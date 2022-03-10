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Базовый меч

Путин поддержал идею вводить внешнее управление в иностранных компаниях, которые уходят из России Статьи редакции

Такие компании нужно передавать тем, «кто работать хочет», считает он.

Владимир Путин заявил на совещании с членами правительства, что Россия не собирается «ни от кого закрываться», а в отношении тех компаний, которые собираются закрывать своё производство «нужно действовать решительно». Трансляцию совещания вёл РБК.

Мы об этом многократно раньше говорили: мы сами ни от кого не собираемся закрываться. Мы открыты для работы со всеми нашими партнёрами, которые сами этого хотят. Права тех иностранных инвесторов, которые остаются и работают в России, должны быть надёжно защищены.

Те, кто собирается закрывать свои производства, — здесь нужно действовать решительно и не допускать какого-то ущерба для локальных, российских поставщиков. […]

Нужно тогда, как и предложил председатель правительства, вводить внешнее управление, передавать потом эти предприятия тем, кто работать хочет. Легальных, рыночных инструментов достаточно. Никакого произвола нет необходимости допускать. Мы найдём легальные решения этих вопросов.

Владимир Путин

Премьер Михаил Мишустин на совещании заявил, что большинство иностранных компаний заявляют о приостановке работы в России — правительство будет это «тщательно мониторить». На иностранных предприятиях смогут вводить внешнее управление, если компания необоснованно уйдет из страны, добавил он.

  • 9 марта правительственная комиссия одобрила второй пакет мер поддержки экономики, который предусматривает национализацию имущества иностранного бизнеса, ушедшего с российского рынка, писал «Коммерсантъ» со ссылкой на партию «Единая Россия».
  • Разработкой законопроекта, по данным издания, уже занимается Минэкономики. В ведомстве уточнили, что речь идёт о введении внешнего управления в компаниях, в которых более 25% принадлежит иностранным юрлицам.
  • По данным газеты, внешнее управление потребуется при фактическом прекращении управления организацией. Например, если её руководство покинуло Россию, оставив компанию без управления или неспособно исполнять обязательства из-за вывода имущества.
  • 4 марта первый вице-премьер Андрей Белоусов заявил, что правительство разработало три варианта для уходящих из России иностранных компаний — остаться, передать долю или уйти.
Кто ушёл: список компаний, остановивших работу в…
Приостановка работы, отказ от инвестиций и поставок и другие меры, которые принимают иностранные…
tjournal.ru

#новость #днрилнр

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93 комментария
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Ware Wow

Считаю необходимым принять уже давно назревшее решение незамедлительно признать независимость и суверенитет IKEA и Mcdonalds

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37
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Ware Wow

"Я поддерживаю предложение о вхождении IKEA и Mcdonalds в состав РФ", – сказал Нарышкин.

"Мы об этом не говорим. Мы этого не обсуждаем. Мы говорим о признании их независимости или нет", – ответил ему на это Путин.

"Да, я поддерживаю предложение о признании независимости", – сказал на это Нарышкин.

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48
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Василий Степанофф

Только что смотрел весь это онлайн-цирк под названием "Совещание по экономике с членами правительства". Дед живет в выдуманном мире.

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14
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Александр Смирнов

А также начать спецоперацию по дебургеризации и декартошкофризации этих субъектов!

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10
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Василий Степанофф

Дегазируем кока-колу!

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11
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Идрисио

кто бы над Россией ввел внешнее управление

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1
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Red Panda2

1) В чём тогда отличия РФ от процветающей Венесуэлы?
2) Что будет в дальнейшем, когда спецоперация закончится и должна будет наступить нормализация? Вернуться ведь некуда, если будет экспроприация.
3) "Эффективные менеджеры" от государства с непрофильными активами? Какой ожидается результат от такой чудо-меры?

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19
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Василий Степанофф

ну вы даете.. там так далеко не мыслят

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14
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Константин Приветов

0) Нахер все это вообще надо было начинать?...

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13
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Ржавая вилка

3) будет распил.

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0
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Vasiliy coconut

Дед конечно жжет

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14
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Pptx Menow

Зато американский дед - пипец адекваша))))

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–9
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Rafa Ramazanov

Там то не все зависит от Деда, там ещё могут думать "бабушка, дочка, сын и другие родственники" а не только один член семьи (государства)

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6
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Pptx Menow

Оправдываете американского деда?)))

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–12
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Rafa Ramazanov

Американскую систему*

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7
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Pptx Menow

Было бы чего оправдывать. Система из дедов.

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1
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Идрисио

Американского нечего оправдывать, у них все работает как часы. А вот наш Дед не отмоется, наворотил как обкуренный слон в украинской лавке

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0
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Pptx Menow

Ладно уже кипятком ссать. Время покажет.

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0
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Рафаэль Асриев

Все по плану, раскидал свой долг на всех, такие как Vasiliy coconut
"Байден связал рекордную за 40 лет инфляцию в США с последствиями антироссийских санкций"

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0
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Pptx Menow

Это как в мячик играть со стенкой. Ты ей мячик - а она тебе. Вроде даже весело, какое-то время.
Если не поймал - получил своим же мячиком в лоб.

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0
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Дмитрий Косатиков

Приватизация версия 2.0 или 2.2

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7
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Клемент Бурдин

Ну вот я знаю очень хороший пример, работники кондитерской в первой версии приватизации, скинулись и выкупили кондитерскую, она существует до сих пор и процветает, работают те же сотрудники и никого не подпускают.

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14
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Типун Понос

я правильно понимаю, это может ухудшить инвестиционный климат в стране?

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1
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Ржавая вилка

Нет, конечно, не ухудшит.
Это его деинвестизирует.
Так сказать, отрицательный рост доверия.

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1
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Adam Christ

Верно

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0
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Рафаэль Асриев

а сейчас климат, как на "Сейшелах", запрет на паралимпиаду, на котиков, у детей игры и колу отняли :)

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0
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Василий Степанофф

то что мертво умереть не может (с)

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0
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Dimitri

Этот климат уже мертв

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Викторович

ИКЕЯ, заполнится мебелью из Иваново чтоли? )

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9
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maks pachino

Это они себе новые квартиры обустроят)) На то, что икея унести с собой не успела))

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5
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Викторович

я думал, у них всё люкс)) неужели, теперь и шведскому шкафу будут рады))

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1
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t t

мебелью из Иваново чтоли
 Почти. Из Новгородской области, деревня Подберезье.

У Икеи там крупнейшая фабрика, самая большая мебельная фабрика в России

ИКЕА запустила крупнейшую в РФ фабрику мебели…
Ежегодно предприятие будет выпускать 7 млн изделий
tass.ru
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3
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Рафаэль Асриев

И как им теперь срать в комментариях ?
Они ж думают, что гамбургеры нам из штатов везут.

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0
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Никита Шультайс

Из Новгорода. В Новгороде у них фабрика если что. https://novgorodinvest.ru/success/ikea.php

ООО «ИКЕА Индастри Новгород»
ООО «ИКЕА Индастри Новгород»
novgorodinvest.ru
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2
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Pavel Petel

Отчитываясь за 2021-й финансовый год, компания сообщала, что уровень ее локализации в России составляет 50 %. Запуская фабрику в Новгородской области в 2016 году, компания планировала производить в нашей стране до 80 % продукции к 2025 году.

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1
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t t

планировала производить в нашей стране до 80 % продукции к 2025 году.
 Ну вот, даже планы перевополнят, теперь 100% из России)

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1
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Pavel Petel

При таком уровне локализации они производство самостоятельно не запустят. У того же Автоваза за 80 процентов и тот встал.

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0
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t t

Другие мебельные фабрикак в Росссии как-то работают же)

Вся фурнитура все равно из Китая, ее в Европе невыгодно делать.

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0
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Pavel Petel

Ну вот и будет там такое же качество и номенклатура как на других фабриках РФ.

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0
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t t

как будто что-то плохое, в Икеа качество очень условное

там у половины мебели внутри сотовый картон, деревом там и не пахнет

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0
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Valeratal Val

В Икее есть (была) разная мебель. Есть и массива сосны, а есть не из массива сосны. Все указано в ТТХ

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2
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Pavel Petel

Откуда тогда такой спрос и популярность?

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0
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Василий Степанофф

Отправлю туда резюме на вакансию "Нейминг мебли"

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0
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Дмитрий Косатиков

А юникло будет продавать смоленский трикотаж напару с зарой

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1
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Сергей Я
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8
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Ржавая вилка

Орнул в слух))

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0
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Alex Petrov

Децивилизация.

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8
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Василий Степанофф

Россия будет погашать внешние долги в рублях, а конвертировать их потом в валюту можно будет при разморозке золотовалютных резервов, сообщил министр финансов Силуанов
Значит нас все таки ждет дефолт.

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5
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Ilya Plushkin

Не дефолт, а дифолтище!

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1
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бонч

А зачем ему вообще этот бизнес прозападный сохранять? Можно же просто не работать, печатать рубли и всем раздавать, станок то у нас ахахаха. Тупые омерикансы

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5
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Анастасия

Блин, да вы финансовый гений! Теперь всё точно наладится! )))

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1
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Желтый американец

Учитывая недавний опыт, хорошо бы сначала проверить, точно ли мы сможем сделать бумагу :)
Ну или хотя бы сколько ее осталось на складе

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0
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Максим Кот

Сложно не полки в бывшей IKEA занять, а выстроить эффективное производство и наладить цепочки поставок. К сожалению, в мире нет примеров создания отраслевых лидеров через национализацию и административные решения

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4
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Pavel Petel

Уровень локализации IKEA в РФ 50%. Ничего у них не получится.

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0
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Максим Кот

В Макдоналдс заявляют про локализацию 85%, но тоже сомнительная история. Бизнес - это не про локализацию, а про эффективность и предпринимательство.

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3
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Pptx Menow

Да хер с ней с Икеей, надеюсь там хоть кто-то унёс секрет с производства как дырки сверлить так, чтобы всё собиралось ровно...

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0
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Илья Чирков

Чтобы и не возвращались, ага. Как же он всех переиграл

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5
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Александр Кононенко

Если ты съел бобра, это еще не означает, что ты умеешь строить плотины.©

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5
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Ржавая вилка

"Легальных, рыночных инструментов достаточно. Никакого произвола нет необходимости допускать. Мы найдём легальные решения этих вопросов."

Да что ты мать твою несёшь??

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5
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Eldar
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0
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Анастасия

Они все несут спасение, мир, просвещение и благоденствие своему народу. Но только никак не донесут, как тот привет до мартышки.

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0
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Джон Картошкин

Переходим на внешнее управление. Пристегните ремни покрепче, товарищи!!!

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4
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Желтый американец

"необоснованно уйдет" - интересный новый термин

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4
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Alexandr Shkuriin

+

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0
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russnake

«— Это вас вселили в квартиру Фёдора Павловича Саблина?
— Нас, — ответил Швондер.
— Боже! Пропал калабуховский дом! — в отчаянии воскликнул Филипп Филиппович и вплеснул руками».
«— Опять! — горестно воскликнул Филипп Филиппович, — ну, теперь, стало быть, пропал калабуховский дом. Придётся уезжать, но куда, спрашивается? Всё будет как по маслу. Вначале каждый вечер пение, потом в сортирах замёрзнут трубы, потом лопнет котёл в паровом отоплении и так далее. Крышка Калабухову!»

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4
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maks pachino

Не даст пропасть имуществу чужому. Хах. Очень интересно, кто эти люди, кто «работать хочет» и кому это достанется. Предположу, что сами себе зелёный свет включили.

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3
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Dmytro Shylo

Нравится, не нравится - терпи, моя красавица!(с)

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3
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Клемент Бурдин

Нужно национализировать эти предприятия, тем более, что эти компании не будут своё оборудование перевозить на родину.

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–4
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Alexey Melikhov

Да, раз уж летим в пропасть, то модно и ускорить процесс

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5
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Клемент Бурдин

Почему летим в пропасть?)

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–5
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Егор Дмитриев

Ребят, кто ему скажет?

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0
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Adam Christ

Если мы национализируем, ничем хорошим не кончится, хватит стрелять себе в ноги и в руки

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–1
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Рафаэль Асриев

Стреляет европа и сша
"Байден связал рекордную за 40 лет инфляцию в США с последствиями антироссийских санкций"

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–5
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Ржавая вилка

Это либо недалёкий, либо бот.

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Dmitry Mikushin

Жаль Маркс этого не увидел: в 2022 году рабочий класс берёт власть над средствами производства. Интересно, вот они говорят всю эту чушь, но мысль о том где брать сырьё и комплектующие - это и есть то, что делает их лица столько искренне серьёзными и решительными?

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2
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Adam Christ

Они верят и надеяться, что поставлять это им будет Китай, Эритрея, ОАЭ и те кто якобы от нас не отвернулся, они верят в эту ахинею

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1
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Елена Кучерявенко

запчасти для авиа Китай вроде как уже отказался нам поставлять

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1
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Adam Christ

Да, отказался, поэтому я и говорю, их влажные мечты это ахинея

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0
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Келлер

А что это на практике то значит?

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1
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Alexandr Shkuriin

Компании станут принадлежать государству а не частному лицу и отсюда все вытекающие последствия. Национализация - передача в собственность государству то что национализируют. Рекомендую почитать книгу «атлант расправил плечи» а точнее трилогию, там все о национализации и ее последствиях)

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2
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Pptx Menow

Вау, не думал, что они там ещё и претендуют

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0
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Ржавая вилка

Распил с отрицательным ростом доверия иностранных инвесторов.

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0
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Антон Штадлер

Дед Джек Воробей

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Dimka Nevidimka

[Национализация] вошла в чат
🤬

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1
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Елена Кучерявенко

И больше к нам никто не придет.

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1
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Eldar

Гоп-стоп

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1
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Alexander Bezborodov

Нынче это называется «Цап-царап»

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0
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Dimka Nevidimka

А я, как гражданин РФ, могу заявить права на кусочек «иностранных компаний»!?
Или это по-другому работает?

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1
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Kirill Vorobyev

А кто у нас остался??

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0
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Ржавая вилка

Не только лишь все.

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0
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Р Ф

Хитро...

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0
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Adam Christ

Сейчас всё это добро национализируют, и заводы раздадут олигархам, чтобы поддержать их кошелёк от санкций, на этом всё и закончится

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0
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Распространенный вентилятор

Так. Я работать хочу. На какой заводик можно претендовать?

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