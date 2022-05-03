«У меня в России ничего не осталось»: Олег Тиньков попрощался со страной и объяснил слова про «Путина-царя» Статьи редакции
И вновь осудил «военную операцию» в Украине.
- 28 февраля Тиньков выступил против «спецоперации»** России на Украине. В конце марта 2022 года он попал под санкции Великобритании: против него были введены транспортные санкции: яхтам нельзя было заходить в порты страны, а самолётам — пролетать в воздушном пространстве. Позже страна их отменила.
- 14 апреля Тиньков объявил о планах помочь «украинским беженцам в Италии и раненым в России». 19 апреля Тиньков вновь осудил «спецоперацию» в Украине. В компании пост предпринимателя назвали его «личным мнением» и подчеркнули, что он — «не сотрудник, а один из 20 млн клиентов». А затем объявили, что сменят название.
- 28 апреля «Интеррос» Владимира Потанина, владельца «Норникеля», заявила, что купит 35% доли Тинькова в TCS Group. 2 мая Тиньков рассказал, что его вынудили выйти из бизнеса под угрозой национализации «Тинькофф».
- Про «Путина-царя» Тиньков высказывался в интервью Юрию Дудю.
* Meta, которой принадлежит Instagram, признана экстремистской организацией в России.
** Роскомнадзор требует от СМИ называть события на Украине «специальной военной операцией»
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Красава. Все четко сказал.
Езжай за ним)
Для ЛЛ - "Вы все гавно, а я в белом".
Я не могу спокойно зарабатывать в стране, которая ведет ***** (отредактировано из-за требований властей России — vc.ru) с соседом, убивая мирных граждан и детей, мне не нужны никакие основания!
Не удивлюсь, что спустя пару дней будет новость - ТИНЬКОФФ ПЕРЕЕХАЛ В ИЗРАИЛЬ.
Все это время мог вести бизнес, а вот именно сейчас не может) Лицемер. Легко так когда выгодно, говорить путен царь. А как не выгодно - ой, ну это ж сарказм был великий, вы чо. Вы люди тут сидящие, че слюни распустили по нему? Человека определяют поступки за все время жизни, а не его слова за последний час. Он всю жизнь был мудаком и вел себя соответствующе. Подлизывал зад путену, когда это было выгодно и явно имел дела с министрами, потому как без них крупный бизнес тут не построить и он сам об этом говорит, когда называет страну коррумпированной. Вот прям ему одному исключение делали просто так все эти годы. Весь крупняк платит, а он никогда не платил. Мерзко все это. Конкретно тут он все верно сказал, спору нет, но глядя назад на его жизнь становится понятно, что либо он всю жизнь лицемерил, либо сейчас. В обоих случаях, чести ему это не дает.
Молодец, радует, что у нас был такой крутой бизнесмен
Минус титька.
До свидание разумный человек, до свиданья все, кто мог в этой стране мыслить дельно и смело.
Наш путь долгий и скоро близиться конец.
Монголия, Африка, Туркменистан, это во что мы превратимся скоро.
Ура товарищи, ура!
Чем плоха Монголия? Там хотя бы карты работают
Променял Родину на содомскую страну. Жаль, но каждый сам себе хозяин.
Олежа , олежа
Он не променял Родину. Это такие как вы, эту Родину предали.
В отношениях с властью главное — не иметь с ней никаких отношений
А ведь он хорошо подлизывал.
Покеда, Олег. Когда-то хороший был банк.
А вообще хуйня если честно, в последнее время точно. Как началась вся эта херня после 24 февраля, спреда курсов, так и скатилась титька в говно. Вчера думал у них рефинансировать свои кредиты, оставляю заявку, перезванивают и пытаются впарить мне кредитную карту. Во. 👍
Он же хитрожопый пиздабол всю жизнь был. По крайней мере такой публичный образ. Никогда он лично у меня не осациировался с честным креативным продвинутым предпринимателем. Особенно он раскрылся когда брал интервью на ютубе Где кусок слаще и выгоднее там и олежа.
Уверен и сейчас где кусок слаще тем и подлизывает, скорее всего держат за яйца ещё оттуда.
Олег уже 2 года борется с лейкемией. Химия, операции, стерильная палата. Хочешь такой же сладкий кусок?
Классный спектакль. Тем не менее спасибо вам Олег за хороший банк.
Ботов сейчас набежит.
Ждите.
Со словами боже храни царя.
Читать как хорони.
В общем Красава Олег.
Высказал свое мнение.
Правда победит. Только где и когда это вопрос.
Очень надеюсь что в России в 2024 году. Если же нет, то дальше будет сложно.
По факту - тоже не очень хороший инвестор оказался.
не очень хорошими инвесторами оказались все свалившие зарубежные компании получается.
Почему?
Да вроде терпимо получилось, отреагировал на изменение ситуации, взвесил риски, вышел из актива с отличным медиасопровождением.
Про Путина-царя был великий сарказм и издевательство над ним, смотрите в контексте
Интересно, Соловьев, Симоньян и Киселев когда-то скажут подобную фразу?
Даже если скажут, трибунал их все равно не оправдает. Одно дело бизнесмен, который вынужден (относительно), говорить такие вещи. Другое - разжигатели ненависти и виновники отупления населения.
Не верил я ему и ни одному слову, после того как он рассказал про историю пива Тинькофф, разливали обычное пиво, а продавали как премиум и ещё гордился этим.
По секрету скажу, элитное пиво отличается от обычного элитным брендом. Только ты не кому не говори.
ps Я именно про настоящее пиво, а не растворимые пивные напитки
Обычный барыга
В режимном государстве, смог построить банк, как он сказал, номер один цифровой в мире, без него, в России ничего хорошего, то есть принц уехал, осталось одно говно? Люди с бизнес харизмой хватает, даже если Тинькофф вообще закроется, чего не будет, экономика и пользователи этого не заметят, если дирижёр ушёл, этот не значит, что оркестр развалится, просто будет другой дирижёр
ВК, Магнит и наверное кучи других историй говорят лишь о том, что возможно существование и лёгкая стагнация. Историй развития без идейного вдохновителя не так уж и много. Если они вообще есть.
Но тут ещё проблема в том, что ушёл не только Олег, а ряд других людей, которые даже на уровне технического принятия решений играли ключевую роль.
Могу ошибаться, но у Тинькова отличная интуиция. Один только факт того, что он банк начал делать в 2006 году, когда никто и подумать не мог куда все повернет. Это самый настоящий визионер. Я думаю, что он чувствует, что вскоре все это дело развернется на 180 градусов. А тем кому не хватило смелости придется дорого за это заплатить. Тиньков хочет остаться на правильной стороне истории.
А какая сторона истории правильная? На Западе учат, что фашистов победили американцев. Это так разве?
Я потерял всё, но я не потерял душу
Я теряю всё, но ты теряешь больше
И ушёл в закат...
Затяжная война всему виной
Все в округе говорили
Этой странной войны,
Этой странной войны
Так ему и не простили
Страшно за будущее бизнеса, себя и страны.
Смешные отмазы про сарказм:-)
Чичваркин 2.0 появился на свет :-)
не понять этот сарказм это надо быть тугим напрочь
Каждый человек имеет право на своё мнение, это мнение человека и больше ничего.. уверен он не ангел и так же уверен в его словах есть доля правды...
Слился слабак 😁
Человек безусловно неприятный, во многих интервью казалось что дико мелочный. Но он СОЗДАВАЛ. Уж не знаю как насчёт вопреки, но делал то что не под силу было конкурентам с их бесконечно бездонной кошели из бюджета. Отлично понимаю, что если не рак, фиг бы он так поступил. И если честно я рад. Все вот эти потуги что нибудь да как бы сделать , чтобы удержаться на плаву меня лично бесят. Мы просто очень долго будем нищими. Я бы предпочёл, чтобы это рухнуло в момент.
Одно радует - Рогозин останется
Нужно ещё столько запланировать, планет много. Главное даты запусков вовремя переносить.
До последнего батута
Красава !!!
После слов про "Украина победит, потому что добро побеждает зло" хочется ему еще пинка отвесить.
Поехавший совсем уже, не врубается, что реально происходит...
Бедный-несчастный😔
Как же вы все похожи и одинаковы.... продажные душенки... Мерзость просто! Уезжайте все.... , только очень просим.... НЕ ВОЗВРАЩАЙТЕСЬ !!!!! Россия уж как-то проживет без вас... шкуры продажные. И ещё всем вам нос утрет ..., безценные вы наши....
Иди на Ютуб, здесь 15 рублей не платят
А вы кто, чтобы за всю Россию отвечать?
Респект Олег.
Забрал свою фамилию, которую вывернул в стиле NEMIROFF.
Построить 4 разных бизнеса и во время начала пиздеца все продать это надо обладать особым креативом в голове,да.
На стороне добра-это просто не магия какая-то.
Вместо поиска компромиссов и решений решил назвать себя "оскорблённым" и уехать.
Краткая летопись жития Олега.
Каждый на 100% имеет право на своё личное мнение и его надо уважать. Но почему блин 90% ‘Уходящих’ просто не могут удержаться и не пернуть (простите) в сторону России, а некоторые продолжают этим заниматься даже уже живя в просвещённом Западе ?! Ты тут родился, крестился, учился, работал и тп - прям недержание какое- то начинается. Надо обязательно что то про убийства, Кровь, зверства, Лубянку и тп сказать.
Не в сторону России, что вы такие дурачки. «Пердеж» в сторону власти.
Я более чем уверен, что при смене власти многие вернутся
"Уходящие" пытаются объяснить причины своего решения. В сторону России никто ничего не пишет! Через какое место вы все смотрите на мир??
Олегу- здоровья!
Олег просил передать, что он безмерно рад великолепному экзиту из бизнеса,
счастлив за наши военные успехи и тоже ненавидит бендеро-нациков, поражен эффективностью работы детей Кириенко и Рогозина, да и от них самих тоже в восторге, а 20+ лет Путина у власти считает счастливым билетом для страны, шанс на который был 1 из миллиона.
Уезжает же из РФ, чтобы не портить всё великолепие своим больным видом и не расстраивать людей.
Были планы на жизнь, их в один день разрушили. И с чего вдруг молчать, если жить здесь не можешь из-за больной семьи, обиженной действиями Ленина, лишившей их власти сто лет назад и земли?
И в каком же интересно уголке оскорбленный найдет себе лучшую судьбу? В том уголке, где есть развитая экономика и свобода слова. Где есть мир и армия, что не воюет на планете в обеспечение собственного национального интереса. Где нет коррупции и нет корпораций поглотителей. Где президент олицетворяет демократию и не в коем случае не интересы своего родового клана... Скажите же Олег Тиньков, где этот уголок? Я был бы очень заинтересован отправиться туда скорей, не дожидаясь того как я стану ещё одним оскорбленным
Какое же всё-таки лицемерие!!! Добро разбомбило Ирак, Ливию, Сербию, Сирию? А все, кто их оправдывает: вам ещё не очевидно, что вы нафиг не нужны цивилизованному западу? У них есть свои народы и элиты, а ваши судьбы и труд там просто в удобрение их режимам!
Никто не оправдывает эти бомбежки, и речь вообще про текущую ситуацию на Украине. Вы хотя бы пост прочитайте его
Сирию вообще-то бомбили ВКС РФ.
Можно теперь не платить по кредитам?
Мужик 💪💪💪💪
Трусливая Овечка такую Дичь НаписалО, тварь!
Здоровья побольше 🙏
Дорожная. Припев. 3 раза
Тиньков выступил, чтобы сохранить свою красивую жизнь там. И скорее всего, когда уже были договорённости о продаже банка.
У этой шлюхи никакого своего мнения никогда не было и не будет.
Все эти выступления только для того, чтобы сохранить активы и уйти из под санаций.
Земля тебе стекловатой. Сказочный сказочник.
Что-то про «экологичность» своего бизнеса г-н Тиньков ничего не пишет…думаю по понятным причинам)
Про есг повесточку можно почитать в IR-разделе Тинька
Здоровья Олегу и его семье, возможно это было сложное, но правильное от части решение
Какой же вы наивный, просто поразительно. Весь этот фарс и крики только из-за СТРАХА. Страха, что западные друзья отожмут остатки его богатств, нажитых в России. Поэтому он поливает помоями и отращивается. Чтобы если у него пришли отбирать, он мог в СМИ поднять шум, мол, «я за запад, я против России».
Для самых тупых объяснил наконец-то про царя )
Как делатель денег - профи, как человек - отвратителен, как инфлюнсер - слишком глуп потому как профи-бизнесмен, круг замкнулся)
«У меня в России ничего не осталось», снимите санкции, пожалуйста.
Обычный коммерс уголовник, к столько пуха и желчи в одном посте высере. Создашь новый ЛГБТ Тинькофф банк , не переживай
я почему то раньше думал, что он умнее
ходор 2.0
***** *** *** ** ***!!!
Ну всё, суши сухари
А у него тут ла дача вообще была кроме какого-то из недавних домов?
"Ихнего" полку прибыло
Безусловно Олег Юрьевич импозантный человек. Было интересно наблюдать как он запускал и выстраивал свою торговую марку "Дарья", как формировалась и выступала его велокоманда или конфликты с блогерами.
*Единственное, о чем жалею, что навряд ли уже увидим новую грандиозную штаб-квартиру «Тинькофф», проект там был масштабный.
Чему можно учиться ?
сначало продать банк, а потом писать свое мнение, кажется было бы логичным
"добро всегда побеждает зло, нас так учили в школе!"
Странно у меня instagram Тинькова https://www.instagram.com/olegtinkov/ давно уже пишет, что страницы нет или она удалена.
Вы где смотрите?
Попробуйте с инкогнито зайти, скорее всего заблокировал.
Николашку второго переродили в Дмитрия Ароновича Менделя. Графов Нарышкина, Шувалова, чеченских боевиков прикормили и отправились забирать назад отнятые Лениным земли ампираторския.
От реальности совсем оторванные.
Ароныч в 2019 году в Барнаул пожаловал, женщина перед "царём" на колени упала... Мля, звиздец происходит...21 век. Володя тут чисто за исполнителя.
"Империю" так не восстанавливают.
Все отлично, но про отсутствие связей с силовиками враньё. См. историю с блоггерами Немагия
Да он заврался, а хочет быть святошей
Ну, "копеек", за которые выкупили его долю, я уверен, хватит на полсотни-сотню лет безбедной жизни небольшой европейской деревеньки.
Жаль, такого бизнесмена потеряли..
Кем бы его не считали его оппоненты, какими бы недобрыми качествами не обладал он и его детище, из страны ушел тот, кто создал такой банк.
Жаль видеть такие вещи. Подобные ситуации это как клеймо и мерило экономики.
И можно говорить что угодно, но пока такие ситуации возникают, бизнес не будет в стране развиваться. Веры не будет, и Россия всегда будет восприниматься как риск.
Государство могло осознать вину и помочь, но нет.
Жаль осознавать, что государство так и не поняло в какую сторону нужно двигаться.
Я правильно понимаю, что теперь в Tinkoff банке счет точно не стоит открывать (и карточку не заводить), а если есть, то закрыть?
Спасибо за банк.
Печальный исход. Чичваркин 2. Будет сидеть в Лондоне и рассказывать какой режим плохой.
Чичваркину все равно прилетает несмотря на то, что он весь такой прозападный уже давно.