«Возьму плакат и пойду к правительству»: Валентина Матвиенко пообещала устроить пикет, если бизнесу не дадут свободу Статьи редакции
В апреле она предлагала дать малому бизнесу «задание» завалить страну гвоздями.
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на очередном заседании призвала дать свободу бизнесу, а если этого не случится — пригрозила «выйти с плакатом к правительству».
По её словам, в России «предприимчивый» народ, и ему нужно дать возможность развивать бизнес.
Также она предложила давать предпринимателям «стартовый капитал». «Тогда экономика попрёт такими темпами, что и прогнозы не нужны будут», — заявила Матвиенко.
- В апреле Матвиенко удивилась, что Россия не производит гвозди, и предложила дать малому бизнесу «задание» завалить страну гвоздями. Предприниматели раскритиковали спикера за заявление, а в Минпромторге сказали, что гвоздей в стране делают достаточно.
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Напоминаю - у нее дача с видом на лигурийское море и ценой в миллионы евро. Чисто для понимания глубин лицемерия этой старухи.
Тут такое дело, что нынче за такое на двушку можно укатить... Но если вы айтишник, то возможно будете просто работать на удаленке в не далеком будущем.
Надо срочно подтягивать английский.
Лучше подтягиваете блатную феню, будете первый на зоне
уже ищу гайды на рутубе.
Начните с одноглазников
Хованский уже несколько видосов записал по опыту нахождения в СИЗО 😉
лучше тогда армянский
Английский в шарашке нужен максимум на уровне беглого чтения технической документации.
была
Больше нет наверн?)
Ну так она сапоги шила, вышивала, вот и накопила. Предприимчивый человек
Мы тут вам со всем цивильным миром отношения разорвали, создали кучу проблем, но пусть эти отщепенцы как нибудь сами себя кормят теперь.
Хорошее заявление
Ну а что, ты предлагаешь эти проблемы правительству чтоли решать? Ты пятая колонная чтоли?
пусть сами себя кормят
🤭
Одна новость охуительней другой просто.
Еще одна говорящая голова, которая говорит-говорит-говорит, но от ее сотрясания воздуха не меняется ничего. Еще одна имитация деятельности. С таким же успехом можно радио включить в фоне и делать свои дела.
Пиздеть - не мешки ворочать
А с каким плакатом выйдет, не сказала. Прям так и вижу, как её херачат дубинками и в автозак тащат.
Плакат есть плакат.
Космонавты такие толстенькие кабанчики :D
На наши с вами налоги наелись, родимые!
Куртки объемные 🤣
дак задание им дать или свободу?
- Прапорщик, остановите поезд.
- Поезд стой, раз два!
отберите уже стакан у Вальки !!!!
Любитесь как хотите, если я правильно понял слова уважаемой Валентины Ивановны
Сначала блокируют основные площадки для продвижения и развития, оставив один еле работающий вк с кривыми алгоритмами, у которого аукционы просто сломаны уже два месяца, а потом говорят - свободу бизнесу
Ляя.... Как вообще на таком уровне можно на серьёзных щах это затирать? Возьми Матвиенко, убери стул, поставь лавку у подъезда - вот там такие выступления будут органично смотреться
Свободу бизнесу — свободу предпринимателям, которые в СИЗО и тюрьмах.
На пикет - удачи чо, это не шутки, уедешь в спецмаршрутке
С ее корочкой уедет она на своем бронированном s63 maybach.
Комментарий удален модератором
А где она была все эти 20/10/8 лет?
И что значит, "если этого не случится"? Она в СФ или где?
Она же явно представляет какую-то группу ответственную за принятие решений.
Обязательно надо было все настолько усугублять, что бы хотя бы такие заявление начали появляться в ГД/СФ?
Просто это «топорный» PR
Не поздно ли они с этим решили выходить?)
Пока это только словесные декларации...
Уже представил, что она выходит с плакатом, а потом тут же получает 15 суток ареста, штраф и пару ударов дубинкой
Потом новые откровения будут, не только на тему гвоздей и пуговиц
Переживаем с пацанами. С плакатами сейчас опасно выходить. Но, если потом прессовать следователь начнет на тему дискредитации и кто организатор, то могу адвоката посоветовать.
Не плакат, а стакан!
Подставляй народ стаканы!
Будем передачки в спецприемник носить, приемник передадим.. Валька, выходи!
А Кижи кто построил АМЕРИКАНЦЫ??? Нам эти ваши гвозди в кедах да покрышках не нужны , мы самобытное государство !
Какая патетичная Шапокляк!
Удивилась, что Россия не производит - она сначала посмотрела бы на лейблы которые сама использует в быту.
Я почему-то уверен на 100%, что не найдёт ни одного со словами made in russia...
Самое печальное, что потом за базар и подтянуть некому будет Вальку-стакан. Круговая порука.
Не согласны жители поселка Ново-Огарево: https://lenta.ru/news/2020/03/12/zhulik/