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Покойный Макс

Дайте малому бизнесу «задание» завалить Россию гвоздями: как Валентина Матвиенко предложила исправить дефицит товаров Статьи редакции

Предприниматели раскритиковали спикера за заявление, а в Минпромторге сказали, что гвоздей в стране делают достаточно.

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Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на очередном заседании удивилась, что Россия не производит гвозди.

Для меня, например, было открытием: у нас гвозди импортные. Не буду называть страну, догадайтесь с трёх раз. Мы даже гвозди сами не производим в стране, которая выпускает столько металла. Ну дайте малому и среднему бизнесу задание, ну они наклепают этих гвоздей, завалят всю Россию.

Валентина Матвиенко

Предприниматели и другие пользователи раскритиковали спикера

Журналист Андрей Захаров отметил, что когда Матвиенко была губернатором Санкт-Петербурга с 2003 по 2011 год, в городе «обанкротился Ленинградский метизный завод», который «был основан до революции и до последнего выпускал те самые гвозди».

В разговоре с «Бумагой» журналист уточнил, что речь про Невский метизный завод. В XXI веке в здании работало ООО «Невская метизная компания», которое к 2011 году прекратило работу. Сейчас на месте завода построили жильё.

Основательница сети кафе «АндерСон» Анастасия Татулова написала, что «пошла думать», как выполнить задание Матвиенко.

Отличная ответная реакция — дать нам задание гвоздей наклепать. Пошла думать, как его выполнить...

Честно говоря, безмерно удивляет то, как много лет чиновники умудряются не видеть реальную ситуацию. Что гвозди делать можно уже из самих предпринимателей. […]

Анастасия Татулова
основательница сети кафе «АндерСон»

Слова спикера о недостаточном производстве опроверг гендиректор «Северстали» Александр Шевелев. По его словам, исторически страна, наоборот, остаётся экспортёром гвоздей: «Грубо говоря, мы производим столько же гвоздей, сколько страна потребляет, но экономическая целесообразность побуждает нас к внешнему товарообмену».

Пользователи Twitter посмеялись над предложением Матвиенко.

❌Rem @Remorsk
@mUwr7BPggQTFlON @turkmendagz Скажите ей, пожалуйста, что малый бизнес может только малые гвозди выпускать, за большими - пусть поручает большому бизнесу...😆
ложный вакуум @ARRRYARRR111
@owlsarenotwhat Крафтовые гвозди из картона и пихты
Хроника деградации @sergeenko_i
Хватит сидеть в Твиттере! Идите лучше гвозди производите.

В Минпромторге сказали, что гвоздей хватает

В Минпромторге заявили, что гвозди в России производятся «в достаточном количестве». Внутренний спрос российские компании покрывают, а 20% экспортируют в СНГ.

По данным ведомства, мощности пяти крупнейших предприятий позволяют выпускать каждому из них от 600 тонн до 2,5 тысяч тонн гвоздей в месяц, малые предприятия суммарно выпускают от 2 до 2,5 тысяч тонн. При этом спрос на гвозди падает примерно на 5% ежегодно, эта часть рынка замещается саморезами.

Сама Россия импортирует гвозди в основном из Белоруссии — около 2 тысяч тонн в месяц. Речь про узкий сегмент — например, латунных или мелких гвоздях, уточнили в министерстве.

#импортозамещение

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59 комментариев
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Allestor Krei

Задание... Они помнят, что уже совковая экономика исчезла как 30 лет?

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ляг, отдохни

они про национализацию давеча говорили, ты о чём)

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2 комментария
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Иван Петров

Для них советская экономика не исчезла, а ее "развалили" "внешние враги", а так бы сейчас самое вкусное мороженное ели

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Max Krou

Старого пса новым трюкам не научишь

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Никита Плетнёв

Она этого не заметила

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Дед Велосипед

Совэкономика может и исчезла (но нет), а наши гвозди вечны

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1 комментарий
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Anatoly Ivanov

Все почему-то забывают про Китай.

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Абьюз и Система

Плановому отделу в своей конторе это расскажи

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2 комментария
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Артем Наумов

Отлично, она поручение даст, но денег не даст. Ты сделаешь заводик, а потом она же его и "национализирует".

Отличный план, надёжный.

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Philip Poteryahin

Вы идите Артём гвозди делайте, а не вот это вот пишите тут!

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6 комментариев
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Рената Иванова

А ведь по сути, так и получается))

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Диванный аналитеГ

Где-то всплакнул Галицкий

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Заметный фитиль

"Дайте задание" - после этих слов можно дальше не смотреть. Как же они далеки от современного мира и как прочно застряли в совковых 80ых.

Задание, блин. Не условия и не поддержку, а задание. Ей даже в голову не приходит почему именно гвозди не производят. Не потому что это невыгодно, сложно и задушат проверками-взятками, налогами-взносами и тупо не тянут покупку оборудования. А потому что никто задание на дал! Вот если бы кто-нибудь из Отцов-руководителей дал задание - тогда сразу страну завалили бы гвоздями.

Грустно. Мерзко. Обидно.

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George Mertsalov

Как из душа окатило?

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Никита Маков

Меня просто не устает поражать некомпетентность наших чиновников федерального уровня, которую они еще и демонстрируют на всю страну - это вообще нормально, что спикер СовФеда даже понятия не имеет, как функционирует экономика в ее стране? Отдельно подгорает от того, что они ж еще и зарплату получают из моих в том числе налогов, ну блэт, если мне на клоунов захочется за свои же деньги посмотреть, я в цирк схожу, а если нет разницы, то почему у них там зарплаты не как у клоунов?

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Рената Иванова

Такова реальность, в которой мы живём)

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Андрей Рядькин

жареных гвоздей не хочешь, не?

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Pablo the Elephant
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Ира Шипилова

Гвозди бы сделать из этих людей

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Инга Русланова

лучше вбить в какую-нибудь их крышку

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1 комментарий
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Алексей Чистяков

Всем бы на свете жилось веселей (c)

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Ильяс Урганаев

Не задание надо давать, а заказ. Оплачиваемый.

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Женя Вистоев

золотые слова

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Svetlana Davydova

У кого-то в голове до сих пор поздний совок. Отсюда и стиль управления.

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Valentin Marchuk

Мама собирает сыну обед в школу:
— Вот, положила тебе в ранец хлеб, колбасу и гвозди.
— Мам, нафига??
— Ну как же, берешь хлеб, кладешь на него колбасу и ешь.
— А гвозди?
— Так вот же они!

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Алексей Струков

"Если у них нет гвоздей... пусть едят пирожные"©️

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Kir Lazare

Тоже про "пирожные" подумал, когда ее рожу увидел.

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Сергей Леопольдович

Очень компетентный чиновник. Сосули, лазеры - крутой спец по всему...

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Академический диод

О сколько нам открытий чудных Готовят просвещенья дух И опыт, сын ошибок трудных, И гений, парадоксов друг...

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Dudka Trubnik

Матвиенко - сволочь коррупционная. Она на подсосе у этого режима стала миллиардером. Ей бы что то пиздеть. Любое ее слово пахнет дерьмом.

В тюрьму ее и ее сына до конца жизни надо гнать.

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Dmitry Protasov

Какой ад.

У пулеметчика кончились патроны. Он докладывает:
- Товарищ командир, у меня патроны кончились.
- Что значит кончились? Ты коммунист? - спрашивает командир.
- Да, коммунист, - и пулемет застрочил еще яростней.

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Антон Попов

Какими же они становятся мерзкими, когда начинают надувать щеки от недопонимания сложившейся ситуации...
"Дайте задание"...
Валя, солнушко, а ты условия для выполнения задания создать не хочешь, а?

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Oleg Solovev

Вот почему мы проигрываем информационную войну. Когда сами власти говорят "что мы даже гвозди не производим" это уже что, рывок или прорыв? Какой посыл у такой информации???

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Максим Иванников

Посыл в том, что нужно выделить денежки на производство гвоздей нужным людям. Ну что ж вы как маленький)

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Банан

Дай малому бизнесу задание завалить страну гвоздям - он, малый бизнес, страну гвоздями и завалит!

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Дмитрий Королев

Олигархи уже в очередь выстроились с протянутой рукой на поддержку от государства
https://www.rbc.ru/economics/14/04/2022/6257fd409a7947a72d05736d?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

Промышленники ответили Матвиенко на предложение…
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко удивилась тому, что Россия импортирует гвозди, и…
www.rbc.ru
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check-it-out

Малый бизнес изготавливает гвозди.

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Илья Мо-кадастр

Как же заебали эти рожи у власти. Давно пора сидеть на даче, нарциссы выращивать. Хуй там - будут сидеть до последнего бабки качать. Зарплата у нее ~45 000₽ / день. И пенсия 420 000₽. То есть блять в круг почти два ляма. Я худею. Они там совсем ебу дались.

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Kir Lazare

Какой там курс гвоздей на ММВБ?

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Звенислав Николаевич

Как интересно задание выглядит

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OPTAKS.RU

Нам всем нужны гвозди ))

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Roman Romaniyk

Долб@ебы…

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Zeta Reticulum

Создайте в стране деловой климат, чтобы выгодно было производить

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Саша Макуха

Как вы ее мире все просто) Боже, насколько же они все оторваны от реальности сидя в своей башне из слоновой кости.

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Константин Кузнецов

Переживаю, в каком смысле "завалить"? А то у питерских свой жаргон, "мочить в сортире", "цап-царап" и вот это все.

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Vyacheslav Teplyakov

Беспрецедентное происшествие! Клочок реального мира просочился в сказочный правительственный пузырь. Шок и удивление.

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Диванный аналитеГ

Для меня, например, было открытием: у нас гвозди импортные.
 Для них там всё открытие. Дайте задание? Отмените налоги для микробизнеса! Пусть станут хоть малым бизнесом и тогда начните доить. Когда не успев открыться уже должен всем от страхования до пенсионки, конечно никто в реальный сектор не пойдет.

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