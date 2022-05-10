Экономисты ВЭБа предложили привлекать трудовых мигрантов из Средней Азии с помощью надбавок и льгот Статьи редакции
Эксперты уверены, что трудовая миграция выгодна России, так как она покрывает дефицит дешёвой рабочей силы.
- Экономисты ВЭБ.РФ провели исследование трудовой миграции в Россию из Таджикистана, Киргизии и Узбекистана. Авторы пришли к выводу, что трудовые мигранты из Центральной Азии в Россию несут для обеих сторон больше преимуществ, чем недостатков. Об исследовании написало РБК.
- Из минусов: проблемы мигрантов с ассимиляцией, ксенофобия, неустроенность проживания, оседание в неформальной занятости, радикализация и участие в преступной деятельности.
- Из плюсов: мигранты покрывают дефицит дешевой рабочей силы, а сами отправляют заработанные деньги на родину, и покрывают потребность в иностранных работниках, обусловленной демографическим кризисом в России. Также они способствуют увеличению ёмкости внутреннего рынка страны, поскольку тратят от половины до двух третей зарплаты на товары и услуги. Помимо этого, они выступают «амортизатором в случае кризисов и роста уровня безработицы» — тогда в первую очередь увольняют мигрантов. Ещё одно преимущество — доходы в бюджет от патентов на работу, по данным МВД, за 11 месяцев 2020 года мигранты приобрели патенты на сумму почти 44 млрд рублей.
- Авторы доклада об Узбекистане считают, что нужны биржи труда и единая электронная платформа госуслуг для мигрантов, экономическая стимуляция мигрантов, прибывающих в малоосвоенные регионы страны, с помощью финансовых надбавок и налоговых льгот.
- Авторы доклада о Киргизии предлагают поощрять переезд семей мигрантов в Россию. «Сейчас без длительной регистрации проблематично устроить детей в школу», — пишет РБК. Эксперты также предлагают разработать программу по привлечению мигрантов к местному самоуправлению.
- В конце марта мигранты стали уезжать из России из-за падения рубля и нехватки работы, рассказали в общинах. Люди приезжали, чтобы заработать и отправлять деньги домой, а из-за курса это стало невыгодно. Кроме того, стало намного меньше способов отправить деньги.
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зачем решать проблему безработицы для своих граждан, лучше привлекать мигрантов
Своих донбить бомбас отправить можно
Давайте будем честны: большинство россиян не будут/не хотят работать на той работе на которой работают мигранты (дворники, уборщики, на стройке, и другая тяжелая работа).
То палкой гонят, то опять бубликом приманивают, чтобы потом опять гнать. Как же заебали
Бизнес - жулики, но должны поднять экономику, трудовые мигранты - преступники, блаблабла, но должны закрыть дыры по низким квалификациям. Все логично и последовательно, твердо и четко.
А то, что трудовые мигранты заработанные деньги частично выводят в свои страны, это хорошо или плохо?
Это нормально.
Конечно плохо, любые деньги которые выводятся из страны это плохо. Бюджет не дополучает налогов с этих денег, если бы они были прокручены внутри экономики
Это смотря для кого.
Смотря что они потом на них покупают дома.Скорее всего еда и стройматериалы.Если это тоже российское то хорошо.
Это плюс, твёрдо и чётко
Почти полностью выводятся. Я на заре своей трудовой деятельности работал в строительной гипермаркете. Там было много грузчиков с ближнего зарубежья. Почти все деньги домой отправляли. Жили там в общаге, вместе все на продукты скидывались.
Из вашей же ссылки на РБК:Численность иностранных мигрантов в 2021 году МВД России оценивало в 7 млн человек. При этом разрешение на работу или трудовой патент по состоянию на конец 2021 года официально имели 2,1 млн человек, отчитывался Росстат.
Эксперты предлагают ввести налоговые льготы и допустить приезжих к местному самоуправлению
Дальше будем россиян гражданства лишать и отправлять восвояси?
не восвояси, а на фронт
Чтоб этих петухов из ВЭБа черти в аду в афедрон жарили.
Может своим надбавить лучше?
Они своим и добавляют.
своим по 7 млн за работу обещают)
Автозаки же улучшили, чего тебе ещё не хватает?
Коренные жители страны не имеющие вообще никаких льгот
В моем регионе средняя зарплата 35 438 руб. 90% людей зарабатывает до 30т в месяц. Такую заработную плату мигрантам из Сомали надо предлагать.
Если 90% зарабатывает меньше 30к, то откуда взялась средняя в 35? 🤔
В моем родном регионе где я вырос кладовщик знакомый работает кладовщиком в строительном гипермаркете, получает 46. Одноклассник в м-видео работает, тоже 40 с копейками.
Ну отлично. Еще больше мигрантов. Совсем ёбу дали?
Думаю просто хотят получить бабло на разработку этой биржи.
Так то сейчас это все нафиг не нужно
Также я отлично помню статьи конца прошлого года как раз о том, что у нас должен был быть переход к большей оплате и большей производительности и более высокой квалификации труда.
Но опять что-то пошло не так.
Потому что эта аналитика оплачена другими бенефициарами. В этой же статье РБК:Трудовые мигранты составляют более 10% всей рабочей силы в России, говорится в докладе об Узбекистане, подготовленном Институтом ВЭБа совместно с МИДом республики и Университетом мировой экономики и дипломатии в Ташкенте.
За 2 года население России сократилось на 1.73 млн чел по естественной убыли и впервые за четверть века за январь-февраль 2022 зафиксирован чистый отток мигрантов из России. Число прибывших 93.3 тыс, число убывших 135.1 тыс, чистый отток 41.7 тыс.
Не понятно чем занимается корпорация эта,судя по тому в какой опе сейчас многие предприниматели
Если своих рабов не удалось набрать и подчинить, то можно из-за бугра их "привлекать" подачками и дальше строить концлагерь.
Страна продана.
Пидарасы
282 УК РФ отмените пожалуйста…
Это ведь, финансовая дыра.
Демографический кризис, ковид, война сейчас наделает инвалидов среди молодых мужчин. Столицам нужно много относительно дешевой рабочей силы. Если нагнать ее из регионов, то полуживые регионы совсем дышать перестанут.
Нужны мигранты.
Потрачено
Отличный план, много неосвоенной земли в России, никто не хочет заниматься ей. Пусть мигрантов отправляют в Сибирь гулаги строить, как раз и жить там смогут, этакий опенсорс
Не трож Китайскую Сибирь!
Экономика мигранта:
- 25 тысяч рублей стоит оформление патента. Раз в год.
- Далее на протяжении года ежемесячная оплата патента - 5 тысяч рублей в месяц.
- У меня, к счастью, есть нормальная регистрация, но большая часть мигрантов и ее покупает за деньги (примерно 2-3 тысячи в месяц в СПБ). То есть приходится платить за фиктивную регистрацию, которую в случае проверки по этому резиновому адресу аннулируют, а мигранта из-за нее депортируют.
Итого примерно 100 тысяч в год тратит мигрант на то, чтобы иметь право работать в России. Может в этом направлении стоило бы задуматься?