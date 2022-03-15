Новостройки подорожают к апрелю, а на вторичке перестают продавать из-за падения рубля — что происходит с недвижимостью Статьи редакции
Предложений аренды становится больше — может из-за весны, а может из-за эмиграции.
28 февраля ЦБ поднял ключевую ставку более чем в два раза — до 20%. Её уровень напрямую влияет на стоимость кредитов для населения и бизнеса: чем выше ключевая ставка, тем выше процент, под который ЦБ выдаёт кредиты коммерческим банкам.
После этого часть российских банков временно приостановила выдачу ипотеки. В их числе — «Совкомбанк», «Альфа-банк» и «Уралсиб». Другим пришлось поднять ипотечные ставки — это сделали «Сбер», ВТБ и «Россельхозбанк».
Покупатели поспешили взять ипотеку в банках, которые ещё выдавали её по прежним ставкам. По словам экспертов из агентства «Инком-Недвижимость», это привело к росту спроса на новостройки в феврале на 56%. При этом общая тенденция сегодняшнего рынка недвижимости — стагнация, говорят аналитики. Сделки, начатые ещё до повышения ключевой ставки, завершаются, а новые — либо приостановлены, либо отменены.
Тяжелее всех, по мнению аналитиков, приходится вторичному рынку жилья. Он, в отличие от «первички», останется без господдержки. Неопределенность коснётся и цен на аренду жилья: часть потенциальных покупателей квартир станут арендаторами, что повысит спрос на рынке — но рост цен эксперты считают маловероятным.
«Первичка» — жилье от застройщиков
Агентства недвижимости отмечают рост цен на жилье в конце февраля—начале марта. По данным «Метриум», в феврале стоимость квадратного метра в новостройках эконом- и комфорт-класса в Москве поднялась на 5%, или на 20 тысяч рублей. Это рекордный месячный прирост показателя за всю историю наблюдений компании. Предыдущий максимум зафиксировали в 2014 году — из-за скачка курса валют.
О росте цен сообщили также аналитики сервиса Move.ru: за февраль стоимость новостроек по России выросла как минимум на 30-45 тысяч рублей за квадратный метр.
В агентстве недвижимости «Азбука жилья» заметили незначительный рост цен в последнюю неделю февраля. На первичном рынке стоимость квадратного метра выросла на 1% — до 343 300 рублей. Рост в 3% отметили в комфорт-классе — до 287 200 рублей.
Рост цен связан с высоким спросом, объясняют эксперты. После 24 февраля он вырос на 18%, а после повышения ключевой ставки ЦБ — на 56%, говорят в агентстве «Инком-Недвижимость». При этом более 70% обращений приходится на тех, кто хочет успеть купить квартиру по старым ипотечным ставкам.
В «Метриуме» поясняют, что высокий спрос привёл к сокращению числа доступного жилья в продаже и увеличил расценки.
В то же время цены растут не так стремительно, потому что застройщики держат паузу — они не понимают, какова должна быть конечная стоимость жилья, говорят в Move.ru. Общая тенденция сегодняшнего рынка — стагнация, считают аналитики. Сделки, начатые до повышения ставки ЦБ, завершаются, а новые — либо приостановлены, либо отменены.
При этом ситуация с квартирами в новостройках и строящимся жильем стабильней, чем на вторичном рынке: здесь сделки все ещё совершаются, но с постоянной переоценкой, говорят эксперты «Яндекс.Недвижимости».
«Вторичка» — перепродажа
По данным «Циана», с 23 февраля стоимость квадратного метра в крупных городах России выросла на 1,1% — с 101 800 до 103 000 рублей. В январе же рост составил 2,3%.
В Москве и Санкт-Петербурге аналитики «Яндекс.Недвижимости» фиксируют рост цен на квартиры сегментов «эконом» и «комфорт». Стоимость квадратного метра в конце февраля — начале марта выросла примерно на 2%. Однако в целом по стране цены в этот период снизились на 1%.
Это говорит о том, что на февральских ценах на жилье события в Украине не успели отразиться, говорят в «Инком-Недвижимости». По уровню спроса февраль 2022 года был таким же, как и в прошлом году.
По словам аналитиков Move.ru, сейчас рынок выжидает, так как покупательскую активность россиян ослабили рост ипотечной ставки и геополитическая напряжённость. Из-за событий в Украине половина людей, планировавших покупку жилья в последних числах февраля и в начале марта, отложила все операции на неопределенный срок, ожидая ясности положения рынка и экономики.
Продавцы сегодня не готовы отдавать недвижимость «прямо сейчас» — даже при оплате наличными или при быстрой оплате, говорят аналитики «Яндекс.Недвижимости». Основная причина в том, что люди не понимают, что делать с наличкой, поясняют эксперты. Они опасаются, что вложить деньги в активы, в том числе валютные, не получится из-за новых ограничений ЦБ или западных санкций.
Вторая половина потенциальных покупателей стремится провести сделки как можно скорее — на фоне скачка курса валют они не хотят оставаться с деньгами на руках, а желают вложить их в недвижимость, добавляют в «Инком-Недвижимости».
Часть продавцов даже готова идти на уступки и снижать стоимость жилья, продолжают эксперты «Яндекс.Недвижимости». Например, некоторые продавцы элитной недвижимости — правда, речь идёт преимущественно о старом фонде.
Что происходит с ценами на аренду
Во всех городах России с населением от 500 тысяч человек стоимость аренды с 24 февраля по 10 марта в среднем снизилась на 0,6% — с 18 530 рублей до 18 420 рублей, говорят эксперты «Циана». За месяц падение составило всего 0,7% — то есть динамика околонулевая, добавляют аналитики.
В феврале-марте стоимость аренды квартир в старой Москве в среднем составила 47 480 рублей в месяц. С начала 2022 года она почти не изменилась — снизилась примерно на 1%.
Аналитики объясняют, что цены не растут, так как на рынке становится больше «свободных» квартир — то есть готовых к заселению. В целом по России отмечен троекратный прирост, говорят эксперты «Циан.Аналитики».
Предложений на рынке стало больше во многом из-за сезона. «Весной число квартир растет, что совершенно характерно для этого периода и не связано с украинскими событиями», — пояснили в «Инком-Недвижимости».
Однако количество «свободных» квартир растёт ещё и по причине переездов россиян, считают аналитики «Циана». Сейчас уровень дохода арендаторов снижается, как это было в начале пандемии. Поэтому они вынуждены выбирать более доступное жильё либо переезжать в другие города.
Что будет дальше
В перспективе стоит ждать роста арендных ставок, говорят аналитики «Циана». На этом скажется неопределенность среди тех, кто покупает и продает жилье. Спрос на аренду может вырасти — так как те, кто хотел купить квартиру, вынуждены от этой идеи пока отказаться, отмечают аналитики «Инком-Недвижимости».
С другой стороны, это приведёт к росту предложения на рынке: пока квартира не продаётся, её можно сдавать и получать доход.
В «Инком-Недвижимости» считают, что радикальных изменений в столице всё же не будет. Дальнейший рост арендных ставок маловероятен — скачок цен уже произошел во второй половине 2021 года, объясняют аналитики. Учитывая, что доходы населения не растут, даже в случае повышения спроса стоимость аренды не может увеличиться в разы.
Эксперты допускают и снижение цен на аренду, но только в случае массового оттока нанимателей из Москвы. Пока этого не происходит, но многое будет зависеть от состояния рынка труда.
Вторичный рынок недвижимости, по словам аналитиков, сейчас находится в наибольшей зоне риска. Поддержка со стороны государства в кризисы, как правило, направлена на первичный рынок, объясняют эксперты. Одной из таких мер поддержки была, например, льготная ипотека под 6,5% годовых в 2020 году.
«В строительстве заняты миллионы человек, поэтому все меры направлены на первичный рынок», — говорят в «Циане». При этом вторичный сегмент «выживает» в кризис самостоятельно. Например, в 2015 году он просел по уровню спроса на 30% относительно 2014-го. В то же время «первичка», где действовала господдержка, сократилась лишь на 18%.
Эксперты предполагают, что в нынешней ситуации вторичный рынок сожмётся до сделок в формате «обмена» жильём — при таких сделках можно избежать прямых денежных расчётов и отказаться от оформления дорогой ипотеки.
Дефицит может наступить через два месяца, а брать серверы негде.
И будет доставлять в основном продукты.
Я категорически не приемлю занятие спекуляцией на общей ситуации. Нам приходится повышать цены на продукцию, потому что многие расходные материалы везут к нам из заграницы и они привязаны к курсу доллара. Сегодня принял решение поднять цену на конторки на 500 рублей.
Я бы ещё добавил, что теперь дауншифтингом заниматься сложнее из-за ослабления рубля. Некоторые арендодатели наоборот возвращаются, так как уже на те же деньги не прожить в другой стране, если не найти другой источник дохода.
Как и любой работой (фрилансом) или бизнесом в россии, если при этом живёшь зарубежом. Теперь надо х2 поднимать, чтобы прожить.
"Предложений аренды становится больше — может из-за весны, а может из-за эмиграции."
Может автору подтянуть матчасть и не писать ерунды и всей остальной статьи, так как после такого пассажа очень сильные сомнения в профпригодности и знании темы, автором.
Это "продающая" статья, цель которой убедить покупателей и розничных продавцов что снижения цен не будет.
Снижение цен на жилье, идет постоянно с весны 2008 годы ( да иногда на какой то срок подрастает, стоит, но потом падает еще ниже), у тех у кого с головой все в порядке, это не вызывает сомнений , а у кого в голове ничего нет, ну возможно такая чушь как этот пост подействует.
https://www.irn.ru/gd/
Рубль не деньги, максимальная стоимость жилья в долларах была в 2008.
Там настройки есть, их можно переключать.
https://www.irn.ru/gd/za-5-let-v-dollarah/
А теперь посмотри с 2000 года.
1. Снижение цен на жилье, идет постоянно с весны 2008 годы
2. Максимум долларовых цен на жильё был весной 2008 г.
Это разные утверждения. Первое ложно. С какого года не смотри.
Где оно ложно? Каждый новый минимум, ниже предыдущего, сейчас в марте график обновят и будет новый минимум.
Учи теорию. На графике рост, пик, и два плато (= боковой тренд).
https://www.fxteam.ru/forex-library/technical-analyse/trend-lines/
Ваня, иди свою жену на кухне щи варить учи. Если последующая цена ниже предыдущей, то это называется снижение и тот кто купил раньше имеет убытки, так сможет продать по цене которая ниже. Какую то чушь повторяет за глупыми говорящими головами из телевизора. ты реально неумный
вы говорит об одном и том же. Только Иван добавляет что после 2008 года не всегда был тренд на снижение. Сути обсуждения эта вещь не меняет. Максимум цен — 2008 год. когда доллар был по 24 рубля.
смотреть надо со времен введения ипотеки, ипотека не повысила доступность жилья, она подняла цену очень сильно.
Ипотека была и в начале 00-х, в 2005-06 уже активно брали
я это и говорю. Тип просит посмотреть с 2000го года цены на жилье. А я говорю что это не корректно ибо тогда еще не было ипотеки, что не корректно.
тоже ощущение что статья для продаж. Реально рынок был заложен под рост спроса 2021 года, а сейчас не просто не будет роста, будет просадка спроса, и скорее всего значительная.
Ниже писал, повторю:
Сейчас на рынке есть только один покупатель - государство, которое покупает 80% всех квартир (= 80% всех квартир продаётся в ипотеку, которую субсидирует государство). Поэтому что будет дальше решает государство, а "государство" в нашей стране имеет конкретную фамилию, имя и отчество.
Автор вроде просто цитирует мнение участников рынка. В ЦИАНе тоже нет конкретного ответа на вопрос
Просто, да не просто... Он выбирает лишь мнение тех, кто считает что будет рост. Где мнение ЦБ РФ, которое считает что в течении 3 лет закончатся все ипотечники? Где мнение Сбербанка, который ожидает серьёзное снижение? Где мнение напр. Демуры, который предложил продавать квартиры и закупаться тушёнкой? Из всех мнений выбраны только те, где говорят о росте.
А я думаю будет полный коллапс отрасли строительства жилья. У кого были деньги, чтобы прийти и купить квартиру за кэш - уже давно ее купили.
Все, кто хотел взять ипотеку, уже ее взяли. Даже учитывая тех, кто насмотрелся роликов на ютубе и решил взять ипотеку и расплачиваться по ней за счет сдачи в аренду.
Сейчас на рынке есть только один покупатель - государство, которое покупает 80% всех квартир (= 80% всех квартир продаётся в ипотеку, которую субсидирует государство). Поэтому что будет дальше решает государство, а "государство" в нашей стране имеет конкретную фамилию, имя и отчество.
Меняем рубли на доллары и получаем чудеса аналитики — отрицательный рост!
"По данным «Циана», с 23 февраля стоимость квадратного метра в крупных городах России выросла на 1,1% — с 101 800 до 103 000 рублей."
превращается в...
"По данным «Циана», с 23 февраля стоимость квадратного метра в крупных городах России выросла на 1,1% — с 1262 до 919 долларов."
Если вы получаете зп в долларах то да.
Если вы не питаетесь мхом и не обогреваетесь валежником то да.
Да понятно, что сейчас застройщики будут топить до последнего. Что и 20% ипотека это не так уж плохо, ты главное бери, там тебе на работе через год зарплату в 3 раза поднимут. И вообще, недвижимость - лучшая инвестиция.
Первичка и вторичка напрямую связаны.
Рост в ценах одной -> рост в ценах другой
С первичкой все тоже неясно. Льготная ипотека , если будет, - плюс. Но ранее раскрытия эскроу и законная возможность сдавать объекты на 2 года позже - это серьёзные минусы.
Да и ипотека всё. Она уже в 2021 была под вопросом после ужесточения политики ЦБ, а теперь совсем схлопнется. Проценты уже неактуальны с такой ставкой, даже по льготной скорее всего вырастут до 11-12%
Да и раньше не было никаких 6%. Это относилось к небольшому проценту заемщиков, которые подпадали под ряд жестких требований. Реально было 8-9%, с учетом страховок и всей скрытой фигни.
Взял летом ипотеку под 5.3%, и это без эл. регистрации (так была бы 5%). Есть знакомые, кто брал под 4.7%. Программа вроде была "молодая семья", из требований - первичка, возраст до 35 лет. Т.е. это не льготы типа сельской ипотеки.
ну так в цене первички уже заложены все эти "льготные" проценты
Это если у банка есть с застройщиком договор. Средние ставки по ипотеки в прошлом году были в районе 7-8%, но там ещё вторичка и небольшой процент частного домостроения, который априори выше
Ипотека сейчас от 20%.
Скажу по собственному опыту, в апреле 21 года покупалась квартира 2 380. На сегодня, в этом же доме, с очень похожим ремонтом цена 3 800. Вторичка. Не центр города. Город миллионник, сибирь.
Это в рублях. А теперь посчитай в долларах.
Так ее еще надо продать. А если прям "горит" и срочно нужны деньги, то -20% от стоимости как минимум.
То что на циане висит объявление с ценником к реальности это не имеет никакого отношения. Он годами может висеть.
Выглядит убедительно. В рублях. В баксах полный провал.