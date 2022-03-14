Альфа-банк ввел комиссию за снятие наличных средств с кредитных карт. Законно ли это и что делать?

Всем привет! Это Василий Черепанов, юрист организации по защите прав потребителей Пермского края. В этот раз хочу дать свою правовую оценку недавнему одностороннему изменению условий по кредитным картам, которые произвел Альфа-Банк.