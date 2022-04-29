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Маша Цепелева

Владелец отелей Holiday Inn начал переговоры о продаже российского бизнеса — «Ъ» Статьи редакции

IHG входит в тройку крупнейших международных сетей в России.

  • Британский оператор InterContinental Hotel Group (IHG) начал переговоры с собственниками российских гостиниц о расторжении договоров на управление, рассказал один из собственников объекта Holiday Inn в России и два источника «Ъ» из числа консультантов.
  • Близкий к IHG источник добавил, что обсуждение касается «изменений операционной деятельности». Чтобы избежать штрафов, оператор хочет договориться с собственниками недвижимости о расторжении контрактов по соглашению сторон, уточнил он. В IHG отказались от комментариев.
  • В России IHG входит в тройку крупнейших операторов международных сетей по номерному фонду — управляет 29 отелями на 6,6 тысячи номеров. На первом месте — Radisson Hotel Group, на втором — Accor Hotels. По данным Forbes, в 2018 году компания заработала на российском рынке $124 млн.
  • 10 марта компания заявила, что приостановит открытие новых отелей в России. Сейчас источники издания утверждают, что IHG готова полностью избавиться от местного бизнеса из-за политических рисков.
  • В начале марта финский владелец отелей Sokos прекратил работу в России. 25 марта Hyatt в одностороннем порядке расторгла договор со структурами ВТБ, владеющими гостиницей Hyatt Regency Petrovsky Park в Москве. Hilton и Marriott приостановили открытие новых отелей в России.

#новость #holidayinn

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15 комментариев
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Sergei Bakotin

Печально, Московский Holiday Inn на сущевском валу - прямо топовый

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Ипполит Волжский

да все Холидеи хорошие. Холидей это как Макдоналдс - знаешь что в любой жопе мира получишь хороший сервис и высокие стандарты качества за приемлемые деньги

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Alexander Morozov

Ну макдак я бы не назвал высоким стандартом качества. Скорее клиентский сервис, и то в италии, например, он отвратительный.

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Ипполит Волжский

Сужу ислючительно по субъективному опыту и опыту моего круга общения - когда приезжал в другой город, и нужно было быстро, и недорого перекусить, при это знать что точно не отравишься и что тебя не обхамят - первым делом искал Макдоналдс

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Alexander Morozov

Не хочу выеживаться, но за последний месяц посетил 15 стран и 30 городов, где есть макдональдс. Качество сервиса значительно разнится в зависимости видимо от оплаты труда, проходимости, и менталитета сотрудников

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Anastasiya Nona

В Екб, значит, исключение)

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Каменный фитиль

надеюсь что нет) мак дак в париже - худшее что я ел в жизни

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Сильный кофе

Был Holiday Inn, станет Гостиницей «Трамплин».

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Павел Иванов

Казалось бы, причём тут Трамп

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Цифровые комплексы

Потанин не желает прикупить? Будет еще актив к тиньку и росбанку. Как будто в монополию играют

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Иван Шеметов

Потанин по банкам

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Philip Poteryahin

Консолидируем активы у российских собственников! Отличный план и успешное завтра! Россия будущего будет прекрасна!

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Борис Панков

"IHG готова полностью избавиться от местного бизнеса из-за политических рисков"- они не последние

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Знатный Тролль

I don't have to ask you where you've been
'Cause the matches in your purse say 'Holiday Inn'
A mind is a terrible thing to waste that was the slogan
But now it's '95 and it's 'don't forget the Trojan'

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Михаил Чехов

холидэй это макдак

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