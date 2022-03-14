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Маша Цепелева

Власти Москвы отменили масочный режим с 15 марта Статьи редакции

Из-за «улучшения эпидемиологической ситуации».

  • Масочный режим отменяется для граждан и для бизнеса, указ опубликован на сайте мэра Москвы Сергея Собянина.

  • Также отменяются антиковидные меры на предприятиях — регулярное измерение температуры тела работников, установка разделительных перегородок на рабочих местах и другие.

  • Решение «дополнительно поддержит бизнес», который испытавает «санкционное давление», добавил Собянин.
  • Масочный режим из пандемии Covid-19 начал действовать в Москве в мае 2020 года.

#новость #covid19

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