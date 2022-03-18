Офлайн
Ануш Алексанян

«Мы целиком и полностью зависим от импорта»: в российских брендах косметики и одежды мало российского Статьи редакции

Они рассказывают, что быстро занять «освободившийся» рынок нельзя — последствия «спецоперации» принесли много проблем.

11 615 просмотров
Источник: ТАСС

В начале марта мировые бренды косметики, модные дома и представители масс-маркета стали массово покидать российский рынок. О приостановке работы в стране объявили косметические Estee Lauder и LVMH, а также бренды одежды Kering, Inditex, H&M, Mango, Marks & Spencer, Nike, adidas, Levi’s и другие.

До 10 марта в стороне от политических заявлений держался бренд Uniqlo. Но после критики со стороны клиентов он тоже присоединился к негласным санкциям.

После объявленного бойкота официальные лица России заговорили о новых возможностях для локальных брендов. Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что импортозамещение должно стать основой российской экономики, а местные производители смогут занять освободившуюся нишу.

Однако сделать это трудно: отечественные производители одежды и косметики используют в основном импортное сырьё, стоимость которого подскочила из-за рекордного обвала рубля. Это уже привело к росту цен в магазинах и может сказаться на качестве продуктов. Многие локальные бренды уже начали готовить запасной план на случай полного запрета на ввоз товаров из Европы.

Сырьё дорожает на 50-60% и его уже раскупили, рассказывают бренды косметики

Бренд уходовой косметики Don’t Touch My Skin использует в основном зарубежное сырьё — из США, Южной Кореи, Японии и стран ЕС. Сырьевая база для производства косметики в России развита плохо, объясняет основательница компании Адэль Мифтахова. На местном рынке можно купить только часть необходимых ингредиентов — например, глицерин или подсолнечное масло.

Однако некоторые компоненты в стране не производят — здесь не найти витаминов А и С, ретинола, пептидов и многих растительных экстрактов. Поэтому большинство местных брендов использует импортное сырьё и критически зависит от поставок из-за рубежа.

Мы целиком и полностью зависим от импорта. Наш бренд хоть и российский, но российского в нем не так уж много. У других местных производителей примерно та же ситуация. Я уверена, что 80% используемого ими сырья — импортное.

Адэль Мифтахова
основательница Don’t Touch My Skin

Из-за событий на Украине привозить в Россию продукты стало заметно дороже, говорят представители бизнеса. Поставки из Европы значительно усложнились: крупные перевозчики больше не работают с Россией, ушли также и международные платёжные системы Visa и Mastercard.

«Остались какие-то небольшие банки, через которые можно отправить платежи, и они даже иногда доходят. То есть, если очень сильно постараться, можно сохранить рабочие процессы», — говорит Мифтахова.

Все расчёты проводятся в валюте, поэтому цены на товары и логистику подскочили пропорционально курсу евро и доллара. С 22 февраля до 10 марта курс доллара вырос с 80,3 до 121,5 рубля, а евро — с 91 до 130,5 рубля.

Бренд натуральной косметики «Это я» закупает за рубежом почти 90% сырья — его поставляют из Европы и Азии. В компании говорят, что сырьё в конце февраля-начале марта подорожало на 50-60%, а многих позиций уже нет в наличии. Речь идёт о растительных маслах, эмульгаторах и поверхностно-активных веществах — ПАВах .

Сложнее всего получить ПАВы, подтверждает производитель натуральной косметики Levrana. Цены на них росли с начала 2021 года, а за первые две недели марта подскочили в два раза. «Сложная ситуация также с поставками эмульгаторов. С ними проще, так как какое-то количество этого продукта мы производим сами. Сейчас ищем аналоги в Китае, но решение этого вопроса займёт длительное время», — отмечает гендиректор Levrana Леонид Леврана.

О дефиците некоторых компонентов говорит также основательница бренда косметики для волос 19Lab Professional Валентина Глушкова. По её словам, на складах уже заканчивается сырьё, а новые поставки трудно получить из-за сложностей с логистикой — как скоро доставят сырьё, никто не знает.

Тара под продукт, упаковочные материалы и другие комплектующие дорожают с каждым днём. Поставщики выставляют цены только на день оплаты, а что будет дальше, сами не понимают. У нас есть запасы продукции на два месяца. Надеемся, что за это время ситуация с логистикой выправится.

Валентина Глушкова
основательница 19Lab Professional

На фоне проблем с поставками и роста цен на сырьё российским брендам пришлось поднять цены на свои продукты. Например, косметика Don’t Touch My Skin уже подорожала на 10%, а продукты «Это я» и 19Lab Professional в ближайшее время вырастут в цене на 15-20%.

Повышение цен — это не лучшее сейчас решение. Мы и так были вынуждены поднять их в начале 2022 года. К концу марта решим, сможем ли сдержать их за счёт собственной маржи.

Леонид Леврана
гендиректор Levrana

Сейчас бизнес опасается новых ограничений и уже прорабатывает запасной план на случай эмбарго на ввоз товаров из ЕС. Бренд Don’t Touch My Skin планирует искать аналоги в Китае, Турции и Южной Корее.

Мы уже переписываемся с поставщиками, если нужно будет — перейдем на Китай, но хотелось бы этого не делать. Есть большое количество европейских продуктов, которые мы уже оплатили. Они должны были приехать к нам летом. Мы боимся, что они до нас просто не доедут.

Адэль Мифтахова
основательница Don’t Touch My Skin

Даже если поставки европейских компонентов прекратятся, полностью отказаться от импорта будет крайне сложно, говорят в 19Lab Professional. На российском рынке небольшой ассортимент, а цены довольно высоки в сравнении с тем же Китаем.

Купить рекламу Отключить

Даже из Китая возить стало дороже, говорят бренды одежды

О зависимости от поставок из-за рубежа рассказали также российские бренды одежды. Например, производитель White Crow покупает ткани, фурнитуру и другие материалы в Италии, Турции, Китае и Южной Корее. Зарубежные товары сложно заменить чем-то, удовлетворяющим по цене и по качеству, говорят в компании. Даже из Китая возить стало дороже, потому что продавцы оттуда работают за доллары.

Цены растут не на 20%, как многие говорят, а на все 120%. Поэтому в ближайшее время мы будем вынуждены пересматривать наши цены.

White Crow

Бренд верхней одежды Fiksson производит все вещи в Москве, но ткани и фурнитуру привозит из других стран. Компания закупала сырье напрямую у поставщиков в Италии, Корее и Китае, но в первые же дни «спецоперации» с этим возникли сложности. Из-за скачка курса валют и перебоев с поставками бренду пришлось отказаться от закупки мембранной ткани и кашемира, которым в России почти невозможно найти замену.

Цены на сырьё выросли в два раза. Я сейчас купила ткани по заоблачным курсам — от 110 до 150 рублей за доллар. Я просто продала квартиру и купила ткани на год вперед, на всякий случай. Тут не только вопрос цены, но наличия необходимых товаров у поставщиков и логистики.

Мария Фикссон
основательница Fiksson

Бренд женской одежды All we need закупает ткани в том числе в Европе — Италии и Франции, говорит его основатель Алексей Ефремов. Необходимые компании материалы невозможно купить в России, а товары из ЕС теперь доставляют дольше — сроки увеличились на неделю. Есть перебои с поставками из Турции, но пока их стоимость не изменилась, отмечает Ефремов.

С задержками столкнулся и другой локальный бренд одежды «Запорожец», который привозит сырьё из Китая, Индии и Турции. Компания отмечает подорожание поставок в конце февраля из-за привязки к курсу валют.

После подорожания сырыя и перевозок вырастут и наши цены. Мы всегда старались их сдерживать, насколько это возможно. Но после двух лет ковида наш подкожный жир почти на нуле. Для нас, как и для многих, повышение цен — это единственный шанс остаться на плаву. Будем искать более гибких производителей, лучшие цены и по возможности больше шить в России.

Михаил Лабахуа
основатель бренда «Запорожец»

Бренд 12Storeez, который производит одежду и аксессуары, также сообщил, что планирует повысить цены, так как половина производства компании находится за рубежом. При этом 80% стоимости одежды, которая шьется в России, всё так же зависит от цен на импортное сырьё, объясняет сооснователь бренда Иван Хохлов.

Производители сейчас ищут способы сохранить качество вещей и прежние цены в магазинах. Например, бренд Fiksson планирует добиться этого за счёт увеличения производства и технологических решений — например, изменения некоторых моделей и кроя вещей.

«Одежда подорожает на 20–40%» — прогнозы торговых сетей

Помимо небольших локальных брендов, в России работают также торговые сети Baon, Ralf Ringer, Finn Flare, Zenden и Kanzler. Это отечественные марки, но почти вся их одежда и обувь изготавливается за рубежом — в Китае и Вьетнаме.

Производство сети магазинов Oodji, которой владеет компания «Август», изначально находилось в Санкт-Петербурге — но в 2022 году бренд отшивается в Китае. Заводы-партнёры бренда O'stin от «Спортмастера» тоже расположены в КНР.

Основные причины, по которым российские бренды вынуждены закупаться за границей или переносить производство, — неразвитость легкой промышленности, дефицит современных фабрик и обученных сотрудников, говорит РБК президент Baon Илья Ярошенко.

Именно поэтому отечественное производство будет дороже, а определенные товары Россия не сможет сделать никогда.

Илья Ярошенко
президент Baon

По прогнозам Ярошенко, одежда Baon подорожает на 20–40% — цены будут расти постепенно, «чтобы потребитель привык». При этом в приоритете у россиян теперь будут товары первой необходимости, так как доходы из-за нового кризиса упадут, добавляет он.

Частичное импортозамещение в индустрии всё же возможно, говорит владелица сети магазинов Finn Flare Ксения Рясова, — но на это потребуется несколько лет.

#производство #китай

42
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
67 комментариев
Написать комментарий...
Роман Милованов

Думаю, что если компания уходит с рынка в такие моменты, то при возвращении на него, её нужно обложить двукратным налогом на несколько лет, в качестве меры извинения перед простыми гражданами, которые ни в чем не виноваты. Захотят "кусок пирога" - заплатят.

Ответить
–68
Развернуть ветку
Vitaly Klyuchnikov

Роман, если при первом входе на рынок компания получила преференции, ими воспользовалась и ушла, то да - тут отчасти справедливо наказание.

Но если компания развивала бизнес на свои деньги, то она вольна приходить и уходить безо всяких пенальтис.

Да и уход с рынка - это потерянные деньги для самой компании, нашему государству (возможно) стоит объявить преференции тем, кто остается (например, освободить от НДС и/или налога на прибыль на пару лет).

Ответить
59
Развернуть ветку
Роман Милованов

На счет преференций оставшимся - согласен. Если компания уходит по экономическим причинам, например, маленькая доля рынка и т.д., то это не должно нести последствий. Но когда компания уходит с рынка в качестве демарша, а потом захочет вернуться, то, считаю, стоит наказать.

Ответить
–18
Развернуть ветку
Боевой браслет

...чтобы еще сильнее уменьшить количество компаний, которые захотят вернуться и поднять цены для "простых граждан" (налоги переложат в ценник).

Напомню, что Россия - это очень маленький кусок пирога, всего 1.8% от мирового ВВП в 2021 (еще и стагнирующий с 2013), а с учетом ударов по экономике в 2022 - теперь и того меньше. С учетом больших издержек на ведение бизнеса и высоких рисков (взять ту же национализаицю) - пирог не очень привлекательный.

Изнутри России кажется, что она большая, богатая и сильная. Потому что находясь внутри, сложно сравнить с окружающим миром. Изнутри Ирана тоже кажется, что Иран мощный и богатый, но числа говорят сами за себя. 🤷‍♂️

Ответить
29
Развернуть ветку
Flash

Первое: ВВП - это параметр, придуманный в те времена, когда не было ничего другого. Сейчас он слабо связан с размерами экономики страны.
Второе: даже если смотреть на него, то ВВП по ППС - 6 место в мире. Так то.

Ответить
–3
Развернуть ветку
Подрыв Устоев

Откуда данные по ВВП? На что ссылаетесь?

Ответить
–4
Развернуть ветку
Kostya Maers

Очень "гениально". Компания ушла, по сути потеряв часть прибыли, часть рынка. И чтобы вернуться на этот рынок ей нужно будет работать с повышенными налогами. То есть поднимать цены для конечных потребителей. Да, согласен, простые граждане ни в чем не виноваты, будем штрафовать компанию, которая покроет расходы за счёт невиновных. Вы прям бизнесмен от бога :-)

Ответить
11
Развернуть ветку
Vitaly Klyuchnikov

Роман, вот вы (согласно своим внутренним убеждениям) объявляете «нужно наказать», и оно кому-то нравиться, а кому-то нет. И по сути вы вольны делать подобные заявления, но это так же можно назвать демаршем.
Справедливо ли вас наказывать за это? Думаю нет. Вот и компании вольны делать заявления, которые кому-то нравятся, а кому-то нет.

Но, главное, не построить в современном мире что-то нормальное, если основа системы наказание, успешные системы строятся на поощрениях!

Ответить
9
Развернуть ветку
Сергей Я

Вы оба в чем-то правы.

Ответить
0
Развернуть ветку
Igor Rey

Для всех глобальных брендов, которые уходят с российского рынка, наш "кусок пирога" это в лучшем случае 2-5% мировых продаж, а Ваши выводы Роман основаны на слабом понимании рынка
https://ru.wikipedia.org/wiki/Эффект_Даннинга_—_Крюгера

Ответить
21
Развернуть ветку
Gleb Tyutikov

Если бы легкую промышленость не пустили под откос, такой острой зависимости от западных брендов не было. С другой стороны - открыта дорога для качественных китайских брендов.
К примеру, HLA.
https://en.wikipedia.org/wiki/Heilan_Home
Из спортивных линеек: XTEP, 361 degrees, Peak, Anta (Li-Ning не дешевый).
Свято место не будет в России пусто.

Heilan Home
Heilan Home (Chinese: 海澜之家; pinyin: Hǎilán zhī Jiā) is short for HEILAN HOME CO., LTD(Chinese…
en.wikipedia.org
Ответить
–2
Развернуть ветку
Vadim Medvedev

А им нужен неплатежеспособный и проблемный рынок?

Ответить
4
Развернуть ветку
Павел

Если есть альтернативы - нет, но мир, вроде бы уже давно попилили, а тут халява намечается без сильной конкуренции по политическим причинам, почему бы не зайти?

Ответить
0
Развернуть ветку
Ковтун Максим

Блять, я как представлю спортивную одежду от великих китайских брендов.. ммм красота) в 90е мы в таких уже гоняли...)

Ответить
0
Развернуть ветку
RoisyaVperde

Можешь ещё свой телефон с компом сломать. Назло злому западу.

Ответить
14
Развернуть ветку
Роман Милованов

Можешь самоубиться на зло режиму

Ответить
–14
Развернуть ветку
Daniyar

Тогда-то будет помощью ПФР

Ответить
4
Развернуть ветку
денис кравцов

а ты можешьдобровольцем в армиюзаписаться. результат тот же будет)

Ответить
1
Развернуть ветку
Qwerty54321

Роскомнадзор против

Ответить
0
Развернуть ветку
hakhagmon

Дело в том, что они приостанавливают деятельность. Автовазу тоже налоги поднять?

Ответить
12
Развернуть ветку
Роман Милованов

Приостановить инвестиции и уйти с рынка - разные понятия.

Ответить
1
Развернуть ветку
Gleb Tyutikov

Автоваз принадлежит Рено, конечно, поднять налоги. Там от русского - отдно название. А то ишь, работаю тут!

Ответить
–4
Развернуть ветку
Вадим Вахрамов

АвтоВАЗ принадлежит Ростеху на 100%.
https://motor.ru/news/avtovaz-now-russian-01-01-2022.htm
Российская юрисдикция
Внимательно запоминайте минусующих говноведов-ботяр бесфамильных, которым это не нравится)

АвтоВАЗ официально стал российской компанией
Владеющее АвтоВАЗом совместное предприятие госкорпорации «Ростех» и французского автопроизводителя…
motor.ru
Ответить
–2
Развернуть ветку
Gleb Tyutikov

Отстал от российской повестки.

Ответить
0
Развернуть ветку
Vadim Medvedev

Отличная идея. В России ведь такие высокие доходы у населения и такие низкие цены на товары, что дополнительного повышения цен от "двукратного налога" никто даже и не почувствует!

Ответить
12
Развернуть ветку
Роман Милованов

Есть конкуренция и компании, которые не уходят с рынка, а соответственно, такие компании будут продавать дешевле. Компаниям, которые будут платить повышенный налог, придется снижать свои цены, что бы они могли конкурировать. Но это в идеале. В реальности, компании у которых будут преференции и льготы, начнут повышать цены для извлечения сверхприбыли

Ответить
–13
Развернуть ветку
Никита Кривых

Никто не будет снижать цены)) Але очнитесь, для мировых брендов и так местами для нас делали низкие цены по сравнению с мировыми)) та же Apple на нашем рынке продавала товары и услуги дешевле, чем в том же Китае например!
А местные игроки в условиях конкуренции начнут плавно поднимать цены и монополизировать рынок, поглощать конкурентов✌️

Ответить
4
Развернуть ветку
Nick Chernykh

Никита наверное, продавала и плакала. Считала прибыль и бежала за ведром для слез

Ответить
1
Развернуть ветку
Никита Кривых

Цена считалась в евро плюс налоги, мы же с вами находимся на европейской части континента Евразии и по национальному признаку преобладающему мы больше европейцы, чем азиаты. У нас после Урала населения в общей массе не более 15-20 млн чел. Так вот. На сайте магазина Apple при заказе с их официального сайта можно было это увидеть и скажу, что местами конечно у нас налоги будь здоров. А какие были споры между томожкой и Apple по поводу Apple Watch)... Ох уж эти времена) 2014 год))

Ответить
0
Развернуть ветку
Gleb Tyutikov

Продавала в России дешевле, заботясь о имидже бренда и высокой лояльности россиян. Ага. Да плевать Эппл хотела и на Россию, и на свои товары здесь.

Ответить
–1
Развернуть ветку
Nick Chernykh

Ну так раз плевала, вот оно и реальное отношение. Отсюда и все остальное

Ответить
0
Развернуть ветку
Никита Кривых

А что не так, что ли было?))

Ответить
0
Развернуть ветку
Vadim Medvedev

Расскажи кто и с кем сейчас конкурирует на рынке легковых автомобилей в России, например?

Ответить
1
Развернуть ветку
Владислав Егоров

Ну как раз логика дурачков разъебавших экономику всухую. Вместо поддержать, инвестировать, создать нормальный экономический климат будем наказывать, мстить, обкрадывать, охуенно блять! Чтобы вообще никто нахуй больше сюда не приходил и свои заодно боялись шевелиться

Ответить
9
Развернуть ветку
ATM-Tech

Немедленно оплатите двукратный налог, дон, пока не поздно

Ответить
8
Развернуть ветку
Хлоргексидин

"Фонарь мне еще на лоб прикрепите, чтоб я ночью мог косить" © Компании

Ответить
3
Развернуть ветку
Alexei Ageyev

А потом национализировать и расстрелять. Знаем-знаем, проходили уже нашествие подобных "экономистов". Которые всю жизнь хвосты коровам крутили, а затем внезапно получили доступ к управлению многомиллионной страной. И уверенно и неизбежно загнали её в канаву и к развалу. Другое дело, что нынешняя страна, безусловно, заслуживает "экономистов" вроде Романа Милованова.

Ответить
3
Развернуть ветку
Денис Нарольский

Вы смешные что ли? Никто не собирается сюда возвращаться в ближайшем будущем, какими налогами Вы хотите их еще обложить...

Ответить
2
Развернуть ветку
Alexei Ageyev

Аудитория Стаса Ярушина.

Ответить
0
Развернуть ветку
Владимир Воловцев

Эти налоги придется потом снимать с зарплат сотрудников и простых покупателей.

Ответить
1
Развернуть ветку
Евгений Зыскинд

Есть мысль что далеко не всех назад пустят. При условии что эти же люди будут у власти

Ответить
0
Развернуть ветку
Denis Timofeev

Ой, а что случилось?

Ответить
28
Развернуть ветку
Неведомый будильник

Да пятая колонна похитила все материалы, а нацпредатели так и не научились делать качественные лапти.

Ответить
28
Развернуть ветку
Ол Сен

Ой, я политикой не интересуюсь

Ответить
30
Развернуть ветку
Zaebaniy Underground

Белорусский трикотаж 😂👍

Ответить
14
Развернуть ветку
Герман Воронов

Очень продуманная и спланированная спецоперация, величайшим и осведомленнейшим стратегом тысячелетия! Все по плану! Практика показала высочайшую эффективность избранной стратегии! Только выиграли!

Ответить
10
Развернуть ветку
Герман Воронов

Интересно, попадает ли данный комментарий под закон о фейках? 🤔

Ответить
4
Развернуть ветку
Ксения Кулешова

То есть как поставлялось сырьё из Китая и остальной Азии, так и будет? Как было производство в Китае так и будет.
Дороже стала транспортировка? Так будет быстрее развиваться транспортная система на дальнем востоке.
Плюс опять же вакантная ниша производства сырья в России, если вдруг в Китае покупать дорого.

Ответить
4
Развернуть ветку
Maksim Tsisar

Вакантная ниша - это хорошо, но есть нюанс... Свои станки для производства этого сырья есть?

Ответить
8
Развернуть ветку
Tlaloc Chavez

Я скажу проще - а чем наша власть занималась последние 20 (зачеркнуто), 10 (зачеркнуто), ну окей - последние лет 8, с момента начала импортозамещения? Развивали транспортную систему на Дальнем Востоке? Строили фармацевтические заводы? Вкладывались в лёгкую промышленность? Пытались слезть с нефтянки и перейти на инновационные рельсы? Oh wait....

Ответить
1
Развернуть ветку
Никита Кривых

А где были власти и РЖД все эти 20 лет??? Они как будто не замечали, что надо было улучшать инфраструктуру РЖД? Улучшать аэропорты для быстрой доставки грузов!
20 лет!!!
Китайцы уже не раз выходили с предложением построить высокоскоростную дорогу авто/РЖД из Владивостока в Хабаровск. И?? Что дальше???
А сейчас вот прям точно всё будет!!!
Спрашивается где власти были 20 лет?!
Патриоты хреновы.
Что по поводу производства, так вот ответ - дорого!!!
Купить станки и взять территории тот же Дальневосточный гектар это не проблема, проблема в том, что ЗП у нас люди на производстве хотят ничуть не хуже чем офисные воротничок.. да бизнес бы и рад!!! Так у него проблема и с налогами, и с тем что ЗП у населения не высокое, потому что в регионах по большей части большинство населения это бюджетники)))

Если власти сделают среднюю ЗП в районе 100к₽ для бюджетника, я вам отвечаю, что через год Россия будет жить по-другому. Будет подъём и причём мощный. Плюс пенсии минимум 50к₽...
Уж тогда всё иначе будет.

Ответить
6
Развернуть ветку
Qwerty54321

Производства в России не конкуренты при открытой экономике и Китайских конкурентах. На ютубе есть блог директора машиностроительного завода - он рассказывал как Турецкая сельхозтехника их легко вытесняет.

Ответить
1
Развернуть ветку
Podkuiko Vladislav

Ватная ниша *
У вас ошибка в слове

Ответить
0
Развернуть ветку
Marina Firsova

Просто все идёт по плану 👍 в четком соответствии с графиком

Ответить
6
Развернуть ветку
Вася Пражкин

К 1-му апреля готовятся?

Ответить
1
Развернуть ветку
Сергей Я

Надеюсь, не к 9 мая.

Ответить
0
Развернуть ветку
Marina Firsova

В этом есть определенная «логика», к сожалению

Ответить
0
Развернуть ветку
Ковтун Максим

Кстати.. 9 мая относительно скоро.. с такими успехами в.... им надо придумывать как выкручиваться.
А то получится ну очень смешно

Ответить
0
Развернуть ветку
Австралийский дед

Жаль, что Стас Ярушин этого не понимает в силу отсутствия мозгов.

Ответить
6
Развернуть ветку
Robastik - scraper Excel addin

Fufayka style для истинных патриотов!

Ответить
5
Развернуть ветку
Andrew, просто Эндрю

Одежда это не главное. Сплотимся голышом.

Ответить
4
Развернуть ветку
Леван Какубава

Сегодня в электричке заметил за собой, что слушаю внимательно продавца цыганских иголок

Ответить
2
Развернуть ветку
Podkuiko Vladislav

Почему эти предприниматели из легкой промышленности такие туууупые , ну почитайте коменты на vc от знатоков . Никакой паники нет, сейчас ипшники все закроют . Главное не бухтеть и не дестабилизировать ситуацию . Ничего страшного, сами справимся
Upd: хорош минусить, вы иронию не умеете ?

Ответить
1
Развернуть ветку
Ковтун Максим

Иваноские Ипешники это прям мем...
И наш ИИ на ближайшие годы)))

Ответить
0
Развернуть ветку
Evgeniy Zorin

«Мы целиком и полностью зависим от импорта»
 - относится ко многим отраслям. Сами мы умеем делать оружие.

Ответить
2
Развернуть ветку
Inspektor pidozra

Нужно просто подождать и всё само рассосётся

Ответить
0
Развернуть ветку
Николай Николаев

ребят, давайте без негатива

Ответить
0
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 67 комментариев
Нескучные финансы
30+ показателей бизнеса, за которыми мы следим в кризис

Привет! Меня зовут Александр Афанасьев, я сооснователь компании «Нескучные финансы». В этой статье расскажу о нашей системе показателей: за какими метриками мы следим, чтобы держать финансы бизнеса под контролем в текущей ситуации. Эти метрики помогают нам выныривать из операционки, смотреть на бизнес немного сверху и принимать правильные решения.

9
Evrone
Новый open-source для тестирования ещё не созданных API

Мы в Evrone не только пользуемся open-source решениями, но и стараемся внести свой вклад. Недавно мы сделали Dummy, который помогает запустить mock-сервер на основе контракта API, чтобы протестировать API еще до того, как он будет создан.

4
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
Yota
Резкий рост популярности российских мессенджеров: анализ интернет-трафика пользователей Yota

Мобильный оператор Yota проследил, как менялся интернет-трафик клиентов, потраченный на мессенджеры с 10 января по 13 марта 2022 года. 11 марта объем трафика на российское приложение TenChat вырос в 586 раз по сравнению с 11 января.

12
Торговля
Откровенный калькулятор
ФАС и Wildberries обсудили легализацию «серого» импорта в России Статьи редакции

Речь о параллельном импорте, когда товары ввозят без разрешения их производителя.

15
Приёмная
Donanykey
«Тинькофф» заблокировал счёт

У меня был счет в «Тинькофф» уже больше 4-х, по-моему, лет, бухгалтерии просил зарплату перечислять туда и не было проблем. Но вчера был первый отказ по оплате чаю курьера (списал на проблемы Delivery), сегодня днём не смог оплатить минорную покупку в магазине.

61
Еда
TJ
Burger King не закрылся в России, поскольку российские владельцы бизнеса отказались прекратить работу ресторанов Статьи редакции

Глава концерна RBI Дэвид Шир заявил, что хотел бы «немедленно» уйти из страны — но не может.

31
Личный опыт
Dmitrii
Я устал улучшать систему уголовного розыска, поэтому ищу новую работу

Привет! Меня зовут Дима. С 2016 года я работал старшим оперуполномоченным группы по борьбе с хищением автомототранспорта в уголовном розыске. Грубо говоря, ловил злодеев и помогал людям вернуть угнанные автомобили.

425
Финансы
Откровенный калькулятор
Главное в экономике на фоне событий на Украине, день 23: аэропорты на юге России всё ещё закрыты, новые санкции Статьи редакции

Собираем новости и события двадцать третьего дня «военной операции»: о рынках, банках и реакциях компаний.

Sputnik / Алексей Никольский
Статья дополняется
21
CloudMTS
Как автоматизировать колл-центр с помощью голосовых помощников: опыт VoiceCom

Рассказываем, как сейчас оптимизировать расходы на колл-центр и увеличить выручку компании на 2,4 млн рублей с помощью быстрой автоматизации.

3
Финансы
igotosochi
Инфляция, девальвация и нужно ли покупать сахар с гречкой

Инфляцию и девальвацию нередко смешивают воедино, и когда доллар растет в 2 раза, говорят, что мы теперь стали в 2 раза беднее. Так-то оно так, но, как говорится, есть нюанс. Инфляция, отвечающая за то, во сколько раз мы беднеем, не следует строго за девальвацией.

13
Больше статей
null