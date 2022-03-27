На природе без смартфонов, алкоголя и разговоров о работе: как устроен детокс-лагерь для взрослых Статьи редакции
Участники два дня гуляют, ходят в баню, медитируют и проводят чайные церемонии.
Дмитрий Никитин живёт в Казани и вместе с женой Марией каждое лето организует лагерь для взрослых, которые хотят отдохнуть от новостей и техники, и управляет пространством для медитации «Основа Основ».
Никитин создал «Офлайн лагерь для взрослых «# ВсёВыключено» в 2017 году. Он думал, что главными его участниками будут ИТ-специалисты и фрилансеры, однако детокс-сменами заинтересовались люди разных профессий.
Многие приезжают в лагерь каждый год — смены больше напоминают встречи старых друзей, в которых участвуют и сами организаторы, говорит предприниматель. С каждого сезона удаётся получить до 70 тысяч рублей прибыли — как говорит Никитин, этот проект создан для души. Основной заработок приносит студия медитации.
Борьба с инфозависимостью: как появилась идея лагеря
По первому образованию Никитин менеджер. До 2014 года он владел долей в компании по продаже и монтажу инженерных систем — за это время предприниматель столкнулся с несколькими экономическими кризисами.
Это подтолкнуло его к изучению экономики: он хотел понять, как работают её механизмы и почему влияют на его дело. Он поступил на экономический факультет в Казанский химико-технологический институт.
Отказаться от «пристрастия к информации» непросто, она действует как наркотик, говорит Никитин. Из исследований в открытых источниках в интернете он узнал, что многие люди в 21 веке испытывают инфоперегрузку и пытаются бороться с ней.
Его заинтересовал цифровой детокс — сознательный краткосрочный отказ от использования техники. По мнению предпринимателя, переключив внимание на медитацию или физические упражнения, можно избавиться от информационной зависимости.
В 2015 году Никитин открыл в Казани центр психологической помощи людям с интернет-зависимостью «Чистый разум». Через два года предприниматель задумался о другом формате — не лечить инфозависимость, а учить соблюдать баланс в цифровом мире.
Он вдохновился калифорнийским проектом Camp Grounded и решил сделать подобный в России. Идея заключалась в том, чтобы создать лагерь, где люди будут отдыхать на природе, без ноутбуков, телефонов и обучаться практикам осознанности.
За помощью он обратился к организатору мероприятий и будущей супруге Марии Зверевой. «Идея детокс-лагеря ей понравилась. Но она сказала, что его можно сделать и для детей, я же видел проект для таких, как я. Поэтому ответил, что сосредоточимся только на взрослых», — рассказывает предприниматель.
Как проходила первая смена
К организации лагеря присоединился партнёр Марии по работе Андрей Наумов. Его друг развивал свой бизнес — туристическую базу отдыха в 100 км от Казани. Партнёры договорились провести первую смену лагеря там, без оплаты аренды, но с условием упоминания их в рекламе.
Они выбрали продолжительность смены — двое суток: заезд в пятницу вечером, выезд в воскресенье. К такому формату людям проще подстроить выходные и нет необходимости брать отпуска, говорит предприниматель.
Они составили правила лагеря, в нём запрещены:
- Телефоны, часы и камеры. Однако можно взять с собой плёночный фотоаппарат или полароид, в лагере также есть приглашённый фотограф.
- Алкоголь и другие вещества, затуманивающие сознание.
- Разговоры о политике и работе.
- Посещения с детьми и животными.
Первая смена лагеря прошла в июле 2017 года. В расписание входили лекции по психологии и осознанности, активные игры, медитация, мероприятия у костра и рукоделие.
У Дмитрия были знакомые психологи и преподаватели медитации, которых он пригласил. В качестве повара Мария позвала на смену маму — она нутрициолог и владелец магазина натуральных продуктов.
В первую смену организаторы вложили около 35 тысяч рублей, куда входили затраты на проезд, питание, новое постельное бельё и расходные материалы. Участие в смене стоило 5400 рублей с человека для проживания в доме, 3600 рублей — в палатке.
В лагерь приехало 20 человек: 15 из них знакомые Дмитрия и Марии, они оплачивали только проезд и питание — около 1200 рублей, остальные пять человек пришли из рекламы во «ВКонтакте».
Группу в соцсетях предприниматели создали и вели сами, на рекламу потратили около 3000 рублей. Прибыли не было, вышли в ноль.
Тем же летом команда провела ещё три смены, и одну в сентябре. Базу уже арендовали платно — за 20 тысяч рублей. В 2018 году Дмитрий и Мария организовали две смены, а затем перешли на формат — летом один раз в год с продолжительностью смены в двое суток.
Организация смен
Подготовка к новому сезону начинается в мае — с поиска базы отдыха. Организаторы стараются подбирать новые места для каждой смены. Ездят по республике и соседним областям, смотрят базы, которые открылись недавно.
Организаторы снимают всю территорию базы на период смены. Питание чаще всего включено в условия аренды. У Дмитрия и Марии есть требования к меню для лагеря, в нём предусмотрено разделение на мясоедов и вегетарианцев. Если кухня не устраивает, организаторы приглашают своего повара, который становится участником смены.
После поиска места они анонсируют мероприятие. Первые два года они в основном продвигались во «ВКонтакте», с 2019 года — в Instagram. Соцсети Дмитрий и Мария ведут сами, публикуют посты и запускают таргетированную рекламу. Тратят на это около 10 тысяч рублей в сезон.
У лагеря есть свой сайт — его организаторы сделали сами на платформе Wix. Годовая подписка стоит 3600 рублей в год.
На сайте круглогодично открыта предварительная запись в лист ожиданий. Когда в июне организаторы объявляют дату и место смены, 10–15 мест, это около половины, заполняются сразу. 5–7 человек — приглашённые участники-эксперты и фотограф, остальные приходят из таргетированной рекламы и из анонсов в СМИ.
Количество людей в смене зависит от вместимости забронированной базы. В сезон собирается группа 25–30 человек, говорит предприниматель.
У организаторов есть сформировавшийся коллектив специалистов, которых они приглашают в лагерь каждый год, — психологи, преподаватели йоги, цигун и арт-терапевты. Каждый сезон они придумывают новые темы и интерактивы.
В 2018 году Дмитрий и Мария пробовали провести смену по-другому: организовали семидневный поход в Грузии в горах Сванетии.
Над тем, чем будут заниматься отдыхающие во время смены, Дмитрий и Мария думают в течение года. Детальный план мероприятий составляют в мае-июне. Он состоит из:
- Мастер-классов и мастерских — плетение гобелена и шелкография на подушках.
- Спокойного отдыха — чайные церемонии, игра на поющих чашах, медитации и настольные игры.
- Активностей — прогулки, баня и конкурс талантов.
У организаторов есть тайминг мероприятий, но никто из участников смены о нём не знает. Как правило, активности перетекают друг в друга или идут параллельно.
Вложения и прибыль
Цена участия в смене — двое суток — составляет от 10 до 20 тысяч рублей. Она зависит от стоимости аренды площадки и проезда до неё. В первую смену, в июле 2017 года, организаторы вложили около 35 тысяч рублей. Аренда была бесплатной, прибыли не было.
В 2021 году вложения составили 270 тысяч рублей:
- Аренда загородной базы «Волжская усадьба» на двое суток — 120 тысяч рублей.
- Питание — 110 тысяч рублей.
- Проезд — 15 тысяч рублей.
- Реклама — 10 тысяч рублей.
- Расходники для мастер-классов — 15 тысяч рублей.
В смене было 35 участников, пятеро из них — эксперты, для которых проезд, проживание и питание были бесплатными. Выручка за смену составила около 340 тысяч рублей, прибыль — 70 тысяч.
Пробы формата, планы и перспективы
Из «Офлайн лагеря для взрослых «# ВсёВыключено» у Марии и Дмитрия родился проект «Основа Основ». Это студия медитации в Казани, где супруги регулярно организуют занятия йоги, практики осознанности и другие тематические мероприятия. Она приносит круглогодичный заработок.
Дмитрий и Мария рассказывают, что пробовали поставить организацию детокс-лагеря на поток, привлекали инвесторов и партнёров. Однако без участия основателей бизнес не работал.
В 2022 году будут готовиться к новой смене как обычно. О том, вырос ли спрос на отдых из-за начала «спецоперации» на Украине, — не говорят, так как о старте клиентам ещё не сообщали. В перспективе организаторы хотят сделать смены лагеря масштабнее: на более крупных базах, с количеством участников до 200 человек.
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И всё быстро сделает, так как по обочинам ездит, как последний из тех, кому вход воспрещён.
Класс! Побольше бы способов отдыха, конечно, для городского человека.
Отдельный плюс что нельзя алкоголь и вещества
Могу сказать, что всё это фикция. Для очистки надо полгода-год пребывания и созидательной деятельности.
Норм тема, скучаю по пионер лагерю, подъем, отбой, весь день расписан... кайф и главное сейчас это сон час после обеда )))
Давно хочу замутить "детский сад для взрослых", где за шекели к серьезным дядям будут относиться как к дошколятам, устраивать им уроки музыки и рисования, тихий час и кашку. Были б деньги у самого на это)
тоталитарное безумие
Алкоголя жаль нет
Интересно, мы айтишники и нормально так нуждаемся в такой теме. Будем наблюдать ))
Думал нормальная идея, но тут сразу встретил «медитация». Дальше можно не читать
Ещё один пункт смутил, который отрезает 80% потенциальных клиентов, но ребятам виднее канеш.
Сам уже неоднократно задумывался о подобном виде отдыха и его организации.