Власти Москвы отменили масочный режим с 15 марта Статьи редакции
Из-за «улучшения эпидемиологической ситуации».
- Масочный режим отменяется для граждан и для бизнеса, указ опубликован на сайте мэра Москвы Сергея Собянина.
Также отменяются антиковидные меры на предприятиях — регулярное измерение температуры тела работников, установка разделительных перегородок на рабочих местах и другие.
- Решение «дополнительно поддержит бизнес», который испытавает «санкционное давление», добавил Собянин.
- Масочный режим из пандемии Covid-19 начал действовать в Москве в мае 2020 года.
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