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Кожаный мангал

Ресторанам, барам и кинотеатрам Петербурга с 18 марта разрешат работать всю ночь Статьи редакции

До этого они могли работать только до 2 часов ночи.

  • Запрет снимается на работу общепита, цирков, концертных залов, кинотеатров, аттракционов и других объектов развлечений и досуга с 02:00 до 06:00. Соответствующее постановление подписал губернатор города Александр Беглов.
  • Также снимается запрет на проведение в ночное время физкультурных, культурных, зрелищных, конгрессно-выставочных, торжественных, досуговых и иных мероприятий. Решение приняли «в связи с улучшением санитарно-эпидемиологической обстановки».
  • С 21 февраля 2022 года рестораны, кафе, цирки, кинотеатры и другие заведения могли работать только до 02:00, а с 8 ноября 2021 года и до этой даты — до 23:00. С 4 марта в Петербурге также отменили QR-коды для посещения кафе, кинотеатров и части магазинов.

#новость #covid19 #петербург

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Vanea Ganev

Был такой коронавирус, помните?

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27
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Andre Macareno

и пивной путч

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–2
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Дмитрий

Гуляй шальная императрица 💃🕺

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12
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Евгений Старых

Да, но откуда деньги у населения? Сейчас не до того…
Да и с моральной точки зрения - веселиться, когда…

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2
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Andrey Dmitriev

А что вы предлагаете делать сейчас? Сидеть с грустным лицом и сраться в интернетах?
Сейчас отличное время, чтобы отложить подальше комп с телефоном и идти развлекаться.
Во-первых иначе можно кукушечкой поехать.
Во-вторых потом может быть поздно...

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18
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Игорь Протасов

Уже поздно. По крайней мере с кино.
Ничего интересного не покажут.
Хотя бы болливуд закупили. Посмеяться

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0
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Gleb Tyutikov

Емть хорошие китайские фильмы. Нал обрывом, Битва при Сочинском водохранилище.

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Max Bernberg

Люди работают, внезапно. И развлекаться хотят

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8
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- -

8 лет хохлы насылали на святую Русь ковид. И если бы не Володимер освободитель со своим освободительным походом, в результате которого он сокрушил жидочародейский атсральный камень с помощью которого хохлы заражали ковидом русских, то ковид бы и дальше умерщвлял ежедневно по миллиону человек в день.

Вы же должны видеть причинно следственную связь. Как только началась спицоперация, сразу прошел ковид.

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6
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deusgorg

Ну ежели сейчас марсиане прилетят (порабощать человеков) и не только про "ковид", но и про хохлов и всемирное потепление забудут. Ну это например. Тьфу-тьфу 3 раза. 😎

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1
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Alexey

А марсианам этот головняк нахера? Не, если уж есть во Вселенной разумная жизнь, то от Земли она держится подальше.

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0
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Alex

просто все птицы распространяющие ковид стали использоваться в натовских биолабораториях в целях истребить русских через повреждение генетического кода, вот и ковид прошёл. Понимать надо. Так что ждите новый вирус. так и назовём виРУС

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Александр Привалов

Т.е. когда у людей уже точно нет денег и им уже точно не до этого, ресторанам и кинотеатрам разрешили работать. Хм, если бы я так не уважал Смольный, я бы решил, что они это специально.

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4
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Анзор Борукаев

Людям всегда до этого

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3
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Хозяин

Моргам с крематориями под груз 200 тоже разрешат?

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0
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Andrew, просто Эндрю

Пир во время чумы?

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4
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Alexey Arhipov

Короновирус остановил свою деятельность на территории России. Ну что-же, хоть одна положительная санкция )))

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3
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Leon Shteinman

Наверное будут показывать "Брат" и "Брат 2" что бы начать знакомить с эпохой)

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2
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Александр Привалов

Можно сериалы крутить круглые сутки, одна серия по 40 руб., входить-выходить во время рекламы.

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2
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Best Practice

Тайны следствия?)

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deusgorg

О, да! Сериал ни о чём, а вот виды СПб - классные =)

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Dimm Debrov

Жмурки же.

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Foma Kiniaev

Уже показывают

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Вадим Д.

Никому уже не интересен коронавирус...

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Трудящийся якорь

Никому уже кинотеатры с барами не интересны с таким курсом ... вообще есть такое ощущение, что это как издевательство какое-то мол смотрите как было хорошо.

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deusgorg

Почему было? И сейчас хорошо... для тех, у кого всё ок с работой, з/п за сотку и нет проблем со здоровьем. Как-то так.

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3
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Alexey Arhipov

Только вот сотка ещё вчера было 1300 баксов, а сейчас и до 900 не дотягивает... Вчера можно было подумать о покупке квартиры и машины, а сейчас - подумать как сохранить то, что есть.

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1
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Игорь Протасов

Смотря по какому курсу.
На черном рынке, говорят, бакс по 200.
Курьером лет 15 назад получал 400 баксов.
Чую, скоро снова буду 400 получать, а то и меньше

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1
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Анзор Борукаев

Ты давно в пятницу вечером из дома выходил?

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Андрей Иванов

После ковида ничего нормального в СПб не осталось, мои любимые заведения либо закрылись, либо сменили концепцию и владельцев. Если есть варианты нормальных клубов и баров у кого отпишитесь в комменте, просто грусть и тоска ((

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1
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Dmitry K.

Цветочки работают вроде

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Андрей Васнецов

Смотря что Вы подразумеваете под нормальными местами) но вообще в Питере , да, не очень много классным мест…эпоха классных мест для меня закончилась с закрытием Радио-бэйби(на ум сча приходят дюны, пабы нормальные есть, зе хэт, если любите джаз, на Некрасова что-то можно найти терпимое

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Evgeniy Zorin

Невойна невойной, а развлекалка по расписанию?

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Математический турник
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1
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- -

Почетный лауреат премии им. доктора Менгеле?

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Мимопрохожий

но при этом немало народу подхватили диарею :)

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Дмитрий Филиппов
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Комментарий удален

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Дмитрий Журавлев

Подскажите, пожалуйста, кто будет потреблять услуги ресторанов, баров и кинотеатров?

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Дмитрий Филиппов

Челядь, плебеи, холопы. Ну ладно, туристы.

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Игорь Протасов

Из беларуси?

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Анзор Борукаев

А все россияне массово получат европэйские визы и на лазурный берег полетят? Прилется им внутри россии отдыхать.

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Artem Borisenko

То есть они считают, что народ можно так легко купить?

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Эдуард

Гуляй голытьба

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Евгений Кузнецов

Норм тема, рабочие места.

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Алина Тонова

побыстрее бы уже )))

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Дмитрий Карницкий

Когда думская работала всегда ахха, ура да здравствует ночные прогулки и вечеринки 🎈 лето скоро

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Артем Ландышев

Кинотеатрам осталось не так долго. Вымрут сами собой.

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Дмитрий Васильков

Теперь гульнем!

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Никита Мардюков

Интересно, надолго ли все эти нововведения? В Москве масочный режим отменили, в Питере теперь видели ночь, гуляли всю ночь до утра.. Видимо, потом всех снова на принудительный локдаун посадят из-за ВНЕЗАПНОГО роста заболевших

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Александр _

Я худею с этих новостей про корону :)
Я из Подмосковья, с самого начала этой истерии у нас так никто не заболел!

Теперь-то всё ясно, ради чего эта истерия была. Ради отвлечения внимания от других проблем. Плюс, сбор штрафов. Сейчас другая истерия появилась, более неприятная, вы понимаете, о чём я.

Кстати, напишу больше. Я этой зимой, да что там зимой, с той зимы вообще ни разу не болел. Ну, кроме похмелья ;) Может, масочный режим и сказался на распространении обычных орз.

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Dimm Debrov

То есть короновируса не существовало?)

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