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Сталинский хичхакер

«Бизнесмены спасают остатки, чиновники в шоке, 90% россиян против этого»: Олег Тиньков вновь осудил «военную операцию» Статьи редакции

Он не впервые публично выступает на эту тему.

Я не вижу ни одного бенефициара этой безумной ***** (отредактировано из-за требований властей России — vc.ru)!

Гибнут невинные люди и солдаты. Генералы, проснувшись с похмелья, поняли, что у них говно-армия. А откуда армия будет хорошая, если все остальное в стране говно и погрязло в непотизме, холуйстве и чинопочитании?

Кремлёвские чиновники в шоке, что не только они, но и их дети теперь летом не поедут на Средиземное море. Бизнесмены пытаются спасать остатки имущества. Конечно, есть дебилы, рисующие Z, но дебилов в любой стране 10%. 90% россиян против этой *****!

Dear «collective West» please give Mr.Putin a clear exit to save his face and stop this massacre. Please be more rational and humanitarian ❤

Олег Тиньков
пост в Instagram*
  • 28 февраля Тиньков выступил против «спецоперации»** России на Украине.
  • В конце марта 2022 года он попал под санкции Великобритании: против него были введены транспортные санкции: яхтам нельзя было заходить в порты страны, а самолётам — пролетать в воздушном пространстве. Позже страна их отменила.
  • 14 апреля Тиньков объявил о планах помочь «украинским беженцам в Италии и раненым в России». Он попросил подписчиков дать контакты фондов и других организаций, которые занимаются этим.

* Meta, которой принадлежит Instagram, признана экстремистской организацией в России.

** Роскомнадзор требует от СМИ называть события на Украине «специальной военной операцией»

#олегтиньков #днрилнр

8669 просмотров
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118 комментариев
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Dmitriy Dmitriev

Олег - самый достойный русский бизнесмен

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Александр Казанский

Лицемер обычный, он тут первый холуй и чинопочетатель был))

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6 комментариев
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Александр Казанский

https://youtu.be/7pHJ-_VCCWI

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5 комментариев
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Random Dude

Что за глупость.
Все банкиры рукопожатые с фсб.

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Егор Орлов

Угадай автора:

Я на Роллс Ройсе езжу летом
Спасибо Путину за это

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Иван Касаткин

Вам нужно запомнить:
1) Нас вынудили организовать эту спецоперацию, так как другого выхода не было
2) Государство поддержит бизнес в сложной ситуации
3) А где все критики находятся?
4) После отправки этого сообщения пришлите номер вашей карты и СНИЛС Оксане

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Сергей Я

Кто такая Оксана?

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4 комментария
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Pavel Loginov

А где пункт "никто ни на кого не нападал"?

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Олег Михалевич

Вот только Оксана - это обычно украинское имя))

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Демид Московский
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Сергей Я

Ахахах, точно, в топ! Понимаю, что мнение человек может менять на протяжении жизни, особенно после тяжёлых болезней обычно пересматривается мировоззрение, но блин..

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vic smirnoff

Сарказмы.

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1 комментарий
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Lukas Dexter

Точно император, а не царь

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1 комментарий
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Alexandr Leibowitz

Только дурак и мертвец никогда не меняет своего мнения (с) хз откуда

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Keivorit Keivor

А где он сейчас? Уже уехал из страны раз уж такое публикует?) Не арестуют ли теперь его счета за безосновательное обогащение? )

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Александр Седышев

Так он давно в Англии живёт

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8 комментариев
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hctrkkt

На лечение же, вроде как в Асашай

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1 комментарий
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Демид Московский

Естественно за границей, все знатоки как обустроить Россию в России находится не могут. Учитывая, что сейчас один из ключевых моментов военной операции – появление с таким месседжем – это просто мерзость.

Заявления вроде тиньковского – это убеждение Запада в том, что (условно) войскам НАТО в России будут рады, что людей просто держат в заточении и они ждут своих "освободителей".

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2 комментария
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Антон piter

Он в Англии. Чтобы деньги не отняли по беспределу и визу не аннулировали, надо регулярно публиковать эссе на тему страшной варварской России. Обычное дело. Но я бы рекомендовал добавить в эссе что-нибудь про защиту ЛГБТ+ сообщества...

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Царь Преисподни

Ой, комерс бабки теряет, сочувтсвую ему всем сердцем

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Maksim Vlasov

А Вы рады?

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Paco Official

Теряет он - теряем и мы, или ты совсем тютю? Зайди в магазины, посмотри цены, и не пиши бред.

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Сергей Я

Почему теряет? Какие бабки?

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Андрей Новиков

так какого хрена ты забыл на сайте про предпринимательство и венчурные инвестиции?

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1 комментарий
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Polako

Ну да, из Англии ему виднее, сколько процентов за, а сколько против. Можно минусить, закрывать глаза, но правда в том, что с 24 февраля многие изменили своё мнение. Почитав украинские СМИ и тд, а также посмотрев на реакцию запада.

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Щитпостер на зарплате

До сих пор в интернете вылезает реклама с нашей техникой.

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Дмитрий Алексеевич

Тиньков то конечно не холуй и не лебезил перед властьимущими

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Демид Московский

Какой же он конченый

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Igor Elfimov

Олег написал важные вещи, но многие опять зацепилась за имя и прошлое.

Не пойму, а если остальные «холуи» последуют его пример, будет хуже?

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Dmitriy Zorin

Ситуация сейчас будет только хуже в любом случае, поэтому про "будет хуже", говорить не приходится, но вот эта конкретная крыса как-то быстро переобулась, когда узнала, что все равно жить ей осталось чуть-чуть. И родственники не в России. А до этого она была кирпичиком именно той пирамиды из-за которой сейчас песец.
"Зацепились за имя" - да и не раз еще зацепимся.

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1 комментарий
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Make Luv

Топит банк, сволочь, нам же здесь ещё жить.

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Вадим Никифоров

Банк уже давно ему не принадлежит.

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2 комментария
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Щитпостер на зарплате

Олег спасает остатки Титьки от возможных санкций.

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Специальный динозавр

Там ещё жёстче было. Это уже на статью тянет

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Lukas Dexter

Так он орал Путин царь, определись уже Олежка🤦‍♂️

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Павел Морозов

«Азазазаззаазазаза» - Олег Тиньков

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Сергей Я

Спасибо, Олег, здоровья! После таких высказываний теперь США вряд ли введут санкции на Тинькофф (хоть он с банком не связан) :D

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BitokMe

Сегодня аннулировали регистрацию его самолета.
Негодование в целом понятно.

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Владислав Орлов

Бедняжка! Давайте все ему поможем. Сейчас напишу куда деньги скидывать

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madkliq

Банку пздц, брокеру тоже. Прощай Олег, холдеры в тиньке выводите бабло

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Nikо

Тиньков не может быть настолько дезинформирован, там же ничего общего нету с действительностью.
Достаточно было почитать новости Следственного комитета, чтобы закрыть пробел в знаниях в этой области.
Не думаю, что Тиньков бы высказывался в теме, в которой не ориентируется.
Это очередной фейк, как и предыдущие аналогичные посты.

П.С. кстати, а ссылка-то на пост будет?

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Pavel Loginov

Всё верно, Владимир Владимирович. Сегодня 25 февраля, завтра Киев будет взят.

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Владислав Орлов

Пятирублевые подъехали

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Владимир Кондратьев

"Она утонула" (с).

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Roman Shar

В инстаграм зайдите и введите в поиске Тиньков

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No Name

А почему армия говно то? Территории забираются, армия продвигается и все это силами 200к человек и управляемыми ракетами. Против трёх волн мобилизации, тер.обороны и бесконечным запасом оружия с запада

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Forgotten Games

А вот сейчас было глупо. Можно поддерживать или не поддерживать операцию. Можно и даже нужно на эту тему выссказываться, но при любых раскладах, имея бизнес в России считать 10 % ее населения дебилами. Ещё пару миллионов человек "говно-армией", да и вобще, грубо делить своих потенциальных и действующих клиентов по каким-то своим озвученным для всех лекалам, это называется обосрамшись. Искренне надеюсь, что это фейк. Если нет, а это скоро станет ясно, клиентуры у Тинькова заметно поубавится. И это даже в случае если кому-нибудь не придет в голову эту типа_не_его лавочку прикрыть.

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Анна Каренина

Обосрамшись пока кое-кто другой, и как раз на этом фоне Тиньков свою попу и спасает. Что было бы нормальным явлением, только вряд ли его бы что-то смущало, если бы кое-кто не обосрался.

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1 комментарий
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Сергей Реванченков

Аминь

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Андрей

Красава

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Yura Kononov

Краткий пересказ выступления Олега Тинькова: "скажу все что угодно, только западными санкциями не обкладывайте, плиз. И яхту не отбирайте".
(Я это сплагиатил😁)

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ИгорьOK

Я таво рот *****(отредактировано из-за требований властей России)

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Евгений Торанов

Весна пришла - обострения принесла

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Павел Морозов

@Олег Тиньков

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Павел Морозов

Про вас новость

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Sergey Filippov

Картина *Олег "Путин должен стать императором и править до конца жизни" Тиньков очень не хочет попасть под санкции, чтобы не прожить до конца своей жизни с этим самым императором в России*

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Pavel Loginov

Ну всё, Титькофф завтра придут "проверять"

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Люц Шнайдер

Олег, как обычно, пытается спасти жопу. Ну что ж.

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Ахмед Шахидов

Надо бы начать регать людей на сайт через справку фнс, где указано что человек независимо заработал хотя бы 3К баксов и икспердов военно - переобувочного времени поубавится.

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Герман Воронов

Щас после таких высказываний Тинькофф-банк быстренько национализируют и внесут его в санкционные списки...

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AntropFedorov

Отлично, это уменьшает шанс что наложат санкции на тинькофф банк. В первую очередь он должен думать о интересах клиентов банка

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Владимир Кондратьев

что бы они не обогощались неоправдано?

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Ульяна Вайн

Олег, осудили бы лучше работу банка с вашим именем, в котором клали болт как на сотрудников, так и на клиентов

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Allestor Krei

Хуйня это все, мог бы как минимум сказать что главнокомандующий не прав. Но ссыт, как и все

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Павел Горшенин

Как быстро Олежко переобулся. Чинопочитатель из его уст звучит особенно смешно.

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Никита Шульгин

Зато ты настолько умный, что Деньги "бабками" называешь

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Василий Попов

На статью по дискредитации войск он тут наговорил уже. Неплохой был банк. Помянем.

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Костя Инол

Напоминаю, что Банк и конкретный человек - это разные сущности. Точно не помню, но он вроде бы продал все свои активы и уже давно не имеет к банку никакого отношения. (Могу ошибаться)

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2 комментария
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DIMZZ

Когда банки попадают под санкции, приложения блочат, остается один выход: Найти достойный банк, обозначить позицию против течения, чтобы хоть как-то сохранить текущее положение дел. Сохранить связь с цивилизацией.

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Анна Каренина

Все бы здорово, но вывод очень неожиданный.

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Lukas Dexter

Или взломали

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Lukas Dexter

Или взломали Олежку. На комменты отвечает как то жестко

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Викториан

ржу, что на условном пикабу сидят условно-усредненные технари и работяги и всё это одобряют, на vc сидят программисты и мамины предприниматели, которые настолько ненавидят всех причастных, что почти готовы пойти на фронт или вырезать на грузи надпись "я против В\О и ненавижу всех причастных".

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Jack Sparrow

Какой смелый бизьнесмен! Из Англии вон как жестко высказывается. Мне кажется равных Ходорковскому не было и в ближайшем времени не предвидится

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Луиджи Вампа

Интересно как быстро его наши же "санкционируют"

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А10

Ему по барабану, он свалил и сделаем все, чтоб там остаться

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Валентин Невидемский

Dear «collective West» please give Mr.Putin a clear exit to save his face and stop this massacre. Please be more rational and humanitarian ❤

Ага, ну конечно, не дать Украине побольше оружия, а дать путину сохраниить лицо

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Эмилия Теплова

Олежик сам из тех что спасает)?
Поэтому говорит в общий тон

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Возможный Артем

Что-то мне подсказывает, что этот воришка скоро закончит свою деятельность.

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unsightly_nuisance

Если это не фейк от его имени, я б рекомендовал потихоньку переезжать в другие банки. Мало ли что.

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Anderson Silva

Тиньков теперь мой любимчик. Думаю надо к нему переходить из Сбера!

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Иван Иванов

90% против? шта? он хотел сказать 90% населения Европы против?

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Владислав Орлов

Ты поехавший?

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