Ресторанам, барам и кинотеатрам Петербурга с 18 марта разрешат работать всю ночь Статьи редакции
До этого они могли работать только до 2 часов ночи.
- Запрет снимается на работу общепита, цирков, концертных залов, кинотеатров, аттракционов и других объектов развлечений и досуга с 02:00 до 06:00. Соответствующее постановление подписал губернатор города Александр Беглов.
- Также снимается запрет на проведение в ночное время физкультурных, культурных, зрелищных, конгрессно-выставочных, торжественных, досуговых и иных мероприятий. Решение приняли «в связи с улучшением санитарно-эпидемиологической обстановки».
- С 21 февраля 2022 года рестораны, кафе, цирки, кинотеатры и другие заведения могли работать только до 02:00, а с 8 ноября 2021 года и до этой даты — до 23:00. С 4 марта в Петербурге также отменили QR-коды для посещения кафе, кинотеатров и части магазинов.
Представьте, что вы только недавно начали работать data аналитиком в крупной компании. Испытательный срок закончился и сегодня утром на планёрке руководитель отдела поручил вам первую настоящую задачу. Необходимо проанализировать данные, которые поступили из головного офиса. Так как это ваша первая задача, руководитель хочет, чтобы вы…
Таможня не даёт вывозить товары, а также ввозить новые.
Регуляторы ограничивают доступ к информации внутри страны. Кажется, шутки про суверенный интернет — не такие уже и шутки. В таком случае многие российские веб-сайты перестанут работать, а бизнес понесет убытки.
И будет доставлять в основном продукты.
Дефицит может наступить через два месяца, а брать серверы негде.
Предложений аренды становится больше — может из-за весны, а может из-за эмиграции.
Я категорически не приемлю занятие спекуляцией на общей ситуации. Нам приходится повышать цены на продукцию, потому что многие расходные материалы везут к нам из заграницы и они привязаны к курсу доллара. Сегодня принял решение поднять цену на конторки на 500 рублей.
Был такой коронавирус, помните?
и пивной путч
Гуляй шальная императрица 💃🕺
Да, но откуда деньги у населения? Сейчас не до того…
Да и с моральной точки зрения - веселиться, когда…
А что вы предлагаете делать сейчас? Сидеть с грустным лицом и сраться в интернетах?
Сейчас отличное время, чтобы отложить подальше комп с телефоном и идти развлекаться.
Во-первых иначе можно кукушечкой поехать.
Во-вторых потом может быть поздно...
Уже поздно. По крайней мере с кино.
Ничего интересного не покажут.
Хотя бы болливуд закупили. Посмеяться
Емть хорошие китайские фильмы. Нал обрывом, Битва при Сочинском водохранилище.
Люди работают, внезапно. И развлекаться хотят
8 лет хохлы насылали на святую Русь ковид. И если бы не Володимер освободитель со своим освободительным походом, в результате которого он сокрушил жидочародейский атсральный камень с помощью которого хохлы заражали ковидом русских, то ковид бы и дальше умерщвлял ежедневно по миллиону человек в день.
Вы же должны видеть причинно следственную связь. Как только началась спицоперация, сразу прошел ковид.
Ну ежели сейчас марсиане прилетят (порабощать человеков) и не только про "ковид", но и про хохлов и всемирное потепление забудут. Ну это например. Тьфу-тьфу 3 раза. 😎
А марсианам этот головняк нахера? Не, если уж есть во Вселенной разумная жизнь, то от Земли она держится подальше.
просто все птицы распространяющие ковид стали использоваться в натовских биолабораториях в целях истребить русских через повреждение генетического кода, вот и ковид прошёл. Понимать надо. Так что ждите новый вирус. так и назовём виРУС
Т.е. когда у людей уже точно нет денег и им уже точно не до этого, ресторанам и кинотеатрам разрешили работать. Хм, если бы я так не уважал Смольный, я бы решил, что они это специально.
Людям всегда до этого
Моргам с крематориями под груз 200 тоже разрешат?
Пир во время чумы?
Короновирус остановил свою деятельность на территории России. Ну что-же, хоть одна положительная санкция )))
Наверное будут показывать "Брат" и "Брат 2" что бы начать знакомить с эпохой)
Можно сериалы крутить круглые сутки, одна серия по 40 руб., входить-выходить во время рекламы.
Тайны следствия?)
О, да! Сериал ни о чём, а вот виды СПб - классные =)
Жмурки же.
Уже показывают
Никому уже не интересен коронавирус...
Никому уже кинотеатры с барами не интересны с таким курсом ... вообще есть такое ощущение, что это как издевательство какое-то мол смотрите как было хорошо.
Почему было? И сейчас хорошо... для тех, у кого всё ок с работой, з/п за сотку и нет проблем со здоровьем. Как-то так.
Только вот сотка ещё вчера было 1300 баксов, а сейчас и до 900 не дотягивает... Вчера можно было подумать о покупке квартиры и машины, а сейчас - подумать как сохранить то, что есть.
Смотря по какому курсу.
На черном рынке, говорят, бакс по 200.
Курьером лет 15 назад получал 400 баксов.
Чую, скоро снова буду 400 получать, а то и меньше
Ты давно в пятницу вечером из дома выходил?
После ковида ничего нормального в СПб не осталось, мои любимые заведения либо закрылись, либо сменили концепцию и владельцев. Если есть варианты нормальных клубов и баров у кого отпишитесь в комменте, просто грусть и тоска ((
Цветочки работают вроде
Смотря что Вы подразумеваете под нормальными местами) но вообще в Питере , да, не очень много классным мест…эпоха классных мест для меня закончилась с закрытием Радио-бэйби(на ум сча приходят дюны, пабы нормальные есть, зе хэт, если любите джаз, на Некрасова что-то можно найти терпимое
Невойна невойной, а развлекалка по расписанию?
Почетный лауреат премии им. доктора Менгеле?
но при этом немало народу подхватили диарею :)
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Подскажите, пожалуйста, кто будет потреблять услуги ресторанов, баров и кинотеатров?
Челядь, плебеи, холопы. Ну ладно, туристы.
Из беларуси?
А все россияне массово получат европэйские визы и на лазурный берег полетят? Прилется им внутри россии отдыхать.
То есть они считают, что народ можно так легко купить?
Гуляй голытьба
Норм тема, рабочие места.
побыстрее бы уже )))
Когда думская работала всегда ахха, ура да здравствует ночные прогулки и вечеринки 🎈 лето скоро
Кинотеатрам осталось не так долго. Вымрут сами собой.
Теперь гульнем!
Интересно, надолго ли все эти нововведения? В Москве масочный режим отменили, в Питере теперь видели ночь, гуляли всю ночь до утра.. Видимо, потом всех снова на принудительный локдаун посадят из-за ВНЕЗАПНОГО роста заболевших
Я худею с этих новостей про корону :)
Я из Подмосковья, с самого начала этой истерии у нас так никто не заболел!
Теперь-то всё ясно, ради чего эта истерия была. Ради отвлечения внимания от других проблем. Плюс, сбор штрафов. Сейчас другая истерия появилась, более неприятная, вы понимаете, о чём я.
Кстати, напишу больше. Я этой зимой, да что там зимой, с той зимы вообще ни разу не болел. Ну, кроме похмелья ;) Может, масочный режим и сказался на распространении обычных орз.
То есть короновируса не существовало?)