Предприниматели раскритиковали спикера за заявление, а в Минпромторге сказали, что гвоздей в стране делают достаточно.

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Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на очередном заседании удивилась, что Россия не производит гвозди.

Для меня, например, было открытием: у нас гвозди импортные. Не буду называть страну, догадайтесь с трёх раз. Мы даже гвозди сами не производим в стране, которая выпускает столько металла. Ну дайте малому и среднему бизнесу задание, ну они наклепают этих гвоздей, завалят всю Россию. Валентина Матвиенко

Предприниматели и другие пользователи раскритиковали спикера

Журналист Андрей Захаров отметил, что когда Матвиенко была губернатором Санкт-Петербурга с 2003 по 2011 год, в городе «обанкротился Ленинградский метизный завод», который «был основан до революции и до последнего выпускал те самые гвозди».

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В разговоре с «Бумагой» журналист уточнил, что речь про Невский метизный завод. В XXI веке в здании работало ООО «Невская метизная компания», которое к 2011 году прекратило работу. Сейчас на месте завода построили жильё.

Основательница сети кафе «АндерСон» Анастасия Татулова написала, что «пошла думать», как выполнить задание Матвиенко.

Отличная ответная реакция — дать нам задание гвоздей наклепать. Пошла думать, как его выполнить... Честно говоря, безмерно удивляет то, как много лет чиновники умудряются не видеть реальную ситуацию. Что гвозди делать можно уже из самих предпринимателей. […] Анастасия Татулова основательница сети кафе «АндерСон»

Слова спикера о недостаточном производстве опроверг гендиректор «Северстали» Александр Шевелев. По его словам, исторически страна, наоборот, остаётся экспортёром гвоздей: «Грубо говоря, мы производим столько же гвоздей, сколько страна потребляет, но экономическая целесообразность побуждает нас к внешнему товарообмену».

Пользователи Twitter посмеялись над предложением Матвиенко.

❌Rem @Remorsk @mUwr7BPggQTFlON @turkmendagz Скажите ей, пожалуйста, что малый бизнес может только малые гвозди выпускать, за большими - пусть поручает большому бизнесу...😆

Хроника деградации @sergeenko_i Хватит сидеть в Твиттере! Идите лучше гвозди производите.

В Минпромторге сказали, что гвоздей хватает

В Минпромторге заявили, что гвозди в России производятся «в достаточном количестве». Внутренний спрос российские компании покрывают, а 20% экспортируют в СНГ.

По данным ведомства, мощности пяти крупнейших предприятий позволяют выпускать каждому из них от 600 тонн до 2,5 тысяч тонн гвоздей в месяц, малые предприятия суммарно выпускают от 2 до 2,5 тысяч тонн. При этом спрос на гвозди падает примерно на 5% ежегодно, эта часть рынка замещается саморезами.