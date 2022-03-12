«Не сможем конкурировать с крупными производителями»: ювелирам отменили налоговые льготы из-за отмены НДС на золото Статьи редакции
Небольшие ювелирные мастерские готовятся повышать цены на свои товары и говорят об уничтожении отрасли.
9 марта 2022 года Владимир Путин подписал закон, который отменил налог на добавленную стоимость в 20% при покупке золотых слитков физическими лицами. Как пояснял премьер-министр Михаил Мишустин, вложения в драгметаллы могут стать альтернативой иностранной валюте, а отмена НДС поможет россиянам накопить средства без кредитных и валютных рисков.
Вместе с этим власти отменили и упрощённую систему налогообложения (УСН) для производителей ювелирных украшений. Её могли применять ювелирные компании без филиалов, где работало меньше 130 человек. Их выручка не должна была превышать 200 млн рублей в год, а доля других организаций в предприятии — 25%.
Компании сами решали, налог с чего они будут платить:
- С выручки — 6%.
- С выручки после вычета расходов — 15%.
С 1 января 2023 года ювелиры должны будут перейти на общую систему. Им придется платить налоги:
- На прибыль — 20%.
- На добавленную стоимость — 20%.
- На недвижимость, земельные участки и транспорт — до 2,2% в зависимости от вида имущества.
Согласно аналитике компании Sokolov, в 2021 году объём продаж ювелирных изделий в России составил 301 млрд рублей, он вырос на 4% по сравнению с предыдущим годом. Средний чек увеличился до 5625 рублей, он также вырос на 4% год к году.
Реакция ювелирных брендов
УСН пользуются 1200 ювелирных магазинов, которые занимают 45% рынка, написала в Instagram основательница ювелирного бренда Avgvst Наталья Брянцева. Переход на общую систему нужен, чтобы «расчистить рынок», из-за этого в России останутся три крупные розничные ювелирные сети, уверена она.
Переход на общую систему налогообложения убьёт малый ювелирный бизнес, согласилась с ней основательница бренда украшений nana.jewellery Надежда Хорт.
Продавцам украшений придётся поднимать цены, считает директор ювелирной студии Sokolnikov Юлия Сокольникова. «Для многих компаний рост цен может стать роковым, мы не можем конкурировать с крупными производителями», — сказала она.
Основательница бренда украшений Anna Maslovskaya рассказала vc.ru, что на повышение цен повлияет не только отмена упрощённой системы. Растёт стоимость золота: 1 грамм золота 22 февраля «Сбербанк» продавал примерно за 6300 рублей, а к 11 марта цена поднялась до 8200 рублей.
Повысились также цены драгоценных камней, всех дополнительных инструментов для работы и аренды помещений. Помимо этого, необходимо проиндексировать зарплату сотрудников.
С 1 марта 2022 года ювелиры обязаны ставить маркировки на все ювелирные изделия. Для этого Масловская наняла дополнительного сотрудника в штат мастерской.
Сооснователь бренда «48» Илья Кузнецов в беседе с vc.ru допустил, что откажется от драгоценных металлов и начнёт производить бижутерию. «Итоговая нагрузка на стоимость подбирается к 80%, а мои украшения из бюджетной категории, они для такой математики не созданы», — сказал он.
Наталья Брянцева считает, что в условиях санкций бизнес нужно поддерживать противоположными мерами. «Нужно максимально расширить все лимиты оборота для индивидуальных предпринимателей, ввести повсеместную систему патентов: заплатил — иди и крутись, зарабатывай себе и своим людям», — сказала основательница Avgvst.
В пресс-службе Sokolov заявили, что благодаря отмене УСН рынок станет прозрачнее, цивилизованнее, с добросовестной конкуренцией и всесторонней защитой прав клиентов. «Малому бизнесу потребуются компетенции и время, чтобы разобраться и наладить незнакомый для них налоговый учет, но многие компании на рынке уже работают с НДС», — сообщили в компании.
Автор инициативы
Ювелиры возложили ответственность за инициативу на управляющего партнёра ювелирной сети Sokolov Артёма Соколова. «Мы стараемся спасти свои бизнесы в условиях санкций, пока крупный бизнес просто уничтожает нас с тыла», — написала Наталья Брянцева.
Брянцева ссылается на отраслевое издание Junwex, которое написало, что предложение отменить УСН для ювелирных компаний выдвинул управляющий Sokolov — Артём Соколов.
В пресс-службе Sokolov пояснили, что издание написало о встрече в Совете Федерации, которая прошла в декабре 2021 года. При этом на сайте Совфеда и Junwex перепутали управляющего Sokolov с президентом Ассоциации компаний интернет-торговли, которого также зовут Артём Соколов. Президент АКИТ Артём Соколов подтвердил vc.ru, что это он участвовал в совещании в качестве эксперта. К тому моменту тему отмены НДС на покупку золота в правительстве обсуждали уже около пяти лет, добавил он.
Президент АКИТ на встрече отметил, что отмена НДС на слитки золота должна идти в комплексе с отменой упрощенной системы налогообложения. Эта мера нужна, чтобы ювелирный бизнес не начал работать «в черную»: крупные компании не начали дробиться на малые предприятия, чтобы уйти от налогов. «Иначе мы просто убиваем отрасль — ввергаем ее в черную зону», — добавил Артем Соколов.
Минпромторг в Telegram-канале добавил, что Минфин разрабатывает поправки в Налоговый кодекс для поддержки малых ювелирных производств.
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Разрешили покупать золотые слитки ЦБ, потому что они под санкциями. За счёт граждан хотят выйти из положения.
По всей видимости наседка заботится о своих цыплят - богачей. Из-за санкции они потеряли много и как-то же надо помочь. А простой народ - черт с ними, были бедными и если останутся такими же, не почувствуют. Элементарная логика.
Не пойму, как так происходит - делаешь им как лучше, а им всё не так
Лучше только монополиям. Сейчас государство утилизировало тысячи рабочих мест и весь мелкий и средний ювелирный бизнес.
Так и есть.
Артём Соколов прикидывается дураком, говоря, что основная проблема для малого бизнеса будет «разобраться с налоговым учетом на новой системе». Подонок
Он же и лобирует эту дичь, с учетом и отменой УСН. Вычищает рынок под себя.
Интересно, как там выход Sokolov на IPO
https://quote.rbc.ru/news/article/6197a23b2ae5963b2147b923
Выстрелом в левую ногу Ювелирной отрасли, было введение ГИИС ДМДК, когда ты должен любле самое маленькое украшение из серебра, внести в госреестр. Из-за этого многие частные ювелиры опять уже ушли в серую зону.
Выстрелом в правую ногу, стала отмена УСН и патента.
Благодаря этому, оставшиеся ювелиры тоже уйдут в серую зону.
За последние 10 дет, ювелииная отрасль показала хоть какое-то развитие. Многие начали работать в белую, создавать коллекции, выходить в люди.
А сейчас, большинство из тех, кто обелились, уйдут обратно, в привычную для них среду.
Плюс ещё и доллар "помог". Себестоимость всех материалов привязана к курсу доллара. И вуаля, выросла в 3 раза, потому что все поставщики считают сейчас с запасом, по 170 рублей за доллар.
Государство, да и судя по комментариям, многие люди, почему-то считают, что ювелирка, это самая богатая отрасль, которую нужно закручивать кучей регуляторики и отчислений.
И тут я ещё не перечислил отчисления в пробирный надзор, и постоянный отчеты в фин.мон. С этим мы уже просто свыклись.
Зато, айтишникам, всё. И ипотеки, и кредиты, и отсрочки от армии, и в жопку поцеловать
Других же отраслей нет у нас, кому поддержка нужна.
Гнилая страна, ничего не поделать
Я хоть и не люблю плохо говоиить о России, и многое мне тут нравится. Но вот, когда принимаются такие решения, не могу не согласиться.
Контр санкции подъехали :)
А кто страдает от этого?
Может и не нужны ювелиры нашему государству.
Кто покупал, купит и на 20% дороже. Юверилка все таки роскошь!
Плач Ярославны.
Бедные, бедные торговцы золотом!
Это тысячи рабочих мест, которые идут в утилизацию. Те кто злорадствуют, идиоты или предатели?
Это не злорадствование.
Все люди немного разные.
Наверное, у меня есть причина?
Нет, тут только два варианта. Потому что, те, кто лоббирует и принимает такие законы, живут в параллельной реальности в которой все хорошо. Это пиление сука, на котором сидишь. Такие решения, в совокупоности, ведут к социальному взрыву. Нехватало, что бы во время "спецоперации" разрушилась государстевенность в стране. Тогда весь комплект получим, санкции и бомбандировки ракетами, только уже по рф. Или ты думаешь группировка солдат, в странах балтии на границах, по приколу стоит и увеличивается ежедневно? Или они все таки что то просчитывают?
Вариантов множество! Не упрощайте.
Как же бесят, такие умники....
Я не понял, Sunlight всё-таки закроется или нет?)
Разумеется закроется. Всё катится к чертовой матери. Что народ строил, были надежды, что страна станет одним из лидеров мировой экономики, один неуч развалил одним махом.
Люблю комментарии, когда за весь народ отвечает один воин.
Ок у вас охренеть и стало ещё лучше, всё так и планировалось,вы молодцы 👍
Так сойдёт?
Закроется через 3 дня, успейте купить на финальной распродаже
Какой смысл вообще физического золота для обычных людей? Там спред такой, что пол жизни надо ждать чтобы продать в ноль. При этом ещё и не дышать на золото, иначе все.
просто надо ввводить золотые рубли для наличного хождения.
Когда цены, которые искусственно сдерживаются государством сейчас, скакнут в 2-3 раза, а рубль станет за 300, спред на золото окажется мелочью. Что бы что то сберечь, люди с удовольствием купят все, что есть.
А на бензин и лекарства НДС не убрали.. Что вполне ожидаемо