«Бизнесмены спасают остатки, чиновники в шоке, 90% россиян против этого»: Олег Тиньков вновь осудил «военную операцию» Статьи редакции
Он не впервые публично выступает на эту тему.
- 28 февраля Тиньков выступил против «спецоперации»** России на Украине.
- В конце марта 2022 года он попал под санкции Великобритании: против него были введены транспортные санкции: яхтам нельзя было заходить в порты страны, а самолётам — пролетать в воздушном пространстве. Позже страна их отменила.
- 14 апреля Тиньков объявил о планах помочь «украинским беженцам в Италии и раненым в России». Он попросил подписчиков дать контакты фондов и других организаций, которые занимаются этим.
* Meta, которой принадлежит Instagram, признана экстремистской организацией в России.
** Роскомнадзор требует от СМИ называть события на Украине «специальной военной операцией»
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Олег - самый достойный русский бизнесмен
Лицемер обычный, он тут первый холуй и чинопочетатель был))
https://youtu.be/7pHJ-_VCCWI
Что за глупость.
Все банкиры рукопожатые с фсб.
Угадай автора:
Я на Роллс Ройсе езжу летом
Спасибо Путину за это
Вам нужно запомнить:
1) Нас вынудили организовать эту спецоперацию, так как другого выхода не было
2) Государство поддержит бизнес в сложной ситуации
3) А где все критики находятся?
4) После отправки этого сообщения пришлите номер вашей карты и СНИЛС Оксане
Кто такая Оксана?
А где пункт "никто ни на кого не нападал"?
Вот только Оксана - это обычно украинское имя))
Ахахах, точно, в топ! Понимаю, что мнение человек может менять на протяжении жизни, особенно после тяжёлых болезней обычно пересматривается мировоззрение, но блин..
Сарказмы.
Точно император, а не царь
Только дурак и мертвец никогда не меняет своего мнения (с) хз откуда
А где он сейчас? Уже уехал из страны раз уж такое публикует?) Не арестуют ли теперь его счета за безосновательное обогащение? )
Так он давно в Англии живёт
На лечение же, вроде как в Асашай
Естественно за границей, все знатоки как обустроить Россию в России находится не могут. Учитывая, что сейчас один из ключевых моментов военной операции – появление с таким месседжем – это просто мерзость.
Заявления вроде тиньковского – это убеждение Запада в том, что (условно) войскам НАТО в России будут рады, что людей просто держат в заточении и они ждут своих "освободителей".
Он в Англии. Чтобы деньги не отняли по беспределу и визу не аннулировали, надо регулярно публиковать эссе на тему страшной варварской России. Обычное дело. Но я бы рекомендовал добавить в эссе что-нибудь про защиту ЛГБТ+ сообщества...
Ой, комерс бабки теряет, сочувтсвую ему всем сердцем
А Вы рады?
Теряет он - теряем и мы, или ты совсем тютю? Зайди в магазины, посмотри цены, и не пиши бред.
Почему теряет? Какие бабки?
так какого хрена ты забыл на сайте про предпринимательство и венчурные инвестиции?
Ну да, из Англии ему виднее, сколько процентов за, а сколько против. Можно минусить, закрывать глаза, но правда в том, что с 24 февраля многие изменили своё мнение. Почитав украинские СМИ и тд, а также посмотрев на реакцию запада.
До сих пор в интернете вылезает реклама с нашей техникой.
Тиньков то конечно не холуй и не лебезил перед властьимущими
Какой же он конченый
Олег написал важные вещи, но многие опять зацепилась за имя и прошлое.
Не пойму, а если остальные «холуи» последуют его пример, будет хуже?
Ситуация сейчас будет только хуже в любом случае, поэтому про "будет хуже", говорить не приходится, но вот эта конкретная крыса как-то быстро переобулась, когда узнала, что все равно жить ей осталось чуть-чуть. И родственники не в России. А до этого она была кирпичиком именно той пирамиды из-за которой сейчас песец.
"Зацепились за имя" - да и не раз еще зацепимся.
Топит банк, сволочь, нам же здесь ещё жить.
Банк уже давно ему не принадлежит.
Олег спасает остатки Титьки от возможных санкций.
Там ещё жёстче было. Это уже на статью тянет
Так он орал Путин царь, определись уже Олежка🤦♂️
«Азазазаззаазазаза» - Олег Тиньков
Спасибо, Олег, здоровья! После таких высказываний теперь США вряд ли введут санкции на Тинькофф (хоть он с банком не связан) :D
Сегодня аннулировали регистрацию его самолета.
Негодование в целом понятно.
Бедняжка! Давайте все ему поможем. Сейчас напишу куда деньги скидывать
Банку пздц, брокеру тоже. Прощай Олег, холдеры в тиньке выводите бабло
Тиньков не может быть настолько дезинформирован, там же ничего общего нету с действительностью.
Достаточно было почитать новости Следственного комитета, чтобы закрыть пробел в знаниях в этой области.
Не думаю, что Тиньков бы высказывался в теме, в которой не ориентируется.
Это очередной фейк, как и предыдущие аналогичные посты.
—
П.С. кстати, а ссылка-то на пост будет?
Всё верно, Владимир Владимирович. Сегодня 25 февраля, завтра Киев будет взят.
Пятирублевые подъехали
"Она утонула" (с).
В инстаграм зайдите и введите в поиске Тиньков
А почему армия говно то? Территории забираются, армия продвигается и все это силами 200к человек и управляемыми ракетами. Против трёх волн мобилизации, тер.обороны и бесконечным запасом оружия с запада
А вот сейчас было глупо. Можно поддерживать или не поддерживать операцию. Можно и даже нужно на эту тему выссказываться, но при любых раскладах, имея бизнес в России считать 10 % ее населения дебилами. Ещё пару миллионов человек "говно-армией", да и вобще, грубо делить своих потенциальных и действующих клиентов по каким-то своим озвученным для всех лекалам, это называется обосрамшись. Искренне надеюсь, что это фейк. Если нет, а это скоро станет ясно, клиентуры у Тинькова заметно поубавится. И это даже в случае если кому-нибудь не придет в голову эту типа_не_его лавочку прикрыть.
Обосрамшись пока кое-кто другой, и как раз на этом фоне Тиньков свою попу и спасает. Что было бы нормальным явлением, только вряд ли его бы что-то смущало, если бы кое-кто не обосрался.
Аминь
Красава
Краткий пересказ выступления Олега Тинькова: "скажу все что угодно, только западными санкциями не обкладывайте, плиз. И яхту не отбирайте".
(Я это сплагиатил😁)
Я таво рот *****(отредактировано из-за требований властей России)
Весна пришла - обострения принесла
@Олег Тиньков
Про вас новость
Картина *Олег "Путин должен стать императором и править до конца жизни" Тиньков очень не хочет попасть под санкции, чтобы не прожить до конца своей жизни с этим самым императором в России*
Ну всё, Титькофф завтра придут "проверять"
Олег, как обычно, пытается спасти жопу. Ну что ж.
Надо бы начать регать людей на сайт через справку фнс, где указано что человек независимо заработал хотя бы 3К баксов и икспердов военно - переобувочного времени поубавится.
Щас после таких высказываний Тинькофф-банк быстренько национализируют и внесут его в санкционные списки...
Отлично, это уменьшает шанс что наложат санкции на тинькофф банк. В первую очередь он должен думать о интересах клиентов банка
что бы они не обогощались неоправдано?
Олег, осудили бы лучше работу банка с вашим именем, в котором клали болт как на сотрудников, так и на клиентов
Хуйня это все, мог бы как минимум сказать что главнокомандующий не прав. Но ссыт, как и все
Как быстро Олежко переобулся. Чинопочитатель из его уст звучит особенно смешно.
Зато ты настолько умный, что Деньги "бабками" называешь
На статью по дискредитации войск он тут наговорил уже. Неплохой был банк. Помянем.
Напоминаю, что Банк и конкретный человек - это разные сущности. Точно не помню, но он вроде бы продал все свои активы и уже давно не имеет к банку никакого отношения. (Могу ошибаться)
Когда банки попадают под санкции, приложения блочат, остается один выход: Найти достойный банк, обозначить позицию против течения, чтобы хоть как-то сохранить текущее положение дел. Сохранить связь с цивилизацией.
Все бы здорово, но вывод очень неожиданный.
Или взломали
Или взломали Олежку. На комменты отвечает как то жестко
ржу, что на условном пикабу сидят условно-усредненные технари и работяги и всё это одобряют, на vc сидят программисты и мамины предприниматели, которые настолько ненавидят всех причастных, что почти готовы пойти на фронт или вырезать на грузи надпись "я против В\О и ненавижу всех причастных".
Какой смелый бизьнесмен! Из Англии вон как жестко высказывается. Мне кажется равных Ходорковскому не было и в ближайшем времени не предвидится
Интересно как быстро его наши же "санкционируют"
Ему по барабану, он свалил и сделаем все, чтоб там остаться
Dear «collective West» please give Mr.Putin a clear exit to save his face and stop this massacre. Please be more rational and humanitarian ❤
Ага, ну конечно, не дать Украине побольше оружия, а дать путину сохраниить лицо
Олежик сам из тех что спасает)?
Поэтому говорит в общий тон
Что-то мне подсказывает, что этот воришка скоро закончит свою деятельность.
Если это не фейк от его имени, я б рекомендовал потихоньку переезжать в другие банки. Мало ли что.
Тиньков теперь мой любимчик. Думаю надо к нему переходить из Сбера!
90% против? шта? он хотел сказать 90% населения Европы против?
Ты поехавший?