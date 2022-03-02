Офлайн
Таня Боброва

«Цель — чтобы компании и люди прошли этот период с минимальными потерями»: глава ЦБ Набиуллина обратилась к сотрудникам Статьи редакции

Она призвала команду оставить разногласия, которые лишь «выжигают силы», и помогать друг другу.

Руководитель регулятора записала видеообращение. Его подлинность подтвердили источники Frank Media и РБК в ЦБ.

Наша экономика столкнулась с экстремальной, совершенно нестандартной ситуацией. Конечно, мы все хотели бы, чтобы такого не произошло. Но мы всё делали для того, чтобы наша финансовая система и мы, как Центробанк, могли справиться с любыми шоками, экономической и политической природы. И сейчас мы точно справимся.

Эльвира Набиуллина
глава ЦБ

Сейчас всем приходится работать больше обычного, и это «изматывает психологически и физически», отметила Набиуллина. Но нужно оставить любые разногласия и политические споры, которые лишь «выжигают силы», необходимые для работы. «От нас сейчас многое зависит», — сказала глава ЦБ.

Я считаю своей личной целью сделать так, чтобы люди и компании прошли этот период с как можно меньшими потерями. И очень надеюсь, что вы примете эту цель как свою. Спасибо вам за вашу работу каждый день. Мы сильная команда, я очень вами горжусь.

Эльвира Набиуллина
глава ЦБ
Источник: Frank Media

#цб #эльвиранабиуллина #новость

6951 просмотров
110 110 комментариев
21
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
110 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...
Никита Кашонков

Экономика сама чтоль столкнулась? Нет, Вы всей властной командой, своими кривыми руками ее и уфигачили

Ответить
71
Развернуть ветку
Павел

Справедливости ради, у Набиуллиной, пожалуй, самые прямые руки и светлая голова из всей "властной команды". Она словно нянька бегает за дедом с деменцией, подтирая высранное и чиня сломанное им. Без ее действий был бы кромешный пиздец, кмк.

Ответить
59
Развернуть ветку
Den Z

Набиуллину в президентессы!

Ответить
13
Развернуть ветку
Martin Prestone

в президентки

Ответить
9
Развернуть ветку
Daniel P

Да хоть кого-нибудь, лишь бы вместо деда!

Ответить
6
Развернуть ветку
user_90123129312

Шайтана не желаете?

Ответить
0
Развернуть ветку
Андрей Николаев

А биржу зачем закрыла? Прямые руки некуда было деть?

Без ее действий был бы кромешный пиздец, кмк.
 Пока благодаря ее действиям на бирже кромешный пиздец

Ответить
1
Развернуть ветку
Павел

Чтобы не было паник сейла

Ответить
3
Развернуть ветку
Андрей Николаев

Так из-за этих действий он будет теперь 100%. Многие из нас, планировавших на обвале набрать еще акций, теперь сами хотят все скинуть, потому что в любой момент могут биржу закрыть надолго или навсегда. Че за хрень то? Нафига держать деньги на бирже и каждый день молиться, чтобы ее не закрыли внезапно просто так.

Ответить
1
Развернуть ветку
Хлоргексидин

Мб ждут результатов переговоров

Ответить
0
Развернуть ветку
Юрий

Соглашусь, что она один из немногих там, кто молодец..
Это не отменяет того, что она все знала.. и могла бы озвучить свою позицию по вопросу до того, как пациент оказался в коме.

Ответить
0
Развернуть ветку
Oleg Sapronov

Соглашусь. Но, может быть стране необходим кромешный пиздец? Чтобы до масс дошло. Чтобы холодильник победил телевизор.

Ответить
0
Развернуть ветку
Breitson Live

Каждый выстрел на Украине, это падение рубля в наших карманах!

Ответить
26
Развернуть ветку
Фрост Тобин

Рублей там уже давно нет. Главное, чтобы орган возле карманов не падал

Ответить
0
Развернуть ветку
Breitson Live

С этими санкциями, и он упадет

Ответить
1
Развернуть ветку
Breitson Live

С этими санкциями, и он упадет

Ответить
0
Развернуть ветку
Breitson Live

С этими санкциями, и он упадет

Ответить
0
Развернуть ветку
PCT URL

Так выглядит текстовое эхо 🙂

Ответить
0
Развернуть ветку
Breitson Live

С этими санкциями, и он упадет

Ответить
0
Развернуть ветку
Татьяна Панфилова

Ну хоть относительно честно признала, что у нас жопа, к которой не готовились. Без вот этого лицемерного "а что, у нас что-то произошло?"

Ответить
49
Развернуть ветку
Сам Такой

Еще как готовились. С ноября удвоили покупку валюты.
А вы думали просто так у нас бакс пер под 80, при ежедневно растущей нефти?

Ответить
6
Развернуть ветку
Татьяна Панфилова

Все равно не просчитали сценарий в плане - самого негативного.

Ответить
2
Развернуть ветку
Сам Такой

Так может таким и был сценарий?

Ответить
1
Развернуть ветку
Татьяна Панфилова

Вы - оптимист :)

Ответить
0
Развернуть ветку
Сам Такой

Я пережил 90-ые, меня уже трудно чем-то удивить. Нами правят жулики и сволочи, которые готовы на любые преступления ради власти.

Ответить
1
Развернуть ветку
Татьяна Панфилова

Я не прожила, но я и изначально из такой семьи, что мы даже в двухтысячных ходили по помойкам мебель искали - кто выкинет.
И обидно, что приложена фигова гора усилий, чтобы из этого выбраться, но нет. Как говорится , не жили хорошо, нечего начинать...

Ответить
2
Развернуть ветку
Сам Такой

Да у нас больше половины страны таких, кто никогда нормально не жил, а лишь выживал от кризиса к кризису.

Ответить
2
Развернуть ветку
user_90123129312

Не в защиту ЦБ, но им нужно плясать под дудтку ФСБ. Если у ФСБ законы отсутствуют, то в экономике всё более менее очевидно. Было бы куда интереснее посмотреть на её работу, когда пыня и его ОПГ были бы в тюрьме.

Ответить
0
Развернуть ветку
Татьяна Панфилова

Полностью согласна, почему и писала ниже, возникали ли у неё мысли последовать по пути Леонида Шульмана.
Вот честно - у меня бы возникли.

Ответить
0
Развернуть ветку
Юрий

Это было по плану покупок, так как росла нефть.. бюджетное правило, все дела.

Ответить
0
Развернуть ветку
MadRat96

С нефти в фонд идёт что выше 40

Ответить
0
Развернуть ветку
Сам Такой

Причем тут фонд, если речь идет о таких объемах покупки валюты, что бакс попер вверх. И это на фоне вылезающей за все планировавшиеся показатели инфляции!

Ответить
0
Развернуть ветку
Сам Такой

Так и это еще не все. На котировки того же сбербанка посмотрите. С 370р до 230р с ноября по январь. И это при отличных финансовых показателях.
Все они знали еще в ноябре прошлого года...

Ответить
–1
Развернуть ветку
Галия Акжигитова

Мне кажется, это выходили иностранные инвесторы из Сбера на фоне наших "учений". Надо было с них брать пример 🙁.

Ответить
2
Развернуть ветку
Сам Такой

В ноябре еще никто не кричал про учения.

Ответить
–1
Развернуть ветку
user_90123129312

Все они знали, когда положили на народ во время пандемии, не потратив ни копейки из ФНБ.

Ответить
0
Развернуть ветку
Сам Такой

Ну это как раз объяснимо, приток валюты резко упал из-за цен на нефть, не тратить же свои закрома на народ.

Ответить
0
Развернуть ветку
user_90123129312

Да, в 2021 году всё было уже норм, а суверенный интрнет в каких числах осени тестировали, кстати? Тоже цена на нефть упала? Эти нафталиновые гниды готовились годами.

Ответить
0
Развернуть ветку
Denis Koltcov

«Наш солнцеликий лидер наебнул экономику, а вы, пожалуйста, не жалейте себя, чтобы ее поднять»

Ответить
34
Развернуть ветку
Эл Хэлфрид

Лидера, как родителей, не выбирают

Ответить
–5
Развернуть ветку
Булат Суханов

Че ты сейчас спиздел, долбоеб?

Ответить
7
Развернуть ветку
irmr

Он сказал, что институт выборов в нашей стране не работает

Ответить
10
Развернуть ветку
Эл Хэлфрид

Слишком тонко, видимо. Люди на взводе, шуток не понимают

Ответить
4
Развернуть ветку
Oleg Sapronov

Мне зашла шутка, я посмеялся.

Ответить
0
Развернуть ветку
badResistor

Держи вот еще тебе цитат, можешь себе в список добавить и это постить.
"Волк как и лев не выбирает СоБак Но не выступает родителем в цирке"

Ответить
0
Развернуть ветку
Денис Колокольцев

жаль она не пояснила, как вышло так что лютая часть ЗВР попала под блок, раз операция планировалась давно.

Ответить
22
Развернуть ветку
Алексей Карманов

Судя по ней и Мишустину, просто не были в курсе

Ответить
16
Развернуть ветку
Татьяна Панфилова

У меня такое же. Все эти меры реально состряпаны на коленке за 5 минут. Уже тот факт, что создали оперштаб, свидетельствует о том, что экономику к такому вообще не готовили.

Ответить
13
Развернуть ветку
- -

Никто не был готов. Чего говорить, даже армия оказалась не готова к такому развитию событий.

Ответить
7
Развернуть ветку
Татьяна Панфилова

Я бы очень хотела верить что это какой-то сюр, но нет.
До сих пор просыпаюсь и надеюсь каждый день увидеть, что операция закончилась

Ответить
3
Развернуть ветку
Daniel P

Посмотрите tg @rosanticenter. Концом и не пахнет, будет война до полного истощения одной из сторон.

Ответить
0
Развернуть ветку
Татьяна Панфилова

Я даже догадываюсь, какая быстрее истощится

Ответить
0
Развернуть ветку
Поджог Сараев

просто не были в курсе

Ответить
3
Развернуть ветку
Алексей Карманов

С другой стороны, когда Дерипаска в ноябре 2021 предлагал инвестировать в свою экономику, Брошкина отмахнулась, мол, прибыли не те.

А вот как оно вышло.

Ответить
2
Развернуть ветку
Роман Емельянов

Ну зато теперь мы знаем что такое "те" прибыли

Ответить
1
Развернуть ветку
Valeryi

Много кто был бы в курсе, слили бы инфу

Ответить
–1
Развернуть ветку
Алексей Карманов

Её вроде и слили, Байден и другие политики заранее говорили о начале "военной операции".

Допускаю, что просто предугадали по скоплению войск возле границы.

Ответить
4
Развернуть ветку
Daniel P

Кремлёвские элиты до последнего надеялись, что это хитрый план разведчика и околоплотной спецуры навязать свою игру через блеф. Теперь понятно, что никто в серьёз такой размах не рассматривал. Уже налили интервью на правах анонимности - tg @rosanticenter

Ответить
0
Развернуть ветку
Дарья Смолякова

то есть все знали, а они нет. Всякие Невзоровы, Блумберги, журналсты и иностранные разведки кричали, но наши министры не знали.

Ответить
1
Развернуть ветку
Alks

Ну там люди мозгами предполагали, а эти как с вирусами - "я их не вижу, значит их нет"

Ответить
0
Развернуть ветку
Денис Колокольцев

я это допускаю, просто это не первый раз, когда что либо подобное происходит (финансовые санкции), начиная с истории с крымом; да мы не первые из государств, которым блокируют средства таким образом.

Ответить
0
Развернуть ветку
Denis Kiselev

Их балансировали с объемом обязательств перед нерезидентами. Обязательств скорее больше, к слову

Ответить
1
Развернуть ветку
Alexander Ivanov

Половина ЗВР это около $370млрд. Внешний долг РФ - $478,2млрд. и его уже специальным законом запретили отдавать. Профит 100 ярдов.

Ответить
0
Развернуть ветку
Татьяна Панфилова

А вообще здорово, конечно. Уже который день, а сами-знаете-кого не видно и не слышно. Одни министры да главы

Ответить
14
Развернуть ветку
Pavel Klimov

Надеемся на лучшее

Ответить
6
Развернуть ветку
Валик Торсионный
Ответить
15
Развернуть ветку
Володя Родионов

Надеюсь увидеть его в 4к

Ответить
0
Развернуть ветку
Татьяна Панфилова

Ну я тоже надеюсь

Ответить
0
Развернуть ветку
Эл Хэлфрид

А который день, кстати? Пару дней вроде, не?

Ответить
–2
Развернуть ветку
Дмитрий Кириакиди

На самом деле Эльвира честный человек, признаёт колоссальные проблемы. Сейчас и такая позиция не мало стоит.

Ответить
4
Развернуть ветку
madkliq

Мы и без Эльвиры почувствовали колоссальные проблемы

Ответить
15
Развернуть ветку
Дмитрий Алтунин

Не дороже акций Сбера на лондонской бирже. Потому что на хлеб не намажешь

Ответить
2
Развернуть ветку
Дмитрий Кириакиди

Не ну адрочки наши по центу это весело, да))

Ответить
0
Развернуть ветку
Sergey Vasilev
Ответить
8
Развернуть ветку
Дмитрий Алтунин

Если нас гасят мягкой силой через удавку экономики, что нас, то есть вас, остановило так же через экономику работать с соседями? Чтобы они сами хотели приехать в Россию за богатством, процветанием, технологиями, доступными ресурсами? Чтобы не смотрели в сторону ЕС и НАТО за ненадобностью. А, знаю! Времени на раскорячку нет. Вы просто за 23 года не успели. Тогда ждём до 36, а дальше новый госсовет во главе с самизнаетекем приведёт нас к процветанию!

Ответить
8
Развернуть ветку
Pavel Klimov

Удавка вялая

Ответить
0
Развернуть ветку
madkliq

ахаха про криптовалюту и ее риски ничего не сказала?

Ответить
5
Развернуть ветку
Kv4Nt

Было бы не насрать на крипту или Вы от нее про хэшрейт хотели услышать?

Ответить
0
Развернуть ветку
Breitson Live

Я бы тоже врал, при таких убытках...

Ответить
4
Развернуть ветку
redsoxwalker

И ты тоже иди нахуй

Ответить
4
Развернуть ветку
Никитка Хархардинов

Да, за неделю покупательская способность большенства обычных россиян упала на 50 % ..они за неделю обесценили труд обычных россиян которым не нужна вот эта как они говорят спецоперация! Им хорошо когда на счетах зелёные бумажки..они проживут это время! А как быть тем кто тугрики получает?

Ответить
3
Развернуть ветку
Владимир Оо

Всем тяжело, мы справимся, где-то я уже это слышал. Такое чувство, что новогодню речь и ее слова написал один и тот же человек.

Ответить
3
Развернуть ветку
Руслан Астратов

Официально "потерь нет" хули

Ответить
2
Развернуть ветку
Михаил Макаров

Интересно сколько у неё тормознули балланса? Ярда 4-5 зеленых? Или все 35?

Ответить
1
Развернуть ветку
Daniel P

Бедняги, дай Бог вам сил. А то выгорите быстрее, чем невинные дети. Круговая порука.

Ответить
1
Развернуть ветку
Anton Beloborodov

Если работают, то значит они поддерживают что происходит на Украине.

Ответить
1
Развернуть ветку
Andrei Myagkov

«Уволиться можно только на зону»
https://theins.ru/news/249006

«Все в ах*е». Российское правительство оказалось…
Российское независимое издание «Агентство», ссылаясь на источники в правительстве и администрации…
theins.ru
Ответить
0
Развернуть ветку
Alex Fisherman

С нетерпением жду, когда наебулина и Ко окажутся за решёткой за подрыв экономики нашей страны.

Ответить
1
Развернуть ветку

Эльвиру очень жаль. Наглядный пример как маразматичный президент уничтожает годы работы высококлассного профессионала.

Ответить
–1
Развернуть ветку
Иван Купцов

Да ладно, у нее черная икра на столе не пропадет никогда. После Второй мировой президент Рейхсбанка Ялмар Шахт спокойно проскочил всю войну, а потом даже денацификацию не проходил, снова стал банкиром в новой Германии и даже свой банк Schacht GmbH заимел

Ответить
1
Развернуть ветку

Чёрная икра у неё могла бы быть при любом раскладе, вопрос в самореализации

Ответить
0
Развернуть ветку
Иван Купцов

Самореализуется еще, хотя должность председателя ЦБ наитупейшая, бухгалтер никак не сможет реализоваться. А как карьеристка она реализовалась

Ответить
0
Развернуть ветку
wicked critic

Ну сидят там не дураки, думаю справятся с поставленной задачей.
Тем более эти люди любят деньги и наврятли захотят с ними расставаться.

Ответить
–11
Развернуть ветку
Breitson Live

Вот и блокируют рынки что бы решить вопросы чтобы при них остаться, забирая эту возможность для рядовых граждан.

Ответить
0
Развернуть ветку
Daniel P

Отсутствие дураков в одном месте с лихвой компенсируется их наличием в другом...

Ответить
0
Развернуть ветку
Anton Beloborodov

Значит они готовы попасть в санкционные списки. С пожизненной потерей права посещать ЕС и другие нормальные станы. Будут свои рублишки в России тратить, если их не отберут.

Ответить
0
Развернуть ветку
Михаил Макаров

Эличка - это которая одевает брошку под настроение? То всем хана - то у меня заебись настроение?

Ответить
0
Развернуть ветку
Антон Пермяков

Это проклятие Сатоши 😅

Ответить
0
Развернуть ветку
Vangelis

Какие огромные пуговицы. С размером госдолга США

Ответить
0
Развернуть ветку
Татьяна Панфилова

Любопытно узнать, сколько раз после того, как она узнала, что активы цб заморозили, думала пойти по пути Шульмана?

Ответить
0
Развернуть ветку
Levithan

В этой ситуации главное понимать кто есть люди, а кто нет.

Ответить
0
Развернуть ветку
Denis Logunovich

Пуговицы!!!

Ответить
0
Развернуть ветку
Aleksei Novikov

С минимальными потерями — это с такими потерями, которые сведут все сбережения до минимума? Спецоперация типа?

Ответить
0
Развернуть ветку
Alex Gurulli

Сегодняшняя новость из Евросоюза:

«Запрещается продавать, поставлять, передавать или экспортировать банкноты, деноминированные в евро, в Россию или любому физическому или юридическому лицу, организации или органу в России, включая правительство и Центральный банк России, или для использования в России»

GL

Ответить
0
Развернуть ветку
Артем Кизияров

Горжусь👏🏼

Ответить
0
Развернуть ветку
Sergey Petrov

Может про КОВИД?

Ответить
0
Развернуть ветку
Aerylmag

Эльвира Сахипзадовна Набиуллина. Март 2022г.
Поминки по Российской рыночной экономике. Фото прилагаю:

Ответить
0
Развернуть ветку
Breitson Live

Люди по их мнению, только в руководстве компании...

Ответить
0
Развернуть ветку
AlexSam

Майкрософт ещё не присоединился к санкциям? Винда ещё обновляется?

Ответить
0
Развернуть ветку
Андрей Николаев

А биржу закрыли тоже для того, чтобы каждый с минимальными потерями столкнулся? До тех пор, пока такая херня происходит, все вложения в биржу можно считать потерянными деньгами.

Ответить
–1
Развернуть ветку

Комментарий удален

Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 110 комментариев
NPLaw
Президент подписал Указ о применении специальных экономических мер

Президент России Владимир Путин подписал "Указ о применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями США и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций".

9 9 комментариев
2
Контур
Как мы запустили NFT-проект, чтобы привлечь новые кадры

Эксперимент, в котором приняли участие 1300 сотрудников ИТ-компании.

6 6 комментариев
6
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
Мнения
Таня Боброва
«Война — это не ответ»: глава финтех-сервиса Revolut Николай Сторонский призвал прекратить бои на Украине Статьи редакции

Компания запустила мгновенные пожертвования в пользу Красного креста и отменила комиссии за переводы в украинские банки.

Я хотел бы публично заявить о том, что я чувствовал с самого первого дня: война никогда не является ответом. Эта война неправильна и совершенно отвратительна. Я в ужасе, потрясен её последствиями и присоединяюсь к тем, кто по всему миру призывает к немедленному прекращению боевых действий и дипломатическим решениям. Ни один человек больше не должен погибнуть в этом бессмысленном конфликте.

Николай Сторонский
сооснователь Revolut
73 73 комментария
86
ePN
Как сейчас работают Backit и ePN: новые условия и вывод средств

В стремительно меняющихся условиях — экономических в том числе — нам важно оставаться открытыми и давать пользователям актуальную информацию о нашей работе.

0 Обсудить
0
Маркетинг
Студия Чижова
Как спасти бизнес в соцсетях: срочные инструкции для маркетологов и предпринимателей

Уже к пятнице Роскомнадзор может заблокировать Facebook и Instagram и лишить бизнес собранной в этих соцсетях аудитории. Срочные рекомендации от Студии Чижова, что делать прямо сегодня, сейчас, пока еще не поздно.

Магазин косметики публикует сторис со ссылкой на сообщество во «ВКонтакте»
46 46 комментариев
59
Азбука вкуса
Перейти на Agile, не растеряв по дороге 13 тысяч сотрудников

Как мы ускорили запуск новых продуктов в 2.5 раза и повысили общую эффективность на 400%, но сохранили лояльность коллег

2 2 комментария
0
Модульбанк
«Модульбанк» ввел депозиты для бизнеса под 22%

И сохраняет разницу между курсами покупки и продажи валют меньше 1%.

0 Обсудить
1
Финансы
TJ
Стоимость акций «Сбера» на Лондонской бирже опустилась до одного цента Статьи редакции

Это всё, что мы можем про это сообщить.

1 цент
по такой стоимости депозитарные расписки «Сбера» торгуются 2 марта на Лондонской бирже
153 153 комментария
79
Право
Богдан Музыченко
Отмена налога на прибыль на три года и отсрочка от армии: правительство утвердило меры поддержки ИТ-компаний Статьи редакции

Так регулятор хочет удержать кадры в стране.

299 299 комментариев
43
Карьера
Маша Цепелева
Основательница The Question Тоня Самсонова объявила об увольнении из «Яндекса» из-за освещения новостей об Украине Статьи редакции

Она считает показанную на главной yandex.ru повестку «преступлением и соучастием в войне».

96 96 комментариев
71
Больше статей
null