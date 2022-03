Бренд уходовой косметики Don’t Touch My Skin использует в основном зарубежное сырьё — из США, Южной Кореи, Японии и стран ЕС. Сырьевая база для производства косметики в России развита плохо, объясняет основательница компании Адэль Мифтахова. На местном рынке можно купить только часть необходимых ингредиентов — например, глицерин или подсолнечное масло.

На фоне проблем с поставками и роста цен на сырьё российским брендам пришлось поднять цены на свои продукты. Например, косметика Don’t Touch My Skin уже подорожала на 10%, а продукты «Это я» и 19Lab Professional в ближайшее время вырастут в цене на 15-20%.

Сейчас бизнес опасается новых ограничений и уже прорабатывает запасной план на случай эмбарго на ввоз товаров из ЕС. Бренд Don’t Touch My Skin планирует искать аналоги в Китае, Турции и Южной Корее.

Бренд женской одежды All we need закупает ткани в том числе в Европе — Италии и Франции, говорит его основатель Алексей Ефремов. Необходимые компании материалы невозможно купить в России, а товары из ЕС теперь доставляют дольше — сроки увеличились на неделю. Есть перебои с поставками из Турции, но пока их стоимость не изменилась, отмечает Ефремов.