Её совершенствовали и популяризировали больше 90 лет десятки изобретателей и предпринимателей: история застёжки-молнии Статьи редакции
В начале 20 века она смотрелась легкомысленно на женской одежде, потому что легко расстёгивалась. А на мужские брюки она попала из-за шутки дизайнера — он пришил её вместо пуговиц.
Как Уиткомб Лео Джадсон создал застёжку-молнию
В 1851 году изобретатель швейной машинки Элиас Хоу запатентовал «автоматическую непрерывную застёжку для одежды». Разработка представляла собой две цепи с крючками и отверстиями.
Цепочки соединялись металлической деталью, как скрепкой. Но изобретение не стало популярным, так как Элиас не стал его развивать и продвигать.
В 1891 году похожее изобретение запатентовал Уиткомб Лео Джадсон из Чикаго. Друг Джадсона спасал из пожара ребёнка, выпрыгнул из окна и повредил спину, из-за чего ему стало сложно наклоняться, чтобы шнуровать обувь. Это навело Джадсона на идею застёжки для обуви.
Конструкция состояла из крючков и петелек с разных сторон. Их нужно было соединять направляющим ключом, а для расстёгивания — перевернуть его.
В патенте Джадсона 1891 года был далёкий прототип современной молнии. «Замок-застёжка или замок для обуви» показался людям неудобной, к тому же она быстро ломалась. В 1893 году Джадсон и предприниматель Луис Уокер — партнер Джадсона, представили изобретение на Всемирной выставке в Чикаго. Однако привлечь покупателей или инвесторов не удалось.
В 1893 году Джадсон усовершенствовал конструкцию застёжки: закрепил крючки и петли на матерчатых лентах. Автор снова запатентовал её, но популярности изобретение так и не получило.
Разорение изобретателя и новые партнёры
В 1894 году Джадсон нашёл инвесторов и создал производство застёжек и изделий с ними Universal Fastener, которое возглавил Луис Уокер. Никто не сомневался в успехе, но за 10 лет работы самым крупным заказом оказались 20 застёжек для сумок американской почты.
Уиткомб нашёл нового партнёра — директора и владельца текстильной компании Harry L. Earle Manufacturing Гарри Эрла, а Уокер привлёк инженера из Швеции Гидеона Сундбэка. Последний работал в электротехнической компании Westinghouse Electric and Manufacturing Company, но перешёл в маленькую фирму Эрла ради общения с будущей женой — дочерью одного из фабрикантов.
В 1909 году Сундбэк запатентовал «Ушко и крючковые соединения». По краям молнии находились цепочечные крючки и кольцеобразные элементы, зацепленные при помощи ползунка. Конструкция вышла прочнее, чем у Уиткомба, а цепочку получалось сгибать под острыми углами и не повреждать.
Сундбэк доработал идеи Джадсона и в 1912 году предложил конструкцию Hookless#1 («Бескрючковая №1»). В ней материя зажимается металлическими зубьями. Но после нескольких применений застёжка изнашивалась, поэтому вместо крючков появилась Г-образная форма крепежей. Автор назвал эту разработку Hookless#2, она почти идентична современной застёжке-молнии.
Сундбэк доработал технологию производства в 1914 году, а патент получил в 1917-м. Аналогичное устройство запатентовали изобретатели из Европы Катарина Кун-Моос и Анри Форстер в 1911 году, но до производства они не дошли. Первые продажи состоялись у Сундбэка в 1914-м — четыре штуки по $1 за застёжку.
В конструкции Hookless#2 стало больше крепёжных деталей: не 1,6 на 1 см, а 4-4,4 на 1 см. Два ряда направленных друг к другу зубцов стягивались ползунком в единое целое. Для направляемых зубьев было увеличено отверстие, чтобы крепежи не застревали и меньше изнашивались.
Для производства Сундбэк сконструировал машину, которая брала Y-образную проволоку и вырезала из неё детали, потом пробивала углубление и зажимала тканевую ленту. В итоге формировалась непрерывная цепочка. В первый год работы компания создавала в день несколько десятков метров застёжек.
Название «молния» пришло от компании B. F. Goodrich, которая производила в основном сапоги и кисеты. Её президент Бертрам Рок решил применять застёжку Сундбэка на новом типе резиновых сапог. При расстёгивании и застёгивании металлические элементы издавали звук, напоминающий «zip». Модель сапог стали называть Zipper Boots.
В 1918 году компания продала 24 тысячи застёжек для денежных поясов. Они были распространён среди военных моряков, возвращающихся в Европу после окончания Первой мировой войны. Тогда же Эмиль-Морис Эрмес, наследник семейной мастерской Hermès, которая создавала ремни, упряжи и другие кожаные изделия, приобрёл в Канаде 40 м застёжки-молнии.
Эрме внедрил крепления в конструкцию сумок. Мастерская Hermès выкупила права на патент и начала производство в Париже. К 1923 году застёжки получили широкое распространение в точках продаж и пошива, хотя многие фабриканты помнили неудачи прототипов и сомневались в идее Эрмеса.
Тогда же Коко Шанель попыталась использовать молнию на юбках и платьях. Но общество было не готово принять такое нововведение: застёжка слишком легко открывалась, и считалось, что на женской одежде это выглядело легкомысленно. Поэтому молнии не были распространены в одежде женщин до 1930-х.
Продажа прав Винтерхальтеру и его фабрика Riri
У Сундбэка действовал полученный в Европе патент на изобретение, и в 1923 году он продал его юристу Мартину Отмару Винтерхальтеру. Тот усовершенствовал систему и стал производить продукцию под маркой Riri («Rippe-Rille» — ребра и канавки).
Первые центры по изготовлению застёжек Riri появились в немецких городах Галле и Вупперталь-Бармене. Филиалы в Милане, Люксембурге и Санкт-Галлене появились в 1928 году. Продажа собственного состояния и имущества жены помогла ему внедрить производство по всей Европе.
В 1930 году застёжку-молнию впервые стали использовать в одежде на моделях. Заводы начали гоняться за лицензией, популярность молний росла. Для удешевления производства Винтерхальтер внедрил процесс литья под давлением.
В начале 1950-х истек срок действия купленных патентов Винтерхальтера. Заводы во всем мире начали дёшево производить гибкие пластиковые застёжки по собственной методике, а бренд Riri терял покупателей.
Распространение молнии в одежде
В 1937 году застёжка-молния стала популярна в мужской одежде. Дизайнер Жан Клод (Jean Claude) использовал её в шутку вместо пуговиц на брюках. А процесс застёгивания и расстёгивания ширинки так понравился мужчинам, что эта деталь одежды распространилась и сохранилась.
В 1930-х застёжки внедряли в детскую одежду. В рекламе таких предметов одежды упоминалось, что даже малыши легко справятся с застёгиванием молнии. Лозунг «Ваши дети смогут одеваться сами» предложила дизайнер Эльза Скиапарелли.
Она же в 1935 году впервые стала использовать застёжку в своей одежде. Скиапарелли вместе с Чарльзом Джеймсом внедряла застёжку, причем нарочно заметную, в бренды Éclair, Lightning Fastener и Hookless Fastener.
Девушки-модели стали демонстрировать новую одежду в парижских, лондонских и американских салонах. Застёжка окончательно распространилась в женской одежде, а в кинематографе её ношение даже считалось сексуальным и откровенным.
В 1934 году Тадао Йошида основал компанию San-S Shokai в центре Токио. Переименованная в YKK компания — главный мировой производитель застёжек-молний.
По качеству YKK на текущий момент лидер, цена так же высокая...
Однако есть задел для улучшения. И я верен, это не последняя версия. Чтобы не расстегивалась ширинка, не выскакивали зубья, не пропускало влагу. У нее куча недостатков, у молнии, не смотря на все ее достоинства.