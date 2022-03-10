Мы об этом многократно раньше говорили: мы сами ни от кого не собираемся закрываться. Мы открыты для работы со всеми нашими партнёрами, которые сами этого хотят. Права тех иностранных инвесторов, которые остаются и работают в России, должны быть надёжно защищены.

Те, кто собирается закрывать свои производства, — здесь нужно действовать решительно и не допускать какого-то ущерба для локальных, российских поставщиков. […]

Нужно тогда, как и предложил председатель правительства, вводить внешнее управление, передавать потом эти предприятия тем, кто работать хочет. Легальных, рыночных инструментов достаточно. Никакого произвола нет необходимости допускать. Мы найдём легальные решения этих вопросов.