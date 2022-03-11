Инфографика: сколько человек работает в McDonald's, IKEA и других иностранных компаниях, остановивших работу в России Статьи редакции
На десять «компаний-лидеров» приходится больше 120 тысяч рабочих мест.
На инфографике аналитической компании Statista показано, сколько сотрудников было у иностранных компаний, которые заявили об остановке операций в России или других изменениях в бизнесе.
По данным Йельской школы менеджмента на 10 марта 2022 года, всего об уходе из страны или частичной или временной остановке операций сообщили более 330 иностранных компаний. В том числе крупные работодатели вроде McDonald's, которая заявила о временном закрытии ресторанов, и PepsiCo, которая приостановит продажи некоторых напитков.
Для инфографики аналитики собрали данные десяти «компаний-лидеров» — суммарно на них приходится более 120 тысяч рабочих мест.
И х10 человек в компаниях которые завязаны на ушедшие
И еще ×5 на компании, которые завязаны на компании, которые ушли с рынка.
"На десять «компаний-лидеров» приходится больше 120 тысяч рабочих мест". Ну вот можно поздравить бывших работников престижныж компаний, теперь займете место азиатов. Потому что азиаты теперь будут уезжать, с таким курсом доллара им невыгодно здесь работать
И это только те, кто заявил открыто. Представляю сколько компаний будут сворачивать деятельность потихому, а еще больше закроются или сократят персонал по объективным экономическим причинам. Безработных будет пруд пруди. А потом и преступность подтянется и все прочие ништяки, спровоцированные, гениальными, надежными как часы, планами бункерного деда
как швейцарские часы*
не, теперь у них все будет "как часы "поБеда" российского производства
Думаю, что в мелких городах (до 500к) населения итак стремно на улицу выходить после 9 вечера. Судя по всему, скоро в Москве после 9 будет стремно включать свет в квартире.
А еще можно самого себя не накручивать и не будет стремно.
Они все попадут в рай, одним рывком.
который АД
На сколько я знаю сотрудников ИКЕИ никто не увольнял и они сейчас занимаются производством мебели, складами, какую то часть перевели на другие объекты икеи.
Тут оговорочка, что пока никто не увольнял. Если "спецоперация" продлится ещё 2-4 недели, то крупные компании начнут избавляться от сотрудников. Мелкие уже сейчас начали это делать, т.к. понимают, что даже если завтра свернут весь этот позор, то показатели не вернутся на прежний уровень.
Тем не менее говорить что компания ОСТАНОВИЛА деятельность - некорректно. Если сама компания заявляет о приостановке.
Это синонимы в данном контексте
Свернут после 1ой выплаты зарплаты и налогов.
Бизнес про деньги, а не про подачки.
И оставили 4-5 смен (на пикабу работники писали)... А так да - не уволены =)
KPMG и PWC, рынок наводнит толпа "эффективных" менеджеров, умеющих рисовать графики в Power Point
и умеющих таргетить
Таргентинг уже давно делает алгоритм :-)
это была фигура речи, не надо все понимать буквально
Эффективные из KPMG будут копать, а из PWC — поливать
В Крошку-картошку перейдут работат
Релокейшн в Белоруссию?)
О опять застонали
@Инспектор у вас боты завелись
ну Берестов без работы не останется, будет берестяные грамоты всем слать "Застонали"
Тебя тоже скоро выкинут, 15-рублевая шмара
Так и не нашел инфы когда Мак собирается закрываться. Он до сих пор открыт и доставляет
Вроде 14 марта
Им нужно с юристами и хэд-офимом согласовать план реорганизации, предупредить сотрудников о сокращении, разобраться со складскими запасами, арендными контрактами и т.д. Это же крупный бизнес, он не может за один день уйти, оставив ключ под ковриком.
Это же крупный бизнес, он не может уйти
исправил
в Роснефти 300 000 и Газпроме 400 000
https://coub.com/view/25fqv8
в Росгвардии 300 000...
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