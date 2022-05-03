Прощай «Тинькофф банк», прощай Россия.

У меня не осталось ничего в России. И это плохо для России. Я был один из немногих, кто сумел вопреки, а не благодаря режиму построить четыре разных бизнеса с нуля! В пике, моё состояние Forbes оценивал в $9,4 млрд. И я гордился, но не суммой, а тем, что и в коррупционной и архаичной России, можно построить честный, свободный и американский тип бизнеса!

Я никогда не давал взяток и не фронтил чиновников, не брал на работу друзей и знакомых, это вам любой наш сотрудник подтвердит, именно поэтому мы стали вторым в стране банком и были бы и первым… Так как креативу и модерну, эти «дети и дружки силовиков» ничего противопоставить не могли, собственно посмотрите на их лица.

Жаль, что моя страна окончательно скатилась в архаику, патернализм и холуйство. Нет России, была да вся вышла.

А угрозы мне лично, человеку, который борется с тяжелейшим раком крови — лейкемией — желание наказать всего лишь за моё честное мнение, говорит об окончательном расчеловечивании режима. Храни вас Бог, обитатели Кремля и Лубянки. Я благодарен Потанину, который быстро меня выкупил, хотя и за «копейки» из этого надвигающегося ада. И перефразируя ФМД, я скажу так: «Ни один миллиард/миллион не стоит слезы ребенка»! Я потерял всё, но я не потерял душу.

Я не могу спокойно зарабатывать в стране, которая ведет ***** (отредактировано из-за требований властей России — vc.ru) с соседом, убивая мирных граждан и детей, мне не нужны никакие основания! Это зло, а я на стороне добра! Я не знаю, сколько мне осталось жить, но я точно не хочу умирать с этими миллиардами, но «подонком, трусом и чмом», как 90% всех олигархов России. Трусы, у вас одна жизнь и её нужно прожить как человек.

Я забираю из страны бренды Tinkoff и La Datcha. Они принадлежат моей семье, и я не хочу их «марать» кровью русских солдат и жителей Украины! Украина победит, потому что добро всегда побеждает зло, нас так учили в школе!

Сюда я больше не ездок

Пойду искать, где оскорблённому есть чувству уголок

Карету, мне карету

P.S. Про Путина-царя был великий сарказм и издевательство над ним, смотрите в контексте. Привет Майку Найки.