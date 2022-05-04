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DLBI сообщила о продаже в даркнете 30 млн строк личных данных якобы клиентов «Гемотеста» — лаборатория начала проверку Статьи редакции

К вопросу подключился и Роскомнадзор.

На одном из форумов в даркнете выставили на продажу данные миллионов клиентов крупной медицинской лаборатории «Гемотест». По данным сервиса разведки утечек информации DLBI, данные продают сразу два человека.

В первой базе, по заявлению продавца, более 31 млн строк, содержащих персональные данные: имя и фамилию, дату рождения, физический и электронный адрес, телефон, серию и номер паспорта. В утечке есть данные о клиентах разных регионов России, включая Москву и Московскую область.

По данным DLBI, эта база появилась в закрытом доступе у ограниченного числа лиц в начале весны. Данные (их точное количество чуть меньше, чем заявил продавец — 30,5 млн строк) получены из-за уязвимости в ИТ-системе лаборатории. «Судя по приведённому продавцом образцу данных, эта база была выгружена не раньше 22 апреля 2022 года, что может говорить о наличии до сих пор открытой уязвимости», — отметили специалисты DLBI.

В «Гемотесте» заявили РБК, что начали внутреннее служебное расследование. При подтверждении факта незаконного доступа и распространения информации, составляющей коммерческую тайну, компания примет решение об обращении в правоохранительные органы. Одновременно в «Гемотесте» усилят защиту конфиденциальной информации.

Роскомнадзор направил запрос в прокуратуру, чтобы та провела проверку по факту утечки личных данных клиентов «Гемотеста», пишет «Фонтанка».

#новость #утечкиданных

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9 комментариев
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Андрей Донской

50 тысяч рублей штрафа и по домам

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Генератор Мемов

Совмещаем с слитой базой яндекса и вот у нас почти полная инфа о людях. Осталось только по местам работы все разузнать и вот тебе новая соц сеть готова.

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Alexey Shabolkin

Пиздец, потому что другое слово сложно подобрать.
Т.е. получается что сейчас диагнозы клиентов, в том числе и тяжёлые, можно будет так вот просто в этой куче найти.

P.S. многие перед свиданиями в Тиндере будут использовать. Хоть какая-то польза

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Дима Коренев

ну так просто эти данные не получить, только за большие тымщи в даркнете, а уж цели у покупателя будут немного более корыстные, нежели свидание в тиндере

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Alexey Shabolkin

Не факт что кто-то не сольет их так же, как базу Яндекс еды

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Sergey Khohlachev

А что даёт в Тиндере информация из анализа кала собеседника?

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Nikita Frontend Developer

давайте и дальше штрафовать на 100 тысяч, пока не сольют абсолютно всё

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hakhagmon

пусть дырявому битриксу иск выкатят

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Царский чайник

Ну всё, готовьте 60 тысяч.

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