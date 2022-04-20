Путин пожаловался, что малый бизнес «мог бы активнее» работать с Китаем Статьи редакции
Президент выступил на заседании наблюдательного совета автономной некоммерческой организации «Россия – страна возможностей»
- В марте 2022 года Путин говорил, что частный бизнес должен сыграть ключевую роль в преодолении текущих проблем экономики. Он отметил, что «на внешнее давление нужно ответить максимальной свободой и поддержкой предпринимательской инициативы».
- Это не первое обращение к малому бизнесу на фоне кризиса из-за «военной операции» на Украине. В апреле спикер Совфеда Валентина Матвиенко удивилась, что Россия не производит гвозди, и призвала «дать малому и среднему бизнесу задание», чтобы он «наклепал гвоздей». Предприниматели раскритиковали её за заявление, а в Минпромторге сказали, что гвоздей в стране делают достаточно.
Все ждали резкого обвала российского фондового рынка сразу после открытия, а он выступил как-то вяло, без души. В этой статье мы разбираемся, почему так вышло, — и чего ждать от российских акций в дальнейшем (ну и проводим ревизию актуальных мемов по теме, конечно).
В начале марта чековая бумага подорожала и стала пропадать у поставщиков, а ФНС пообещала не штрафовать за невыдачу чеков.
📍29 апреля на ВДНХ пройдет Russian BI Forum - яркое событие, посвященное российским BI- решениям.
Программа форума стартует в 10:30 и включает в себя:
✅Доклады и кейсы игроков рынка
✅Мастер-классы по BI-проектам
✅Выставка российских BI-систем
Как вы уже догадались, мы не смогли обойти событие стороной, ведь у нас есть крутая low-code платформа…
На платформе представлено программное обеспечение и оборудование от российских компаний, способное полноценно заменить иностранные решения. У пользователей есть возможность выбора ПО и оборудования по областям применения и отраслям.
Но они вряд ли вернутся в страну в ближайшие пять лет, и скорее всего, перестанут это делать, считают эксперты.
Визуализация данных важна, и это - факт. Когда у вас на носу совет директоров, или собрание инвесторов - вам, как ответственному руководителю хочется максимально быстро, доступно, красиво и точно донести нужную информацию до ваших слушателей. И тут. как на зло, у вас под рукой не оказывается удобного инструмента для создания дашбордов и…
Лучше бы кое-кому быть менее активным.
100%
В папке фсошники принесли пути решения, решение простое, жулики и вот это вот всё каковыми считает путин предпринимателей должны напрячься и кормить эту армию силовиков всех мастей и всю пропаганду миллиардную+ ништяки для пострадавших олигархов новые подряды и тп. Соберитесь тряпки
А размер пошлин на ввоз товаров не хочет уменьшить? Тогда люди бы охотнее стали активнее работать.
Да и логистику не мешало бы упростить. А то ждешь по пол-года. Или через Казахстан тащишь. Поддержки реально в этом никакой. Только ТП и НДС отстегивай жадным таможенникам
А на какую продукцию? И что внутреннему производителю останется?
Ради пошлин и призывает быть активнее
Перевожу с путинского на русский: "Я вам проблем создал, а вы разгребайте, пока я не создал новые. Кто хорошо разгребёт – у того заберём бизнес, кто будет возражать – посадим на бутылку. Всего вам доброго, не забудьте заплатить налоги"
Мде. Иногда лучше жевать, чем говорить.
Россия: Денацификация, демилитаризация, Киев за два дня
Тоже Россия: Китай памаги, предприниматели маленькие памагите!
Дед тупеет на глазах, скоро до уровня Лукашенко дойдёт.
Китай уходит из России, какое «активнее работать», ты сначала отношения на уровне государства наладь, идиота кусок.
Китай запустил вчера маршрут железнодорожный для грузов в обход России,а дед живет в маняфантазиях что китай будет зачем то за просто так рф помогать.
https://m.lenta.ru/news/2022/04/19/kitai/
Лукашенко не такой уж дурак, просто неуравновешенный и с манией величия
Путин пожаловался
Кто тот влиятельный человек, которому жалуется Путин?
Это я, Василий)
Некий азиат, надо полагать
Это формулировка редакции, полагаю
Как говорил один американец польского происхождения: "Главное, что должны понять в России – для процветания и успеха ей нужно сближение с Западом, иначе она проиграет все Китаю.".
Да своим умом надо думать
Работать и с теми и теми надо, всем не угодишь конечно…
американец польского происхождения
Ещё бы он другое что-то говорил )
Не Бжезинский?))
"Дать задание малому и среднему бизнесу..."
И эти люди нами управляют
Вот только вопрос «на*уй мы китаю» аххахаха
Пока можно доить с нас нефть и газ за бесценок, Китай очень даже рад будет быть нашим "другом". Как только перестанем быть выгодными, они тут же займут ясную позицию по [Роскомнадзору] в Украине.
Основной рынок Китая - США, Россия - жалкие несколько процентов всего
Малый бизнес - слышь поактивней, там как-нибудь
а то чо ты это,в самом деле не активный такой
У нас что весь бизнес малый товаркой занимается ?… это преимущественно услуги… у меня лично, весь софт перестал работать и теперь я должен искать варианты , открывать счета и карты в банках других стран и тд, почему я должен этим заниматься ?!
Наконец-то нашли виноватого! /s
Не удивлён, наше великое государство знает сколько времени занимает открытие бизнеса?
Импортозамещение, классная фраза, когда товарный знак регистрируется 18 месяцев
Заявки обычно достаточно.
Ведете деятельность по классу — вы уже защищены.
– Слышб, работать!
А что Путин сделал, чтобы защитить малый бизнес в Китае? Для большинства китайцев обмануть Лаовая — это святое. Кроме того и без того невысокое качество у них имеет тенденцию падать, а предъявлять претензии бесполезно — ничего не добьёшься.
Да и толку сейчас с Китая, если все транспортные мощности забиты? Спасибо РЖД, которое не может сделать ничего по-человечески, зато бюрократия и коррупция там на высоком уровне.
А с тем, что приходят фсбшники, сажают владельцев бизнеса и отбирают его, Путин ничего не хочет сделать? Те самые фсбшники, которые рассказывают о встрече с цветами на Украине или ловят «террористов», выбив показания у случайных людей под пытками. Причём взяв людей в созданных ими же чатах. Или сажают учёных за выдачу «гостайны», которые уже секрет Полишинеля, но у ФСБ есть методичка! А у суда нет оснований в ней сомневаться.
"Самый крупный партнер..." - это "из оставшихся" же?
А то вроде ЕС был самым крупным, если мне не изменяет память...
Так малому бизнесу что, гвозди делать или покупать их в Китае? Чёт непонятно..
Станок покупать в Китае, а проволку покупать здесь. Всем гвоздей!
Так налоги уберите для тех кто зарабатывает менее 12 млн в год!
Реально говорит тот человек который не копейки самостоятельно из созданного им бизнеса не заработал.
Условия все придумывают для бизнеса те кто никакого отношения к бизнесу не имеют.
Дружище, 6% налог по упрощенке. А лимиты с индексацией — гигантские.
Это считай налога нет.
- Я хочу начать малый бизнес. Что мне делать?
- Купите большой бизнес и немного подождите.
Смешно))
Исполнительная власть даёт задание бизнесу.
Directed by...
Страна торгашей
Жалобы малого бизнеса он не хочет выслушать?
Это уже будет нытье, пустая болтовня и раскачивание лодки, двойные стандарты, дружок))
Так они же "жулики", зачем их слушать
Какие именно?
Так вроде ниша алиэкспресс уже занята
Казахи давненько активно работают с Китаем и что-то казахи не особо от этого довольны
Раз! Два!Бизнес работай активней!
Малому бизнесу осталось в ответ пожаловаться на то, что г-н президент недостаточно внимателен к своему здоровью.. Особенно на фоне того, что от него зависит целая страна..
Почему так смешно
Надо не жаловаться, а задание дать, ну что же Матвиенко не подсказала?!
Учитывая то, что для него малый бизнес - одни воры и мошенники, он имеет ввиду, что нам стоит активнее обворовывать китай?)
Малый бизнес ещё жив??
В этот момент малый бизнес, понимает, что швабрирование за непатриотичную и неактивную работу всё ближе:
Настоящий патриот Китая.
Кстати, доля России в товарообороте Китая - около 2%. Это к вопросу об "обеих сторонах причём"
Скоро за арендаторов возьмутся, скажут нужно предоставлять китайским "господам" с их кошкой-женой и потомством, дешевое жилье, т.к. эти "господа" будут строить нам светлое будущее.
Как это вяжется с развитием собственного производства?)
Походу фарма тоже пострадала. Галоперидол закончился..
Ну наконец-то. А я все думала, когда же вспомнят про малый бизнес. Ау..вставай, малый бизнес!
Малый бизнес, ты сам поднимешься, или тебе ноги отрезать для помощи?😂
Нам в данной ситуации больше ничего не остается. Это факт. Китай теперь наш сюзерен и нам с этим жить. Уже СБП по QR-кодам сделали, начало нашего вичата. Ну и все вот это вот. Перенимаем их модели.
Только вот, еще один факт состоит в том, что правительство могло бы и активнее поддерживать малый и средний бизнес в целом, и уж тем более давать поблажки и оказывать всяческую помощь тем, кто хочет сотрудничать с Китаем.
- Злая ты баба, Ленка, мужика тебе надо!
- Точно! А я вот, сижу и думаю: чего мне не хватает? Мужика!
(С)
Оооооо )) Тектонические сдвиги в мировоззрении. Теперь уже малый бизнес - это не "шпана" и "мошенники", а, видите ли, "ключевая роль в преодолении текущих проблем экономики" )))) Слив защитан, как говорится.
В Китае пандемия, там тоже свои издержки
Сразу видно человека, не знающего реалии. Для этого есть интернет, а не советники. А так бы знал, что на рынок КНР выйти не так то и просто
Создать реестр производителей, которых не хватает в конкретном регионе. И составить список ближайших поставщиков расходников для производства. Уже, было бы кое-что.
Ты забрал у малого бизнеса Инстаграм, а сейчас чем-то ещё недоволен?
Гвозди то доклепывать?
@Таня Боброва
Татьяна, что за желтушный заголовок? Вы редактор или кто? Где во фразе:
"Сейчас в сегодняшних условиях малый и средний бизнес гораздо более активно мог бы подключиться к самым различным проектам. С обеих сторон причём."
жалоба??
Не слушал "вживую" речь, тона и всего контекста, но на мой взгляд это звучит как "побуждение-предложение". Или что-то ещё, но слово "пожаловался" точнее не подходит.
Унылая журналистика от штатных сотрудников VC. Пожаловался? Или может призвал?