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Биологический бинокль

Инфографика: сколько человек работает в McDonald's, IKEA и других иностранных компаниях, остановивших работу в России Статьи редакции

На десять «компаний-лидеров» приходится больше 120 тысяч рабочих мест.

Данные на 9 марта 2022 года из отчётов медиа и исследования Statista. Данные KPMG включают информацию о сотрудниках и офисах в том числе в Белоруссии.

На инфографике аналитической компании Statista показано, сколько сотрудников было у иностранных компаний, которые заявили об остановке операций в России или других изменениях в бизнесе.

По данным Йельской школы менеджмента на 10 марта 2022 года, всего об уходе из страны или частичной или временной остановке операций сообщили более 330 иностранных компаний. В том числе крупные работодатели вроде McDonald's, которая заявила о временном закрытии ресторанов, и PepsiCo, которая приостановит продажи некоторых напитков.

Для инфографики аналитики собрали данные десяти «компаний-лидеров» — суммарно на них приходится более 120 тысяч рабочих мест.

Кто ушёл: список компаний, остановивших работу в…
Приостановка работы, отказ от инвестиций и поставок и другие меры, которые принимают иностранные…
tjournal.ru

#новость #днрилнр

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Михаил Золотов

И х10 человек в компаниях которые завязаны на ушедшие

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27
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Ржавая вилка

И еще ×5 на компании, которые завязаны на компании, которые ушли с рынка.

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2
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Идрисио

"На десять «компаний-лидеров» приходится больше 120 тысяч рабочих мест". Ну вот можно поздравить бывших работников престижныж компаний, теперь займете место азиатов. Потому что азиаты теперь будут уезжать, с таким курсом доллара им невыгодно здесь работать

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2
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Воинский звук

И это только те, кто заявил открыто. Представляю сколько компаний будут сворачивать деятельность потихому, а еще больше закроются или сократят персонал по объективным экономическим причинам. Безработных будет пруд пруди. А потом и преступность подтянется и все прочие ништяки, спровоцированные, гениальными, надежными как часы, планами бункерного деда

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20
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Дима Шухов

как швейцарские часы*

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2
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Идрисио

не, теперь у них все будет "как часы "поБеда" российского производства

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0
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Ржавая вилка

Думаю, что в мелких городах (до 500к) населения итак стремно на улицу выходить после 9 вечера. Судя по всему, скоро в Москве после 9 будет стремно включать свет в квартире.

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0
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Артем Акулов

А еще можно самого себя не накручивать и не будет стремно.

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0
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Никита Грачёв

Они все попадут в рай, одним рывком.

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5
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Идрисио

который АД

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1
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Anton Zavarzin

На сколько я знаю сотрудников ИКЕИ никто не увольнял и они сейчас занимаются производством мебели, складами, какую то часть перевели на другие объекты икеи.

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0
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evilnw

Тут оговорочка, что пока никто не увольнял. Если "спецоперация" продлится ещё 2-4 недели, то крупные компании начнут избавляться от сотрудников. Мелкие уже сейчас начали это делать, т.к. понимают, что даже если завтра свернут весь этот позор, то показатели не вернутся на прежний уровень.

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12
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Максим Гомбоев

Тем не менее говорить что компания ОСТАНОВИЛА деятельность - некорректно. Если сама компания заявляет о приостановке.

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0
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Виталий Чухнов

Это синонимы в данном контексте

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Ржавая вилка

Свернут после 1ой выплаты зарплаты и налогов.
Бизнес про деньги, а не про подачки.

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Eugene Krivoruchko

И оставили 4-5 смен (на пикабу работники писали)... А так да - не уволены =)

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Чит Чат

KPMG и PWC, рынок наводнит толпа "эффективных" менеджеров, умеющих рисовать графики в Power Point

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2
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Идрисио

и умеющих таргетить

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1
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Чит Чат

Таргентинг уже давно делает алгоритм :-)

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0
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Идрисио

это была фигура речи, не надо все понимать буквально

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1
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Антон Т

Эффективные из KPMG будут копать, а из PWC — поливать

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1
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Чит Чат

В Крошку-картошку перейдут работат

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1
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Solodin Iota

Релокейшн в Белоруссию?)

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3
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Николай Берестов

О опять застонали

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–20
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Hambala Fully

@Инспектор у вас боты завелись

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Идрисио

ну Берестов без работы не останется, будет берестяные грамоты всем слать "Застонали"

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Дмитрий Алексеевич

Тебя тоже скоро выкинут, 15-рублевая шмара

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0
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Max Bernberg

Так и не нашел инфы когда Мак собирается закрываться. Он до сих пор открыт и доставляет

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Ржавая вилка

Вроде 14 марта

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Solodin Iota

Им нужно с юристами и хэд-офимом согласовать план реорганизации, предупредить сотрудников о сокращении, разобраться со складскими запасами, арендными контрактами и т.д. Это же крупный бизнес, он не может за один день уйти, оставив ключ под ковриком.

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1
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Silverjohn

Это же крупный бизнес, он не может уйти
исправил

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Nikolay Pomeschenko

в Роснефти 300 000 и Газпроме 400 000
https://coub.com/view/25fqv8
в Росгвардии 300 000...

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Silverjohn

.

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Vilent

В другой теме спрашивал, если заведение открыто по франшизе российским юридическим лицом и большая часть поставок продуктов тоже из России, то что мешает предпринимателю не закрывать заведение и дальше работать под той же вывеской? (Вопрос чисто теоретический)

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