присоединяюсь к тем, кто по всему миру призывает к немедленному прекращению боевых действий и дипломатическим решениям. Ни один человек больше не должен погибнуть в этом бессмысленном конфликте.