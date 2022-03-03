В Москве отменили QR-коды и все ограничения на посещение кафе, театров и других мест Статьи редакции
Накануне о таком же решении сообщили власти Петербурга.
- С 3 марта 2022 года в Москве прекращается использование QR-кодов, соответствующий указ подписал мэр города Сергей Собянин.
- Вместе с этим снимаются все ограничения на посещение кафе и ресторанов, театров, музеев, а также концертных, развлекательных, спортивных и других мероприятий.
- Домашний режим для москвичей старше 60 лет и граждан с хроническими заболеваниями больше необязателен — теперь это только рекомендация.
- 2 марта об отмене QR-кодов и отрицательных ПЦР-тестов для посещения кафе, кинотеатров, фитнес-центров и других мест сообщили власти Петербурга — ограничения снимут 4 марта.
Война победила ковид
Нет. В Краснодаре до 30 мая продлили, у нас свой путь!
Отдельно хочу поздравить всех коловшихся ради поездок за границу, теперь и заграницы то нет.
Исцеление пришло 🙏
Вируса нет, войны нет, нищеты нет…
События последней недели это сюр, но что больше повергает в этот сюр, так это необходимость объяснять и переубеждать людей
Бесполезное занятие, как мне кажется, с машиной пропаганды так не совладать
Я просто прекращаю общаться с такими людьми.
Вам дали возможность сходить в театр последний раз в жизни...
Я бы посмотрел Лебединое озеро. Но лучше по телевизору
Эвана как
Не удивительно, деньги на ковид закончились, сказке конец. Экономика на таком днище. Нужно ведь налоги собирать как-то
Что остаётся из мер? Только маски?
Да
🤣
ковид сам себя победил, тупо подавляющее большинство переболело
Что только не сделаешь, тщетно пытаясь вернуть доверие электората
Экономика рушится
Лучше уж ковид, чем вот это вот все 🙄
Насколько же эти коды не зависят от ковида, ппц! Зато жизнь попортили
Всё идёт к мобилизации?
Ну а что вы хотели, рейтинг же надо укреплять.
Грабить под предлогом войны всегда было проще, просто сменился предлог.
Наконец-то. Теперь бы еще эти маски убрали.
Я думаю за этим последует военное положение в стране, а далее обязательно-принудительная вакцинация. Это законы военного времени
Экономика России раз два три
Уважаемые СEO Украинских проектов - Вы совершаете большую ошибку, блокируя Российских пользователей. Война закончится, а репутация и Ваши проекты перестанут существовать. Вы стреляете себе в ногу, блокируя свой основной рынок, на котором работали и зарабатывали деньги. Вы нигде не нужны, кроме СНГ и здесь останетесь навсегда.
Она считает показанную на главной yandex.ru повестку «преступлением и соучастием в войне».
Комиссия выравнивает конкурентные условия между банками и брокерами, заявил регулятор.
Сервис пока остаётся доступным российским пользователям.
Ни один тип банковской карты на данный момент не принимается.
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