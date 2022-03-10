Путин поддержал идею вводить внешнее управление в иностранных компаниях, которые уходят из России Статьи редакции
Такие компании нужно передавать тем, «кто работать хочет», считает он.
Владимир Путин заявил на совещании с членами правительства, что Россия не собирается «ни от кого закрываться», а в отношении тех компаний, которые собираются закрывать своё производство «нужно действовать решительно». Трансляцию совещания вёл РБК.
Премьер Михаил Мишустин на совещании заявил, что большинство иностранных компаний заявляют о приостановке работы в России — правительство будет это «тщательно мониторить». На иностранных предприятиях смогут вводить внешнее управление, если компания необоснованно уйдет из страны, добавил он.
- 9 марта правительственная комиссия одобрила второй пакет мер поддержки экономики, который предусматривает национализацию имущества иностранного бизнеса, ушедшего с российского рынка, писал «Коммерсантъ» со ссылкой на партию «Единая Россия».
- Разработкой законопроекта, по данным издания, уже занимается Минэкономики. В ведомстве уточнили, что речь идёт о введении внешнего управления в компаниях, в которых более 25% принадлежит иностранным юрлицам.
- По данным газеты, внешнее управление потребуется при фактическом прекращении управления организацией. Например, если её руководство покинуло Россию, оставив компанию без управления или неспособно исполнять обязательства из-за вывода имущества.
- 4 марта первый вице-премьер Андрей Белоусов заявил, что правительство разработало три варианта для уходящих из России иностранных компаний — остаться, передать долю или уйти.
Считаю необходимым принять уже давно назревшее решение незамедлительно признать независимость и суверенитет IKEA и Mcdonalds
"Я поддерживаю предложение о вхождении IKEA и Mcdonalds в состав РФ", – сказал Нарышкин.
"Мы об этом не говорим. Мы этого не обсуждаем. Мы говорим о признании их независимости или нет", – ответил ему на это Путин.
"Да, я поддерживаю предложение о признании независимости", – сказал на это Нарышкин.
Только что смотрел весь это онлайн-цирк под названием "Совещание по экономике с членами правительства". Дед живет в выдуманном мире.
А также начать спецоперацию по дебургеризации и декартошкофризации этих субъектов!
Дегазируем кока-колу!
кто бы над Россией ввел внешнее управление
1) В чём тогда отличия РФ от процветающей Венесуэлы?
2) Что будет в дальнейшем, когда спецоперация закончится и должна будет наступить нормализация? Вернуться ведь некуда, если будет экспроприация.
3) "Эффективные менеджеры" от государства с непрофильными активами? Какой ожидается результат от такой чудо-меры?
ну вы даете.. там так далеко не мыслят
0) Нахер все это вообще надо было начинать?...
3) будет распил.
Дед конечно жжет
Зато американский дед - пипец адекваша))))
Там то не все зависит от Деда, там ещё могут думать "бабушка, дочка, сын и другие родственники" а не только один член семьи (государства)
Оправдываете американского деда?)))
Американскую систему*
Было бы чего оправдывать. Система из дедов.
Американского нечего оправдывать, у них все работает как часы. А вот наш Дед не отмоется, наворотил как обкуренный слон в украинской лавке
Ладно уже кипятком ссать. Время покажет.
Все по плану, раскидал свой долг на всех, такие как Vasiliy coconut
"Байден связал рекордную за 40 лет инфляцию в США с последствиями антироссийских санкций"
Это как в мячик играть со стенкой. Ты ей мячик - а она тебе. Вроде даже весело, какое-то время.
Если не поймал - получил своим же мячиком в лоб.
Приватизация версия 2.0 или 2.2
Ну вот я знаю очень хороший пример, работники кондитерской в первой версии приватизации, скинулись и выкупили кондитерскую, она существует до сих пор и процветает, работают те же сотрудники и никого не подпускают.
я правильно понимаю, это может ухудшить инвестиционный климат в стране?
Нет, конечно, не ухудшит.
Это его деинвестизирует.
Так сказать, отрицательный рост доверия.
Верно
а сейчас климат, как на "Сейшелах", запрет на паралимпиаду, на котиков, у детей игры и колу отняли :)
то что мертво умереть не может (с)
Этот климат уже мертв
ИКЕЯ, заполнится мебелью из Иваново чтоли? )
Это они себе новые квартиры обустроят)) На то, что икея унести с собой не успела))
я думал, у них всё люкс)) неужели, теперь и шведскому шкафу будут рады))
мебелью из Иваново чтоли
Почти. Из Новгородской области, деревня Подберезье.
У Икеи там крупнейшая фабрика, самая большая мебельная фабрика в России
И как им теперь срать в комментариях ?
Они ж думают, что гамбургеры нам из штатов везут.
Из Новгорода. В Новгороде у них фабрика если что. https://novgorodinvest.ru/success/ikea.php
Отчитываясь за 2021-й финансовый год, компания сообщала, что уровень ее локализации в России составляет 50 %. Запуская фабрику в Новгородской области в 2016 году, компания планировала производить в нашей стране до 80 % продукции к 2025 году.
планировала производить в нашей стране до 80 % продукции к 2025 году.
Ну вот, даже планы перевополнят, теперь 100% из России)
При таком уровне локализации они производство самостоятельно не запустят. У того же Автоваза за 80 процентов и тот встал.
Другие мебельные фабрикак в Росссии как-то работают же)
Вся фурнитура все равно из Китая, ее в Европе невыгодно делать.
Ну вот и будет там такое же качество и номенклатура как на других фабриках РФ.
как будто что-то плохое, в Икеа качество очень условное
там у половины мебели внутри сотовый картон, деревом там и не пахнет
В Икее есть (была) разная мебель. Есть и массива сосны, а есть не из массива сосны. Все указано в ТТХ
Откуда тогда такой спрос и популярность?
Отправлю туда резюме на вакансию "Нейминг мебли"
А юникло будет продавать смоленский трикотаж напару с зарой
Орнул в слух))
Децивилизация.
Россия будет погашать внешние долги в рублях, а конвертировать их потом в валюту можно будет при разморозке золотовалютных резервов, сообщил министр финансов Силуанов
Значит нас все таки ждет дефолт.
Не дефолт, а дифолтище!
А зачем ему вообще этот бизнес прозападный сохранять? Можно же просто не работать, печатать рубли и всем раздавать, станок то у нас ахахаха. Тупые омерикансы
Блин, да вы финансовый гений! Теперь всё точно наладится! )))
Сложно не полки в бывшей IKEA занять, а выстроить эффективное производство и наладить цепочки поставок. К сожалению, в мире нет примеров создания отраслевых лидеров через национализацию и административные решения
Уровень локализации IKEA в РФ 50%. Ничего у них не получится.
В Макдоналдс заявляют про локализацию 85%, но тоже сомнительная история. Бизнес - это не про локализацию, а про эффективность и предпринимательство.
Да хер с ней с Икеей, надеюсь там хоть кто-то унёс секрет с производства как дырки сверлить так, чтобы всё собиралось ровно...
Чтобы и не возвращались, ага. Как же он всех переиграл
Если ты съел бобра, это еще не означает, что ты умеешь строить плотины.©
"Легальных, рыночных инструментов достаточно. Никакого произвола нет необходимости допускать. Мы найдём легальные решения этих вопросов."
Да что ты мать твою несёшь??
Они все несут спасение, мир, просвещение и благоденствие своему народу. Но только никак не донесут, как тот привет до мартышки.
Переходим на внешнее управление. Пристегните ремни покрепче, товарищи!!!
+
«— Это вас вселили в квартиру Фёдора Павловича Саблина?
— Нас, — ответил Швондер.
— Боже! Пропал калабуховский дом! — в отчаянии воскликнул Филипп Филиппович и вплеснул руками».
«— Опять! — горестно воскликнул Филипп Филиппович, — ну, теперь, стало быть, пропал калабуховский дом. Придётся уезжать, но куда, спрашивается? Всё будет как по маслу. Вначале каждый вечер пение, потом в сортирах замёрзнут трубы, потом лопнет котёл в паровом отоплении и так далее. Крышка Калабухову!»
Не даст пропасть имуществу чужому. Хах. Очень интересно, кто эти люди, кто «работать хочет» и кому это достанется. Предположу, что сами себе зелёный свет включили.
Нравится, не нравится - терпи, моя красавица!(с)
Нужно национализировать эти предприятия, тем более, что эти компании не будут своё оборудование перевозить на родину.
Да, раз уж летим в пропасть, то модно и ускорить процесс
Почему летим в пропасть?)
Ребят, кто ему скажет?
Если мы национализируем, ничем хорошим не кончится, хватит стрелять себе в ноги и в руки
Стреляет европа и сша
"Байден связал рекордную за 40 лет инфляцию в США с последствиями антироссийских санкций"
Это либо недалёкий, либо бот.
Жаль Маркс этого не увидел: в 2022 году рабочий класс берёт власть над средствами производства. Интересно, вот они говорят всю эту чушь, но мысль о том где брать сырьё и комплектующие - это и есть то, что делает их лица столько искренне серьёзными и решительными?
Они верят и надеяться, что поставлять это им будет Китай, Эритрея, ОАЭ и те кто якобы от нас не отвернулся, они верят в эту ахинею
запчасти для авиа Китай вроде как уже отказался нам поставлять
Да, отказался, поэтому я и говорю, их влажные мечты это ахинея
А что это на практике то значит?
Компании станут принадлежать государству а не частному лицу и отсюда все вытекающие последствия. Национализация - передача в собственность государству то что национализируют. Рекомендую почитать книгу «атлант расправил плечи» а точнее трилогию, там все о национализации и ее последствиях)
Вау, не думал, что они там ещё и претендуют
Распил с отрицательным ростом доверия иностранных инвесторов.
Дед Джек Воробей
[Национализация] вошла в чат
🤬
И больше к нам никто не придет.
Гоп-стоп
Нынче это называется «Цап-царап»
А я, как гражданин РФ, могу заявить права на кусочек «иностранных компаний»!?
Или это по-другому работает?
А кто у нас остался??
Не только лишь все.
Хитро...
Сейчас всё это добро национализируют, и заводы раздадут олигархам, чтобы поддержать их кошелёк от санкций, на этом всё и закончится
Всего за несколько дней конфликта в Украине российскую космонавтику отбросило на 25 лет назад: запуски отменены, поставки прекращены, научные программы приостановлены. Под угрозой, похоже, даже судьба МКС — некогда символа международного сотрудничества.
Авито объявляет о запуске Пакета мер поддержки для предпринимателей. Программа включает в себя новые инструменты продвижения, корректировку тарифов и аналитические сервисы, которые помогут предпринимателям поддержать и сохранить эффективность их бизнеса в новых экономических и инфраструктурных условиях.
Иностранные компании или предприниматели снимать эти валюты не могут совсем.
Магазины временно закроют с 21 марта.
В международных компаниях открыты вакансии для разработчиков, аналитиков, дизайнеров и проджект-менеджеров.
Порой случаются события, которые не должны случаться. Мы в “Искусство Автоматизации” за 4 года создания digital-продуктов собрали все из них (ну или те, что касаются IT продуктов). Делимся опытом, инструментами и подходами, которые сделали нашу деятельность стабильнее.