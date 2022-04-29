Владелец отелей Holiday Inn начал переговоры о продаже российского бизнеса — «Ъ» Статьи редакции
IHG входит в тройку крупнейших международных сетей в России.
- Британский оператор InterContinental Hotel Group (IHG) начал переговоры с собственниками российских гостиниц о расторжении договоров на управление, рассказал один из собственников объекта Holiday Inn в России и два источника «Ъ» из числа консультантов.
- Близкий к IHG источник добавил, что обсуждение касается «изменений операционной деятельности». Чтобы избежать штрафов, оператор хочет договориться с собственниками недвижимости о расторжении контрактов по соглашению сторон, уточнил он. В IHG отказались от комментариев.
- В России IHG входит в тройку крупнейших операторов международных сетей по номерному фонду — управляет 29 отелями на 6,6 тысячи номеров. На первом месте — Radisson Hotel Group, на втором — Accor Hotels. По данным Forbes, в 2018 году компания заработала на российском рынке $124 млн.
- 10 марта компания заявила, что приостановит открытие новых отелей в России. Сейчас источники издания утверждают, что IHG готова полностью избавиться от местного бизнеса из-за политических рисков.
- В начале марта финский владелец отелей Sokos прекратил работу в России. 25 марта Hyatt в одностороннем порядке расторгла договор со структурами ВТБ, владеющими гостиницей Hyatt Regency Petrovsky Park в Москве. Hilton и Marriott приостановили открытие новых отелей в России.
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Новости и тексты на фоне 65 дня «спецоперации»: ВТБ решили объединить с другими банками, Holiday Inn уйдёт из России Статьи редакции
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Идею одобрил президент и ЦБ, говорят источники издания.
Печально, Московский Holiday Inn на сущевском валу - прямо топовый
да все Холидеи хорошие. Холидей это как Макдоналдс - знаешь что в любой жопе мира получишь хороший сервис и высокие стандарты качества за приемлемые деньги
Ну макдак я бы не назвал высоким стандартом качества. Скорее клиентский сервис, и то в италии, например, он отвратительный.
Сужу ислючительно по субъективному опыту и опыту моего круга общения - когда приезжал в другой город, и нужно было быстро, и недорого перекусить, при это знать что точно не отравишься и что тебя не обхамят - первым делом искал Макдоналдс
Не хочу выеживаться, но за последний месяц посетил 15 стран и 30 городов, где есть макдональдс. Качество сервиса значительно разнится в зависимости видимо от оплаты труда, проходимости, и менталитета сотрудников
В Екб, значит, исключение)
надеюсь что нет) мак дак в париже - худшее что я ел в жизни
Был Holiday Inn, станет Гостиницей «Трамплин».
Казалось бы, причём тут Трамп
Потанин не желает прикупить? Будет еще актив к тиньку и росбанку. Как будто в монополию играют
Потанин по банкам
Консолидируем активы у российских собственников! Отличный план и успешное завтра! Россия будущего будет прекрасна!
"IHG готова полностью избавиться от местного бизнеса из-за политических рисков"- они не последние
I don't have to ask you where you've been
'Cause the matches in your purse say 'Holiday Inn'
A mind is a terrible thing to waste that was the slogan
But now it's '95 and it's 'don't forget the Trojan'
холидэй это макдак