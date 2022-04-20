Путин рассказал, что малый бизнес «мог бы активнее» работать с Китаем Статьи редакции
Президент выступил на заседании наблюдательного совета автономной некоммерческой организации «Россия – страна возможностей»
- В марте 2022 года Путин говорил, что частный бизнес должен сыграть ключевую роль в преодолении текущих проблем экономики. Он отметил, что «на внешнее давление нужно ответить максимальной свободой и поддержкой предпринимательской инициативы».
- Это не первое обращение к малому бизнесу на фоне кризиса из-за «военной операции» на Украине. В апреле спикер Совфеда Валентина Матвиенко удивилась, что Россия не производит гвозди, и призвала «дать малому и среднему бизнесу задание», чтобы он «наклепал гвоздей». Предприниматели раскритиковали её за заявление, а в Минпромторге сказали, что гвоздей в стране делают достаточно.
Все ждали резкого обвала российского фондового рынка сразу после открытия, а он выступил как-то вяло, без души. В этой статье мы разбираемся, почему так вышло, — и чего ждать от российских акций в дальнейшем (ну и проводим ревизию актуальных мемов по теме, конечно).
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Но они вряд ли вернутся в страну в ближайшие пять лет, и скорее всего, перестанут это делать, считают эксперты.
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Как вы уже догадались, мы не смогли обойти событие стороной, ведь у нас есть крутая low-code платформа…
В начале марта чековая бумага подорожала и стала пропадать у поставщиков, а ФНС пообещала не штрафовать за невыдачу чеков.
Лучше бы кое-кому быть менее активным.
Он не поймет, что всех заебало рвать жопу не понятно за что! Идеологии нет в стране! Есть только воровство и кумовство
100%
Насколько менее? Чтобы лежать и не шевелиться?
В папке фсошники принесли пути решения, решение простое, жулики и вот это вот всё каковыми считает путин предпринимателей должны напрячься и кормить эту армию силовиков всех мастей и всю пропаганду миллиардную+ ништяки для пострадавших олигархов новые подряды и тп. Соберитесь тряпки
Так можно же сказать: я не имею никакого отношения к России и не поддерживаю спец.операцию и свалить!
Перевожу с путинского на русский: "Я вам проблем создал, а вы разгребайте, пока я не создал новые. Кто хорошо разгребёт – у того заберём бизнес, кто будет возражать – посадим на бутылку. Всего вам доброго, не забудьте заплатить налоги"
Дед тупеет на глазах, скоро до уровня Лукашенко дойдёт.
Китай уходит из России, какое «активнее работать», ты сначала отношения на уровне государства наладь, идиота кусок.
Китай запустил вчера маршрут железнодорожный для грузов в обход России,а дед живет в маняфантазиях что китай будет зачем то за просто так рф помогать.
https://m.lenta.ru/news/2022/04/19/kitai/
Лукашенко не такой уж дурак, просто неуравновешенный и с манией величия
Дед тупеет на глазах...
Т.е. раньше он был мыслителем с острым умом? Интеллектуал, энциклопедические знания, оратор... Да уж, жизнь не пощадила.
А размер пошлин на ввоз товаров не хочет уменьшить? Тогда люди бы охотнее стали активнее работать.
Да и логистику не мешало бы упростить. А то ждешь по пол-года. Или через Казахстан тащишь. Поддержки реально в этом никакой. Только ТП и НДС отстегивай жадным таможенникам
это другое. Не можешь планировать и рассчитывать расходы - не лезь в бизнес. Пошлины ему не нравятся...
30% от стоимости товара не так уж и много. Тем более ты не просто так их кому-то отдаешь. ты эти деньги даешь ГОСУДАРСТВУ! Которое о тебе заботится с рождения. В садик бесплатно ходил? В школе тебя учили лучшие преподаватели? В армии бесплатно с тобой занимались физподготовкой и кормили отборной едой. А ты, падла, не ценишь, пошлину заплатить ему видите ли жалко...
Ради пошлин и призывает быть активнее
А на какую продукцию? И что внутреннему производителю останется?
Хотя бы просто возможность ввоза товаров из-за рубежа, кроме китайского ширпотреба.
вот вы только жаловаться умеете, вам же сказали "РАБОАТЬ АКТИВНЕЕ".
Мде. Иногда лучше жевать, чем говорить.
Россия: Денацификация, демилитаризация, Киев за два дня
Тоже Россия: Китай памаги, предприниматели маленькие памагите!
- Я хочу начать малый бизнес. Что мне делать?
- Купите большой бизнес и немного подождите.
Ахахах
Путин пожаловался
Кто тот влиятельный человек, которому жалуется Путин?
Это я, Василий)
Некий азиат, надо полагать
Вот он:
Это формулировка редакции, полагаю
"Дать задание малому и среднему бизнесу..."
И эти люди нами управляют
Как говорил один американец польского происхождения: "Главное, что должны понять в России – для процветания и успеха ей нужно сближение с Западом, иначе она проиграет все Китаю.".
Да своим умом надо думать
Работать и с теми и теми надо, всем не угодишь конечно…
американец польского происхождения
Ещё бы он другое что-то говорил )
Не Бжезинский?))
Унабомбер?
Вот только вопрос «на*уй мы китаю» аххахаха
Пока можно доить с нас нефть и газ за бесценок, Китай очень даже рад будет быть нашим "другом". Как только перестанем быть выгодными, они тут же займут ясную позицию по [Роскомнадзору] в Украине.
Основной рынок Китая - США, Россия - жалкие несколько процентов всего
Малый бизнес - слышь поактивней, там как-нибудь
а то чо ты это,в самом деле не активный такой
У нас что весь бизнес малый товаркой занимается ?… это преимущественно услуги… у меня лично, весь софт перестал работать и теперь я должен искать варианты , открывать счета и карты в банках других стран и тд, почему я должен этим заниматься ?!
почему я должен этим заниматься ?!
Не должен. Не занимайся
С услугами реально непонятно, как закупать товар в Китае и продавать тут - более менее понятно, а тут… привозить китайцев и делать им что-то? Так в Китае аналогичных услуг должно быть огромное количество, а из-за конкуренции еще и более дешевых.
Вот вот. Я в спокойное время активно продавал свой софт за рубеж. Платил нологи. А сейчас всё, продавать не могу - эквайринг того.
А что Путин сделал, чтобы защитить малый бизнес в Китае? Для большинства китайцев обмануть Лаовая — это святое. Кроме того и без того невысокое качество у них имеет тенденцию падать, а предъявлять претензии бесполезно — ничего не добьёшься.
Да и толку сейчас с Китая, если все транспортные мощности забиты? Спасибо РЖД, которое не может сделать ничего по-человечески, зато бюрократия и коррупция там на высоком уровне.
А с тем, что приходят фсбшники, сажают владельцев бизнеса и отбирают его, Путин ничего не хочет сделать? Те самые фсбшники, которые рассказывают о встрече с цветами на Украине или ловят «террористов», выбив показания у случайных людей под пытками. Причём взяв людей в созданных ими же чатах. Или сажают учёных за выдачу «гостайны», которые уже секрет Полишинеля, но у ФСБ есть методичка! А у суда нет оснований в ней сомневаться.
Не удивлён, наше великое государство знает сколько времени занимает открытие бизнеса?
Импортозамещение, классная фраза, когда товарный знак регистрируется 18 месяцев
Заявки обычно достаточно.
Ведете деятельность по классу — вы уже защищены.
И не факт, что зарегистрируется. Два года воевал с РосПатентом. Дошли до суда. Проиграли((
Ты забрал у малого бизнеса Инстаграм, возможность получать оплату из других стран, а сейчас чем-то ещё недоволен?
Совершенно не понятно как это проворачивать. Вроде со счета компании можно перевести бани (предварительно конвертировав рубли в валюту в личном кабинете). Но так можно перевести и потом не получить товар, или получить отвратного качества.
Так малому бизнесу что, гвозди делать или покупать их в Китае? Чёт непонятно..
Станок покупать в Китае, а проволку покупать здесь. Всем гвоздей!
Пока заплатить налоги можно…а там видно будет…))
Оооооо )) Тектонические сдвиги в мировоззрении. Теперь уже малый бизнес - это не "шпана" и "мошенники", а, видите ли, "ключевая роль в преодолении текущих проблем экономики" )))) Слив защитан, как говорится.
"Самый крупный партнер..." - это "из оставшихся" же?
А то вроде ЕС был самым крупным, если мне не изменяет память...
В этот момент малый бизнес, понимает, что швабрирование за непатриотичную и неактивную работу всё ближе:
Так налоги уберите для тех кто зарабатывает менее 12 млн в год!
Реально говорит тот человек который не копейки самостоятельно из созданного им бизнеса не заработал.
Условия все придумывают для бизнеса те кто никакого отношения к бизнесу не имеют.
Дружище, 6% налог по упрощенке. А лимиты с индексацией — гигантские.
Это считай налога нет.
Ну так то нужно внутри бизнеса смотреть, почему он не приносит денег. Возможно проблема в вас?
– Слышб, работать!
Наконец-то нашли виноватого! /s
Столько разговоров про дедолларизацию, а товарооборот с Китаем даже сам президент считает в долларах. Удивительное рядом :)
Это путину в Китае работодатели сказали? Очень удобно поссориться со всем миром из-за никому не нужной войны и подать Китай как единственного спасителя России
Исполнительная власть даёт задание бизнесу.
Directed by...
Как это вяжется с развитием собственного производства?)
Походу фарма тоже пострадала. Галоперидол закончился..
Угу. Как гробить бизнес - так он первый. Как поддержка бизнесу - так "Вот вам 2 месяца рабочих каникул, когда вы работать не можете, но зарплаты должны платить". А потом спасити-памагите, бизнес должен все это из жопы вытаскивать.
Забавно, когда про бизнес рассуждает некто сложнее карандаша в руке не державший, и не создавший не одного рубля, а занимающийся бесконечным пиздежом и перераспределением
Жалобы малого бизнеса он не хочет выслушать?
Так они же "жулики", зачем их слушать
Это уже будет нытье, пустая болтовня и раскачивание лодки, двойные стандарты, дружок))
Какие именно?
Я не верю в Китай как партнёра. С самого начала я думал что партнерство с Европой лучше и ближе чем с Китаем, это большая ошибка то что случилось сближение. Личное мнение.
Раз! Два!Бизнес работай активней!
Малому бизнесу осталось в ответ пожаловаться на то, что г-н президент недостаточно внимателен к своему здоровью.. Особенно на фоне того, что от него зависит целая страна..
Малый бизнес ещё жив??
Да, пытаемся сбить сливки в масло. Правда есть ощущение, что это не сливки...
Настоящий патриот Китая.
Кстати, доля России в товарообороте Китая - около 2%. Это к вопросу об "обеих сторонах причём"
Скоро за арендаторов возьмутся, скажут нужно предоставлять китайским "господам" с их кошкой-женой и потомством, дешевое жилье, т.к. эти "господа" будут строить нам светлое будущее.
Это он про жуликов так? Жулики ему что-то должны?
🤷♀️
Ну наконец-то. А я все думала, когда же вспомнят про малый бизнес. Ау..вставай, малый бизнес!
Малый бизнес, ты сам поднимешься, или тебе ноги отрезать для помощи?😂
Так вроде ниша алиэкспресс уже занята
Смешно))
Казахи давненько активно работают с Китаем и что-то казахи не особо от этого довольны
Учитывая то, что для него малый бизнес - одни воры и мошенники, он имеет ввиду, что нам стоит активнее обворовывать китай?)
Страна торгашей
- Злая ты баба, Ленка, мужика тебе надо!
- Точно! А я вот, сижу и думаю: чего мне не хватает? Мужика!
(С)
Гвозди то доклепывать?
Всё просто - обнуляйте пошлины и ввозной НДС (малый бизнес работает без НДС и не может его вычесть). А ещё лучше легализуйте карго-перевозки и будет вам счастье.
Экономика,развивайся!Раз,два!
Для развития мелкого бизнеса нужна нормальная инфраструктурная поддержка: улучшить и удешевить логистику, создать работающие механизмы финансирования экспорта (типа Гермеса - чтобы СинаШур активно работал) или Кредитования импорта, дать нормальные верифицированные информационные ресурсы для поиска партнеров (исключить миллиард левых посредников)
Россия интегрировалась в западный мир с самого начала перестройки - уже более 30 лет.
Выросло целое поколение под влиянием западной культуры, логистики и финансов.
И теперь за месяц надо все рельсы - логистические, финансовые и культурные - перестроить на Азию.
Очень интересно.
Кому то еще интересно, что он говорит?
Сейчас малый бизнес еще и виноват в упадке экономики окажется
да посадите уже этого деда в клетку, что за народ, сколько можно терпеть.
@Таня Боброва
Татьяна, что за желтушный заголовок? Вы редактор или кто? Где во фразе:
"Сейчас в сегодняшних условиях малый и средний бизнес гораздо более активно мог бы подключиться к самым различным проектам. С обеих сторон причём."
жалоба??
Не слушал "вживую" речь, тона и всего контекста, но на мой взгляд это звучит как "побуждение-предложение". Или что-то ещё, но слово "пожаловался" точнее не подходит.
Унылая журналистика от штатных сотрудников VC. Пожаловался? Или может призвал?
все равно выглядит как нытье.
Нам в данной ситуации больше ничего не остается. Это факт. Китай теперь наш сюзерен и нам с этим жить. Уже СБП по QR-кодам сделали, начало нашего вичата. Ну и все вот это вот. Перенимаем их модели.
Только вот, еще один факт состоит в том, что правительство могло бы и активнее поддерживать малый и средний бизнес в целом, и уж тем более давать поблажки и оказывать всяческую помощь тем, кто хочет сотрудничать с Китаем.
Ничего другого не остается как сотрудничать с первой экономикой мира,мастерской мира ,одной из древнейших культур и центров цивилизации .Как же мы до такого дошли!
Почему так смешно
Надо не жаловаться, а задание дать, ну что же Матвиенко не подсказала?!
В Китае пандемия, там тоже свои издержки
Сразу видно человека, не знающего реалии. Для этого есть интернет, а не советники. А так бы знал, что на рынок КНР выйти не так то и просто
Создать реестр производителей, которых не хватает в конкретном регионе. Запустить биржу, ближайших поставщиков расходников для производства. Уже, было бы кое-что.
Малый бизнес мог бы....
А льготы на налоги и кредиты под мизерные % выделяют огромным корпорациям.....
«Работайте, братья» — прокомментировал глава страны
Ох, вспомнили про малый бизнес))₽
Старый коммуняка, тьфу
Да, малый бизнес сейчас должен поверить в себя, и двигаться вперед
Самое время для этого
Когда весь малый бизнес начал делать гвозди и ты пришел в кафешку
Ну китайцы сами прекращают поставки, например перестали поставлять gsm модули Quicktel.
Когда все и везде через жопу и ты на эту жопу натыкаешься 100 раз, на 101 раз твой талант говорит тебе, да пошло оно все нах*й.
У Китая не забыли спросить, что он об этом думает?
А кого вообще спрашивали?))
Товарооборот 100 млрд $ с Китаем. А сколько с Европой был?
Если бить током мертвый кусок плоти, то он не начнет двигаться, только если судороги будут создавать видимый эффект
Последние годы весь малый бизнес бьют током, но де-факто он уже мертв десятки лет
Ну видимо Китаю это не нужно.
Окей. Как только кальмар дальневосточный станет дешевле привозить с Дальнего Востока, вместо того, что бы грузить в Китай, там делать доки и после ввозить как китайский, тогда прям поднимем точки и начнем с Китаем наращивать. Пока эти "друзья", пользуясь случаем, только подняли цены на свой ширпотреб.
Сказочный… ну дальше Вы все всё знаете!