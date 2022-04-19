Я не вижу ни одного бенефициара этой безумной ***** (отредактировано из-за требований властей России — vc.ru)!

Гибнут невинные люди и солдаты. Генералы, проснувшись с похмелья, поняли, что у них говно-армия. А откуда армия будет хорошая, если все остальное в стране говно и погрязло в непотизме, холуйстве и чинопочитании?

Кремлёвские чиновники в шоке, что не только они, но и их дети теперь летом не поедут на Средиземное море. Бизнесмены пытаются спасать остатки имущества. Конечно, есть дебилы, рисующие Z, но дебилов в любой стране 10%. 90% россиян против этой *****!

Dear «collective West» please give Mr.Putin a clear exit to save his face and stop this massacre. Please be more rational and humanitarian ❤

