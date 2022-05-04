Калининградский завод «Автотор», который собирает BMW и Hyundai, бесплатно раздаст своим работникам участки под огороды Статьи редакции
Так предприятие решило дополнительно поддержать сотрудников «в связи с непростым экономическим положением».
- Всем желающим сотрудникам бесплатно выделят земельные участки под огороды — по 10 соток, сообщила компания. Для этого в собственности «Автотора» есть два земельных массива общей площадью 300 га в районе посёлков Холмогоровка и Люблино в Калининградской области.
- Предприятие уже собрало списки желающих и жеребьёвкой распределило первые 168 участков в Холмогоровке. В Люблино участки распределят до конца мая 2022 года.
- В компании отметили, что участки готовы к сезонным посевным работам — земля вспахана и проборонована. «Автотор» также организовал продажу семенного картофеля.
- О том, что «Автотор» выделит работникам под огороды 300 га земли, в апреле рассказал глава компании Владимир Щербаков. Он отмечал, что для поддержки сотрудников компания также привлекает их для ремонта оборудования, занимается их обучением и аттестацией.
- Основанный в 1994 году «Автотор» занимается сборкой Hyundai, Kia и BMW. В 2021 году предприятие выпустило 177 тысяч машин этих марок. На фоне «военной операции» в марте 2022-го сборку автомобилей остановил BMW, на «Автоторе» также начались сбои с поставками комплектующих для машин.
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Это просто пять. Роскосмос следующий - каждому инженеру аэрокосмических систем по 6 соток.
Ну там могут и по 7 кубических парсеков раздавать, космос всё же!
На Венере
Там батут дают в аренду, чтобы добраться до тех соток.
>> Роскосмос следующий - каждому инженеру аэрокосмических систем по 6 соток.
По гектару! НА ЛУНЕ!!!
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Тут будут много шутить, но дирекция предприятия молодцы
При увольнении надо сдать огород? Крепостное право 2.0
тоже так думаю, реально молодцы
молодцы, только, когда я читаю, что в стране "бесплатно выделят", сразу возникает вопрос - в чем подвох?
В век интернета, спутников, электроавтомобилей и робототехники будем осваивать натуральное хозяйство
Как показали события, все это ерунда, когда нет ресурсов. Нет газа - нет, ни интернета, ни электромобилей, ни прочего производства. Продвинутые европейцы учатся сейчас колоть дрова, мыться раз в неделю, спать в одежде и под одеялом, покупать печки-буржийки в 22 году)).
ЕС оказался обычным товарным придатком или страной барахолкой и не более, который самостоятельно ничего произвести не может.
Вообще забавно тут наблюдать, как многие пытаются тут извертеться, а ведь ЕС погружается в нищество, в то время как у нас цены начали возвращаться назад. Никакого краха не произошло и не произойдет.
А всего-то надо было сделать так, чтобы ЕС начал платить реальную цену за товары, которые выкачивали из РФ.
А ЕС как себя чувствует после бомбежки Сербии? Турция месит соседов курдов сейчас, но релокцинированные что-то молчат об этом и из Турции уезжать не собираются. Израиль месит Палестину, но уехавшие молчат, что соседи войну развязывают. Это высший пик лицемерия.
Весь визг тут только от того, что те, кто сейчас живет в ЕС, понимают, что им настает труба, что ни зеленая энергетика, ни коллайдер, ни прочее, не обеспечат минимальными потребностями для удобоваримой жизни.
Инстаграмчиками не согреешься и сыт не будешь.
И больше всего забавляет, про сытыю жизнь. Ну если все так чудесно, что тогда идет визг, про непомерные цены на ЖКХ, топливо, продукты? Что тогда одна забастовка за другой?
А ведь еще ничего не произошло даже.
Ну окей 🙆♀️
Именно так - откат до базы, а потом навёрстывание (если получится).
Боже,позор то какой,весь мир растет,развивается а тут огороды... Скоро премию будут навозом давать,и 13 зарплату семенами...
Хорошо если не семенной жидкостью (
Делают плохие поступки - плохо
Делают хорошие поступки - плохо
Делаем простой вывод - плохо не меняется от внешних обстоятельств, а значит стоит посмотреть в себя
Трудодни
Нормально все. Своя земля - это своя земля. Квартирным жителям не понять.
смогли повторить
Тупица
ну так-то тренд на переселение за город вполне себе общемировой
Когда там иа панорама закроется? Конкуренции с плешивым ебанаторием все равно не выдержать.
Зачем? Ничего более настораживающего, чем новость о раздаче участков земли от автозавода во время войны просто нельзя придумать!
• Нам нечем вам платить, потому сажайте картошку и живите натуральным хозяйством?
• В условиях санкций нам нечего не из чего производить, потому мы снесли наши цеха и раздали землю под огороды?
• Наши зарплаты настолько мизерные, что вам их не хватит даже на еду, потому кормитесь с земли?
• Из-за санкций мы остановили конвеер, теперь вы не можете работать на заводе, но можете рыть грядки в рабочее время.
• Раньше ты делал карбюраторы по 800 в день - теперь твой план 8000 кило картошки с гектара.
• Либо мы тебя увольняем, либо ты сажаешь и собираешь нам брюкву.
• Ради экономии мы уволили пиар отдел и наняли школьников, по этому вы видите такие новости.
Безумие давать такие новости.
разумные доводы. у меня батя работая в аэропорту регулярно брал (безвозмездно) участок под картошку на лето, никто не делал из этого громких заявлений. видать хвастаться кроме этого больше нечем.
Ок, например ты директор этого предприятия. У тебя есть:
Вариант а: всех уволить и закрыть тему.
Вариант б: попытаться хоть чем-то помочь, любым способом.
Что выбираешь?
Автозавод торгует семенным картофелем. Что дальше?)
Дальше? Ну написали же семенной жидкостью видимо...
импортозамещение же
Все веселятся в каментах, кто за, кто в шоке, никто не пишет что это, начало конца. РФ просто вычеркнули из мира за банальный бандитизм
Уточняйте что понимается под словом мир,списком стран.
Я понимаю это небудет так красиво звучать и охота так хлестко ответить "цивилизованного" но все же)))
Юмор одна из ответных реакций при пиздецовых ситуациях, помогает эмоциональное напряжение сгладить
Комплектующие что-ли будут выращивать? Или сразу готовые машины! Друзья! А там вообще можно что-нибудь выращивать? Климат там и почва позволяют?
Из картошки можно сделать батарейки. Вот Илон Маск удивится, когда Автоваз выпустит картохомобиль.
Почва подготовлена, семена картофеля выданы, а климат в Калининградской области соответствует климату Прибалтики, вполне себе неплохой.
Да, в статье об этом написано же
Почва еще как позволяет. Говорю как человек фактически выросший в селе под Калининградом :)
Эх, сейчас бы молока коровьего.
Отличная новость!
Картошка спасает от голода!
Будем живы - не умрём ! (с)
Лишь бы не было войны!
Я аж кофе от такой новости поперхнулся.
Ты следующий. Зарплату за щитпосты платить нечем, получишь ведро земли.
Лови кулака! Он кофе пьёт!
Цикорий - напиток пролетария!
на кокосовом хоть?
В этой новости прекрасно всё
Кроме сути самой новости, к сожалению.
Вроде бы и позитивная новость. Но не означает ли эта щедрая инициатива, что сотрудникам предложено переходить на подножный корм?
Сарказм, конечно, но...
Бля опять никто не доволен. Тут у каждого 2 своя дача, но интернетным воинам виднее как лучше.
А у меня нет! Беее....
земля под огород это не дача ни разу
Не пойму, почему все трактуют эту новость как негативную? Во-первых, руководство завода не виновато в сложившейся ситуации. Во-вторых, вообще не обязано никакие земли никому раздавать. В третьих, никого не заставляют брать и сеять потому что ничего больше не будет. В четвёртых, очень многие земли возле крупных городов, которые раздавали рабочим под садовые участки в 60-70е годы сейчас стоят миллионы рублей и активно используются как полноценные загородные дачи или под строительство основного дома для жилья.
Понятно, что всё везде не очень, но зачем в хорошей инициативе искать негатив? Своя земля ещё никому никогда не была лишней.
"зачем в хорошей инициативе искать негатив"
По-моему, это проблема любой информационной повестки о России в последние годы. Мне кажется если людям начнут раздавать миллионы рублей, все будут писать о подвохах, подводных камнях, переводить рубли в доллары и писать что "это всего лишь Х валюты" и тд. Я иногда думаю, что никому хорошего и делать смысла нет, потому что как минимум в сети это все равно будет "очередным тупым шагом", потому что (эксперты дальше объяснят).
Я понимаю, что многие люди, кхм, себя дискредитировали в нашей стране, но когда вот вообще все гребутся в одну яму, это остальных заставляет опускать руки.
Не исключаю вариант, что я тупой, и просто не понимаю, почему это ужасно.
Ну это же цп — здесь всегда так.
Я даже не знаю, с одной стороны это хорошая инициатива, но вот вместо денег такие дары в настоящем времени - это плохо.
Конечно, надо все живыми деньгами раздавать. Пердприятие само должно вспахать, засадить, собрать урожай, продать его и раздать деньги. Желательно еще в банке кредит взять под раздачу денег.
Вот теперь действительно стало страшно.
Вот будет лето поедем на дачу
В руки лопаты х...м х...м...
Хлещем Хлещем водку, я правильно понял?
а я уж подумал BMW)) даже немножко пожалел что не там работаю
Кажется, таким образом хотят восстанавливать сельское хозяйство в России.
Ну на самом деле хорошо, что компания хоть как-то заботится о своих сотрудниках, а не увольняет их.
После чего восстанавливать? А в прошлые 77 лет не хотели? Пара сотен рабочих и инженеров в свободное от работы время ринутся возделывать свои сотки и накормят наконец Россию-матушку. Охуенный план. Вам бы в министры сельского хозяйства.
Ахахахахах, давно я так не ржал...
Ха! Десять соток... фигня.
Вот:
Чтобы получить гектар россиянину в Подмосковье, нужно стать участником программы: Зайти на официальный сайт moigektar.ru. Создать аккаунт. Заполнить анкету.1 февр. 2022 г.
надо бы пойти туда работать))
Пойди. Во всяком случае, работать на земле достойнее, что пукать комментами за 15 руб
Этот же кейс надо использовать для удержания IT-специалистов. Аналоговнет!
При чем тут IT специалисты и работники автозавода?
Хороший горшок под посадку из хендай )
В комментариях несколько упоминаний "своя земля". Да где ж она своя-то? Участки "выделят", как межуют большой массив под тауны, но собственность остаётся за юрлицом. Где ж она своя-то? Картофель сажать - и то продают, а не выдают.
Про "что для поддержки (!!!) сотрудников компания также привлекает их для ремонта оборудования, занимается их обучением и аттестацией."
Ну прям как на тамбовской птицефабрике "в те самые годы" зарплату выдавали цыплятами (а коммуналку ими не принимали), а бухгалтерия красила зернохранилище. И поди ещё аттестацию не пройди, вообще погонят.
На месте завода как я понимаю?
Я охреневаю с местных комментаторов. Эти участки выдают вместо зп/премий или это просто инициатива компании? Так в чем проблема? Или главное - порваться на ровном месте и наложить кучу в комментах?
Ей Богу, не понимаю я логику мамкиных либерах
Феодализм начинает себя проявлять буквально
вот это достойный поступок
Скоро эти участки можно будет продать за евро.
один евро это неплохая сделка
Новость достойная ИА Панарама
Огурчики на засолку, свежие помидорчики, молодая картошечка, курей завести — красота! Только работать самому не хочется.
А я бы поставила пчёл.
И свинку.
Деиндустриализация, как щас модно говорить
Коноплю
Тема так то, чо. Картоху сажать.
Спасибо путен
Земля это актив, грубо говоря деньги раздают.
Мэр Казани уже несколько недель горожанам сказал, чтобы расчехляли огороды. А как еще выживать?
Подобные новости все чаще будут проскакивать. Корабль "Россия" тонет