Офлайн
Невыносимый Илья

«У меня в России ничего не осталось»: Олег Тиньков попрощался со страной и объяснил слова про «Путина-царя» Статьи редакции

И вновь осудил «военную операцию» в Украине.

Прощай «Тинькофф банк», прощай Россия.

У меня не осталось ничего в России. И это плохо для России. Я был один из немногих, кто сумел вопреки, а не благодаря режиму построить четыре разных бизнеса с нуля! В пике, моё состояние Forbes оценивал в $9,4 млрд. И я гордился, но не суммой, а тем, что и в коррупционной и архаичной России, можно построить честный, свободный и американский тип бизнеса!

Я никогда не давал взяток и не фронтил чиновников, не брал на работу друзей и знакомых, это вам любой наш сотрудник подтвердит, именно поэтому мы стали вторым в стране банком и были бы и первым… Так как креативу и модерну, эти «дети и дружки силовиков» ничего противопоставить не могли, собственно посмотрите на их лица.

Жаль, что моя страна окончательно скатилась в архаику, патернализм и холуйство. Нет России, была да вся вышла.

А угрозы мне лично, человеку, который борется с тяжелейшим раком крови — лейкемией — желание наказать всего лишь за моё честное мнение, говорит об окончательном расчеловечивании режима. Храни вас Бог, обитатели Кремля и Лубянки. Я благодарен Потанину, который быстро меня выкупил, хотя и за «копейки» из этого надвигающегося ада. И перефразируя ФМД, я скажу так: «Ни один миллиард/миллион не стоит слезы ребенка»! Я потерял всё, но я не потерял душу.

Я не могу спокойно зарабатывать в стране, которая ведет ***** (отредактировано из-за требований властей России — vc.ru) с соседом, убивая мирных граждан и детей, мне не нужны никакие основания! Это зло, а я на стороне добра! Я не знаю, сколько мне осталось жить, но я точно не хочу умирать с этими миллиардами, но «подонком, трусом и чмом», как 90% всех олигархов России. Трусы, у вас одна жизнь и её нужно прожить как человек.

Я забираю из страны бренды Tinkoff и La Datcha. Они принадлежат моей семье, и я не хочу их «марать» кровью русских солдат и жителей Украины! Украина победит, потому что добро всегда побеждает зло, нас так учили в школе!

Сюда я больше не ездок

Пойду искать, где оскорблённому есть чувству уголок

Карету, мне карету

P.S. Про Путина-царя был великий сарказм и издевательство над ним, смотрите в контексте. Привет Майку Найки.

Олег Тиньков
пост в Instagram*
  • 28 февраля Тиньков выступил против «спецоперации»** России на Украине. В конце марта 2022 года он попал под санкции Великобритании: против него были введены транспортные санкции: яхтам нельзя было заходить в порты страны, а самолётам — пролетать в воздушном пространстве. Позже страна их отменила.
  • 14 апреля Тиньков объявил о планах помочь «украинским беженцам в Италии и раненым в России». 19 апреля Тиньков вновь осудил «спецоперацию» в Украине. В компании пост предпринимателя назвали его «личным мнением» и подчеркнули, что он — «не сотрудник, а один из 20 млн клиентов». А затем объявили, что сменят название.
  • 28 апреля «Интеррос» Владимира Потанина, владельца «Норникеля», заявила, что купит 35% доли Тинькова в TCS Group. 2 мая Тиньков рассказал, что его вынудили выйти из бизнеса под угрозой национализации «Тинькофф».
  • Про «Путина-царя» Тиньков высказывался в интервью Юрию Дудю.

* Meta, которой принадлежит Instagram, признана экстремистской организацией в России.

** Роскомнадзор требует от СМИ называть события на Украине «специальной военной операцией»

#олегтиньков #новость

8951 просмотров
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
144 комментария
Написать комментарий...
Сталинский корабль

Красава. Все четко сказал.

Ответить
Развернуть ветку
Владимир Купер

Езжай за ним)

Ответить
30 комментариев
Развернуть ветку
Александр П

Для ЛЛ - "Вы все гавно, а я в белом".

Я не могу спокойно зарабатывать в стране, которая ведет ***** (отредактировано из-за требований властей России — vc.ru) с соседом, убивая мирных граждан и детей, мне не нужны никакие основания!

Не удивлюсь, что спустя пару дней будет новость - ТИНЬКОФФ ПЕРЕЕХАЛ В ИЗРАИЛЬ.

Ответить
Развернуть ветку
Андрей Николаев

Все это время мог вести бизнес, а вот именно сейчас не может) Лицемер. Легко так когда выгодно, говорить путен царь. А как не выгодно - ой, ну это ж сарказм был великий, вы чо. Вы люди тут сидящие, че слюни распустили по нему? Человека определяют поступки за все время жизни, а не его слова за последний час. Он всю жизнь был мудаком и вел себя соответствующе. Подлизывал зад путену, когда это было выгодно и явно имел дела с министрами, потому как без них крупный бизнес тут не построить и он сам об этом говорит, когда называет страну коррумпированной. Вот прям ему одному исключение делали просто так все эти годы. Весь крупняк платит, а он никогда не платил. Мерзко все это. Конкретно тут он все верно сказал, спору нет, но глядя назад на его жизнь становится понятно, что либо он всю жизнь лицемерил, либо сейчас. В обоих случаях, чести ему это не дает.

Ответить
Развернуть ветку
Crack Se

Молодец, радует, что у нас был такой крутой бизнесмен

Ответить
Развернуть ветку
Щитпостер на зарплате

Минус титька.

Ответить
Развернуть ветку
Ivan Pasechnik

До свидание разумный человек, до свиданья все, кто мог в этой стране мыслить дельно и смело.
Наш путь долгий и скоро близиться конец.
Монголия, Африка, Туркменистан, это во что мы превратимся скоро.
Ура товарищи, ура!

Ответить
Развернуть ветку
Sergey Vasiliev

Чем плоха Монголия? Там хотя бы карты работают

Ответить
Развернуть ветку
Igor Gromov

Променял Родину на содомскую страну. Жаль, но каждый сам себе хозяин.
Олежа , олежа

Ответить
Развернуть ветку
Petr Petrov

Он не променял Родину. Это такие как вы, эту Родину предали.

Ответить
Развернуть ветку
Evgeniy Zorin

В отношениях с властью главное — не иметь с ней никаких отношений

Ответить
Развернуть ветку
Щитпостер на зарплате

А ведь он хорошо подлизывал.

Ответить
Развернуть ветку
Щитпостер на зарплате

Покеда, Олег. Когда-то хороший был банк.

Ответить
Развернуть ветку
Щитпостер на зарплате

А вообще хуйня если честно, в последнее время точно. Как началась вся эта херня после 24 февраля, спреда курсов, так и скатилась титька в говно. Вчера думал у них рефинансировать свои кредиты, оставляю заявку, перезванивают и пытаются впарить мне кредитную карту. Во. 👍

Ответить
2 комментария
Развернуть ветку
vitek112

Он же хитрожопый пиздабол всю жизнь был. По крайней мере такой публичный образ. Никогда он лично у меня не осациировался с честным креативным продвинутым предпринимателем. Особенно он раскрылся когда брал интервью на ютубе Где кусок слаще и выгоднее там и олежа.
Уверен и сейчас где кусок слаще тем и подлизывает, скорее всего держат за яйца ещё оттуда.

Ответить
Развернуть ветку
vic smirnoff

Олег уже 2 года борется с лейкемией. Химия, операции, стерильная палата. Хочешь такой же сладкий кусок?

Ответить
Развернуть ветку
Pavel Raspaev

Классный спектакль. Тем не менее спасибо вам Олег за хороший банк.

Ответить
Развернуть ветку
Алексей Борисовский

Ботов сейчас набежит.
Ждите.
Со словами боже храни царя.
Читать как хорони.
В общем Красава Олег.
Высказал свое мнение.
Правда победит. Только где и когда это вопрос.
Очень надеюсь что в России в 2024 году. Если же нет, то дальше будет сложно.

Ответить
Развернуть ветку
Sylvan Urus

По факту - тоже не очень хороший инвестор оказался.

Ответить
Развернуть ветку
Garmonbon

не очень хорошими инвесторами оказались все свалившие зарубежные компании получается.

Ответить
2 комментария
Развернуть ветку
Denis Yurtseven

Почему?

Ответить
1 комментарий
Развернуть ветку
Книжный Червь

Да вроде терпимо получилось, отреагировал на изменение ситуации, взвесил риски, вышел из актива с отличным медиасопровождением.

Ответить
Развернуть ветку
Вася Пражкин

Про Путина-царя был великий сарказм и издевательство над ним, смотрите в контексте
 Интересно, Соловьев, Симоньян и Киселев когда-то скажут подобную фразу?

Ответить
Развернуть ветку
Сталинский корабль

Даже если скажут, трибунал их все равно не оправдает. Одно дело бизнесмен, который вынужден (относительно), говорить такие вещи. Другое - разжигатели ненависти и виновники отупления населения.

Ответить
3 комментария
Развернуть ветку
Алексей

Не верил я ему и ни одному слову, после того как он рассказал про историю пива Тинькофф, разливали обычное пиво, а продавали как премиум и ещё гордился этим.

Ответить
Развернуть ветку
Mikhail Novikov

По секрету скажу, элитное пиво отличается от обычного элитным брендом. Только ты не кому не говори.
ps Я именно про настоящее пиво, а не растворимые пивные напитки

Ответить
Развернуть ветку
Владимир Купер

Обычный барыга

Ответить
1 комментарий
Развернуть ветку
Рустам Валеев

В режимном государстве, смог построить банк, как он сказал, номер один цифровой в мире, без него, в России ничего хорошего, то есть принц уехал, осталось одно говно? Люди с бизнес харизмой хватает, даже если Тинькофф вообще закроется, чего не будет, экономика и пользователи этого не заметят, если дирижёр ушёл, этот не значит, что оркестр развалится, просто будет другой дирижёр

Ответить
Развернуть ветку
Константин Суворов

ВК, Магнит и наверное кучи других историй говорят лишь о том, что возможно существование и лёгкая стагнация. Историй развития без идейного вдохновителя не так уж и много. Если они вообще есть.

Но тут ещё проблема в том, что ушёл не только Олег, а ряд других людей, которые даже на уровне технического принятия решений играли ключевую роль.

Ответить
2 комментария
Развернуть ветку
Сергей Иваница

Могу ошибаться, но у Тинькова отличная интуиция. Один только факт того, что он банк начал делать в 2006 году, когда никто и подумать не мог куда все повернет. Это самый настоящий визионер. Я думаю, что он чувствует, что вскоре все это дело развернется на 180 градусов. А тем кому не хватило смелости придется дорого за это заплатить. Тиньков хочет остаться на правильной стороне истории.

Ответить
Развернуть ветку
Aleks Melnik

А какая сторона истории правильная? На Западе учат, что фашистов победили американцев. Это так разве?

Ответить
3 комментария
Развернуть ветку
Kirill Likhtarovich

Я потерял всё, но я не потерял душу
Я теряю всё, но ты теряешь больше
И ушёл в закат...

Ответить
Развернуть ветку
Сталинский корабль

Затяжная война всему виной
Все в округе говорили
Этой странной войны,
Этой странной войны
Так ему и не простили

Ответить
Развернуть ветку
Кирилл Паркс

Страшно за будущее бизнеса, себя и страны.

Ответить
Развернуть ветку
Vladimir Frolov

Смешные отмазы про сарказм:-)
Чичваркин 2.0 появился на свет :-)

Ответить
Развернуть ветку
Сергей Кукла

не понять этот сарказм это надо быть тугим напрочь

Ответить
Развернуть ветку
Дмитрий Галыгин

Каждый человек имеет право на своё мнение, это мнение человека и больше ничего.. уверен он не ангел и так же уверен в его словах есть доля правды...

Ответить
Развернуть ветку
Lukas Dexter

Слился слабак 😁

Ответить
Развернуть ветку
Егор Павлов

Человек безусловно неприятный, во многих интервью казалось что дико мелочный. Но он СОЗДАВАЛ. Уж не знаю как насчёт вопреки, но делал то что не под силу было конкурентам с их бесконечно бездонной кошели из бюджета. Отлично понимаю, что если не рак, фиг бы он так поступил. И если честно я рад. Все вот эти потуги что нибудь да как бы сделать , чтобы удержаться на плаву меня лично бесят. Мы просто очень долго будем нищими. Я бы предпочёл, чтобы это рухнуло в момент.

Ответить
Развернуть ветку
Pavel Volokontsev

Одно радует - Рогозин останется

Ответить
Развернуть ветку
Егор Павлов

Нужно ещё столько запланировать, планет много. Главное даты запусков вовремя переносить.

Ответить
Развернуть ветку
Гриша Каир

До последнего батута

Ответить
Развернуть ветку
Макс Тракс

Красава !!!

Ответить
Развернуть ветку
Aleks Melnik

После слов про "Украина победит, потому что добро побеждает зло" хочется ему еще пинка отвесить.

Поехавший совсем уже, не врубается, что реально происходит...

Ответить
Развернуть ветку
Царь Преисподни

Бедный-несчастный😔

Ответить
Развернуть ветку
Елена Ржевская

Как же вы все похожи и одинаковы.... продажные душенки... Мерзость просто! Уезжайте все.... , только очень просим.... НЕ ВОЗВРАЩАЙТЕСЬ !!!!! Россия уж как-то проживет без вас... шкуры продажные. И ещё всем вам нос утрет ..., безценные вы наши....

Ответить
Развернуть ветку
Мудрая Гиена

Иди на Ютуб, здесь 15 рублей не платят

Ответить
Развернуть ветку
MadRat96

А вы кто, чтобы за всю Россию отвечать?

Ответить
1 комментарий
Развернуть ветку
Anderson Silva

Респект Олег.

Ответить
Развернуть ветку
Илья Ив

Забрал свою фамилию, которую вывернул в стиле NEMIROFF.
Построить 4 разных бизнеса и во время начала пиздеца все продать это надо обладать особым креативом в голове,да.
На стороне добра-это просто не магия какая-то.
Вместо поиска компромиссов и решений решил назвать себя "оскорблённым" и уехать.

Краткая летопись жития Олега.

Ответить
Развернуть ветку
Максим Кульгин

Каждый на 100% имеет право на своё личное мнение и его надо уважать. Но почему блин 90% ‘Уходящих’ просто не могут удержаться и не пернуть (простите) в сторону России, а некоторые продолжают этим заниматься даже уже живя в просвещённом Западе ?! Ты тут родился, крестился, учился, работал и тп - прям недержание какое- то начинается. Надо обязательно что то про убийства, Кровь, зверства, Лубянку и тп сказать.

Ответить
Развернуть ветку
Big Boss

Не в сторону России, что вы такие дурачки. «Пердеж» в сторону власти.
Я более чем уверен, что при смене власти многие вернутся

Ответить
1 комментарий
Развернуть ветку
Вячеслав Ровный

"Уходящие" пытаются объяснить причины своего решения. В сторону России никто ничего не пишет! Через какое место вы все смотрите на мир??
Олегу- здоровья!

Ответить
Развернуть ветку
Sergey Sergeychik

Олег просил передать, что он безмерно рад великолепному экзиту из бизнеса,
счастлив за наши военные успехи и тоже ненавидит бендеро-нациков, поражен эффективностью работы детей Кириенко и Рогозина, да и от них самих тоже в восторге, а 20+ лет Путина у власти считает счастливым билетом для страны, шанс на который был 1 из миллиона.

Уезжает же из РФ, чтобы не портить всё великолепие своим больным видом и не расстраивать людей.

Ответить
Развернуть ветку
C Ever

Были планы на жизнь, их в один день разрушили. И с чего вдруг молчать, если жить здесь не можешь из-за больной семьи, обиженной действиями Ленина, лишившей их власти сто лет назад и земли?

Ответить
Развернуть ветку
евген

И в каком же интересно уголке оскорбленный найдет себе лучшую судьбу? В том уголке, где есть развитая экономика и свобода слова. Где есть мир и армия, что не воюет на планете в обеспечение собственного национального интереса. Где нет коррупции и нет корпораций поглотителей. Где президент олицетворяет демократию и не в коем случае не интересы своего родового клана... Скажите же Олег Тиньков, где этот уголок? Я был бы очень заинтересован отправиться туда скорей, не дожидаясь того как я стану ещё одним оскорбленным

Ответить
Развернуть ветку
Алексей Трухин

Какое же всё-таки лицемерие!!! Добро разбомбило Ирак, Ливию, Сербию, Сирию? А все, кто их оправдывает: вам ещё не очевидно, что вы нафиг не нужны цивилизованному западу? У них есть свои народы и элиты, а ваши судьбы и труд там просто в удобрение их режимам!

Ответить
Развернуть ветку
Артем Фетисов

Никто не оправдывает эти бомбежки, и речь вообще про текущую ситуацию на Украине. Вы хотя бы пост прочитайте его

Ответить
1 комментарий
Развернуть ветку
FN

Сирию вообще-то бомбили ВКС РФ.

Ответить
Развернуть ветку
Александр Бруданин

Можно теперь не платить по кредитам?

Ответить
Развернуть ветку
Игрок

Мужик 💪💪💪💪

Ответить
Развернуть ветку
Spectron 74

Трусливая Овечка такую Дичь НаписалО, тварь!

Ответить
Развернуть ветку
Олег Кравченко

Здоровья побольше 🙏

Ответить
Развернуть ветку
Сергей Джомолунгма

Дорожная. Припев. 3 раза

Ответить
Развернуть ветку
О, я не из Англии...

Тиньков выступил, чтобы сохранить свою красивую жизнь там. И скорее всего, когда уже были договорённости о продаже банка.
У этой шлюхи никакого своего мнения никогда не было и не будет.
Все эти выступления только для того, чтобы сохранить активы и уйти из под санаций.

Ответить
Развернуть ветку
Alex Roux

Земля тебе стекловатой. Сказочный сказочник.

Ответить
Развернуть ветку
Александр Шустров

Что-то про «экологичность» своего бизнеса г-н Тиньков ничего не пишет…думаю по понятным причинам)

Ответить
Развернуть ветку
Andre Macareno

Про есг повесточку можно почитать в IR-разделе Тинька

Ответить
Развернуть ветку
ОфисМЭН

Здоровья Олегу и его семье, возможно это было сложное, но правильное от части решение

Ответить
Развернуть ветку
Алексей Трухин

Какой же вы наивный, просто поразительно. Весь этот фарс и крики только из-за СТРАХА. Страха, что западные друзья отожмут остатки его богатств, нажитых в России. Поэтому он поливает помоями и отращивается. Чтобы если у него пришли отбирать, он мог в СМИ поднять шум, мол, «я за запад, я против России».

Ответить
1 комментарий
Развернуть ветку
Медовар

Для самых тупых объяснил наконец-то про царя )

Ответить
Развернуть ветку
AMT

Как делатель денег - профи, как человек - отвратителен, как инфлюнсер - слишком глуп потому как профи-бизнесмен, круг замкнулся)

Ответить
Развернуть ветку
TriON

«У меня в России ничего не осталось», снимите санкции, пожалуйста.

Ответить
Развернуть ветку
Lukas Dexter

Обычный коммерс уголовник, к столько пуха и желчи в одном посте высере. Создашь новый ЛГБТ Тинькофф банк , не переживай

Ответить
Развернуть ветку
Александр

я почему то раньше думал, что он умнее
ходор 2.0

Ответить
Развернуть ветку
Chocovlad

***** *** *** ** ***!!!

Ответить
Развернуть ветку
Павел Вайнштейн

Ну всё, суши сухари

Ответить
Развернуть ветку
Andre Macareno

А у него тут ла дача вообще была кроме какого-то из недавних домов?

Ответить
Развернуть ветку
vic smirnoff

"Ихнего" полку прибыло

Ответить
Развернуть ветку
Иванка Сегодина

Безусловно Олег Юрьевич импозантный человек. Было интересно наблюдать как он запускал и выстраивал свою торговую марку "Дарья", как формировалась и выступала его велокоманда или конфликты с блогерами.
*Единственное, о чем жалею, что навряд ли уже увидим новую грандиозную штаб-квартиру «Тинькофф», проект там был масштабный.

Ответить
Развернуть ветку
J P Morgan Chase

Чему можно учиться ?

Ответить
Развернуть ветку
Dima Telpuhovskiy

сначало продать банк, а потом писать свое мнение, кажется было бы логичным

Ответить
Развернуть ветку
Сергей Кукла

"добро всегда побеждает зло, нас так учили в школе!"

Ответить
Развернуть ветку
Vad Nilov

Странно у меня instagram Тинькова https://www.instagram.com/olegtinkov/ давно уже пишет, что страницы нет или она удалена.
Вы где смотрите?

Ответить
Развернуть ветку
Сергей Кайзер

Попробуйте с инкогнито зайти, скорее всего заблокировал.

Ответить
Развернуть ветку
C Ever

Николашку второго переродили в Дмитрия Ароновича Менделя. Графов Нарышкина, Шувалова, чеченских боевиков прикормили и отправились забирать назад отнятые Лениным земли ампираторския.
От реальности совсем оторванные.
Ароныч в 2019 году в Барнаул пожаловал, женщина перед "царём" на колени упала... Мля, звиздец происходит...21 век. Володя тут чисто за исполнителя.
"Империю" так не восстанавливают.

Ответить
Развернуть ветку
Евгений Трофимов

Все отлично, но про отсутствие связей с силовиками враньё. См. историю с блоггерами Немагия

Ответить
Развернуть ветку
AMT

Да он заврался, а хочет быть святошей

Ответить
Развернуть ветку
Алексей Тихонов

Ну, "копеек", за которые выкупили его долю, я уверен, хватит на полсотни-сотню лет безбедной жизни небольшой европейской деревеньки.

Ответить
Развернуть ветку
Volodya Agadzhanov

Жаль, такого бизнесмена потеряли..

Ответить
Развернуть ветку
Мехман Саламов

Кем бы его не считали его оппоненты, какими бы недобрыми качествами не обладал он и его детище, из страны ушел тот, кто создал такой банк.

Ответить
Развернуть ветку
Аполлон Степанов

Жаль видеть такие вещи. Подобные ситуации это как клеймо и мерило экономики.

И можно говорить что угодно, но пока такие ситуации возникают, бизнес не будет в стране развиваться. Веры не будет, и Россия всегда будет восприниматься как риск.

Государство могло осознать вину и помочь, но нет.

Жаль осознавать, что государство так и не поняло в какую сторону нужно двигаться.

Ответить
Развернуть ветку
Andrey Kuznetsov

Я правильно понимаю, что теперь в Tinkoff банке счет точно не стоит открывать (и карточку не заводить), а если есть, то закрыть?

Ответить
Развернуть ветку
Дмитрий Милюков

Спасибо за банк.

Ответить
Развернуть ветку
Максим К

Печальный исход. Чичваркин 2. Будет сидеть в Лондоне и рассказывать какой режим плохой.

Ответить
Развернуть ветку
Aleks Melnik

Чичваркину все равно прилетает несмотря на то, что он весь такой прозападный уже давно.

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 144 комментария
Финансы
М.К.
С чего начать, если месяц назад вы финансами не интересовались?

Финансовый мир изменился, и то к чему мы привыкли: свобода передвижения капитала, инвестиции в любые компании со всего мира, диверсификация - этого больше нет. Вклады съедает инфляция, недвижимость безумно дорога. Остается только фондовый рынок... Крипту не предлагать))) С чего начать? Семь коротких шагов, если про инвестиции еще месяц назад вы…

Финансы
Невыносимый Илья
Новости и тексты на фоне 69 дня «спецоперации»: в ЕС объявили о планах отключить от SWIFT новые российские банки Статьи редакции

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

Статья дополняется
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
Сервисы
Михаил Михайлов
10 самых популярных материалов на vc.ru за апрель 2022 года — @vctopcharts

По просмотрам, рейтингу и добавления в закладки.

Трибуна
Дмитрий Беговатов
Лучшие продукты из «Трибуны» – Апрель 2022 года

Подборка пяти лучших проектов от канала @vchunt.

Финансы
Сергей Плахин
Bankoff остановил деятельность и заморозил деньги клиентов

Сервис Bankoff уведомил клиентов об остановке в Email рассылке.

БКС Мир инвестиций
Экспорт Газпрома сократился почти на 27%. Что это значит для компании
Право
Невыносимый Илья
Еврокомиссия подала антимонопольное обвинение к Apple из-за жалобы PayPal — Bloomberg Статьи редакции

Компания предлагает бесконтактную оплату на Android, но не может добавить её на смартфоны Apple.

NTA
Создание собственных команд в Git

Всем привет! Этот материал предназначен для тех, кто уже имеет начальный уровень работы с GIT и BitBucket. Рассмотрю примеры в Git Bash version 2.33.0, API BitBucket 2.0, https://bitbucket.org

Больше статей
null