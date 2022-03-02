«Цель — чтобы компании и люди прошли этот период с минимальными потерями»: глава ЦБ Набиуллина обратилась к сотрудникам Статьи редакции
Она призвала команду оставить разногласия, которые лишь «выжигают силы», и помогать друг другу.
Руководитель регулятора записала видеообращение. Его подлинность подтвердили источники Frank Media и РБК в ЦБ.
Сейчас всем приходится работать больше обычного, и это «изматывает психологически и физически», отметила Набиуллина. Но нужно оставить любые разногласия и политические споры, которые лишь «выжигают силы», необходимые для работы. «От нас сейчас многое зависит», — сказала глава ЦБ.
Экономика сама чтоль столкнулась? Нет, Вы всей властной командой, своими кривыми руками ее и уфигачили
Справедливости ради, у Набиуллиной, пожалуй, самые прямые руки и светлая голова из всей "властной команды". Она словно нянька бегает за дедом с деменцией, подтирая высранное и чиня сломанное им. Без ее действий был бы кромешный пиздец, кмк.
Набиуллину в президентессы!
в президентки
Да хоть кого-нибудь, лишь бы вместо деда!
Шайтана не желаете?
А биржу зачем закрыла? Прямые руки некуда было деть?
Без ее действий был бы кромешный пиздец, кмк.
Пока благодаря ее действиям на бирже кромешный пиздец
Чтобы не было паник сейла
Так из-за этих действий он будет теперь 100%. Многие из нас, планировавших на обвале набрать еще акций, теперь сами хотят все скинуть, потому что в любой момент могут биржу закрыть надолго или навсегда. Че за хрень то? Нафига держать деньги на бирже и каждый день молиться, чтобы ее не закрыли внезапно просто так.
Мб ждут результатов переговоров
Соглашусь, что она один из немногих там, кто молодец..
Это не отменяет того, что она все знала.. и могла бы озвучить свою позицию по вопросу до того, как пациент оказался в коме.
Соглашусь. Но, может быть стране необходим кромешный пиздец? Чтобы до масс дошло. Чтобы холодильник победил телевизор.
Каждый выстрел на Украине, это падение рубля в наших карманах!
Рублей там уже давно нет. Главное, чтобы орган возле карманов не падал
С этими санкциями, и он упадет
Так выглядит текстовое эхо 🙂
Ну хоть относительно честно признала, что у нас жопа, к которой не готовились. Без вот этого лицемерного "а что, у нас что-то произошло?"
Еще как готовились. С ноября удвоили покупку валюты.
А вы думали просто так у нас бакс пер под 80, при ежедневно растущей нефти?
Все равно не просчитали сценарий в плане - самого негативного.
Так может таким и был сценарий?
Вы - оптимист :)
Я пережил 90-ые, меня уже трудно чем-то удивить. Нами правят жулики и сволочи, которые готовы на любые преступления ради власти.
Я не прожила, но я и изначально из такой семьи, что мы даже в двухтысячных ходили по помойкам мебель искали - кто выкинет.
И обидно, что приложена фигова гора усилий, чтобы из этого выбраться, но нет. Как говорится , не жили хорошо, нечего начинать...
Да у нас больше половины страны таких, кто никогда нормально не жил, а лишь выживал от кризиса к кризису.
Не в защиту ЦБ, но им нужно плясать под дудтку ФСБ. Если у ФСБ законы отсутствуют, то в экономике всё более менее очевидно. Было бы куда интереснее посмотреть на её работу, когда пыня и его ОПГ были бы в тюрьме.
Полностью согласна, почему и писала ниже, возникали ли у неё мысли последовать по пути Леонида Шульмана.
Вот честно - у меня бы возникли.
Это было по плану покупок, так как росла нефть.. бюджетное правило, все дела.
С нефти в фонд идёт что выше 40
Причем тут фонд, если речь идет о таких объемах покупки валюты, что бакс попер вверх. И это на фоне вылезающей за все планировавшиеся показатели инфляции!
Так и это еще не все. На котировки того же сбербанка посмотрите. С 370р до 230р с ноября по январь. И это при отличных финансовых показателях.
Все они знали еще в ноябре прошлого года...
Мне кажется, это выходили иностранные инвесторы из Сбера на фоне наших "учений". Надо было с них брать пример 🙁.
В ноябре еще никто не кричал про учения.
Все они знали, когда положили на народ во время пандемии, не потратив ни копейки из ФНБ.
Ну это как раз объяснимо, приток валюты резко упал из-за цен на нефть, не тратить же свои закрома на народ.
Да, в 2021 году всё было уже норм, а суверенный интрнет в каких числах осени тестировали, кстати? Тоже цена на нефть упала? Эти нафталиновые гниды готовились годами.
«Наш солнцеликий лидер наебнул экономику, а вы, пожалуйста, не жалейте себя, чтобы ее поднять»
Лидера, как родителей, не выбирают
Че ты сейчас спиздел, долбоеб?
Он сказал, что институт выборов в нашей стране не работает
Слишком тонко, видимо. Люди на взводе, шуток не понимают
Мне зашла шутка, я посмеялся.
Держи вот еще тебе цитат, можешь себе в список добавить и это постить.
"Волк как и лев не выбирает СоБак Но не выступает родителем в цирке"
жаль она не пояснила, как вышло так что лютая часть ЗВР попала под блок, раз операция планировалась давно.
Судя по ней и Мишустину, просто не были в курсе
У меня такое же. Все эти меры реально состряпаны на коленке за 5 минут. Уже тот факт, что создали оперштаб, свидетельствует о том, что экономику к такому вообще не готовили.
Никто не был готов. Чего говорить, даже армия оказалась не готова к такому развитию событий.
Я бы очень хотела верить что это какой-то сюр, но нет.
До сих пор просыпаюсь и надеюсь каждый день увидеть, что операция закончилась
Посмотрите tg @rosanticenter. Концом и не пахнет, будет война до полного истощения одной из сторон.
Я даже догадываюсь, какая быстрее истощится
просто не были в курсе
С другой стороны, когда Дерипаска в ноябре 2021 предлагал инвестировать в свою экономику, Брошкина отмахнулась, мол, прибыли не те.
А вот как оно вышло.
Ну зато теперь мы знаем что такое "те" прибыли
Много кто был бы в курсе, слили бы инфу
Её вроде и слили, Байден и другие политики заранее говорили о начале "военной операции".
Допускаю, что просто предугадали по скоплению войск возле границы.
Кремлёвские элиты до последнего надеялись, что это хитрый план разведчика и околоплотной спецуры навязать свою игру через блеф. Теперь понятно, что никто в серьёз такой размах не рассматривал. Уже налили интервью на правах анонимности - tg @rosanticenter
то есть все знали, а они нет. Всякие Невзоровы, Блумберги, журналсты и иностранные разведки кричали, но наши министры не знали.
Ну там люди мозгами предполагали, а эти как с вирусами - "я их не вижу, значит их нет"
я это допускаю, просто это не первый раз, когда что либо подобное происходит (финансовые санкции), начиная с истории с крымом; да мы не первые из государств, которым блокируют средства таким образом.
Их балансировали с объемом обязательств перед нерезидентами. Обязательств скорее больше, к слову
Половина ЗВР это около $370млрд. Внешний долг РФ - $478,2млрд. и его уже специальным законом запретили отдавать. Профит 100 ярдов.
А вообще здорово, конечно. Уже который день, а сами-знаете-кого не видно и не слышно. Одни министры да главы
Надеемся на лучшее
Надеюсь увидеть его в 4к
Ну я тоже надеюсь
А который день, кстати? Пару дней вроде, не?
На самом деле Эльвира честный человек, признаёт колоссальные проблемы. Сейчас и такая позиция не мало стоит.
Мы и без Эльвиры почувствовали колоссальные проблемы
Не дороже акций Сбера на лондонской бирже. Потому что на хлеб не намажешь
Не ну адрочки наши по центу это весело, да))
Если нас гасят мягкой силой через удавку экономики, что нас, то есть вас, остановило так же через экономику работать с соседями? Чтобы они сами хотели приехать в Россию за богатством, процветанием, технологиями, доступными ресурсами? Чтобы не смотрели в сторону ЕС и НАТО за ненадобностью. А, знаю! Времени на раскорячку нет. Вы просто за 23 года не успели. Тогда ждём до 36, а дальше новый госсовет во главе с самизнаетекем приведёт нас к процветанию!
Удавка вялая
ахаха про криптовалюту и ее риски ничего не сказала?
Было бы не насрать на крипту или Вы от нее про хэшрейт хотели услышать?
Я бы тоже врал, при таких убытках...
И ты тоже иди нахуй
Да, за неделю покупательская способность большенства обычных россиян упала на 50 % ..они за неделю обесценили труд обычных россиян которым не нужна вот эта как они говорят спецоперация! Им хорошо когда на счетах зелёные бумажки..они проживут это время! А как быть тем кто тугрики получает?
Всем тяжело, мы справимся, где-то я уже это слышал. Такое чувство, что новогодню речь и ее слова написал один и тот же человек.
Официально "потерь нет" хули
Интересно сколько у неё тормознули балланса? Ярда 4-5 зеленых? Или все 35?
Бедняги, дай Бог вам сил. А то выгорите быстрее, чем невинные дети. Круговая порука.
Если работают, то значит они поддерживают что происходит на Украине.
«Уволиться можно только на зону»
https://theins.ru/news/249006
С нетерпением жду, когда наебулина и Ко окажутся за решёткой за подрыв экономики нашей страны.
Эльвиру очень жаль. Наглядный пример как маразматичный президент уничтожает годы работы высококлассного профессионала.
Да ладно, у нее черная икра на столе не пропадет никогда. После Второй мировой президент Рейхсбанка Ялмар Шахт спокойно проскочил всю войну, а потом даже денацификацию не проходил, снова стал банкиром в новой Германии и даже свой банк Schacht GmbH заимел
Чёрная икра у неё могла бы быть при любом раскладе, вопрос в самореализации
Самореализуется еще, хотя должность председателя ЦБ наитупейшая, бухгалтер никак не сможет реализоваться. А как карьеристка она реализовалась
Ну сидят там не дураки, думаю справятся с поставленной задачей.
Тем более эти люди любят деньги и наврятли захотят с ними расставаться.
Вот и блокируют рынки что бы решить вопросы чтобы при них остаться, забирая эту возможность для рядовых граждан.
Отсутствие дураков в одном месте с лихвой компенсируется их наличием в другом...
Значит они готовы попасть в санкционные списки. С пожизненной потерей права посещать ЕС и другие нормальные станы. Будут свои рублишки в России тратить, если их не отберут.
Эличка - это которая одевает брошку под настроение? То всем хана - то у меня заебись настроение?
Это проклятие Сатоши 😅
Какие огромные пуговицы. С размером госдолга США
Любопытно узнать, сколько раз после того, как она узнала, что активы цб заморозили, думала пойти по пути Шульмана?
В этой ситуации главное понимать кто есть люди, а кто нет.
Пуговицы!!!
С минимальными потерями — это с такими потерями, которые сведут все сбережения до минимума? Спецоперация типа?
Сегодняшняя новость из Евросоюза:
«Запрещается продавать, поставлять, передавать или экспортировать банкноты, деноминированные в евро, в Россию или любому физическому или юридическому лицу, организации или органу в России, включая правительство и Центральный банк России, или для использования в России»
GL
Горжусь👏🏼
Может про КОВИД?
Эльвира Сахипзадовна Набиуллина. Март 2022г.
Поминки по Российской рыночной экономике. Фото прилагаю:
Люди по их мнению, только в руководстве компании...
Майкрософт ещё не присоединился к санкциям? Винда ещё обновляется?
А биржу закрыли тоже для того, чтобы каждый с минимальными потерями столкнулся? До тех пор, пока такая херня происходит, все вложения в биржу можно считать потерянными деньгами.
Комментарий удален
Компания запустила мгновенные пожертвования в пользу Красного креста и отменила комиссии за переводы в украинские банки.
Уже к пятнице Роскомнадзор может заблокировать Facebook и Instagram и лишить бизнес собранной в этих соцсетях аудитории. Срочные рекомендации от Студии Чижова, что делать прямо сегодня, сейчас, пока еще не поздно.
Это всё, что мы можем про это сообщить.
Так регулятор хочет удержать кадры в стране.
Она считает показанную на главной yandex.ru повестку «преступлением и соучастием в войне».