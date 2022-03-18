Главное из материала «Т—Ж» и других изданий.

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В середине марта продукция российских издательств уже подорожала на 10-15% по сравнению с серединой февраля, а к лету цены могут увеличиться на 30-50%, говорят издатели.

Стоимость книг растёт из-за проблем с поставкой бумаги из Европы, Китая и Кореи. Чтобы поддержать отрасль, Российский книжный союз просит у Минцифры отменить таможенные сборы на ввоз мелованной бумаги и полиграфического оборудования. Предложения находятся на рассмотрении у правительства, решений по ним нет.

Нет импортной бумаги

Проблемы на рынке возникли из-за того, что книги печатаются в основном на импортной бумаге — офсетной и мелованной. Перебои с их поставкой возникли ещё во время пандемии и привели к удорожанию книг на 18% в 2021 году. От «меловки» издательствам придётся отказаться: в России её практически нет, а зарубежная дорожает, отметил гендиректор «Росмэн» Борис Кузнецов. Вдобавок, в начале марта крупные поставщики – финско-шведская компания Stora Enso, финские UPM и Sappi, польско-шведская Arctic Paper – сообщили о приостановке работы в стране.

Мелованную бумагу используют для глянцевых журналов, книг с иллюстрациями, обложек и другой печатной продукции с яркими красками. Её в основном везут из Европы, Китая и Кореи. Но из-за «военной операции» на Украине порты остановились, а по железной дороге можно импортировать лишь небольшой объём из КНР, рассказал «Коммерсанту» источник на рынке.

В России выпускается около 65–75 тысяч тонн мелованной бумаги в год, а бизнесу нужно примерно 170–200 тысяч тонн, оценивает собеседник издания.

Похожая ситуация с офсетной бумагой — в основном на ней печатаются книги, но не все её виды производятся в России. Дефицит возник в том числе из-за того, что часть фабрик по производству бумаги переквалифицировались и теперь готовят упаковочный картон для Китая, поделился с «Т—Ж» совладелец книжного магазина «Все свободны» Артём Фаустов.

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По его словам, из-за проблем типографии увеличивают стоимость печати в 1,5-2 раза. Источник «Коммерсанта» в одной из типографий заявил, что цены на полиграфические услуги могут вырасти на 15-20%.

Для «стабилизации ценообразования» один из крупнейших в России целлюлозно-бумажных комбинатов «Кама» в начале марта рассказал партнёрам, что решил зафиксировать цены на бумагу и картон в условных единицах — по курсу 86,85 рублей за евро.

На сколько вырастут цены и что будут делать книжные

Себестоимость книг с начала года выросла на 30%, рассказал президент издательской группы «Эксмо-АСТ» Олег Новиков. По его словам, по сравнению с 2021 годом продукция уже подорожала на 20%, поэтому резко поднять цены вместе с ростом себестоимости нельзя.

«Уже сейчас» продукция российских издательств подорожает на 10-15%, а в ближайшие месяцы — ещё сильнее, писали 9 марта основатели петербургского магазина «Все свободны».

Директор издательства «Росмэн» Борис Кузнецов в разговоре с «Мелом» заявил, что, по его данным, издатели поднимают цены в среднем на 5-18%. Но будет и второй этап повышения цен — тоже на примерно 15%, считает он.

К лету издатели прогнозируют рост цен в лучшем случае на 30-50%, пишет «Медуза». Вместе с этим упадёт качество книг: их будут делать из более дешёвых материалов.

По словам Фаустова, «Все свободны» не будет поднимать цены на те книги, которые в магазинах сейчас. А вот продукция, которая отправилась в типографию в начале марте и будет готова примерно в мае, подорожает — от 1,5 до 2,5 раз. «Дальше, вероятно, будет хуже», — добавляет он.

Кризис переживут не все книжные — пострадают и маленькие, и гиганты, пишет литературный критик Галина Юзефович. Об этом говорит и владелец магазина комиксов «Чук и Гик» Иван Чернявский. Его магазин также продаёт сувениры и мерч, но из-за роста цен бизнесмен думает, «что это направление надо срочно закрывать».

Часть товаров уходит из массового сегмента в премиальный. Также сейчас сокращаем все необязательные траты. Мы уже не можем себе даже заказать печать фирменных пакетов! Не знаем, сколько времени мы, если честно, продержимся. Иван Чернявский владелец магазина комиксов

Что будет с правами на издание зарубежных книг

С конца февраля из России уходят многие крупные компании, а издательства лишаются иностранных авторов. О планах не выпускать книги в стране сообщили британские фантасты Джо Аберкромби и Нил Гейман, а о решении не продлевать контракты объявили автор детективов Линвуд Баркли и Стивен Кинг — самый издаваемый писатель в России.

Пока неизвестно, как и когда решение о приостановлении контракта последнего повлияет на издание его романов в России. В издательстве «АСТ», который публикует автора, заявили, что пока лицензию не отзывали. И пообещали в конце марта выпустить новый роман Кинга «Билли Саммерс».

Контракты с авторами подписываются на несколько лет вперёд, поэтому отказ от его продления не приводит к мгновенному разрыву отношений, отмечают собеседники «Т—Ж». То есть уже выпущенные или готовящиеся к выпуску тиражи не пострадают.