Небольшие ювелирные мастерские готовятся повышать цены на свои товары и говорят об уничтожении отрасли.

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9 марта 2022 года Владимир Путин подписал закон, который отменил налог на добавленную стоимость в 20% при покупке золотых слитков физическими лицами. Как пояснял премьер-министр Михаил Мишустин, вложения в драгметаллы могут стать альтернативой иностранной валюте, а отмена НДС поможет россиянам накопить средства без кредитных и валютных рисков.

Вместе с этим власти отменили и упрощённую систему налогообложения (УСН) для производителей ювелирных украшений. Её могли применять ювелирные компании без филиалов, где работало меньше 130 человек. Их выручка не должна была превышать 200 млн рублей в год, а доля других организаций в предприятии — 25%.

Компании сами решали, налог с чего они будут платить:

С выручки — 6%.

С выручки после вычета расходов — 15%.



С 1 января 2023 года ювелиры должны будут перейти на общую систему. Им придется платить налоги:

На прибыль — 20%.

На добавленную стоимость — 20%.

На недвижимость, земельные участки и транспорт — до 2,2% в зависимости от вида имущества.



Согласно аналитике компании Sokolov, в 2021 году объём продаж ювелирных изделий в России составил 301 млрд рублей, он вырос на 4% по сравнению с предыдущим годом. Средний чек увеличился до 5625 рублей, он также вырос на 4% год к году.

Процесс производства украшений Avgvst.

Реакция ювелирных брендов

УСН пользуются 1200 ювелирных магазинов, которые занимают 45% рынка, написала в Instagram основательница ювелирного бренда Avgvst Наталья Брянцева. Переход на общую систему нужен, чтобы «расчистить рынок», из-за этого в России останутся три крупные розничные ювелирные сети, уверена она.

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Переход на общую систему налогообложения убьёт малый ювелирный бизнес, согласилась с ней основательница бренда украшений nana.jewellery Надежда Хорт.

Это выглядит как лоббирование интересов крупных производителей с доходами от 150 млн рублей в год, которые уже на общей системе налогообложения. Это попытка «изжить» мелких предпринимателей, потому что с нашими объёмами производства мы не потянем общую систему. Надежда Хорт основательница бренда украшений nana.jewellery

Продавцам украшений придётся поднимать цены, считает директор ювелирной студии Sokolnikov Юлия Сокольникова. «Для многих компаний рост цен может стать роковым, мы не можем конкурировать с крупными производителями», — сказала она.

Основательница бренда украшений Anna Maslovskaya рассказала vc.ru, что на повышение цен повлияет не только отмена упрощённой системы. Растёт стоимость золота: 1 грамм золота 22 февраля «Сбербанк» продавал примерно за 6300 рублей, а к 11 марта цена поднялась до 8200 рублей.

Повысились также цены драгоценных камней, всех дополнительных инструментов для работы и аренды помещений. Помимо этого, необходимо проиндексировать зарплату сотрудников.

С 1 марта 2022 года ювелиры обязаны ставить маркировки на все ювелирные изделия. Для этого Масловская наняла дополнительного сотрудника в штат мастерской.

Несмотря на отмену упрощённой системы, я приняла решение продолжать, потому что иначе не могу. Анна Масловская основательница бренда украшений Anna Maslovskaya

Сооснователь бренда «48» Илья Кузнецов в беседе с vc.ru допустил, что откажется от драгоценных металлов и начнёт производить бижутерию. «Итоговая нагрузка на стоимость подбирается к 80%, а мои украшения из бюджетной категории, они для такой математики не созданы», — сказал он.

Наталья Брянцева считает, что в условиях санкций бизнес нужно поддерживать противоположными мерами. «Нужно максимально расширить все лимиты оборота для индивидуальных предпринимателей, ввести повсеместную систему патентов: заплатил — иди и крутись, зарабатывай себе и своим людям», — сказала основательница Avgvst.

В пресс-службе Sokolov заявили, что благодаря отмене УСН рынок станет прозрачнее, цивилизованнее, с добросовестной конкуренцией и всесторонней защитой прав клиентов. «Малому бизнесу потребуются компетенции и время, чтобы разобраться и наладить незнакомый для них налоговый учет, но многие компании на рынке уже работают с НДС», — сообщили в компании.

Автор инициативы

Ювелиры возложили ответственность за инициативу на управляющего партнёра ювелирной сети Sokolov Артёма Соколова. «Мы стараемся спасти свои бизнесы в условиях санкций, пока крупный бизнес просто уничтожает нас с тыла», — написала Наталья Брянцева.

Брянцева ссылается на отраслевое издание Junwex, которое написало, что предложение отменить УСН для ювелирных компаний выдвинул управляющий Sokolov — Артём Соколов.

В пресс-службе Sokolov пояснили, что издание написало о встрече в Совете Федерации, которая прошла в декабре 2021 года. При этом на сайте Совфеда и Junwex перепутали управляющего Sokolov с президентом Ассоциации компаний интернет-торговли, которого также зовут Артём Соколов. Президент АКИТ Артём Соколов подтвердил vc.ru, что это он участвовал в совещании в качестве эксперта. К тому моменту тему отмены НДС на покупку золота в правительстве обсуждали уже около пяти лет, добавил он.

Президент АКИТ на встрече отметил, что отмена НДС на слитки золота должна идти в комплексе с отменой упрощенной системы налогообложения. Эта мера нужна, чтобы ювелирный бизнес не начал работать «в черную»: крупные компании не начали дробиться на малые предприятия, чтобы уйти от налогов. «Иначе мы просто убиваем отрасль — ввергаем ее в черную зону», — добавил Артем Соколов.

Я считаю, что это решение совершенно правильное. Оно позволит людям хранить деньги в слитках, а не в долларах или евро. Государству пришлось выбирать: либо дать людям возможность конвертировать валюты в металл, либо сохранить специальные налоговые режимы. Это несоизмеримые подходы по своему эффекту. Артём Соколов президент Ассоциации компаний интернет-торговли