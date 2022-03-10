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Базовый меч

Правительство определило 200 видов товаров, запрещённых к вывозу из России до конца 2022 года Статьи редакции

Технологическое и телекомоборудование, транспорт, сельхозтехника и другие.

  • Ограничения касаются товаров и оборудования, которые ранее были ввезены в страну из-за границы. Они будут действовать до конца 2022 года.
  • В перечне — технологическое, телекоммуникационное, медицинское оборудование, транспортные средства, сельхозтехника, электрическая аппаратура. Всего более 200 наименований товаров, среди которых железнодорожные вагоны и локомотивы, контейнеры, турбины, станки для обработки металла и камня, мониторы, проекторы и другие.
  • Вывоз товаров временно запрещён во все зарубежные страны, кроме государств-членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС; кроме России в него входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия), Абхазии и Южной Осетии. Для этих стран нужно будет полчать разрешение.
  • Ограничения нужны для «обеспечения стабильности на российском рынке», объяснили в правительстве. Перечень составили по указу Владимира Путина. На вещи для личного пользования запрет не распространяется.

#новость #днрилнр

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Андрей Николаев

А себя то хоть можно будет вывести до конца 2022?))

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49
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Максим Чистяков

Ну это ток если тебя нет в списке

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14
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Идрисио

а где скрепы в списке, разве можно вывозить святое?

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3
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Злой Полушубок

Скрепы наш основной экспортный товар. Иногда даже приходится газ отключать тем кто брать отказывается.

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1
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Идрисио

Вошьдь ведь говорил "Цап-царап". Ну вот она и наступила эпоха Цап-царапа (грабеж в переводе на русский)

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–2
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Идрисио

Себя можно вывезти только в Беларусь и КНДР. Рисовые поля заждались вас, российские туристы

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–2
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RomanAno

У нас цап царап, у них чик чирик. Весело

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0
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Eva Star

Да беги уже. Тебя тут никто не держит. Не забудь пол сменить. В Европе проще будет за своего сойти.

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–5
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Peachylol

Тоже больше всего волнует этот вопрос )) собираю деньги на это дело

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1
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Андрей Николаев

Куда, если не секрет?)

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Желтый американец

Себя "вывести" - разве что из душевного равновесия

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0
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Oleg Pasko

Ну там активно списки невыездных пополняется. Вот сегодня запретили тем, кто связан с ракетостроением. Уверен, айтишники на очереди к запрету.

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0
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Marina Firsova

Меня вот уже вывели из себя на ближайшие недели)

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0
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Vlad Vladov

Вот и первая стадия "национализации" имущества граждан

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6
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Виталий Чухнов

Тут помоему про юридических лиц.
Или у тебя во дворе лишний вагон потерялся?

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8
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Ware Wow

А если у него вагон?
У юрлиц есть собственники, обычные люди, с коллективом, семьями.
Они вкладывали личные деньги, жизни.

Оборудование могло быть даже в собственности у физлица.

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2
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Николай Климо

Сначала вагоны, потом машины....

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0
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Дмитрий

вообще не туда, это первая стадия сохранить хоть какое-то оборудование иностранного производства в стране

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6
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Ware Wow

Тут про иностранных собственников ни слова.

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0
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Дмитрий

не знаю где вы тут в моих словах услышали про иностранных собственников

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Ware Wow

Я плохо сформулировал.
Это все равно поражение в правах собственников.
В оборудовании чужие деньги, это их собственность, они в праве им распоряжаться, им владеют граждане страны.

Собственно о чем я говорю если вчера поразили в правах собственности на денежные вклады в валюте.

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1
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Дмитрий

ощущение как будто мы разные статьи читали) здесь вроде бы про собственников ни слова, допустим какое-нибудь медицинское оборудование поставлено российской больнице, собственник российский, ему просто запрещается его вывозить (не очень и хотелось, но вдруг)

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0
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Виталий Чухнов

Тут помоему про юридических лиц.
Или у тебя во дворе лишний вагон потерялся?

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maksim maksim
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5
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Вадим Чиняев

трахтор - оставь!

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1
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Hyag

Было бы что вывозить

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4
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Игорь Крафт

Снег например

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1
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Алексей Терно

Беглов и на него наложил санкции - всю зиму никуда не вывозили

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1
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Kamil Nurmuhametov

Гений блин Гений

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0
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Maxim Petrukhin

Россия не вывозит

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0
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Ware Wow

На вещи для личного пользования запрет не распространяется.
А если два мобильных телефона, это сойдет для личного использования, или обосновать придется?

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4
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Руслан Абушаев

И нациализоровать все имущества которых ушли из РФ. Неважно что твориться, замораживать 650 миллиардов вот так одной кнопкой это не норм.

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0
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Alex Spatz

Не норм - это хранить на западе 650 миллиардов и одновременно на этот же запад бычить. Гении просто.

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3
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Marina Firsova

Ну как бы да, согласна. И говорить о том, как это надёжно.

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0
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Maxim Petrukhin

Заморозка и национализация совсем не одно и то же

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1
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Руслан Абушаев

Максим, посмотрите сколько заморозили когда был 2014г. И гляньте они разморозили их?!

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1
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Андрей Донской

медицинское оборудование
Молодцы, что сказать. Теперь вам в аналогичном откажут – что делать будете? Бедные люди.

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1
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Gutal1n

По поводу всего этого списка стоит уточнить. Скорее всего тут запрещен вывоз всего что не производится в России и было ввезено ранее. Если Россия вдруг делает какое-то медицинское оборудование, его хватает в стране и кто-то захочет купить его за доллары, то поверь, с удовольствием его продадут

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0
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Kamil Nurmuhametov

Интересно что-бы вывезти?🤔🤔
-А вывозить то нечего 😢😢

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1
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Askar Samanchiev

Мы отменили США?

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0
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Идрисио

Уже 100 лет пыжимся, а воз/США и ныне там. Ждем надписи на Жигулях "Колумб чмо"

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1
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Кусок Идиотизма

пожалуй, тогда возьму себе турбины и станки для обработки металла и камня

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Alena Gorborukova

Фактически, запрет дублирует санкции против России, только теперь на вывоз

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0
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Дмитрий

ничего он не дублирует, устаревшее оборудование никому не нужно, в нашем случае хотя бы что-то останется в стране

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Kamil Nurmuhametov

США отказалась от нашей нефти , и пошла к Винисуели а Винисуела послала США подальше.
В Винисуеле оказывается самый большой запас нефти.

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–2
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