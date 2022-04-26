Лев Клебанов собирал десятки тысяч просмотров на рассказах про свой бизнес — а теперь рассказал vc.ru, как его проект живёт во время «спецоперации» и почему Дубай кажется перспективной площадкой для работы.

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Лев Клебанов

Какие изменения видите в «недвижке» спустя два месяца «спецоперации»?

Из-за оттока жителей крупных городов — в частности Москвы — рынок аренды недвижимости переживает серьёзный спад. А так как в основном это экспаты и люди с высокими доходами, под удар попала прежде всего аренда элитного жилья. Сейчас дисконт там доходит до 20-30%.

Впрочем, массовый сегмент тоже переживает не лучшие времена. Из России частично уезжают в том числе и мигранты, поскольку из-за более высокого курса валют они не могут отправлять домой столько же денег, сколько получалось раньше.

Предложение пока превышает спрос, так что хозяева становятся более гибкими и лояльными. Готовы рассматривать жильцов с животными и самые различные «составы» проживающих, которым раньше отказывали.

И если раньше мы наблюдали тренд на рост — когда аренда догоняла стоимость «недвижки», поскольку россиянам предложили льготные ставки по ипотеке, — то теперь рынок просел, и снять квартиру в Москве стало гораздо проще.

Судить о ситуации в регионах я не берусь — мы сейчас концентрируемся на Москве и Санкт-Петербурге.

Когда рынок поуспокоится — и сможет ли?

Любой, кто сейчас пытается что-то предсказать, берёт на себя слишком много, поскольку на ситуацию влияют десятки факторов. С одной стороны, идёт миграция — айтишников, обеспеченной прослойки, населения в целом. Это давит на рынок.

С другой, все ждут высокого уровня инфляции. Она — по идее — скажется на большинстве товарных категорий, так что и абсолютная цена на недвижимость тоже может расти. А вот относительная будет скорее стагнировать или снижаться.

Сейчас мы наблюдали приток покупателей. Люди пытались «пристроить» деньги, которые не могли, например, конвертировать в валюту, но тенденция вряд ли сохранится. Россияне и так за последние несколько лет вложили в недвижимость очень много — на фоне льготных ставок по ипотеке. Так что, думаю, это был финальный рывок — последние деньги из-под подушки.

А дальше, на мой взгляд, — либо стагнация, либо падение, к которым наверняка добавятся проблемы с выплатами ипотечных кредитов, которые банки раздавали крайне активно и с очень низкими требованиями. Люди будут меньше получать или вовсе терять работу и из-за этого окажутся не способны платить. Банки в итоге станут забирать квартиры и попытаются вновь реализовать их на рынке.

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Не исключено, что нас ждёт ипотечный кризис образца 2008 года. Но многое будет зависеть от действий правительства. Смогут ли они поддержать рынок и девелоперов, которых тоже ждёт непростое время. Ведь по большей части спрос реализовался уже сейчас, а кому продавать квартиры в новостройках и строящихся домах в будущем — непонятно.

Какие планы у HomeBro — масштабироваться, скукоживаться, ждать?

Сидеть и ждать — подход иногда хороший, но вряд ли в текущей ситуации. Так что лично мы, наоборот, активнее, чем прежде, тестируем гипотезы и перерабатываем бизнес-модель.

Обо всем рассказать не могу, но менее двух месяцев назад — в рамках HomeBro — мы запустили консьерж-сервис. Раньше пользователь просто получал объявления о жилье со всех площадок, а теперь может полностью делегировать поиск и подбор специально обученному человеку.

Он будет анализировать все входящие предложения не только по тем критериям, которые уже учитывает наш бот (это тип жилья, количество комнат, расположение, ремонт), но и по индивидуальным запросам. И это значительно отличается от найма риэлтора (подробнее ещё напишу на vc.ru).

Параллельно с этим продолжаем работать над другими направлениями монетизации: сотрудничаем с сайтами объявлений, агентствами недвижимости, рекламодателями.

Не хотите выйти на международный рынок?

Мы Россией и не ограничиваемся. Местный рынок теперь специфичный, уменьшился, так что недавно мы запустили поиск жилья в Дубае. Этот город ещё до всех событий показал мощный тренд на рост: за 2021 год цены там выросли более чем вдвое в долларовом выражении. И связано это с рядом причин.

Первая. Покупать недвижимость там можно за любые деньги — хоть за наличку, хоть за крипту. Если ты хочешь приобрести дом в Великобритании за десятки миллионов долларов и оплатить его криптовалютой, пускай даже честно заработанной, к тебе наверняка возникнут вопросы.

А в Дубае никого это не волнует. Поэтому туда сейчас и потекли и серые, и чёрные деньги, в том числе цифровые.

Вторая. Город привлёк немало внимания благодаря международной выставке «Экспо», которую проводил в 2021 и 2022 годах.

Третья. Регион открыт разного рода бизнесу и предлагает ему гибкие условия — те же свободные экономические зоны. Среди инвесторов, например, есть те, кто структурирует сделки только в соответствии с британским правом.

Так вот Дубай взял и обозначил на своей территории кусочек земли, где именно британское право и действует. Компании могут зарегистрировать там бизнес и привлекать важных им инвесторов.

Какие ещё регионы кажутся перспективными?

Турция. Это важный стык между Европой, Россией и Востоком, большой логистический хаб. Думаю, по многим геополитическим и экономическим причинам регион будет ещё активнее развиваться. К тому же туда по-прежнему переезжает часть россиян.

Недавно Telegram объявил, что будет развивать ботов — вам это что-то даёт?

Обновление хорошее и расширяет возможности, но ботов с веб-интерфейсом можно было разрабатывать и до него. У нас давно можно выбрать область поиска на карте, которая реализована в виде интерактивной страницы. Она вызывается в чате с ботом и открывается внутри Telegram. Пользователь «рисует» область, после чего возвращается в чат. Так что недавнее обновление лишь упростило работу с такими связками для разработчиков.

К тому же мы не собираемся концентрироваться только на боте. У нас и цели такой нет — «делать бота». Наша основная задача — предоставить пользователю максимально удобный и эффективный сервис.

Часть вопросов, например, действительно комфортнее решать через бота: скажем, получать уведомления о новых объявлениях в чат. Но просматривать целый рынок квартир, очевидно, удобнее на сайте — на большом мониторе.

Поэтому уже сейчас смотрим на гибридные модели: чтобы был и сайт, и бот, и приложение. С последним мы будем меньше зависеть от конкретного мессенджера, у которого всегда есть свои правила и ограничения.

А работу бота по поиску автомобилей мы временно приостановили в целях экономии затрат на сервера. Даже если курс стабилизируется, цены на машины в ближайшее время вряд ли снизятся, ведь проблемы с зарубежными поставками пока никуда не денутся. Слабо верю, что иностранные компании так быстро пойдут на попятную.

Но в длительной перспективе коррекция может произойти: если на их место придут китайские производители и другие концерны из тех стран, которые не станут пренебрегать нашим рынком.

Что хочется сказать другим предпринимателям?

Сейчас сложный период, в который многим проектам приходится буквально выживать. Но важно помнить, что наши пользователи, клиенты — все они, как и мы, оказались в крайне непростой ситуации. Так что, пытаясь выжить, не забывайте помогать и своей аудитории тоже. Ведь они в ответ помогут вам.

Очевидная вроде бы мысль, но почему-то захотелось её озвучить.