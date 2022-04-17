В России выросла конкуренция за арендатора — собственники жилья готовы давать скидки и заселять с домашними животными Статьи редакции
Также они меньше обращают внимания на гендер и национальность.
Цены на аренду жилья в России начали снижаться на фоне роста предложения на рынке, пишет «Коммерсантъ». В марте оно увеличилось на 29%, а за первые две недели апреля — еще на 6,5%, говорят в компании «Инком-недвижимость». Спрос в то же время, по словам экспертов, остаётся скорее стабильным.
В «Авито Недвижимости» тоже отметили роста — на 18% по сравнению с мартом-апрелем 2021 года. По данным «Циан.Аналитики», за месяц число активных объявлений в крупных городах России выросло на 31%.
Предложение на рынке выросло из-за сезона, перетока в сегмент долгосрочной аренды квартир, которые больше не сдаются посуточно, а также отъезда за границу части собственников жилья, объясняет руководитель «Циан.Аналитики» Алексей Попов.
Кроме того, квартир в сегменте долгосрочной аренды стало больше за счёт жилья россиян, которые решили отложить продажу недвижимости из-за общей неопределённости, отмечает эксперт.
Из-за жёсткой конкуренции собственники стали чаще уступать арендаторам и соглашаться на скидку от 5% до 10%, говорят в «Инком-недвижимости». Сейчас 40% из них согласны на квартирантов с животными, 38% готовы разделить сумму страхового депозита на несколько месяцев, а 20% отказываться от дискриминации жильцов по гендерным и национальным признакам.
По данным «Циан.Аналитики», средняя стоимость аренды однокомнатных квартир в 16 крупнейших городах страны в апреле снизилась на 3% по сравнению с мартом, а двухкомнатных — на 4%. Эксперты сервиса называют изменения цен коррекцией после резкого роста осенью 2021 года.
Сильнее всего подешевели однокомнатные квартиры в Санкт-Петербурге — на 7% за месяц, говорят эксперты «Циан.Аналитики». Сейчас они сдаются в среднем за 28 800 рублей в месяц. Цены в Екатеринбурге упали 6%, составив 19 500 рублей. А в Перми снизились на 5% — до 16 500 рублей.
В Москве стоимость аренды за месяц подешевела примерно на 7%. Сейчас однокомнатную квартиру в столице можно снять в среднем за 45 800 рублей, двухкомнатную — 77 600 рублей.
Цены на аренду квартир в России начали снижаться в конце феврале. С 24 февраля по 10 марта стоимость аренды во всех крупных городах России в среднем упала на 0,6% — с 18 530 рублей до 18 420 рублей.
Эксперты объясняли такую динамику ростом «свободных квартир» на рынке: если в начале февраля россияне ежедневно сдавали 700-800 квартир, то в марте — 1800-2000.
Букв будет много, как и фотографий и цифр (знаю, что в подобных заметках — это одни из наиболее интересных данных). Как от простой идеи можно прийти к продажам на маркетплейсах продукта собственного производства? Тут я не касаюсь особенностей ведения ИП для всей этой деятельности. Оно у меня просто испокон веков существует, поэтому простите. Как…
В последнее время многие ищут идеальную страну для переезда. Многие в первую очередь обращают внимание на стоимость аренды, уровень з\п, уровень безработицы и т.д. Но часто забывают про "культурную часть". Очень важно, чтобы вы смогли интегрироваться в культуру будущего дома и были счастливы.
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снимать хату в маскве то еще удовольствие, бабушкины ремонты в однушках хрущевках по цене евродвушки в Чехии с ремонтом 2020 и новострое и фул фаршем техники.
щас азиатам уже не выгодно на расие работать поэтому цены на хатки будут падать и дальше, рынок был перегрет азиатами и прочими понаехавшими, а теперь 1000 евра проще в Европе заработать даже дворником, чем на росии, где вы видели зарплаты по 120-150к за мкадом или в пределах мкада у дворника?
А в чём прикол искажать слово Россия? Это показательная ненависть к стране?
Это отметка трушного либерала же. Ну и у хохлов еще так принято сейчас.
Это так же, как некоторые обиженки, демонстративно коверкая чью-то фамилию/имя, считают, что они кого-то там унизили. На деле же посмешищем выставляют только себя
Мы снизили ставку не дожидаясь риелторов. Как только предыдущий квартирант собрал чемодан и уехал в Дубай, настроение стало понятно. Зато сразу же нашлась приличная семья, без разговоров сняли
А так да, помню во времена Airbnb жирок был, у нас одни иностранцы были, которые обращали больше внимание на то, есть ли держатель у душа, чем на цену
Кончилась одна жизнь, началась спец операция, мляха буха
Да нефига подобного. В Москве по-прежнему хрен снимешь жилье на пару месяцев. Варианты, либо посуточно, либо на 1 год и больше. Раньше снимали на Airbnb, но очень дорого. Через наши платформы, в основном геморой в виде залогов, задатком и комиссий.
На cian есть фильтры, на авито и яндексе просто поиск по ключам, выбор не большой и быстро расходится т.к. обычно дешевле сильно, но тут же не про то, что это геммор, а про то что цены реально упали на 20-50%
Да ни фига, у меня подняли цену на 2 тыс. Суки. Я наоборот ждал скидку 2тыс.
С такой чуйкой в инвестиции не суйтесь😂
С животными всегда можно было) 1. Галочка с животными 2. Четкое понимание: залог никто не вернёт.
Квартиры конечно не очень. Но таков путь с животными без жилья. В своё время в 3х квартирах жил. Но котики всегда переманивали на милость собственников)
Почему залог не возвращают? Не сталкивался с таким, впервые слышу. Расскажите подробнее, пожалуйста
сдавал квартиру 10 лет, и избавился от данного "счастья".
Залог никогда не брал.
Реально не возвращают?
Вообще прикольно, ценник и так с демпфированием типа ремонта но тут еще и залог...
Интересно, насколько всё должно обрушиться, чтобы приличную однушку в Москве можно было снять за 30к…
Только если бакс обрушится до 30. Но это вряд ли возможно😕
Хз откуда в статье такие цифры, я честно в ахуях. Снимаю за 28.5 на Сходненской, не бабушкин ремонт, но и не евро - короче жить можно. Один нюанс до метро не дойти пешком - ну можно но 25 минут, либо на автобусе - 10 минут.
Хозяйка думала поднимать до 33к, но когда я показал ей что возле метро хаты 32к а соседнем доме с лучшим ремонтом 27к, согласилась на 30к.
Поэтому для меня цены за 1к кв в 45к дикие просто пиздец.
Тоже думаем переехать. Лезть в авантюру ипотека для айтишников не хочется, а жилье в более лучшем месте за меньшие деньги поискать можно, тем более что по ЦИАНу в центре Москвы все так и выглядит
Что такое «более лучшем»?(
Цены падают, но на что? Смотрите. Цены на аренду в регионах безусловно будут падать. В Москве упала только элита, но не низовой сегмент вроде однушек далеко от метро. В Мск работа будет и давать там работу с более высокой оплатой будут до последнего, и вы сами знаете, почему это происходит. Так как в Мск работа, то регионы быстрее потянутся сюда. Средняя Азия не уедет никуда, не надейтесь, они тоже будут снимать хаты и демпинговать рынок труда.
Итого: мск в плане аренды и строительства будет на том же уровне до последнего (и даже с более высоким спросом) , а регионы - на дно.
Мне кажется, что регионы слабо почувствуют падение, так как:
- не было такого кол-ва мигрантов
- цены были невысокими относительно москвы, питера
- огромное кол-во живет на различных субсидиях, пенсиях, выплатах и т.д., под государственным обеспечением
- не было огромного кол-ва itшников или людей, которые могли мигрировать из России
- не было офисов и филиалов крупных международных компаний.
Все потери несут в основном "средний класс". Большинство среднего класса как раз проживало в Москве. Богатые не почувствуют потери 100 млн, когда на счету осталось 800, уровень бедности не измерить.
Так что надвигается кризис Москвы, а не регионов. Регионы всегда были в жопе, для них ничего не изменится.
В Мск работа будет и давать там работу с более высокой оплатой будут до последнего, и вы сами знаете, почему это происходит.
Сократятся зарубежные инвестиции в Москву, уедут со временем белые воротнички, высокооплачиваемые спортсмены, зарубежные специалисты (иностранные фабрики, заводы, производство и т.д.) и этот список огромен. Если есть возможность работать удаленно, то будут больше нанимать персонал с регионов, зачем платить больше, если можно меньше.
Изменится и для регионов. Это еще не "в жопе", вы не представляете пока уровень экономического падения. Для рынка аренды, к примеру, цены упадут сильнее. И мы это увидим очень скоро.
Это еще не "в жопе", вы не представляете пока уровень экономического падения.
Это вы не представляете. Я видел, как "падали" бедные регионы во время коронавируса, и как падала Москва. Когда регион беден - падать нечему.
Средняя Азия уже тянется из Мск.
Учитывая количество арендаторов-терпил (не в обиду никому) рынок в больших городах еще долго будет перестраиваться.
Мне всегда казались дикими истории, где собственники без предупреждения заваливались в квартиру, устраивали скандалы, или пытались регламентировать какие-то неадекватные вещи (типа кто может приходить в гости, а кто нет)
И снимать лучше у тех людей, кто еще до 2022г. не смотрел на гендер и национальность, а только на адекватность и платежеспособность )
На побережье Краснодарского края цены наоборот растут. Уже сейчас квартиры в Сочи стремятся к московским ценам. Что будет летом в сезон хз
Интересно, с чем связан рост стоимости квартир на побережье Краснодарского края.
Сейчас 40% из них согласны на квартирантов с животными, 38% готовы разделить сумму страхового депозита на несколько месяцев, а 20% отказываться от дискриминации жильцов по [...] национальным признакам.
Прорыв! Спецоперация НАТО по денацификации России продвигается успешно?