«Мы целиком и полностью зависим от импорта»: в российских брендах косметики и одежды мало российского Статьи редакции
Они рассказывают, что быстро занять «освободившийся» рынок нельзя — последствия «спецоперации» принесли много проблем.
В начале марта мировые бренды косметики, модные дома и представители масс-маркета стали массово покидать российский рынок. О приостановке работы в стране объявили косметические Estee Lauder и LVMH, а также бренды одежды Kering, Inditex, H&M, Mango, Marks & Spencer, Nike, adidas, Levi’s и другие.
До 10 марта в стороне от политических заявлений держался бренд Uniqlo. Но после критики со стороны клиентов он тоже присоединился к негласным санкциям.
После объявленного бойкота официальные лица России заговорили о новых возможностях для локальных брендов. Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что импортозамещение должно стать основой российской экономики, а местные производители смогут занять освободившуюся нишу.
Однако сделать это трудно: отечественные производители одежды и косметики используют в основном импортное сырьё, стоимость которого подскочила из-за рекордного обвала рубля. Это уже привело к росту цен в магазинах и может сказаться на качестве продуктов. Многие локальные бренды уже начали готовить запасной план на случай полного запрета на ввоз товаров из Европы.
Сырьё дорожает на 50-60% и его уже раскупили, рассказывают бренды косметики
Бренд уходовой косметики Don’t Touch My Skin использует в основном зарубежное сырьё — из США, Южной Кореи, Японии и стран ЕС. Сырьевая база для производства косметики в России развита плохо, объясняет основательница компании Адэль Мифтахова. На местном рынке можно купить только часть необходимых ингредиентов — например, глицерин или подсолнечное масло.
Однако некоторые компоненты в стране не производят — здесь не найти витаминов А и С, ретинола, пептидов и многих растительных экстрактов. Поэтому большинство местных брендов использует импортное сырьё и критически зависит от поставок из-за рубежа.
Из-за событий на Украине привозить в Россию продукты стало заметно дороже, говорят представители бизнеса. Поставки из Европы значительно усложнились: крупные перевозчики больше не работают с Россией, ушли также и международные платёжные системы Visa и Mastercard.
«Остались какие-то небольшие банки, через которые можно отправить платежи, и они даже иногда доходят. То есть, если очень сильно постараться, можно сохранить рабочие процессы», — говорит Мифтахова.
Все расчёты проводятся в валюте, поэтому цены на товары и логистику подскочили пропорционально курсу евро и доллара. С 22 февраля до 10 марта курс доллара вырос с 80,3 до 121,5 рубля, а евро — с 91 до 130,5 рубля.
Бренд натуральной косметики «Это я» закупает за рубежом почти 90% сырья — его поставляют из Европы и Азии. В компании говорят, что сырьё в конце февраля-начале марта подорожало на 50-60%, а многих позиций уже нет в наличии. Речь идёт о растительных маслах, эмульгаторах и поверхностно-активных веществах — ПАВах .
Сложнее всего получить ПАВы, подтверждает производитель натуральной косметики Levrana. Цены на них росли с начала 2021 года, а за первые две недели марта подскочили в два раза. «Сложная ситуация также с поставками эмульгаторов. С ними проще, так как какое-то количество этого продукта мы производим сами. Сейчас ищем аналоги в Китае, но решение этого вопроса займёт длительное время», — отмечает гендиректор Levrana Леонид Леврана.
О дефиците некоторых компонентов говорит также основательница бренда косметики для волос 19Lab Professional Валентина Глушкова. По её словам, на складах уже заканчивается сырьё, а новые поставки трудно получить из-за сложностей с логистикой — как скоро доставят сырьё, никто не знает.
На фоне проблем с поставками и роста цен на сырьё российским брендам пришлось поднять цены на свои продукты. Например, косметика Don’t Touch My Skin уже подорожала на 10%, а продукты «Это я» и 19Lab Professional в ближайшее время вырастут в цене на 15-20%.
Сейчас бизнес опасается новых ограничений и уже прорабатывает запасной план на случай эмбарго на ввоз товаров из ЕС. Бренд Don’t Touch My Skin планирует искать аналоги в Китае, Турции и Южной Корее.
Даже если поставки европейских компонентов прекратятся, полностью отказаться от импорта будет крайне сложно, говорят в 19Lab Professional. На российском рынке небольшой ассортимент, а цены довольно высоки в сравнении с тем же Китаем.
Даже из Китая возить стало дороже, говорят бренды одежды
О зависимости от поставок из-за рубежа рассказали также российские бренды одежды. Например, производитель White Crow покупает ткани, фурнитуру и другие материалы в Италии, Турции, Китае и Южной Корее. Зарубежные товары сложно заменить чем-то, удовлетворяющим по цене и по качеству, говорят в компании. Даже из Китая возить стало дороже, потому что продавцы оттуда работают за доллары.
Бренд верхней одежды Fiksson производит все вещи в Москве, но ткани и фурнитуру привозит из других стран. Компания закупала сырье напрямую у поставщиков в Италии, Корее и Китае, но в первые же дни «спецоперации» с этим возникли сложности. Из-за скачка курса валют и перебоев с поставками бренду пришлось отказаться от закупки мембранной ткани и кашемира, которым в России почти невозможно найти замену.
Бренд женской одежды All we need закупает ткани в том числе в Европе — Италии и Франции, говорит его основатель Алексей Ефремов. Необходимые компании материалы невозможно купить в России, а товары из ЕС теперь доставляют дольше — сроки увеличились на неделю. Есть перебои с поставками из Турции, но пока их стоимость не изменилась, отмечает Ефремов.
С задержками столкнулся и другой локальный бренд одежды «Запорожец», который привозит сырьё из Китая, Индии и Турции. Компания отмечает подорожание поставок в конце февраля из-за привязки к курсу валют.
Бренд 12Storeez, который производит одежду и аксессуары, также сообщил, что планирует повысить цены, так как половина производства компании находится за рубежом. При этом 80% стоимости одежды, которая шьется в России, всё так же зависит от цен на импортное сырьё, объясняет сооснователь бренда Иван Хохлов.
Производители сейчас ищут способы сохранить качество вещей и прежние цены в магазинах. Например, бренд Fiksson планирует добиться этого за счёт увеличения производства и технологических решений — например, изменения некоторых моделей и кроя вещей.
«Одежда подорожает на 20–40%» — прогнозы торговых сетей
Помимо небольших локальных брендов, в России работают также торговые сети Baon, Ralf Ringer, Finn Flare, Zenden и Kanzler. Это отечественные марки, но почти вся их одежда и обувь изготавливается за рубежом — в Китае и Вьетнаме.
Производство сети магазинов Oodji, которой владеет компания «Август», изначально находилось в Санкт-Петербурге — но в 2022 году бренд отшивается в Китае. Заводы-партнёры бренда O'stin от «Спортмастера» тоже расположены в КНР.
Основные причины, по которым российские бренды вынуждены закупаться за границей или переносить производство, — неразвитость легкой промышленности, дефицит современных фабрик и обученных сотрудников, говорит РБК президент Baon Илья Ярошенко.
По прогнозам Ярошенко, одежда Baon подорожает на 20–40% — цены будут расти постепенно, «чтобы потребитель привык». При этом в приоритете у россиян теперь будут товары первой необходимости, так как доходы из-за нового кризиса упадут, добавляет он.
Частичное импортозамещение в индустрии всё же возможно, говорит владелица сети магазинов Finn Flare Ксения Рясова, — но на это потребуется несколько лет.
Привет! Меня зовут Александр Афанасьев, я сооснователь компании «Нескучные финансы». В этой статье расскажу о нашей системе показателей: за какими метриками мы следим, чтобы держать финансы бизнеса под контролем в текущей ситуации. Эти метрики помогают нам выныривать из операционки, смотреть на бизнес немного сверху и принимать правильные решения.
Мобильный оператор Yota проследил, как менялся интернет-трафик клиентов, потраченный на мессенджеры с 10 января по 13 марта 2022 года. 11 марта объем трафика на российское приложение TenChat вырос в 586 раз по сравнению с 11 января.
Речь о параллельном импорте, когда товары ввозят без разрешения их производителя.
Глава концерна RBI Дэвид Шир заявил, что хотел бы «немедленно» уйти из страны — но не может.
Собираем новости и события двадцать третьего дня «военной операции»: о рынках, банках и реакциях компаний.
Инфляцию и девальвацию нередко смешивают воедино, и когда доллар растет в 2 раза, говорят, что мы теперь стали в 2 раза беднее. Так-то оно так, но, как говорится, есть нюанс. Инфляция, отвечающая за то, во сколько раз мы беднеем, не следует строго за девальвацией.
Думаю, что если компания уходит с рынка в такие моменты, то при возвращении на него, её нужно обложить двукратным налогом на несколько лет, в качестве меры извинения перед простыми гражданами, которые ни в чем не виноваты. Захотят "кусок пирога" - заплатят.
Роман, если при первом входе на рынок компания получила преференции, ими воспользовалась и ушла, то да - тут отчасти справедливо наказание.
Но если компания развивала бизнес на свои деньги, то она вольна приходить и уходить безо всяких пенальтис.
Да и уход с рынка - это потерянные деньги для самой компании, нашему государству (возможно) стоит объявить преференции тем, кто остается (например, освободить от НДС и/или налога на прибыль на пару лет).
На счет преференций оставшимся - согласен. Если компания уходит по экономическим причинам, например, маленькая доля рынка и т.д., то это не должно нести последствий. Но когда компания уходит с рынка в качестве демарша, а потом захочет вернуться, то, считаю, стоит наказать.
...чтобы еще сильнее уменьшить количество компаний, которые захотят вернуться и поднять цены для "простых граждан" (налоги переложат в ценник).
Напомню, что Россия - это очень маленький кусок пирога, всего 1.8% от мирового ВВП в 2021 (еще и стагнирующий с 2013), а с учетом ударов по экономике в 2022 - теперь и того меньше. С учетом больших издержек на ведение бизнеса и высоких рисков (взять ту же национализаицю) - пирог не очень привлекательный.
Изнутри России кажется, что она большая, богатая и сильная. Потому что находясь внутри, сложно сравнить с окружающим миром. Изнутри Ирана тоже кажется, что Иран мощный и богатый, но числа говорят сами за себя. 🤷♂️
Первое: ВВП - это параметр, придуманный в те времена, когда не было ничего другого. Сейчас он слабо связан с размерами экономики страны.
Второе: даже если смотреть на него, то ВВП по ППС - 6 место в мире. Так то.
Откуда данные по ВВП? На что ссылаетесь?
Очень "гениально". Компания ушла, по сути потеряв часть прибыли, часть рынка. И чтобы вернуться на этот рынок ей нужно будет работать с повышенными налогами. То есть поднимать цены для конечных потребителей. Да, согласен, простые граждане ни в чем не виноваты, будем штрафовать компанию, которая покроет расходы за счёт невиновных. Вы прям бизнесмен от бога :-)
Роман, вот вы (согласно своим внутренним убеждениям) объявляете «нужно наказать», и оно кому-то нравиться, а кому-то нет. И по сути вы вольны делать подобные заявления, но это так же можно назвать демаршем.
Справедливо ли вас наказывать за это? Думаю нет. Вот и компании вольны делать заявления, которые кому-то нравятся, а кому-то нет.
Но, главное, не построить в современном мире что-то нормальное, если основа системы наказание, успешные системы строятся на поощрениях!
Вы оба в чем-то правы.
Для всех глобальных брендов, которые уходят с российского рынка, наш "кусок пирога" это в лучшем случае 2-5% мировых продаж, а Ваши выводы Роман основаны на слабом понимании рынка
https://ru.wikipedia.org/wiki/Эффект_Даннинга_—_Крюгера
Если бы легкую промышленость не пустили под откос, такой острой зависимости от западных брендов не было. С другой стороны - открыта дорога для качественных китайских брендов.
К примеру, HLA.
https://en.wikipedia.org/wiki/Heilan_Home
Из спортивных линеек: XTEP, 361 degrees, Peak, Anta (Li-Ning не дешевый).
Свято место не будет в России пусто.
А им нужен неплатежеспособный и проблемный рынок?
Если есть альтернативы - нет, но мир, вроде бы уже давно попилили, а тут халява намечается без сильной конкуренции по политическим причинам, почему бы не зайти?
Блять, я как представлю спортивную одежду от великих китайских брендов.. ммм красота) в 90е мы в таких уже гоняли...)
Можешь ещё свой телефон с компом сломать. Назло злому западу.
Можешь самоубиться на зло режиму
Тогда-то будет помощью ПФР
а ты можешьдобровольцем в армиюзаписаться. результат тот же будет)
Роскомнадзор против
Дело в том, что они приостанавливают деятельность. Автовазу тоже налоги поднять?
Приостановить инвестиции и уйти с рынка - разные понятия.
Автоваз принадлежит Рено, конечно, поднять налоги. Там от русского - отдно название. А то ишь, работаю тут!
АвтоВАЗ принадлежит Ростеху на 100%.
https://motor.ru/news/avtovaz-now-russian-01-01-2022.htm
Российская юрисдикция
Внимательно запоминайте минусующих говноведов-ботяр бесфамильных, которым это не нравится)
Отстал от российской повестки.
Отличная идея. В России ведь такие высокие доходы у населения и такие низкие цены на товары, что дополнительного повышения цен от "двукратного налога" никто даже и не почувствует!
Есть конкуренция и компании, которые не уходят с рынка, а соответственно, такие компании будут продавать дешевле. Компаниям, которые будут платить повышенный налог, придется снижать свои цены, что бы они могли конкурировать. Но это в идеале. В реальности, компании у которых будут преференции и льготы, начнут повышать цены для извлечения сверхприбыли
Никто не будет снижать цены)) Але очнитесь, для мировых брендов и так местами для нас делали низкие цены по сравнению с мировыми)) та же Apple на нашем рынке продавала товары и услуги дешевле, чем в том же Китае например!
А местные игроки в условиях конкуренции начнут плавно поднимать цены и монополизировать рынок, поглощать конкурентов✌️
Никита наверное, продавала и плакала. Считала прибыль и бежала за ведром для слез
Цена считалась в евро плюс налоги, мы же с вами находимся на европейской части континента Евразии и по национальному признаку преобладающему мы больше европейцы, чем азиаты. У нас после Урала населения в общей массе не более 15-20 млн чел. Так вот. На сайте магазина Apple при заказе с их официального сайта можно было это увидеть и скажу, что местами конечно у нас налоги будь здоров. А какие были споры между томожкой и Apple по поводу Apple Watch)... Ох уж эти времена) 2014 год))
Продавала в России дешевле, заботясь о имидже бренда и высокой лояльности россиян. Ага. Да плевать Эппл хотела и на Россию, и на свои товары здесь.
Ну так раз плевала, вот оно и реальное отношение. Отсюда и все остальное
А что не так, что ли было?))
Расскажи кто и с кем сейчас конкурирует на рынке легковых автомобилей в России, например?
Ну как раз логика дурачков разъебавших экономику всухую. Вместо поддержать, инвестировать, создать нормальный экономический климат будем наказывать, мстить, обкрадывать, охуенно блять! Чтобы вообще никто нахуй больше сюда не приходил и свои заодно боялись шевелиться
Немедленно оплатите двукратный налог, дон, пока не поздно
"Фонарь мне еще на лоб прикрепите, чтоб я ночью мог косить" © Компании
А потом национализировать и расстрелять. Знаем-знаем, проходили уже нашествие подобных "экономистов". Которые всю жизнь хвосты коровам крутили, а затем внезапно получили доступ к управлению многомиллионной страной. И уверенно и неизбежно загнали её в канаву и к развалу. Другое дело, что нынешняя страна, безусловно, заслуживает "экономистов" вроде Романа Милованова.
Вы смешные что ли? Никто не собирается сюда возвращаться в ближайшем будущем, какими налогами Вы хотите их еще обложить...
Аудитория Стаса Ярушина.
Эти налоги придется потом снимать с зарплат сотрудников и простых покупателей.
Есть мысль что далеко не всех назад пустят. При условии что эти же люди будут у власти
Ой, а что случилось?
Да пятая колонна похитила все материалы, а нацпредатели так и не научились делать качественные лапти.
Ой, я политикой не интересуюсь
Белорусский трикотаж 😂👍
Очень продуманная и спланированная спецоперация, величайшим и осведомленнейшим стратегом тысячелетия! Все по плану! Практика показала высочайшую эффективность избранной стратегии! Только выиграли!
Интересно, попадает ли данный комментарий под закон о фейках? 🤔
То есть как поставлялось сырьё из Китая и остальной Азии, так и будет? Как было производство в Китае так и будет.
Дороже стала транспортировка? Так будет быстрее развиваться транспортная система на дальнем востоке.
Плюс опять же вакантная ниша производства сырья в России, если вдруг в Китае покупать дорого.
Вакантная ниша - это хорошо, но есть нюанс... Свои станки для производства этого сырья есть?
Я скажу проще - а чем наша власть занималась последние 20 (зачеркнуто), 10 (зачеркнуто), ну окей - последние лет 8, с момента начала импортозамещения? Развивали транспортную систему на Дальнем Востоке? Строили фармацевтические заводы? Вкладывались в лёгкую промышленность? Пытались слезть с нефтянки и перейти на инновационные рельсы? Oh wait....
А где были власти и РЖД все эти 20 лет??? Они как будто не замечали, что надо было улучшать инфраструктуру РЖД? Улучшать аэропорты для быстрой доставки грузов!
20 лет!!!
Китайцы уже не раз выходили с предложением построить высокоскоростную дорогу авто/РЖД из Владивостока в Хабаровск. И?? Что дальше???
А сейчас вот прям точно всё будет!!!
Спрашивается где власти были 20 лет?!
Патриоты хреновы.
Что по поводу производства, так вот ответ - дорого!!!
Купить станки и взять территории тот же Дальневосточный гектар это не проблема, проблема в том, что ЗП у нас люди на производстве хотят ничуть не хуже чем офисные воротничок.. да бизнес бы и рад!!! Так у него проблема и с налогами, и с тем что ЗП у населения не высокое, потому что в регионах по большей части большинство населения это бюджетники)))
Если власти сделают среднюю ЗП в районе 100к₽ для бюджетника, я вам отвечаю, что через год Россия будет жить по-другому. Будет подъём и причём мощный. Плюс пенсии минимум 50к₽...
Уж тогда всё иначе будет.
Производства в России не конкуренты при открытой экономике и Китайских конкурентах. На ютубе есть блог директора машиностроительного завода - он рассказывал как Турецкая сельхозтехника их легко вытесняет.
Ватная ниша *
У вас ошибка в слове
Просто все идёт по плану 👍 в четком соответствии с графиком
К 1-му апреля готовятся?
Надеюсь, не к 9 мая.
В этом есть определенная «логика», к сожалению
Кстати.. 9 мая относительно скоро.. с такими успехами в.... им надо придумывать как выкручиваться.
А то получится ну очень смешно
Жаль, что Стас Ярушин этого не понимает в силу отсутствия мозгов.
Fufayka style для истинных патриотов!
Одежда это не главное. Сплотимся голышом.
Сегодня в электричке заметил за собой, что слушаю внимательно продавца цыганских иголок
Почему эти предприниматели из легкой промышленности такие туууупые , ну почитайте коменты на vc от знатоков . Никакой паники нет, сейчас ипшники все закроют . Главное не бухтеть и не дестабилизировать ситуацию . Ничего страшного, сами справимся
Upd: хорош минусить, вы иронию не умеете ?
Иваноские Ипешники это прям мем...
И наш ИИ на ближайшие годы)))
«Мы целиком и полностью зависим от импорта»
- относится ко многим отраслям. Сами мы умеем делать оружие.
Нужно просто подождать и всё само рассосётся
ребят, давайте без негатива