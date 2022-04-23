Рассказывает Роман Прокофьев — сооснователь компании «Центр Переезд», которая занимается как стандартными квартирными переездами, так и перевозкой предметов искусства.

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Идея

Роман Прокофьев работал коммерческим директором в автомобильном салоне в Москве до 2008 года — пока не случился кризис, из-за которого Прокофьев остался без работы.

Тогда его брат Александр предложил заняться бизнесом, связанным с переездами. Он вместе с бывшим сокурсником Андреем Грибом брали разовые заказы на арендованном транспорте.

Роман Прокофьев

В 2009 году партнёры зарегистрировали бизнес, открыв ИП. В то время рынок почти полностью состоял из «серых» перевозчиков. Спрос на услуги компании, которая работает в «белую» и по договору, ещё не был сформирован, рассказывает Прокофьев.

Ещё со времён СССР и до 90-х на рынке была одна единственная организация «Мостранагентство», которая занималась переездами. В 90-е рынок состоял из серых перевозчиков и филиалов западных компаний, которые работали на зарубежного клиента — богатых экспатов и сотрудников зарубежных компаний в России. Наши граждане и организации были тогда, во-первых, не способны платить за этот сервис, так как у филиалов западных компаний и цены были западные. А во-вторых потребность в этом сервисе отсутствовала — всё делалось по старинке через знакомых грузчиков. Роман Прокофьев основатель «Центр Переезд»

Основание компании

С приходом Романа партнёры разделили роли: Роман отвечает за финансы и оперативное управление, Андрей — за продвижение компании, а Александр курирует переезды.

На старте втроём партнёры заменяли собой менеджеров по переездам и продажам, бухгалтера и гендиректора, также они сами создали простой бесплатный сайт. Нанимали только водителей с собственным транспортом и грузчиков.

Заказы Роман Прокофьев принимал из дома, из вложений в первые дни работы — два кнопочных телефона Nokia: один на входящие звонки, второй на исходящие. В 2009 году компания обрабатывала от 10 заказов в неделю. Клиенты приходили через сайт, по сарафанному радио, звонили по объявлениям, опубликованным в журналах по переездам и газетах вроде «Из рук в руки».

В первые месяцы выручка доходила до 100 тысяч рублей в неделю.

Отличие мувингового бизнеса от грузоперевозок в том, что он может работать и получать прибыль без крупных вложений на старте. Собственный транспорт не нужен, лицензию получать не надо, переобучаться тоже. Роман Прокофьев

Расширение

Первое помещение компания арендовала через несколько месяцев после регистрации ИП, в конце 2009 года. Это был склад площадью 40 м² на Преображенской площади.

«Когда в неделю нам поступало три-пять заказов, мы могли под каждый приобретать нужное количество защитной упаковки. А с ростом объемов стал нужен склад — чтобы в любое время приехать за упаковкой, не зависеть от поставщика и не терять время», — объясняет Роман Прокофьев.

Примерно в то же время партнёры выполнили крупный заказ — первый офисный переезд на 1 млн рублей. Половину суммы вложили в разработку сайта, создание униформы и логотипа, рекламу. Логотипом стал дом на колёсах в оранжевом цвете, который компания в 2013 году зарегистрировала как товарный знак.

Флаг «Центр Переезд на Западной вершине Эльбруса

Летом 2010 года партнёры арендовали там же, на Преображенской площади, офис и наняли менеджеров по продажам и водителей. Примерно в то же время компания купила грузовой б/у автомобиль Hyundai Porter за 300 тысяч рублей. Деньги взяли из оборотных средств.

Второй автомобиль, фургон Fiat Ducato, партнёры приобрели за 750 тысяч рублей в 2012 году. 700 тысяч из них — безвозмездная субсидия по программе «Молодой предприниматель» от правительства Москвы.

В 2022 году в автопарке компании 15 машин вместимостью от 12 до 33 м³. Арендные площади также расширились. На 2022 год «Центр Переезд» занимает всё здание 750 м² на Преображенской площади. Там расположены склады, магазин упаковочных материалов, производство упаковочных коробок, офис.

Основные направления бизнеса:

Квартирные переезды и офисные переезды.

Перевозка предметов искусства.

Производство упаковочных материалов.

Ответственное хранение имущества.

Сотрудники

С самого начала в компании сознательно решили не называть специалистов, которые работают на переездах, грузчиками. Например, в вакансиях эта должность так и называется «специалист по переезду».

Грузчиков нанимают на рынке, чтобы те таскали капусту, а специалист по переезду должен уметь выполнить массу задач. Например, знать, как правильно упаковать хрустальный сервиз, разобрать мебель и спустить ее вниз без повреждений. Также он должен уметь находить общий язык с заказчиками. Роман Прокофьев

На стандартном квартирном переезде в пределах Москвы работают три-пять человек. Специалисты делятся на три категории: в желтой, оранжевой и красной футболке. В желтой футболке — новички, оранжевую могут надеть те, кто проработал больше года в компании, и в красной работают бригадиры.

Средняя зарплата опытного специалиста по переезду в компании — 100–120 тысяч рублей, новички получают от 50 тысяч. Рабочий день ненормирован, в среднем 6-8 часов.

Большинство специалистов мы оформляем по трудовому договору. Первую зарплату они получают не сразу после сдачи заказа, а как минимум через две недели после трудоустройства. Тем самым мы отсеиваем людей с разного рода зависимостями, которые, как правило, ищут работу с ежедневной оплатой. Такие люди неответственны, получив деньги, испаряются на следующий день Роман Прокофьев

К весне 2022 года штат компании состоит из 100 сотрудников, из них — 60 специалистов по переезду (грузчики, упаковщики, водители, реставраторы). В пиковые нагрузки компания сотрудничает с самозанятыми.

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Как проходит переезд

Стандартный переезд включает в себя несколько этапов. После получения заявки с заказчиком связывается менеджер, чтобы получить нужную информацию для расчета стоимости заказа.

Если нужно перевезти офис до десяти рабочих мест или небольшую одно двух комнатную квартиру по Москве, то менеджер согласовывает стоимость по телефону. Обычно заказчик отправляет менеджеру фотографии квартиры, и тот просчитывает по фото, во сколько обойдутся работы.

Упаковка мебели на офисном переезде.

В день обращения он перезванивает и называет точную сумму заказа. На переезд из большой квартиры — от трех комнат — или офиса на 300 человек выезжает оценщик. Такую услугу компания предоставляет бесплатно вне зависимости от того, будет ли заключен договор на переезд или нет.

Следующий этап — составление договора, в котором прописывается ответственность компании, план работ, сроки выполнения и стоимость. Обязанности, согласно договору, есть и у заказчика: он должен быть на месте в назначенное время, обеспечить проезд грузового транспорта и другие условия для работы, например доступ к имуществу, помещение с работающим электричеством.

Затем в оговоренное время специалисты доставляют на место упаковочные материалы. Документы, драгоценности, награды и другие ценные вещи собственники квартиры упаковывают сами и забирают с собой — это прописано в договоре. Затем специалисты разбирают и упаковывают всю мебель и технику, грузят в фургон, закрепляя груз специальными ремнями.

Имущество перевозят на нужный адрес, распаковывают и расставляют. Заказчик может отказаться от распаковки коробок, но проверить ценные вещи он обязан — это требование по договору. Если всё в порядке, он подписывает акт приемки работ.

Специалисты обматывают телевизор воздушно-пузырчатой плёнкой.

Также компания занимается «вип-переездами»: перевозит имущество политиков, артистов и других медийных персон. Отличие от стандартного переезда в том, что работают специалисты с большим опытом работы, а у клиента есть свой персональный менеджер, к которому он может обратиться в любое время. После переезда еще несколько дней дежурят специалисты, например, чтобы переставить мебель, если это требуется.

«Мы специально не акцентировали внимание на работе с вип-персонами. Переезжают все, но нас стали выбирать в том числе и известные люди, так как на рынке мувинга мы стали одним из крупных "белых" перевозчиков», — поделился Прокофьев.

В компании за время работы привыкли к разным клиентам, и уже ничему не удивляются.

Как-то у нас был переезд одной известной семьи. Мы заранее предупредили хозяйку, что все ценные вещи собственники должны сами упаковать. Женщина сообщила, что все ценное упаковано, и наши сотрудники могут начинать упаковку имущества. Но когда упаковщики открыли верхнюю антресоль в прихожей, на них посыпался дождь из золотых монет Николая II. Сотрудники поинтересовались у заказчицы, что делать с монетами, а она отмахнулась «да положите это куда-нибудь в ящики». И подобных случаев была масса. Каждый клиент со своим причудами, мы привыкли. Роман Прокофьев

Стоимость переезда

Стоимость складывается из трех составляющих: упаковочные материалы, работа специалистов по упаковке и погрузке, транспортировка имущества.

«Каждый переезд индивидуален и зависит от многих факторов, таких как наличие грузовых лифтов, маршрута от точки А в точку Б, количества перевозимого имущества и занятых людей, дополнительных услуг. Средняя стоимость квартирного переезда 15 тысяч рублей по Москве, а офисного — 30 тысяч рублей», — рассказывает Прокофьев.

Специалист разбирает мебель перед тем, как её упаковать

Пятичасовой переезд двухкомнатной квартиры со всей мебелью и бытовой техникой из Одинцово в район Измайлово «под ключ» обойдётся в 31 тысячу рублей. «Под ключ» значит, что сотрудники сами упакуют все имущество от мебели до посуды и элементов декора, распакуют и расставят по местам на новой квартире.

От клиента потребуется только подписать договор и принять работы. Если в доме нет лифта, стоимость переезда вырастет примерно на 5000 рублей.

Работа четырех сотрудников 5–8 часов — 16 тысяч рублей;

Грузовой транспорт на 5–6 часов — 6650 рублей;

Упаковочные материалы на двухкомнатную квартиру — 9250 рублей.

Стоимость «вип-переездов» начинается от 100 до 300 тысяч рублей. Дело не только в других стандартах, но и в гораздо больших объемах работы. Если в двухкомнатной квартире нужно упаковать в среднем два шкафа, стол, диван, кровать и кухню, то на вип-переезде только под обувь может быть отведено несколько комнат. Соответственно, бригада потратит больше часов на работу и израсходует в несколько раз больше упаковочного материала.

Стоимость офисных переездов тоже может сильно варьироваться. «Сегодня это может быть заказ на переезд корпорации, размещенной на трех этажах, на 200 тысяч рублей. А завтра это офис в одно помещение, чей переезд поместится в одну машину и завершится за два часа», — объясняет Прокофьев.

Упаковка с помощью диспенсера. Специальные устройства повышают эффективность и скорость работы

Перевозка произведений искусства

С 2016 года компания развивает отдельное направление под торговой маркой «Арт-пакинг». Оно связано с перевозкой предметов искусства и комплексными переездами музеев и подразумевает другие стандарты упаковки, хранения и транспортировки имущества. Они прописаны в инструкции Минкультуры.

«Это очень узкий рынок. Когда мы заметили большой спрос на подобные услуги, решили, что нам хватит сил и средств, чтобы зайти на него», — рассказал Роман Прокофьев.

На запуск такого сервиса партнёры вложили около 10 млн рублей. Деньги потребовались на грузовые автомобили и защитные материалы, которые соответствуют требования ведомства. Так, транспорт должен быть оборудован:

Климатической установкой, чтобы поддерживать определенную температуру в пути.

Пневмоподвеской, гидробортом — для плавной погрузки и спуске экспонатов.

Системой ГЛОНАСС.

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Есть также требования к упаковке картин и предметов искусства. В основном, это специальные ящики с климат-контролем. Для сравнения, один рулон защитной пленки, используемой для квартирного и офисного переезда, обходится компании в 1000 рублей. А рулон защитной пленки для упаковки предметов искусства — в 25 тысяч рублей.

Среди постоянных клиентов — Третьяковская галерея, парк-усадьба Коломенское, Московский музей современного искусства, Московский музей космонавтики, Ельцин-центр и другие. Чтобы получить тот или иной заказ, «Арт-пакинг» участвует в электронных аукционах в соответствие с 44 ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

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В среднем компания перевозит одну-две выставки в несколько месяцев. Один из последних кейсов — перевозка на хранение Музея тысячелетия Казани. Работы велись три месяца. На таких объектах работают до 30 самых квалифицированных упаковщиков компании. Как правило, это люди с высшим образованием, или реставраторы, которые знают, как обращаться с предметами искусствами.

Средний чек на сервис по перевозке предметов искусства — 500 тысяч рублей. За один из последних заказов по перевозке музея заказчик заплатил 16 млн рублей. Роман Прокофьев основатель «Центр Переезд»

Основные расходы, прибыль

Основные ежемесячные расходы компании составляют около 10 млн рублей.

Фонд оплаты труда — 2,7 млн рублей.

Себестоимость переездов — 5,5 млн рублей.

Аренда складов и офиса на Преображенской площади — 500 тысяч рублей.

Налоги — 600 тысяч рублей.

Маркетинг — 350 тысяч рублей.

Обслуживание автопарка — 150 тысяч рублей.

В месяц «Центр Переезд» получает около 200 заказов, которые приносят ей около 10–12 млн рублей выручки до вычета налогов и других расходов. Около 60% всех её клиентов — это частные лица. Но выручку формируют в основном юридические лица. Так, переезд одного офиса по стоимости может равняться переезду пяти квартир.

В 2020 пандемийный оборот компании составил 121 млн рублей. В 2021 выручка выросла в полтора раза по сравнению с 2020 годом.

Продвижение

Большинство клиентов узнают о компании через сарафанное радио. До «спецоперации» на Украине компания делала упор на продвижение в интернете, в частности, контекстную рекламу в «Яндекс.Директ» и Google, а также YouTube и сервисы электронных рассылок.

После санкций продвижение с помощью Google и YouTube стало недоступно, и компания с марта этого года сконцентрировалась на рекламе через сервис «Яндекс.Директ». В планах — настроить таргетинг в социальной сети Вконтакте, но акцент на продвижении в соцсетях как раньше, так и сейчас, делать не будут.

Рекламу в Instagram и других соцсетях мы всерьёз никогда не рассматривали, так как эта площадка, в основном, помогает продвигаться продуктам и услугам, которые люди покупают на эмоциях. Наша услуга — специфическая, среднестатическому горожанину может понадобиться два-три раза за жизнь. Поэтому с блокировкой Instagram мы ничего не потеряли. Роман Прокофьев

Мувинговый бизнес — сезонный. Большинство заказов — и частных, и корпоративных — приходится на август и декабрь.

Производство упаковочных материалов

С 2020 года «Центр Переезд» развивает производство собственных упаковочных материалов. По словам Прокофьева, на рынке есть спрос на выпуск мелкосерийных коробок и других упаковок нестандартных размеров, которые большие производства не в состоянии удовлетворять. Поэтому компания решила запустить собственное и вложила на эти цели около 2,5 млн рублей.

Из них 2 млн рублей ушло на приобретение мелкосерийного станка. Под производство компания арендовала дополнительное помещение — в том же здании на Преображенской площади. Помимо собственного производства, компания сотрудничает с тремя производителями упаковки.

Материалы, используемые при стандартном и «вип-переезде»:

Гофрокартонные коробки.

Воздушно-пузырчатая пленка.

Наполнители.

Гардеробные коробки.

Клейкая лента.

Оборудование и инструменты:

Такелажное оборудование (тележки для перевозки крупной мебели и ремни).

Шуроповерт;

Перфоратор.

Канцелярские ножи.

Спорные ситуации

Компания не принимает к перевозке вещи, свободный оборот которых запрещен в России, помимо этого, имущество не должно участвовать в судебном споре.

При спорных ситуациях есть три варианта решения:

Компенсация путем проведения дополнительных работ бесплатно.

Выезд штатного реставратора, чтобы устранить дефект.

Денежная компенсация.

Планы

С 2020 года ресурсы позволяют за один день перевести компанию на 500 человек. «Центр Переезд» имеет собственные офисы, помимо Москвы, в Санкт-Петербурге и Твери. В 2020 году компания планировала запускать франшизу, но помешала пандемия Covid-19. Теперь из-за ситуации на Украине эти планы, скорее всего, снова придётся сдвинуть, считает Прокофьев.