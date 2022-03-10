Правительство определило 200 видов товаров, запрещённых к вывозу из России до конца 2022 года Статьи редакции
Технологическое и телекомоборудование, транспорт, сельхозтехника и другие.
- Ограничения касаются товаров и оборудования, которые ранее были ввезены в страну из-за границы. Они будут действовать до конца 2022 года.
- В перечне — технологическое, телекоммуникационное, медицинское оборудование, транспортные средства, сельхозтехника, электрическая аппаратура. Всего более 200 наименований товаров, среди которых железнодорожные вагоны и локомотивы, контейнеры, турбины, станки для обработки металла и камня, мониторы, проекторы и другие.
- Вывоз товаров временно запрещён во все зарубежные страны, кроме государств-членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС; кроме России в него входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия), Абхазии и Южной Осетии. Для этих стран нужно будет полчать разрешение.
- Ограничения нужны для «обеспечения стабильности на российском рынке», объяснили в правительстве. Перечень составили по указу Владимира Путина. На вещи для личного пользования запрет не распространяется.
А себя то хоть можно будет вывести до конца 2022?))
Ну это ток если тебя нет в списке
а где скрепы в списке, разве можно вывозить святое?
Скрепы наш основной экспортный товар. Иногда даже приходится газ отключать тем кто брать отказывается.
Вошьдь ведь говорил "Цап-царап". Ну вот она и наступила эпоха Цап-царапа (грабеж в переводе на русский)
Себя можно вывезти только в Беларусь и КНДР. Рисовые поля заждались вас, российские туристы
У нас цап царап, у них чик чирик. Весело
Да беги уже. Тебя тут никто не держит. Не забудь пол сменить. В Европе проще будет за своего сойти.
Тоже больше всего волнует этот вопрос )) собираю деньги на это дело
Куда, если не секрет?)
Ну там активно списки невыездных пополняется. Вот сегодня запретили тем, кто связан с ракетостроением. Уверен, айтишники на очереди к запрету.
Меня вот уже вывели из себя на ближайшие недели)
Вот и первая стадия "национализации" имущества граждан
Тут помоему про юридических лиц.
Или у тебя во дворе лишний вагон потерялся?
А если у него вагон?
У юрлиц есть собственники, обычные люди, с коллективом, семьями.
Они вкладывали личные деньги, жизни.
Оборудование могло быть даже в собственности у физлица.
Сначала вагоны, потом машины....
вообще не туда, это первая стадия сохранить хоть какое-то оборудование иностранного производства в стране
Тут про иностранных собственников ни слова.
не знаю где вы тут в моих словах услышали про иностранных собственников
Я плохо сформулировал.
Это все равно поражение в правах собственников.
В оборудовании чужие деньги, это их собственность, они в праве им распоряжаться, им владеют граждане страны.
Собственно о чем я говорю если вчера поразили в правах собственности на денежные вклады в валюте.
ощущение как будто мы разные статьи читали) здесь вроде бы про собственников ни слова, допустим какое-нибудь медицинское оборудование поставлено российской больнице, собственник российский, ему просто запрещается его вывозить (не очень и хотелось, но вдруг)
Тут помоему про юридических лиц.
Или у тебя во дворе лишний вагон потерялся?
трахтор - оставь!
Было бы что вывозить
Снег например
Беглов и на него наложил санкции - всю зиму никуда не вывозили
Гений блин Гений
Россия не вывозит
На вещи для личного пользования запрет не распространяется.
А если два мобильных телефона, это сойдет для личного использования, или обосновать придется?
И нациализоровать все имущества которых ушли из РФ. Неважно что твориться, замораживать 650 миллиардов вот так одной кнопкой это не норм.
Не норм - это хранить на западе 650 миллиардов и одновременно на этот же запад бычить. Гении просто.
Ну как бы да, согласна. И говорить о том, как это надёжно.
Заморозка и национализация совсем не одно и то же
Максим, посмотрите сколько заморозили когда был 2014г. И гляньте они разморозили их?!
медицинское оборудование
Молодцы, что сказать. Теперь вам в аналогичном откажут – что делать будете? Бедные люди.
По поводу всего этого списка стоит уточнить. Скорее всего тут запрещен вывоз всего что не производится в России и было ввезено ранее. Если Россия вдруг делает какое-то медицинское оборудование, его хватает в стране и кто-то захочет купить его за доллары, то поверь, с удовольствием его продадут
Интересно что-бы вывезти?🤔🤔
-А вывозить то нечего 😢😢
Мы отменили США?
Уже 100 лет пыжимся, а воз/США и ныне там. Ждем надписи на Жигулях "Колумб чмо"
пожалуй, тогда возьму себе турбины и станки для обработки металла и камня
Фактически, запрет дублирует санкции против России, только теперь на вывоз
ничего он не дублирует, устаревшее оборудование никому не нужно, в нашем случае хотя бы что-то останется в стране
США отказалась от нашей нефти , и пошла к Винисуели а Винисуела послала США подальше.
В Винисуеле оказывается самый большой запас нефти.
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