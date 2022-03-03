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Таня Боброва

В Москве отменили QR-коды и все ограничения на посещение кафе, театров и других мест Статьи редакции

Накануне о таком же решении сообщили власти Петербурга.

  • С 3 марта 2022 года в Москве прекращается использование QR-кодов, соответствующий указ подписал мэр города Сергей Собянин.
  • Вместе с этим снимаются все ограничения на посещение кафе и ресторанов, театров, музеев, а также концертных, развлекательных, спортивных и других мероприятий.
  • Домашний режим для москвичей старше 60 лет и граждан с хроническими заболеваниями больше необязателен — теперь это только рекомендация.
  • 2 марта об отмене QR-кодов и отрицательных ПЦР-тестов для посещения кафе, кинотеатров, фитнес-центров и других мест сообщили власти Петербурга — ограничения снимут 4 марта.

#новость #москва #covid19

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Valeriy Medvedev

Война победила ковид

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19
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Oleg Solovev

Нет. В Краснодаре до 30 мая продлили, у нас свой путь!
Отдельно хочу поздравить всех коловшихся ради поездок за границу, теперь и заграницы то нет.

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0
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Anton Jironkin

Исцеление пришло 🙏

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12
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Эдуард Чистяков

Вируса нет, войны нет, нищеты нет…
События последней недели это сюр, но что больше повергает в этот сюр, так это необходимость объяснять и переубеждать людей

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10
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Dmitriy Lobanov

Бесполезное занятие, как мне кажется, с машиной пропаганды так не совладать

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0
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Семён Сердюков

Я просто прекращаю общаться с такими людьми.

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Paul Brezcuu

Вам дали возможность сходить в театр последний раз в жизни...

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Sergey Nester

Я бы посмотрел Лебединое озеро. Но лучше по телевизору

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2
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Анна Тишина

Эвана как

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Станислав Ганицкий
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Владимир Оо

Не удивительно, деньги на ковид закончились, сказке конец. Экономика на таком днище. Нужно ведь налоги собирать как-то

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Александр Иванкин

Что остаётся из мер? Только маски?

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50/50

Да

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Алексей Светлов
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1
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SilanseR

🤣

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Romula Daraa

ковид сам себя победил, тупо подавляющее большинство переболело

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Виктория Никанорова

Что только не сделаешь, тщетно пытаясь вернуть доверие электората

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Михаил

Экономика рушится

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Lady Battl

Лучше уж ковид, чем вот это вот все 🙄

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Nice Man

Насколько же эти коды не зависят от ковида, ппц! Зато жизнь попортили

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Семён Сердюков

Всё идёт к мобилизации?

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Hambala Fully

Ну а что вы хотели, рейтинг же надо укреплять.

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Yaki Wood

Грабить под предлогом войны всегда было проще, просто сменился предлог.

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Михаил Губин

Наконец-то. Теперь бы еще эти маски убрали.

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Paul Brezcuu

Я думаю за этим последует военное положение в стране, а далее обязательно-принудительная вакцинация. Это законы военного времени

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Игрок

Экономика России раз два три

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Приёмная
илья гуров
Фриланс биржа Freelancehunt заблокировала Российских пользователей

Уважаемые СEO Украинских проектов - Вы совершаете большую ошибку, блокируя Российских пользователей. Война закончится, а репутация и Ваши проекты перестанут существовать. Вы стреляете себе в ногу, блокируя свой основной рынок, на котором работали и зарабатывали деньги. Вы нигде не нужны, кроме СНГ и здесь останетесь навсегда.

15 15 комментариев
24
Карьера
Маша Цепелева
Основательница The Question Тоня Самсонова объявила об увольнении из «Яндекса» из-за освещения новостей об Украине Статьи редакции

Она считает показанную на главной yandex.ru повестку «преступлением и соучастием в войне».

362 362 комментария
269
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Комиссия выравнивает конкурентные условия между банками и брокерами, заявил регулятор.

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«Модульбанк» ввел депозиты для бизнеса под 22%

И сохраняет разницу между курсами покупки и продажи валют меньше 1%.

Maranda Vandergriff
15 15 комментариев
7
Медиа
TJ
Spotify закрыл «на неопределённый срок» офис в России на фоне войны с Украиной Статьи редакции

Сервис пока остаётся доступным российским пользователям.

15 15 комментариев
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ePN
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DTF
Steam ограничил способы оплаты для пользователей из России — доступны только PayPal и кошелёк магазина Статьи редакции

Ни один тип банковской карты на данный момент не принимается.

34 34 комментария
18
Финансы
Евгения Евсеева
Главное в экономике на фоне войны с Украиной, день 8: комиссия за покупку валюты на бирже, торги всё ещё закрыты Статьи редакции

Собираем новости и события восьмого дня после начала военных действий: о рынках, банках и реакциях компаний.

Источник: «РИА Новости»
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Как мы запустили NFT-проект, чтобы привлечь новые кадры

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3 марта газета «Все для вас» в Якутске вышла с черной обложкой «Нет войне»
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