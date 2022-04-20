Офлайн
Предвыборный яд

Путин пожаловался, что малый бизнес «мог бы активнее» работать с Китаем Статьи редакции

Президент выступил на заседании наблюдательного совета автономной некоммерческой организации «Россия – страна возможностей»

Китай — наш самый крупный торгово-экономический партнёр, свыше $100 млрд (товарооборот). И я уже не говорю про крупные проекты, связанные с нефтью, газом, авиацией, машиностроением, атомной энергетикой... Сейчас в сегодняшних условиях малый и средний бизнес гораздо более активно мог бы подключиться к самым различным проектам. С обеих сторон причём.

Владимир Путин
цитата по «РИА Новости»
  • В марте 2022 года Путин говорил, что частный бизнес должен сыграть ключевую роль в преодолении текущих проблем экономики. Он отметил, что «на внешнее давление нужно ответить максимальной свободой и поддержкой предпринимательской инициативы».
  • Это не первое обращение к малому бизнесу на фоне кризиса из-за «военной операции» на Украине. В апреле спикер Совфеда Валентина Матвиенко удивилась, что Россия не производит гвозди, и призвала «дать малому и среднему бизнесу задание», чтобы он «наклепал гвоздей». Предприниматели раскритиковали её за заявление, а в Минпромторге сказали, что гвоздей в стране делают достаточно.

#новость #малыйбизнес

4993 просмотров
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
87 комментариев
Написать комментарий...
MedievalRain

Лучше бы кое-кому быть менее активным.

Ответить
Развернуть ветку
Юрий Кондусов

100%

Ответить
1 комментарий
Развернуть ветку
Дмитрий Ковач

В папке фсошники принесли пути решения, решение простое, жулики и вот это вот всё каковыми считает путин предпринимателей должны напрячься и кормить эту армию силовиков всех мастей и всю пропаганду миллиардную+ ништяки для пострадавших олигархов новые подряды и тп. Соберитесь тряпки

Ответить
Развернуть ветку
Alex Shokhin

А размер пошлин на ввоз товаров не хочет уменьшить? Тогда люди бы охотнее стали активнее работать.

Ответить
Развернуть ветку
Dan

Да и логистику не мешало бы упростить. А то ждешь по пол-года. Или через Казахстан тащишь. Поддержки реально в этом никакой. Только ТП и НДС отстегивай жадным таможенникам

Ответить
Развернуть ветку
Кирилл Чукреев

А на какую продукцию? И что внутреннему производителю останется?

Ответить
3 комментария
Развернуть ветку
Олег Коржанов

Ради пошлин и призывает быть активнее

Ответить
Развернуть ветку
Yaroslav Chuykov

Перевожу с путинского на русский: "Я вам проблем создал, а вы разгребайте, пока я не создал новые. Кто хорошо разгребёт – у того заберём бизнес, кто будет возражать – посадим на бутылку. Всего вам доброго, не забудьте заплатить налоги"

Ответить
Развернуть ветку
Виктория Никанорова

Мде. Иногда лучше жевать, чем говорить.

Ответить
Развернуть ветку
Авторский череп

Россия: Денацификация, демилитаризация, Киев за два дня
Тоже Россия: Китай памаги, предприниматели маленькие памагите!

Ответить
Развернуть ветку
تقي

Дед тупеет на глазах, скоро до уровня Лукашенко дойдёт.
Китай уходит из России, какое «активнее работать», ты сначала отношения на уровне государства наладь, идиота кусок.

Ответить
Развернуть ветку
Валентин Малиновски

Китай запустил вчера маршрут железнодорожный для грузов в обход России,а дед живет в маняфантазиях что китай будет зачем то за просто так рф помогать.

https://m.lenta.ru/news/2022/04/19/kitai/

Ответить
Развернуть ветку
Виктория Никанорова

Лукашенко не такой уж дурак, просто неуравновешенный и с манией величия

Ответить
2 комментария
Развернуть ветку
Вася Пражкин

Путин пожаловался
 Кто тот влиятельный человек, которому жалуется Путин?

Ответить
Развернуть ветку
Евгений Бондин

Это я, Василий)

Ответить
1 комментарий
Развернуть ветку
Роман Ваничкин

Некий азиат, надо полагать

Ответить
5 комментариев
Развернуть ветку
Nice Man

Это формулировка редакции, полагаю

Ответить
Развернуть ветку
Антон Кунах

Как говорил один американец польского происхождения: "Главное, что должны понять в России – для процветания и успеха ей нужно сближение с Западом, иначе она проиграет все Китаю.".

Ответить
Развернуть ветку
Истинный теркин30см

Да своим умом надо думать
Работать и с теми и теми надо, всем не угодишь конечно…

Ответить
Развернуть ветку
33_rublya

американец польского происхождения
Ещё бы он другое что-то говорил )

Ответить
Развернуть ветку
Виктория Никанорова

Не Бжезинский?))

Ответить
2 комментария
Развернуть ветку
Tonny Gun

"Дать задание малому и среднему бизнесу..."

И эти люди нами управляют

Ответить
Развернуть ветку
S S

Вот только вопрос «на*уй мы китаю» аххахаха

Ответить
Развернуть ветку
Hnorr

Пока можно доить с нас нефть и газ за бесценок, Китай очень даже рад будет быть нашим "другом". Как только перестанем быть выгодными, они тут же займут ясную позицию по [Роскомнадзору] в Украине.
Основной рынок Китая - США, Россия - жалкие несколько процентов всего

Ответить
3 комментария
Развернуть ветку
Павел Морозов

Малый бизнес - слышь поактивней, там как-нибудь

Ответить
Развернуть ветку
Пётр Агеев

а то чо ты это,в самом деле не активный такой

Ответить
Развернуть ветку
Истинный теркин30см

У нас что весь бизнес малый товаркой занимается ?… это преимущественно услуги… у меня лично, весь софт перестал работать и теперь я должен искать варианты , открывать счета и карты в банках других стран и тд, почему я должен этим заниматься ?!

Ответить
Развернуть ветку
Антон Т

Наконец-то нашли виноватого! /s

Ответить
Развернуть ветку
Roman Filigarov

Не удивлён, наше великое государство знает сколько времени занимает открытие бизнеса?
Импортозамещение, классная фраза, когда товарный знак регистрируется 18 месяцев

Ответить
Развернуть ветку
Marat Nigametzianov

Заявки обычно достаточно.
Ведете деятельность по классу — вы уже защищены.

Ответить
Развернуть ветку
Иван Касаткин

– Слышб, работать!

Ответить
Развернуть ветку
Gre Li

А что Путин сделал, чтобы защитить малый бизнес в Китае? Для большинства китайцев обмануть Лаовая — это святое. Кроме того и без того невысокое качество у них имеет тенденцию падать, а предъявлять претензии бесполезно — ничего не добьёшься.

Да и толку сейчас с Китая, если все транспортные мощности забиты? Спасибо РЖД, которое не может сделать ничего по-человечески, зато бюрократия и коррупция там на высоком уровне.

А с тем, что приходят фсбшники, сажают владельцев бизнеса и отбирают его, Путин ничего не хочет сделать? Те самые фсбшники, которые рассказывают о встрече с цветами на Украине или ловят «террористов», выбив показания у случайных людей под пытками. Причём взяв людей в созданных ими же чатах. Или сажают учёных за выдачу «гостайны», которые уже секрет Полишинеля, но у ФСБ есть методичка! А у суда нет оснований в ней сомневаться.

Ответить
Развернуть ветку
ilia

"Самый крупный партнер..." - это "из оставшихся" же?

А то вроде ЕС был самым крупным, если мне не изменяет память...

Ответить
Развернуть ветку
Дмитрий Филиппов

Так малому бизнесу что, гвозди делать или покупать их в Китае? Чёт непонятно..

Ответить
Развернуть ветку
Marat Nigametzianov

Станок покупать в Китае, а проволку покупать здесь. Всем гвоздей!

Ответить
Развернуть ветку
k54

Так налоги уберите для тех кто зарабатывает менее 12 млн в год!
Реально говорит тот человек который не копейки самостоятельно из созданного им бизнеса не заработал.
Условия все придумывают для бизнеса те кто никакого отношения к бизнесу не имеют.

Ответить
Развернуть ветку
Marat Nigametzianov

Дружище, 6% налог по упрощенке. А лимиты с индексацией — гигантские.

Это считай налога нет.

Ответить
1 комментарий
Развернуть ветку
Evgeniy Zorin

- Я хочу начать малый бизнес. Что мне делать?
- Купите большой бизнес и немного подождите.

Ответить
Развернуть ветку
unknown

Смешно))

Ответить
Развернуть ветку
Антон Т

Исполнительная власть даёт задание бизнесу.
Directed by...

Ответить
Развернуть ветку
Gen Sbur

Страна торгашей

Ответить
Развернуть ветку
Alexey V

Жалобы малого бизнеса он не хочет выслушать?

Ответить
Развернуть ветку
Пользователь сервиса

Это уже будет нытье, пустая болтовня и раскачивание лодки, двойные стандарты, дружок))

Ответить
Развернуть ветку
Илья Мартынов

Так они же "жулики", зачем их слушать

Ответить
Развернуть ветку
Marat Nigametzianov

Какие именно?

Ответить
Развернуть ветку
Vasiliy Balandin

Так вроде ниша алиэкспресс уже занята

Ответить
Развернуть ветку
Serg Thsygvintsev

Казахи давненько активно работают с Китаем и что-то казахи не особо от этого довольны

Ответить
Развернуть ветку
Ярослав

Раз! Два!Бизнес работай активней!

Ответить
Развернуть ветку
Марина K

Малому бизнесу осталось в ответ пожаловаться на то, что г-н президент недостаточно внимателен к своему здоровью.. Особенно на фоне того, что от него зависит целая страна..

Ответить
Развернуть ветку
Printsessa Derevyashka

Почему так смешно

Ответить
Развернуть ветку
SilanseR

Надо не жаловаться, а задание дать, ну что же Матвиенко не подсказала?!

Ответить
Развернуть ветку
Андрей Николаев

Учитывая то, что для него малый бизнес - одни воры и мошенники, он имеет ввиду, что нам стоит активнее обворовывать китай?)

Ответить
Развернуть ветку
Volodya Agadzhanov

Малый бизнес ещё жив??

Ответить
Развернуть ветку
Иван Чепурнов

В этот момент малый бизнес, понимает, что швабрирование за непатриотичную и неактивную работу всё ближе:

Ответить
Развернуть ветку
Denis Zotov

Настоящий патриот Китая.
Кстати, доля России в товарообороте Китая - около 2%. Это к вопросу об "обеих сторонах причём"

Ответить
Развернуть ветку
Анар FS

Скоро за арендаторов возьмутся, скажут нужно предоставлять китайским "господам" с их кошкой-женой и потомством, дешевое жилье, т.к. эти "господа" будут строить нам светлое будущее.

Ответить
Развернуть ветку
Максим

Как это вяжется с развитием собственного производства?)

Походу фарма тоже пострадала. Галоперидол закончился..

Ответить
Развернуть ветку
Karol

Ну наконец-то. А я все думала, когда же вспомнят про малый бизнес. Ау..вставай, малый бизнес!

Ответить
Развернуть ветку
Пользователь сервиса

Малый бизнес, ты сам поднимешься, или тебе ноги отрезать для помощи?😂

Ответить
Развернуть ветку
idoctorhacker

Нам в данной ситуации больше ничего не остается. Это факт. Китай теперь наш сюзерен и нам с этим жить. Уже СБП по QR-кодам сделали, начало нашего вичата. Ну и все вот это вот. Перенимаем их модели.
Только вот, еще один факт состоит в том, что правительство могло бы и активнее поддерживать малый и средний бизнес в целом, и уж тем более давать поблажки и оказывать всяческую помощь тем, кто хочет сотрудничать с Китаем.

Ответить
Развернуть ветку
Yaroslav Shulga

- Злая ты баба, Ленка, мужика тебе надо!

- Точно! А я вот, сижу и думаю: чего мне не хватает? Мужика!

(С)

Ответить
Развернуть ветку
vic smirnoff

Оооооо )) Тектонические сдвиги в мировоззрении. Теперь уже малый бизнес - это не "шпана" и "мошенники", а, видите ли, "ключевая роль в преодолении текущих проблем экономики" )))) Слив защитан, как говорится.

Ответить
Развернуть ветку
Василий Подриз

В Китае пандемия, там тоже свои издержки

Ответить
Развернуть ветку
Сергей Рябинин

Сразу видно человека, не знающего реалии. Для этого есть интернет, а не советники. А так бы знал, что на рынок КНР выйти не так то и просто

Ответить
Развернуть ветку
TLGM x Event

Создать реестр производителей, которых не хватает в конкретном регионе. И составить список ближайших поставщиков расходников для производства. Уже, было бы кое-что.

Ответить
Развернуть ветку
Это Я

Ты забрал у малого бизнеса Инстаграм, а сейчас чем-то ещё недоволен?

Ответить
Развернуть ветку
Павел Воронов

Гвозди то доклепывать?

Ответить
Развернуть ветку
Сергей Я

@Таня Боброва
Татьяна, что за желтушный заголовок? Вы редактор или кто? Где во фразе:
"Сейчас в сегодняшних условиях малый и средний бизнес гораздо более активно мог бы подключиться к самым различным проектам. С обеих сторон причём."
жалоба??

Не слушал "вживую" речь, тона и всего контекста, но на мой взгляд это звучит как "побуждение-предложение". Или что-то ещё, но слово "пожаловался" точнее не подходит.

Ответить
Развернуть ветку
Свойственный цвет

Унылая журналистика от штатных сотрудников VC. Пожаловался? Или может призвал?

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 87 комментариев
Сервисы
65apps
Как выжать максимум из общения с пользователями: развитие продукта с помощью аналитики обратной связи
Газпромбанк
Узнай, какой ты «джун»

Помните, каково это было – сразу после учебы устроиться на работу? Мы помним, поэтому вместе с журналом КОД решили поддержать новичков.

Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
Еда
Роман Гуламов
Как я подделал кофе Starbucks и пожалел об этом

Русалка уплыла, и слава богу? Нет, я не городской сумасшедший, которому мерещатся русалки. Просто я фанат хорошего кофе и хочу порассуждать об уходе Starbucks из России.

Финансы
Pavel Komarovskiy
Фондовый рынок Шредингера: почему российский рынок акций сейчас ни жив, ни мертв

Все ждали резкого обвала российского фондового рынка сразу после открытия, а он выступил как-то вяло, без души. В этой статье мы разбираемся, почему так вышло, — и чего ждать от российских акций в дальнейшем (ну и проводим ревизию актуальных мемов по теме, конечно).

Торговля
Убитый колос
«Магнит» объявил о переходе на электронные чеки — ради экономии и заботы о природе Статьи редакции

В начале марта чековая бумага подорожала и стала пропадать у поставщиков, а ФНС пообещала не штрафовать за невыдачу чеков.

Личный опыт
Екатерина Светлова
Привычные бренды контактных линз уходят из России. Но пользователи от этого только выиграют!
Goodt
29.04 Goodt на конференции “Russian BI Forum”

📍29 апреля на ВДНХ пройдет Russian BI Forum - яркое событие, посвященное российским BI- решениям.
Программа форума стартует в 10:30 и включает в себя:
✅Доклады и кейсы игроков рынка
✅Мастер-классы по BI-проектам
✅Выставка российских BI-систем
Как вы уже догадались, мы не смогли обойти событие стороной, ведь у нас есть крутая low-code платформа…

Russian BI Forum: отраслевое событие 2022 года
Собираем все профессиональное сообщество: российских BI-вендоров, интеграторов, специалистов по…
alexkolokolov.com
СберКорус
СберКорус запустил платформу импортозамещения — компаниям доступно комплексное внедрение российского ПО и оборудования

На платформе представлено программное обеспечение и оборудование от российских компаний, способное полноценно заменить иностранные решения. У пользователей есть возможность выбора ПО и оборудования по областям применения и отраслям.

Финансы
Рая Хачатрян
Ушедшие из России зарубежные компании продолжают платить зарплату 188 тысячам сотрудникам в стране — FT Статьи редакции

Но они вряд ли вернутся в страну в ближайшие пять лет, и скорее всего, перестанут это делать, считают эксперты.

МегаФон
Рекламная кампания со спецагентами помогла МегаФону привлечь в квест 80 тысяч участников

И продвинуть подписку на цифровые сервисы.

Goodt
Дашборды: от мала до велика

Визуализация данных важна, и это - факт. Когда у вас на носу совет директоров, или собрание инвесторов - вам, как ответственному руководителю хочется максимально быстро, доступно, красиво и точно донести нужную информацию до ваших слушателей. И тут. как на зло, у вас под рукой не оказывается удобного инструмента для создания дашбордов и…

Больше статей
null