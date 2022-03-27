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Офлайн
Юлия Бородич

На природе без смартфонов, алкоголя и разговоров о работе: как устроен детокс-лагерь для взрослых Статьи редакции

Участники два дня гуляют, ходят в баню, медитируют и проводят чайные церемонии.

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Дмитрий Никитин живёт в Казани и вместе с женой Марией каждое лето организует лагерь для взрослых, которые хотят отдохнуть от новостей и техники, и управляет пространством для медитации «Основа Основ».

Никитин создал «Офлайн лагерь для взрослых «# ВсёВыключено» в 2017 году. Он думал, что главными его участниками будут ИТ-специалисты и фрилансеры, однако детокс-сменами заинтересовались люди разных профессий.

Многие приезжают в лагерь каждый год — смены больше напоминают встречи старых друзей, в которых участвуют и сами организаторы, говорит предприниматель. С каждого сезона удаётся получить до 70 тысяч рублей прибыли — как говорит Никитин, этот проект создан для души. Основной заработок приносит студия медитации.

Борьба с инфозависимостью: как появилась идея лагеря

По первому образованию Никитин менеджер. До 2014 года он владел долей в компании по продаже и монтажу инженерных систем — за это время предприниматель столкнулся с несколькими экономическими кризисами.

Это подтолкнуло его к изучению экономики: он хотел понять, как работают её механизмы и почему влияют на его дело. Он поступил на экономический факультет в Казанский химико-технологический институт.

Я сильно увлёкся темой — читал специализированные книги и журналы. Вёл колонку на «Эхо Москвы» и LiveJournal: давал аналитику по экономике и социальным проблемам. Постоянно находился в потоке информации.

Как просыпался, сразу же читал новости. Я пропускал всё через себя. Однажды осознал, что такая вовлечённость вредит жизни и здоровью.

Дмитрий Никитин
создатель «Офлайн лагеря для взрослых #ВсёВыключено»

Отказаться от «пристрастия к информации» непросто, она действует как наркотик, говорит Никитин. Из исследований в открытых источниках в интернете он узнал, что многие люди в 21 веке испытывают инфоперегрузку и пытаются бороться с ней.

Его заинтересовал цифровой детокс — сознательный краткосрочный отказ от использования техники. По мнению предпринимателя, переключив внимание на медитацию или физические упражнения, можно избавиться от информационной зависимости.

В 2014 году я продал долю в бизнесе и создал новый проект. Я начал решать проблему с информационной перегрузкой и помогать с этим другим.

Дмитрий Никитин

В 2015 году Никитин открыл в Казани центр психологической помощи людям с интернет-зависимостью «Чистый разум». Через два года предприниматель задумался о другом формате — не лечить инфозависимость, а учить соблюдать баланс в цифровом мире.

Он вдохновился калифорнийским проектом Camp Grounded и решил сделать подобный в России. Идея заключалась в том, чтобы создать лагерь, где люди будут отдыхать на природе, без ноутбуков, телефонов и обучаться практикам осознанности.

За помощью он обратился к организатору мероприятий и будущей супруге Марии Зверевой. «Идея детокс-лагеря ей понравилась. Но она сказала, что его можно сделать и для детей, я же видел проект для таких, как я. Поэтому ответил, что сосредоточимся только на взрослых», — рассказывает предприниматель.

Создатели «Офлайн лагеря для взрослых #ВсёВыключено» Дмитрий и Мария

Как проходила первая смена

К организации лагеря присоединился партнёр Марии по работе Андрей Наумов. Его друг развивал свой бизнес — туристическую базу отдыха в 100 км от Казани. Партнёры договорились провести первую смену лагеря там, без оплаты аренды, но с условием упоминания их в рекламе.

Они выбрали продолжительность смены — двое суток: заезд в пятницу вечером, выезд в воскресенье. К такому формату людям проще подстроить выходные и нет необходимости брать отпуска, говорит предприниматель.

Они составили правила лагеря, в нём запрещены:

  • Телефоны, часы и камеры. Однако можно взять с собой плёночный фотоаппарат или полароид, в лагере также есть приглашённый фотограф.
  • Алкоголь и другие вещества, затуманивающие сознание.
  • Разговоры о политике и работе.
  • Посещения с детьми и животными.

Первая смена лагеря прошла в июле 2017 года. В расписание входили лекции по психологии и осознанности, активные игры, медитация, мероприятия у костра и рукоделие.

У Дмитрия были знакомые психологи и преподаватели медитации, которых он пригласил. В качестве повара Мария позвала на смену маму — она нутрициолог и владелец магазина натуральных продуктов.

Эксперты и преподаватели участвовали в смене бесплатно и отдыхали со всеми. Организаторы обеспечивали им проезд, проживание и питание.

В первую смену организаторы вложили около 35 тысяч рублей, куда входили затраты на проезд, питание, новое постельное бельё и расходные материалы. Участие в смене стоило 5400 рублей с человека для проживания в доме, 3600 рублей — в палатке.

В лагерь приехало 20 человек: 15 из них знакомые Дмитрия и Марии, они оплачивали только проезд и питание — около 1200 рублей, остальные пять человек пришли из рекламы во «ВКонтакте».

Группу в соцсетях предприниматели создали и вели сами, на рекламу потратили около 3000 рублей. Прибыли не было, вышли в ноль.

Первая смена прошла не совсем гладко, но никто этого не заметил. У Марии в эти даты были мероприятия в городе. Я руководил лагерем один. Когда приехал на место, оказалось, что мы с владельцем базы Андреем неправильно поняли друг друга, и он сдал на выходные два домика из четырёх другим людям.

Мне нужно было срочно решать, как разместить 20 человек в два четырёхместных домика. Я поставил по пять дополнительных кроватей в домики и решил, что это будет два отряда: мужской и женский. Два человека спали в машинах. Себе я выделил место на складе.

Кроме того, приходилось решать проблемы с соседями: они часто шумели и включали музыку. Я частенько ходил к ним и просил убавить громкость.

Однако в целом обратная связь о смене была позитивной. Ребятам понравилась программа и атмосфера лагеря. Единственное, чего они пожелали для дальнейших смен, — это более комфортных условий. Мы поняли, что людям понравился формат.

Дмитрий Никитин

Тем же летом команда провела ещё три смены, и одну в сентябре. Базу уже арендовали платно — за 20 тысяч рублей. В 2018 году Дмитрий и Мария организовали две смены, а затем перешли на формат — летом один раз в год с продолжительностью смены в двое суток.

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Организация смен

Подготовка к новому сезону начинается в мае — с поиска базы отдыха. Организаторы стараются подбирать новые места для каждой смены. Ездят по республике и соседним областям, смотрят базы, которые открылись недавно.

Большая часть людей возвращается в лагерь из года в год. Мы не можем возить их в одно и то же место. Также у людей вырастают требования к комфорту. Поэтому поиск мест с каждым годом усложняется — хороших не так много.

Кроме того, трудно найти базу с раздельным или одноместным размещением. Пары к нам ездят нечасто. Незнакомых людей вместе в номер с двухместной кроватью не поселишь.

Мария Зверева
соорганизатор лагеря

Организаторы снимают всю территорию базы на период смены. Питание чаще всего включено в условия аренды. У Дмитрия и Марии есть требования к меню для лагеря, в нём предусмотрено разделение на мясоедов и вегетарианцев. Если кухня не устраивает, организаторы приглашают своего повара, который становится участником смены.

После поиска места они анонсируют мероприятие. Первые два года они в основном продвигались во «ВКонтакте», с 2019 года — в Instagram. Соцсети Дмитрий и Мария ведут сами, публикуют посты и запускают таргетированную рекламу. Тратят на это около 10 тысяч рублей в сезон.

У лагеря есть свой сайт — его организаторы сделали сами на платформе Wix. Годовая подписка стоит 3600 рублей в год.

На сайте круглогодично открыта предварительная запись в лист ожиданий. Когда в июне организаторы объявляют дату и место смены, 10–15 мест, это около половины, заполняются сразу. 5–7 человек — приглашённые участники-эксперты и фотограф, остальные приходят из таргетированной рекламы и из анонсов в СМИ.

Количество людей в смене зависит от вместимости забронированной базы. В сезон собирается группа 25–30 человек, говорит предприниматель.

Изначально я думал, что детокс-лагерем заинтересуются ИТ-специалисты и фрилансеры, как это происходит в Калифорнии. Небольшой процент таких людей в наш лагерь действительно приезжают.

Однако в целом это люди из разных сфер: бухгалтеры, визажисты, художники, мамы, недавно вышедшие из декрета. Всех их объединяет склонность к саморефлексии и желание выйти за рамки привычного отдыха.

Дмитрий Никитин

У организаторов есть сформировавшийся коллектив специалистов, которых они приглашают в лагерь каждый год, — психологи, преподаватели йоги, цигун и арт-терапевты. Каждый сезон они придумывают новые темы и интерактивы.

В 2018 году Дмитрий и Мария пробовали провести смену по-другому: организовали семидневный поход в Грузии в горах Сванетии.

Поход — это здорово, но люди в нём не отдыхали: они шли и уставали. Поэтому мы решили, что это не наш формат. От увеличения длительности стандартных смен мы тоже пока отказались. Такой отдых будет дорогим и недоступным, либо придётся сократить активности и программа станет ненаполненной. Но мы продолжаем искать новые форматы.

Мария Зверева

Над тем, чем будут заниматься отдыхающие во время смены, Дмитрий и Мария думают в течение года. Детальный план мероприятий составляют в мае-июне. Он состоит из:

  • Мастер-классов и мастерских — плетение гобелена и шелкография на подушках.
  • Спокойного отдыха — чайные церемонии, игра на поющих чашах, медитации и настольные игры.
  • Активностей — прогулки, баня и конкурс талантов.

У организаторов есть тайминг мероприятий, но никто из участников смены о нём не знает. Как правило, активности перетекают друг в друга или идут параллельно.

На территории всегда есть место у костра или под шатром, где проходит большинство интерактивов. У ведущих мастер-классов, как у всех участников лагеря, нет часов, они ориентируются по моему сигналу. Например, я говорю «после прогулки у Волги можешь начинать викторину «Угадай мелодию» или «после ужина у нас гобелен». В какой-то момент ребята начинают замечать, что под шатром что-то происходит.

Участвовать необязательно. Кто-то может начать вышивать, кто-то лечь рядом и читать книгу. Постепенно люди могут переместиться к костру и начать играть в мафию или организоваться на прогулку в поле за цветами, чтобы потом составлять из них букеты с флористом.

Тайминг мероприятий гибкий. Если сегодня люди засиделись в бане и не успели на мастер-класс по коллажам, мы можем перенести его на следующий день. Никого никуда не торопим. Каждый делает то, что хочет, в своём темпе.

Мария Зверева

Вложения и прибыль

Цена участия в смене — двое суток — составляет от 10 до 20 тысяч рублей. Она зависит от стоимости аренды площадки и проезда до неё. В первую смену, в июле 2017 года, организаторы вложили около 35 тысяч рублей. Аренда была бесплатной, прибыли не было.

В 2021 году вложения составили 270 тысяч рублей:

  • Аренда загородной базы «Волжская усадьба» на двое суток — 120 тысяч рублей.
  • Питание — 110 тысяч рублей.
  • Проезд — 15 тысяч рублей.
  • Реклама — 10 тысяч рублей.
  • Расходники для мастер-классов — 15 тысяч рублей.

В смене было 35 участников, пятеро из них — эксперты, для которых проезд, проживание и питание были бесплатными. Выручка за смену составила около 340 тысяч рублей, прибыль — 70 тысяч.

Пробы формата, планы и перспективы

Из «Офлайн лагеря для взрослых «# ВсёВыключено» у Марии и Дмитрия родился проект «Основа Основ». Это студия медитации в Казани, где супруги регулярно организуют занятия йоги, практики осознанности и другие тематические мероприятия. Она приносит круглогодичный заработок.

Дмитрий и Мария рассказывают, что пробовали поставить организацию детокс-лагеря на поток, привлекали инвесторов и партнёров. Однако без участия основателей бизнес не работал.

Большинство постоянных участников смен — наши знакомые и друзья. Лагерь превратился в проект для души и стал похож на ежегодную летнюю встречу выпускников. Всё в нём завязано на нас.

Мы пробовали на одну смену привлекать к организации специалиста по бизнесу, когда сами уехали на отдых. Но он не смог продать ни одного места в лагерь без нас.

Я замечаю, что подобные проекты не живут больше одного сезона. Мы держимся за счёт того, что делаем это для души. Хотя параллельно и продолжаем нащупывать точки роста и возможности масштабирования.

Дмитрий Никитин

В 2022 году будут готовиться к новой смене как обычно. О том, вырос ли спрос на отдых из-за начала «спецоперации» на Украине, — не говорят, так как о старте клиентам ещё не сообщали. В перспективе организаторы хотят сделать смены лагеря масштабнее: на более крупных базах, с количеством участников до 200 человек.

#простойбизнес #медитация

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12 комментариев
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Злой Полушубок

К Стерлигову можно не то что безплатно съездить, а еще и заработать!

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Lexx Sky

И даже жену найти, православную, дородную, кровь с молоком. И Герман со свадебкой поможет

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Sergei Timofeyev

И всё быстро сделает, так как по обочинам ездит, как последний из тех, кому вход воспрещён.

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Евгений Анатольевич

Класс! Побольше бы способов отдыха, конечно, для городского человека.
Отдельный плюс что нельзя алкоголь и вещества

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Sergei Timofeyev

Могу сказать, что всё это фикция. Для очистки надо полгода-год пребывания и созидательной деятельности.

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Sergio Molotkoni

Норм тема, скучаю по пионер лагерю, подъем, отбой, весь день расписан... кайф и главное сейчас это сон час после обеда )))

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Lexx Sky

Давно хочу замутить "детский сад для взрослых", где за шекели к серьезным дядям будут относиться как к дошколятам, устраивать им уроки музыки и рисования, тихий час и кашку. Были б деньги у самого на это)

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Евгений Приходько

тоталитарное безумие

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Zelenbii bunker

Алкоголя жаль нет

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Дмитрий Васильков

Интересно, мы айтишники и нормально так нуждаемся в такой теме. Будем наблюдать ))

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Алексей Яцына

Думал нормальная идея, но тут сразу встретил «медитация». Дальше можно не читать

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Алексей Родной

Ещё один пункт смутил, который отрезает 80% потенциальных клиентов, но ребятам виднее канеш.
Сам уже неоднократно задумывался о подобном виде отдыха и его организации.

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