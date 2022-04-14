Дайте малому бизнесу «задание» завалить Россию гвоздями: как Валентина Матвиенко предложила исправить дефицит товаров Статьи редакции
Предприниматели раскритиковали спикера за заявление, а в Минпромторге сказали, что гвоздей в стране делают достаточно.
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на очередном заседании удивилась, что Россия не производит гвозди.
Предприниматели и другие пользователи раскритиковали спикера
Журналист Андрей Захаров отметил, что когда Матвиенко была губернатором Санкт-Петербурга с 2003 по 2011 год, в городе «обанкротился Ленинградский метизный завод», который «был основан до революции и до последнего выпускал те самые гвозди».
В разговоре с «Бумагой» журналист уточнил, что речь про Невский метизный завод. В XXI веке в здании работало ООО «Невская метизная компания», которое к 2011 году прекратило работу. Сейчас на месте завода построили жильё.
Основательница сети кафе «АндерСон» Анастасия Татулова написала, что «пошла думать», как выполнить задание Матвиенко.
Слова спикера о недостаточном производстве опроверг гендиректор «Северстали» Александр Шевелев. По его словам, исторически страна, наоборот, остаётся экспортёром гвоздей: «Грубо говоря, мы производим столько же гвоздей, сколько страна потребляет, но экономическая целесообразность побуждает нас к внешнему товарообмену».
Пользователи Twitter посмеялись над предложением Матвиенко.
В Минпромторге сказали, что гвоздей хватает
В Минпромторге заявили, что гвозди в России производятся «в достаточном количестве». Внутренний спрос российские компании покрывают, а 20% экспортируют в СНГ.
По данным ведомства, мощности пяти крупнейших предприятий позволяют выпускать каждому из них от 600 тонн до 2,5 тысяч тонн гвоздей в месяц, малые предприятия суммарно выпускают от 2 до 2,5 тысяч тонн. При этом спрос на гвозди падает примерно на 5% ежегодно, эта часть рынка замещается саморезами.
Сама Россия импортирует гвозди в основном из Белоруссии — около 2 тысяч тонн в месяц. Речь про узкий сегмент — например, латунных или мелких гвоздях, уточнили в министерстве.
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Задание... Они помнят, что уже совковая экономика исчезла как 30 лет?
они про национализацию давеча говорили, ты о чём)
Для них советская экономика не исчезла, а ее "развалили" "внешние враги", а так бы сейчас самое вкусное мороженное ели
Старого пса новым трюкам не научишь
Она этого не заметила
Совэкономика может и исчезла (но нет), а наши гвозди вечны
Все почему-то забывают про Китай.
Плановому отделу в своей конторе это расскажи
Отлично, она поручение даст, но денег не даст. Ты сделаешь заводик, а потом она же его и "национализирует".
Отличный план, надёжный.
Вы идите Артём гвозди делайте, а не вот это вот пишите тут!
А ведь по сути, так и получается))
Где-то всплакнул Галицкий
"Дайте задание" - после этих слов можно дальше не смотреть. Как же они далеки от современного мира и как прочно застряли в совковых 80ых.
Задание, блин. Не условия и не поддержку, а задание. Ей даже в голову не приходит почему именно гвозди не производят. Не потому что это невыгодно, сложно и задушат проверками-взятками, налогами-взносами и тупо не тянут покупку оборудования. А потому что никто задание на дал! Вот если бы кто-нибудь из Отцов-руководителей дал задание - тогда сразу страну завалили бы гвоздями.
Грустно. Мерзко. Обидно.
Как из душа окатило?
Меня просто не устает поражать некомпетентность наших чиновников федерального уровня, которую они еще и демонстрируют на всю страну - это вообще нормально, что спикер СовФеда даже понятия не имеет, как функционирует экономика в ее стране? Отдельно подгорает от того, что они ж еще и зарплату получают из моих в том числе налогов, ну блэт, если мне на клоунов захочется за свои же деньги посмотреть, я в цирк схожу, а если нет разницы, то почему у них там зарплаты не как у клоунов?
Такова реальность, в которой мы живём)
жареных гвоздей не хочешь, не?
Гвозди бы сделать из этих людей
лучше вбить в какую-нибудь их крышку
Всем бы на свете жилось веселей (c)
Не задание надо давать, а заказ. Оплачиваемый.
золотые слова
У кого-то в голове до сих пор поздний совок. Отсюда и стиль управления.
Мама собирает сыну обед в школу:
— Вот, положила тебе в ранец хлеб, колбасу и гвозди.
— Мам, нафига??
— Ну как же, берешь хлеб, кладешь на него колбасу и ешь.
— А гвозди?
— Так вот же они!
"Если у них нет гвоздей... пусть едят пирожные"©️
Тоже про "пирожные" подумал, когда ее рожу увидел.
Очень компетентный чиновник. Сосули, лазеры - крутой спец по всему...
О сколько нам открытий чудных Готовят просвещенья дух И опыт, сын ошибок трудных, И гений, парадоксов друг...
Матвиенко - сволочь коррупционная. Она на подсосе у этого режима стала миллиардером. Ей бы что то пиздеть. Любое ее слово пахнет дерьмом.
В тюрьму ее и ее сына до конца жизни надо гнать.
Какой ад.
У пулеметчика кончились патроны. Он докладывает:
- Товарищ командир, у меня патроны кончились.
- Что значит кончились? Ты коммунист? - спрашивает командир.
- Да, коммунист, - и пулемет застрочил еще яростней.
Какими же они становятся мерзкими, когда начинают надувать щеки от недопонимания сложившейся ситуации...
"Дайте задание"...
Валя, солнушко, а ты условия для выполнения задания создать не хочешь, а?
Вот почему мы проигрываем информационную войну. Когда сами власти говорят "что мы даже гвозди не производим" это уже что, рывок или прорыв? Какой посыл у такой информации???
Посыл в том, что нужно выделить денежки на производство гвоздей нужным людям. Ну что ж вы как маленький)
Дай малому бизнесу задание завалить страну гвоздям - он, малый бизнес, страну гвоздями и завалит!
Олигархи уже в очередь выстроились с протянутой рукой на поддержку от государства
https://www.rbc.ru/economics/14/04/2022/6257fd409a7947a72d05736d?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
Малый бизнес изготавливает гвозди.
Как же заебали эти рожи у власти. Давно пора сидеть на даче, нарциссы выращивать. Хуй там - будут сидеть до последнего бабки качать. Зарплата у нее ~45 000₽ / день. И пенсия 420 000₽. То есть блять в круг почти два ляма. Я худею. Они там совсем ебу дались.
Какой там курс гвоздей на ММВБ?
Как интересно задание выглядит
Нам всем нужны гвозди ))
Долб@ебы…
Создайте в стране деловой климат, чтобы выгодно было производить
Как вы ее мире все просто) Боже, насколько же они все оторваны от реальности сидя в своей башне из слоновой кости.
Переживаю, в каком смысле "завалить"? А то у питерских свой жаргон, "мочить в сортире", "цап-царап" и вот это все.
Беспрецедентное происшествие! Клочок реального мира просочился в сказочный правительственный пузырь. Шок и удивление.
Для меня, например, было открытием: у нас гвозди импортные.
Для них там всё открытие. Дайте задание? Отмените налоги для микробизнеса! Пусть станут хоть малым бизнесом и тогда начните доить. Когда не успев открыться уже должен всем от страхования до пенсионки, конечно никто в реальный сектор не пойдет.