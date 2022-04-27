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Актерский пистолет

«Возьму плакат и пойду к правительству»: Валентина Матвиенко пообещала устроить пикет, если бизнесу не дадут свободу Статьи редакции

В апреле она предлагала дать малому бизнесу «задание» завалить страну гвоздями.

2576 просмотров

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на очередном заседании призвала дать свободу бизнесу, а если этого не случится — пригрозила «выйти с плакатом к правительству».

«РИА Новости»

По её словам, в России «предприимчивый» народ, и ему нужно дать возможность развивать бизнес.

Дайте им возможность: пусть кто-то вышивает, кто-то пирожки печёт, кто-то там сапоги шьёт. Дайте людям свободу. Не трогайте сейчас никого, пусть сами себя кормят и ещё какие-то рабочие места создают.

Валентина Матвиенко
спикер Совета Федерации

Также она предложила давать предпринимателям «стартовый капитал». «Тогда экономика попрёт такими темпами, что и прогнозы не нужны будут», — заявила Матвиенко.

  • В апреле Матвиенко удивилась, что Россия не производит гвозди, и предложила дать малому бизнесу «задание» завалить страну гвоздями. Предприниматели раскритиковали спикера за заявление, а в Минпромторге сказали, что гвоздей в стране делают достаточно.

#новость #предприниматели

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47 комментариев
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Ян Полянский

Напоминаю - у нее дача с видом на лигурийское море и ценой в миллионы евро. Чисто для понимания глубин лицемерия этой старухи.

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ROME

Тут такое дело, что нынче за такое на двушку можно укатить... Но если вы айтишник, то возможно будете просто работать на удаленке в не далеком будущем.

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Владимир Кондратьев

Надо срочно подтягивать английский.

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Pavel Loginov

Лучше подтягиваете блатную феню, будете первый на зоне

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Владимир Кондратьев

уже ищу гайды на рутубе.

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Павел Иванов

Начните с одноглазников

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Anatoliy Lyashenko

Хованский уже несколько видосов записал по опыту нахождения в СИЗО 😉

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ROME

лучше тогда армянский

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Pavel Petel

Английский в шарашке нужен максимум на уровне беглого чтения технической документации.

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Alexey Shabolkin

была

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Иркутский Гоша

Больше нет наверн?)

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Andrew Sychev

Ну так она сапоги шила, вышивала, вот и накопила. Предприимчивый человек

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Полина Лааксо
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Big Boss

Мы тут вам со всем цивильным миром отношения разорвали, создали кучу проблем, но пусть эти отщепенцы как нибудь сами себя кормят теперь.
Хорошее заявление

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И животноводство

Ну а что, ты предлагаешь эти проблемы правительству чтоли решать? Ты пятая колонная чтоли?

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Невидимый магнит

пусть сами себя кормят
 🤭

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Sanjar Tolibjonov

Одна новость охуительней другой просто.

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D. Trump

Еще одна говорящая голова, которая говорит-говорит-говорит, но от ее сотрясания воздуха не меняется ничего. Еще одна имитация деятельности. С таким же успехом можно радио включить в фоне и делать свои дела.

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ROME

Пиздеть - не мешки ворочать

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Maxim Petrukhin

А с каким плакатом выйдет, не сказала. Прям так и вижу, как её херачат дубинками и в автозак тащат.

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Владимир Кондратьев

Плакат есть плакат.

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D. Trump

Космонавты такие толстенькие кабанчики :D

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И животноводство

На наши с вами налоги наелись, родимые!

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Anatoliy Lyashenko

Куртки объемные 🤣

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Хозяин

дак задание им дать или свободу?

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Raff the Raff

- Прапорщик, остановите поезд.
- Поезд стой, раз два!

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Максим Горький

отберите уже стакан у Вальки !!!!

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Сергей

Любитесь как хотите, если я правильно понял слова уважаемой Валентины Ивановны

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Антон Кузнецов

Сначала блокируют основные площадки для продвижения и развития, оставив один еле работающий вк с кривыми алгоритмами, у которого аукционы просто сломаны уже два месяца, а потом говорят - свободу бизнесу

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Максим Чистяков

Ляя.... Как вообще на таком уровне можно на серьёзных щах это затирать? Возьми Матвиенко, убери стул, поставь лавку у подъезда - вот там такие выступления будут органично смотреться

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Глеб Корсунов

Свободу бизнесу — свободу предпринимателям, которые в СИЗО и тюрьмах.

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Mikhail Manuylov

На пикет - удачи чо, это не шутки, уедешь в спецмаршрутке

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color

С ее корочкой уедет она на своем бронированном s63 maybach.

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Комментарий удален модератором

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Терпильный Сосальщик

А где она была все эти 20/10/8 лет?

И что значит, "если этого не случится"? Она в СФ или где?

Она же явно представляет какую-то группу ответственную за принятие решений.

Обязательно надо было все настолько усугублять, что бы хотя бы такие заявление начали появляться в ГД/СФ?

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Anatoliy Lyashenko

Просто это «топорный» PR

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Иркутский Гоша

Не поздно ли они с этим решили выходить?)

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Anatoliy Lyashenko

Пока это только словесные декларации...

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Антон Кузнецов

Уже представил, что она выходит с плакатом, а потом тут же получает 15 суток ареста, штраф и пару ударов дубинкой
Потом новые откровения будут, не только на тему гвоздей и пуговиц

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Константин Кузнецов

Переживаем с пацанами. С плакатами сейчас опасно выходить. Но, если потом прессовать следователь начнет на тему дискредитации и кто организатор, то могу адвоката посоветовать.

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Василий Степанофф

Не плакат, а стакан!

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Andrey Guzeev

Подставляй народ стаканы!

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Dmitry Protasov

Будем передачки в спецприемник носить, приемник передадим.. Валька, выходи!

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Ван Янмин

А Кижи кто построил АМЕРИКАНЦЫ??? Нам эти ваши гвозди в кедах да покрышках не нужны , мы самобытное государство !

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Совместный волк

Какая патетичная Шапокляк!

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Александр

Удивилась, что Россия не производит - она сначала посмотрела бы на лейблы которые сама использует в быту.
Я почему-то уверен на 100%, что не найдёт ни одного со словами made in russia...

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Александр Рюмин

Самое печальное, что потом за базар и подтянуть некому будет Вальку-стакан. Круговая порука.

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