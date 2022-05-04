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Калининградский завод «Автотор», который собирает BMW и Hyundai, бесплатно раздаст своим работникам участки под огороды Статьи редакции

Так предприятие решило дополнительно поддержать сотрудников «в связи с непростым экономическим положением».

  • Всем желающим сотрудникам бесплатно выделят земельные участки под огороды — по 10 соток, сообщила компания. Для этого в собственности «Автотора» есть два земельных массива общей площадью 300 га в районе посёлков Холмогоровка и Люблино в Калининградской области.
  • Предприятие уже собрало списки желающих и жеребьёвкой распределило первые 168 участков в Холмогоровке. В Люблино участки распределят до конца мая 2022 года.
  • В компании отметили, что участки готовы к сезонным посевным работам — земля вспахана и проборонована. «Автотор» также организовал продажу семенного картофеля.
  • О том, что «Автотор» выделит работникам под огороды 300 га земли, в апреле рассказал глава компании Владимир Щербаков. Он отмечал, что для поддержки сотрудников компания также привлекает их для ремонта оборудования, занимается их обучением и аттестацией.
  • Основанный в 1994 году «Автотор» занимается сборкой Hyundai, Kia и BMW. В 2021 году предприятие выпустило 177 тысяч машин этих марок. На фоне «военной операции» в марте 2022-го сборку автомобилей остановил BMW, на «Автоторе» также начались сбои с поставками комплектующих для машин.

#новость #автотор

5451 просмотров
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151 комментарий
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V Gradusov

Это просто пять. Роскосмос следующий - каждому инженеру аэрокосмических систем по 6 соток.

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Вадим Д.

Ну там могут и по 7 кубических парсеков раздавать, космос всё же!

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Mike Wozowoy

На Венере

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From Siberia to London

Там батут дают в аренду, чтобы добраться до тех соток.

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Abnatop Sky

>> Роскосмос следующий - каждому инженеру аэрокосмических систем по 6 соток.
По гектару! НА ЛУНЕ!!!
.

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1 комментарий
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Constantine Gerassimov

Тут будут много шутить, но дирекция предприятия молодцы

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Денис Демидов

При увольнении надо сдать огород? Крепостное право 2.0

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7 комментариев
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Никита Плетёнов

тоже так думаю, реально молодцы

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Официальный магнит

молодцы, только, когда я читаю, что в стране "бесплатно выделят", сразу возникает вопрос - в чем подвох?

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Khamitov Ilshat

В век интернета, спутников, электроавтомобилей и робототехники будем осваивать натуральное хозяйство

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консультант

Как показали события, все это ерунда, когда нет ресурсов. Нет газа - нет, ни интернета, ни электромобилей, ни прочего производства. Продвинутые европейцы учатся сейчас колоть дрова, мыться раз в неделю, спать в одежде и под одеялом, покупать печки-буржийки в 22 году)).
ЕС оказался обычным товарным придатком или страной барахолкой и не более, который самостоятельно ничего произвести не может.
Вообще забавно тут наблюдать, как многие пытаются тут извертеться, а ведь ЕС погружается в нищество, в то время как у нас цены начали возвращаться назад. Никакого краха не произошло и не произойдет.
А всего-то надо было сделать так, чтобы ЕС начал платить реальную цену за товары, которые выкачивали из РФ.

А ЕС как себя чувствует после бомбежки Сербии? Турция месит соседов курдов сейчас, но релокцинированные что-то молчат об этом и из Турции уезжать не собираются. Израиль месит Палестину, но уехавшие молчат, что соседи войну развязывают. Это высший пик лицемерия.
Весь визг тут только от того, что те, кто сейчас живет в ЕС, понимают, что им настает труба, что ни зеленая энергетика, ни коллайдер, ни прочее, не обеспечат минимальными потребностями для удобоваримой жизни.
Инстаграмчиками не согреешься и сыт не будешь.
И больше всего забавляет, про сытыю жизнь. Ну если все так чудесно, что тогда идет визг, про непомерные цены на ЖКХ, топливо, продукты? Что тогда одна забастовка за другой?
А ведь еще ничего не произошло даже.

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16 комментариев
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Дмитрий Карницкий

Ну окей 🙆‍♀️

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Поджог Сараев

Именно так - откат до базы, а потом навёрстывание (если получится).

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Александр Кремлёв

Боже,позор то какой,весь мир растет,развивается а тут огороды... Скоро премию будут навозом давать,и 13 зарплату семенами...

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Евгений Антропов

Хорошо если не семенной жидкостью (

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1 комментарий
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RomanistHere

Делают плохие поступки - плохо
Делают хорошие поступки - плохо

Делаем простой вывод - плохо не меняется от внешних обстоятельств, а значит стоит посмотреть в себя

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Дмитрий Алексеевич

Трудодни

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1 комментарий
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ArtTrading

Нормально все. Своя земля - это своя земля. Квартирным жителям не понять.

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Aleksey Bobkov

смогли повторить

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Юлия Гардер

Тупица

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Grigoriy Malyshev

ну так-то тренд на переселение за город вполне себе общемировой

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1 комментарий
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Народный инструмент

Когда там иа панорама закроется? Конкуренции с плешивым ебанаторием все равно не выдержать.

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Ян Полянский

Зачем? Ничего более настораживающего, чем новость о раздаче участков земли от автозавода во время войны просто нельзя придумать!

• Нам нечем вам платить, потому сажайте картошку и живите натуральным хозяйством?
• В условиях санкций нам нечего не из чего производить, потому мы снесли наши цеха и раздали землю под огороды?
• Наши зарплаты настолько мизерные, что вам их не хватит даже на еду, потому кормитесь с земли?
• Из-за санкций мы остановили конвеер, теперь вы не можете работать на заводе, но можете рыть грядки в рабочее время.
• Раньше ты делал карбюраторы по 800 в день - теперь твой план 8000 кило картошки с гектара.
• Либо мы тебя увольняем, либо ты сажаешь и собираешь нам брюкву.
• Ради экономии мы уволили пиар отдел и наняли школьников, по этому вы видите такие новости.

Безумие давать такие новости.

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alex

разумные доводы. у меня батя работая в аэропорту регулярно брал (безвозмездно) участок под картошку на лето, никто не делал из этого громких заявлений. видать хвастаться кроме этого больше нечем.

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1 комментарий
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Пит Подлый

Ок, например ты директор этого предприятия. У тебя есть:
Вариант а: всех уволить и закрыть тему.
Вариант б: попытаться хоть чем-то помочь, любым способом.
Что выбираешь?

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8 комментариев
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Мурад Муртазалиев

Автозавод торгует семенным картофелем. Что дальше?)

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Makar Homenko

Дальше? Ну написали же семенной жидкостью видимо...

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Aleksey Bobkov

импортозамещение же

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Max R

Все веселятся в каментах, кто за, кто в шоке, никто не пишет что это, начало конца. РФ просто вычеркнули из мира за банальный бандитизм

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роман долгополов

Уточняйте что понимается под словом мир,списком стран.
Я понимаю это небудет так красиво звучать и охота так хлестко ответить "цивилизованного" но все же)))

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1 комментарий
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Roman Shar

Юмор одна из ответных реакций при пиздецовых ситуациях, помогает эмоциональное напряжение сгладить

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Makar Homenko

Комплектующие что-ли будут выращивать? Или сразу готовые машины! Друзья! А там вообще можно что-нибудь выращивать? Климат там и почва позволяют?

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evilnw

Из картошки можно сделать батарейки. Вот Илон Маск удивится, когда Автоваз выпустит картохомобиль.

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2 комментария
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Andrey Zykov

Почва подготовлена, семена картофеля выданы, а климат в Калининградской области соответствует климату Прибалтики, вполне себе неплохой.

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Andrey Zykov

Да, в статье об этом написано же

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Щитпостер на зарплате

Почва еще как позволяет. Говорю как человек фактически выросший в селе под Калининградом :)

Эх, сейчас бы молока коровьего.

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Лев Щенин

Отличная новость!
Картошка спасает от голода!
Будем живы - не умрём ! (с)

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Денис Демидов

Лишь бы не было войны!

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1 комментарий
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Щитпостер на зарплате

Я аж кофе от такой новости поперхнулся.

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Рабочий ихтиандр

Ты следующий. Зарплату за щитпосты платить нечем, получишь ведро земли.

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6 комментариев
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Ян Полянский

Лови кулака! Он кофе пьёт!
Цикорий - напиток пролетария!

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2 комментария
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неформат

на кокосовом хоть?

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1 комментарий
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Сергей Анисимов

В этой новости прекрасно всё

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Вадим Д.

Кроме сути самой новости, к сожалению.

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1 комментарий
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Вадим Д.

Вроде бы и позитивная новость. Но не означает ли эта щедрая инициатива, что сотрудникам предложено переходить на подножный корм?
Сарказм, конечно, но...

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Бля опять никто не доволен. Тут у каждого 2 своя дача, но интернетным воинам виднее как лучше.

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Makar Homenko

А у меня нет! Беее....

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Олег Саенов

земля под огород это не дача ни разу

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1 комментарий
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Егор Орлов

Не пойму, почему все трактуют эту новость как негативную? Во-первых, руководство завода не виновато в сложившейся ситуации. Во-вторых, вообще не обязано никакие земли никому раздавать. В третьих, никого не заставляют брать и сеять потому что ничего больше не будет. В четвёртых, очень многие земли возле крупных городов, которые раздавали рабочим под садовые участки в 60-70е годы сейчас стоят миллионы рублей и активно используются как полноценные загородные дачи или под строительство основного дома для жилья.

Понятно, что всё везде не очень, но зачем в хорошей инициативе искать негатив? Своя земля ещё никому никогда не была лишней.

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Chris Nite

"зачем в хорошей инициативе искать негатив"

По-моему, это проблема любой информационной повестки о России в последние годы. Мне кажется если людям начнут раздавать миллионы рублей, все будут писать о подвохах, подводных камнях, переводить рубли в доллары и писать что "это всего лишь Х валюты" и тд. Я иногда думаю, что никому хорошего и делать смысла нет, потому что как минимум в сети это все равно будет "очередным тупым шагом", потому что (эксперты дальше объяснят).

Я понимаю, что многие люди, кхм, себя дискредитировали в нашей стране, но когда вот вообще все гребутся в одну яму, это остальных заставляет опускать руки.

Не исключаю вариант, что я тупой, и просто не понимаю, почему это ужасно.

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5 комментариев
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Денис Пихаров

Ну это же цп — здесь всегда так.

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Hard Matatag

Я даже не знаю, с одной стороны это хорошая инициатива, но вот вместо денег такие дары в настоящем времени - это плохо.

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Пит Подлый

Конечно, надо все живыми деньгами раздавать. Пердприятие само должно вспахать, засадить, собрать урожай, продать его и раздать деньги. Желательно еще в банке кредит взять под раздачу денег.

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4 комментария
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Азамат Газизов
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Антон Т

Вот теперь действительно стало страшно.

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Makar Homenko

Вот будет лето поедем на дачу
В руки лопаты х...м х...м...

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Сергей Леопольдович

Хлещем Хлещем водку, я правильно понял?

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6 комментариев
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Алексей Чаплыгин

а я уж подумал BMW)) даже немножко пожалел что не там работаю

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Ольга Ульяненко

Кажется, таким образом хотят восстанавливать сельское хозяйство в России.
Ну на самом деле хорошо, что компания хоть как-то заботится о своих сотрудниках, а не увольняет их.

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Эдуард Саркисов

После чего восстанавливать? А в прошлые 77 лет не хотели? Пара сотен рабочих и инженеров в свободное от работы время ринутся возделывать свои сотки и накормят наконец Россию-матушку. Охуенный план. Вам бы в министры сельского хозяйства.

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Сергей

Ахахахахах, давно я так не ржал...

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Дмитрий Королёв

Ха! Десять соток... фигня.
Вот:
Чтобы получить гектар россиянину в Подмосковье, нужно стать участником программы: Зайти на официальный сайт moigektar.ru. Создать аккаунт. Заполнить анкету.1 февр. 2022 г.

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Женя Вистоев

надо бы пойти туда работать))

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Эдуард Саркисов

Пойди. Во всяком случае, работать на земле достойнее, что пукать комментами за 15 руб

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Эдуард Саркисов

Этот же кейс надо использовать для удержания IT-специалистов. Аналоговнет!

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Rudolf Boiars

При чем тут IT специалисты и работники автозавода?

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Mr Yellow

Хороший горшок под посадку из хендай )

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Юности вольная птица

В комментариях несколько упоминаний "своя земля". Да где ж она своя-то? Участки "выделят", как межуют большой массив под тауны, но собственность остаётся за юрлицом. Где ж она своя-то? Картофель сажать - и то продают, а не выдают.
Про "что для поддержки (!!!) сотрудников компания также привлекает их для ремонта оборудования, занимается их обучением и аттестацией."
Ну прям как на тамбовской птицефабрике "в те самые годы" зарплату выдавали цыплятами (а коммуналку ими не принимали), а бухгалтерия красила зернохранилище. И поди ещё аттестацию не пройди, вообще погонят.

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Pavel Petel

На месте завода как я понимаю?

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Виктор Корнеплод

Я охреневаю с местных комментаторов. Эти участки выдают вместо зп/премий или это просто инициатива компании? Так в чем проблема? Или главное - порваться на ровном месте и наложить кучу в комментах?

Ей Богу, не понимаю я логику мамкиных либерах

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Mikhail Novikov

Феодализм начинает себя проявлять буквально

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Ирина Абраменко

вот это достойный поступок

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Андрей Волхонский

Скоро эти участки можно будет продать за евро.

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Олег Саенов

один евро это неплохая сделка

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Paul Borodin

Новость достойная ИА Панарама

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Знатный Тролль

Огурчики на засолку, свежие помидорчики, молодая картошечка, курей завести — красота! Только работать самому не хочется.

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Юности вольная птица

А я бы поставила пчёл.

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Pavel Petel

И свинку.

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Хлоргексидин

Деиндустриализация, как щас модно говорить

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Serge Sokolov

Коноплю

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Сергей Я

Тема так то, чо. Картоху сажать.

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Даниил Романов

Спасибо путен

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TLGM x Event

Земля это актив, грубо говоря деньги раздают.

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Roman Shar

Мэр Казани уже несколько недель горожанам сказал, чтобы расчехляли огороды. А как еще выживать?
Подобные новости все чаще будут проскакивать. Корабль "Россия" тонет

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Roman Bogdziievych
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