Также они меньше обращают внимания на гендер и национальность.

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Цены на аренду жилья в России начали снижаться на фоне роста предложения на рынке, пишет «Коммерсантъ». В марте оно увеличилось на 29%, а за первые две недели апреля — еще на 6,5%, говорят в компании «Инком-недвижимость». Спрос в то же время, по словам экспертов, остаётся скорее стабильным.

В «Авито Недвижимости» тоже отметили роста — на 18% по сравнению с мартом-апрелем 2021 года. По данным «Циан.Аналитики», за месяц число активных объявлений в крупных городах России выросло на 31%.

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Предложение на рынке выросло из-за сезона, перетока в сегмент долгосрочной аренды квартир, которые больше не сдаются посуточно, а также отъезда за границу части собственников жилья, объясняет руководитель «Циан.Аналитики» Алексей Попов.

Кроме того, квартир в сегменте долгосрочной аренды стало больше за счёт жилья россиян, которые решили отложить продажу недвижимости из-за общей неопределённости, отмечает эксперт.

Из-за жёсткой конкуренции собственники стали чаще уступать арендаторам и соглашаться на скидку от 5% до 10%, говорят в «Инком-недвижимости». Сейчас 40% из них согласны на квартирантов с животными, 38% готовы разделить сумму страхового депозита на несколько месяцев, а 20% отказываться от дискриминации жильцов по гендерным и национальным признакам.

По данным «Циан.Аналитики», средняя стоимость аренды однокомнатных квартир в 16 крупнейших городах страны в апреле снизилась на 3% по сравнению с мартом, а двухкомнатных — на 4%. Эксперты сервиса называют изменения цен коррекцией после резкого роста осенью 2021 года.

Сильнее всего подешевели однокомнатные квартиры в Санкт-Петербурге — на 7% за месяц, говорят эксперты «Циан.Аналитики». Сейчас они сдаются в среднем за 28 800 рублей в месяц. Цены в Екатеринбурге упали 6%, составив 19 500 рублей. А в Перми снизились на 5% — до 16 500 рублей.

В Москве стоимость аренды за месяц подешевела примерно на 7%. Сейчас однокомнатную квартиру в столице можно снять в среднем за 45 800 рублей, двухкомнатную — 77 600 рублей.