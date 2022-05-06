Несколько компаний отказались заключать договоры на поставку электричества для дата-центра «Яндекса» в Финляндии Статьи редакции
Компания находится под «особым вниманием» властей.
- Дата-центр «Яндекса» в Финляндии больше двух недель работает на электричестве от резервной станции. После расторжения договора с местным поставщиков, компания не может заключить договор с новым, выяснило издание Yle.
- У «Яндекса» и Ilmatar Energia был пятилетний договор на поставки электричества от ветряных станций, который начал действовать 1 января 2022 года, рассказал журналистам руководитель эксплуатации дата-центров «Яндекса» Алексей Жумыкин. Но финская компания расторгла его «в одностороннем порядке по формальным основаниям».
- «Мы пытались договориться об условиях, предложить более привлекательную цену, показать постоянство и непрерывность нашей работы», — рассказал Жумыкин. Компания связалась с «широким кругом» поставщиков, но в ответ получила только «уклончивые ответы». Несмотря на текущие проблемы «Яндекс» пока не рассматривает перенос дата-центра из Финляндии.
- Гендиректор Финской ассоциации энергетической промышленности Юкка Лескеля не смог оценить причины отказа энергетических компаний: «Компании не могут продавать электроэнергию, если покупатель находится в санкционном списке, но "Яндекса" в этих списках нет, поэтому должна быть другая причина, о которой мне сложно что-то сказать».
- Работа поисковой системы в Финляндии вызывает беспокойство, а компания находится под «особым контролем», пишет издание со ссылкой на министра транспорта и коммуникаций Тимо Харакка. По его словам, министерсво «обновляет свою оценку компании» из-за освещения «спецоперации» на Украине в сервисах «Яндекса».
- В 2022 году «Яндекс» изменил название своей «дочки» в Финляндии на Global DC Oy — заявку подали в феврале, одобрение получили в апреле. В компании объяснили vc.ru изменение тем, что дата-центр в Финляндии в основном используется для международных сервисов, которые не используют бренд «Яндекса». В компании ответили, что останутся «прозрачны и открыты к диалогу» с финскими партнёрами.
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По сути, запад разваливает глобализацию.
Единственное, что запад не понимает, что сам сидит на суку глобализации.
Если нужно будет в будущем учитывать ещё и то, что тебе не продадут электроэнергию, то по сути само существование целого ряда высокотехнологичных бизнесов в ряде юрисдикций будет под вопросом.
На мой взгляд, бизнес должен быть вне политики. И нормальные люди не должны отвечать просто так за кого-то другого.
То, что происходит не законно, и мир должен вернуться в русло законности. Или он просто рухнет. С учётом множества современных связей, развал глобализации как взрыв ядерной бомбы.
Если какой-то рос бизнес может быть вне политики, то точно не Яндекс. Они сами в политику влезли (ну или их туда добровольно-принудительно втянули), теперь получают отлуп по заслугам.
Дело не только в Яндексе. Яндекс может быть и влез, да ведь много кто вообще к ней не имеет отношения.
По сути, пол мира пострадало ни за что.
Я могу понять, когда какая-то юрисдикция считает какие-то действия незаконными, и по решению суда наказывает ответственных.
Но когда наказывают пол мира?? Это понять невозможно.
Хочешь сказать, что другие компании все поголовно вне политики? В таком случае уход многих компаний с рынка РФ странный, ведь их не должна волновать политика.
Твои слова бы да Главнокомандующему в уши
Новость дня: «Финны отключили Нидерландскую компанию от розетки!». Ценности они такие ценности.
Скажу даже больше..
Этот дата центр отапливал целый городок, отводя излишки тепла.
И был весь зеленый-презеленый, типа получая экологическое эл-во, и отдавая тепло.
И теперь финны не знают, что с ними делать. Так как все решения по отоплению городка уже не зеленые
И еще добавлю:
Вначале Яндекс прорабатывал постройку такого ЦОД в России, идея была в том чтобы брать энергию непосредственно со станции, а тепло от цода переводить в отопление посёлка… Как вы думаете куда Яндекс послали в правительстве с таким проектом? Вот они и уехали с ним в Финляндию.
# из интернетов
Не слышал про американцев что им отказывали в чем то после бомбежек от атомной в Японии, до Сирии и Ливии. Двойные стандарты с×ка
Whataboutism в своей красе. Даже доойные стандарты приплели как по методичке.
Хм. Очень сомнительная ситуация с точки зрения законности. Необоснованный отказ в заключении договора должен находится в сфере интересов антимонопольных органов.
Пока россия ведёт сомнительную, с точки зрения законности, войну против соседней страны, рос. компаниям вряд ли стоит рассчитывать на законные отношения за бугром. Пусть Яндекс придёт и предъявит путину, хотя, наверное, очко слабовато будет.
Ничего, до холодов можно поиграть с отказом от всего, что связано с Россией.
Дальше будет попа. Из России:
90% поставок газа
60% электричества
20-25% поставок леса
И тд
Попа у тебя вместо головы.
Потому что за полгода можно наладить поставки из других стран.
Наивный чукотский юноша.
Можно покупать лес в 5 раз дороже, похороним лесную промку.
Можно возить СПГ, но нужен терминал и опять же цена.
Электричество можно ввести 5й реактор на АЭС, но попытки пока ни разу не увенчались успехом, и не полное замещение.
Все это будет влиять на инфляцию, от которой финны не будут в восторге. Вы дальше верьте, что в моменте можно заменить все что угодно.
"Наивный чукотский юноша" довольно много проработал в оптовых продажах в свое время и немало интересуется экономикой.
Да, терминал для СПГ построить дело небыстрое - как в Штатах или в Катаре, так и в стране-покупателе, и танкеры нужны опять же. Нефть и нефтепродукты заменить проще.
Но факт в том, что можно, и это не "великие стройки коммунизма" на аэродроме "Восточный". Такие же "ура-оптимисты" пару месяцев назад уверенно писали, что и заграница от нашей нефти не откажется - куда денется. А вот энное число стран уже отказалось.
Потому что тут уже вопрос независимости от страны, которая поехала крышей и угрожает всем и вся ядерным оружием.
ну конечно, сейчас ведь куча стран производят избыток ресурсов и годами складируют, что бы Европа в случае чего могла от наших отказаться
там работ лет 5-10 по замещению и все это будет дороже
Удивительным образом газ многие страны - как и нефть - тоже добывают, причем уже несколько лет активно развивая инфраструктуру для его экспорта в Европу - я этим предметно интересовался тогда (хотя тот же "Газпром" вместе с говорящими головами по ТВ уверяли, что никакой сланцевый газ Штаты в итоге добыть не смогут и экспортировать не будут).
ОПЕК отказались наращивать добычу нефти, по простой причине, в прошлый раз когда они это сделали лет 10-15 назад, вложились в инфраструктуру, цены на нефть упали и они стали зарабатывать меньше, более того даже нефтяные компании в США не хотят наращивать добычу по этой причине
ну а сравнивать СПГ, который нужно везти на кораблях и прямую трубу вообще странно, это и ненадежно и дорого
Где у меня в тексте слово "труба"? Вы с голосом у себя в голове дискутируете или по методичке готовой шпарите? Я отлично знаю как доставляется СПГ.
"ОПЕК отказались наращивать добычу нефти" - методичку-то обновите что ли https://www.rbc.ru/economics/05/05/2022/6273ce4e9a794709c999dda3 Да и не все страны входят в ОПЕК - та же Венесуэла с радостью увеличит поставки если Штаты ослабят санкции
А нам в это время попа не будет?
О последствиях для НАШЕЙ экономики на НАШЕМ телевидении говорить не принято)))
А мы то это куда денем? Точнее не мы, а бенефициары этого всего, куда продавать то будут? Поэтому никто и никому глобально ничего не отключит. И до холодов и во время и много много лет, пока они окончательно не заместят, а потом нам наверное нефть и газ будут раздавать вместо зп.
Пока Рашка продает всему миру нефть и газ, некоторым почти за бесплатно, другие страны без прозрачных разъяснений отказывают в поставках сраного тока в несанкционную российскую компанию 👍🏿
Те которым «почти за бесплатно» не являются «не дружественными».
А слово «договор» которое вы вероятно пропустили в тексте подразумевает поставки на n-срок по n-цене. Кто знает что будет завтра?
Может для пользования Яндексом на главной страничке 30 минут ЛентыРу пустят, что автоматом призовёт санкции на себя.
Что тогда? 1) платить за срыв договора с ТоКсичным клиентом 2) терпеть осуждения от мирового сообщества «n-компания кормит «током» санкционные сервисы
Риторический вопрос – какой из двух вариантов выглядит привлекательно? Учитывая что есть кнопочка на тендер платформе «откинуть заявку»
У Яндекса с поставщиками тоже был договор с гарантиями. Но формальные признаки такие формальные. А если с чем-то не согласны, то обращайся дорогой Яндекс в наш замечательный финский суд, он там разберётся:)
Страны отказывают, точно? Не частные компании?
а схрена ли вы решили, что частным компаниям разрешено дискриминировать по нац признаку?
Где я написал что можно?
Нехуй строить было зарубежом
Надо с этими муд***и что-то делать, обнаглели в конец
Вы про деда и его опричников?
А что случилось?
Представьте, что вы на борту самолета с сумасшедшим КВС. Первый класс, бизнес, эконом...старики и дети, все на одном борту. Стюарды по команде командира, конечно, пытаются вас успокоить, периодически раздают конфетки и даже наливают некоторым, но это довольно сложно, когда ты видишь неработающие двигатели и потерю высоты.
Надо оттуда сваливать.
Ты им деньги - а они тебе нож в спину.
Вот вам урок: не все решают деньги, как в России.
А что в данном случае решает? Даже сами финны сказать не могут, потому что яндекс не санкционная компания. Просвятишь нас?
все решает пропаганда
А минусёрам сказать нечего? 🤔
Сеть Маннергейма)
Интересно а на один и тот же запрос Яндекс внутренний и внешний разные результаты выдаёт?
Oy — это «Облако Яндекса» что-ли?
https://en.wikipedia.org/wiki/Osakeyhti%C3%B6