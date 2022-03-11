На десять «компаний-лидеров» приходится больше 120 тысяч рабочих мест.

Данные на 9 марта 2022 года из отчётов медиа и исследования Statista. Данные KPMG включают информацию о сотрудниках и офисах в том числе в Белоруссии.

На инфографике аналитической компании Statista показано, сколько сотрудников было у иностранных компаний, которые заявили об остановке операций в России или других изменениях в бизнесе.

По данным Йельской школы менеджмента на 10 марта 2022 года, всего об уходе из страны или частичной или временной остановке операций сообщили более 330 иностранных компаний. В том числе крупные работодатели вроде McDonald's, которая заявила о временном закрытии ресторанов, и PepsiCo, которая приостановит продажи некоторых напитков.

Для инфографики аналитики собрали данные десяти «компаний-лидеров» — суммарно на них приходится более 120 тысяч рабочих мест.