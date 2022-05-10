Офлайн
Слава Шегай

Экономисты ВЭБа предложили привлекать трудовых мигрантов из Средней Азии с помощью надбавок и льгот Статьи редакции

Эксперты уверены, что трудовая миграция выгодна России, так как она покрывает дефицит дешёвой рабочей силы.

  • Экономисты ВЭБ.РФ провели исследование трудовой миграции в Россию из Таджикистана, Киргизии и Узбекистана. Авторы пришли к выводу, что трудовые мигранты из Центральной Азии в Россию несут для обеих сторон больше преимуществ, чем недостатков. Об исследовании написало РБК.
  • Из минусов: проблемы мигрантов с ассимиляцией, ксенофобия, неустроенность проживания, оседание в неформальной занятости, радикализация и участие в преступной деятельности.
  • Из плюсов: мигранты покрывают дефицит дешевой рабочей силы, а сами отправляют заработанные деньги на родину, и покрывают потребность в иностранных работниках, обусловленной демографическим кризисом в России. Также они способствуют увеличению ёмкости внутреннего рынка страны, поскольку тратят от половины до двух третей зарплаты на товары и услуги. Помимо этого, они выступают «амортизатором в случае кризисов и роста уровня безработицы» — тогда в первую очередь увольняют мигрантов. Ещё одно преимущество — доходы в бюджет от патентов на работу, по данным МВД, за 11 месяцев 2020 года мигранты приобрели патенты на сумму почти 44 млрд рублей.
  • Авторы доклада об Узбекистане считают, что нужны биржи труда и единая электронная платформа госуслуг для мигрантов, экономическая стимуляция мигрантов, прибывающих в малоосвоенные регионы страны, с помощью финансовых надбавок и налоговых льгот.
  • Авторы доклада о Киргизии предлагают поощрять переезд семей мигрантов в Россию. «Сейчас без длительной регистрации проблематично устроить детей в школу», — пишет РБК. Эксперты также предлагают разработать программу по привлечению мигрантов к местному самоуправлению.
  • В конце марта мигранты стали уезжать из России из-за падения рубля и нехватки работы, рассказали в общинах. Люди приезжали, чтобы заработать и отправлять деньги домой, а из-за курса это стало невыгодно. Кроме того, стало намного меньше способов отправить деньги.

#мигранты #новость

2053 просмотров
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
107 комментариев
Написать комментарий...
Пётр Комментов

зачем решать проблему безработицы для своих граждан, лучше привлекать мигрантов

Ответить
Развернуть ветку
Поэтический ГОСТ

Своих донбить бомбас отправить можно

Ответить
3 комментария
Развернуть ветку
Rustam Mamasydykov

Давайте будем честны: большинство россиян не будут/не хотят работать на той работе на которой работают мигранты (дворники, уборщики, на стройке, и другая тяжелая работа).

Ответить
7 комментариев
Развернуть ветку
Артём К

То палкой гонят, то опять бубликом приманивают, чтобы потом опять гнать. Как же заебали

Ответить
Развернуть ветку
Константин Кузнецов

Бизнес - жулики, но должны поднять экономику, трудовые мигранты - преступники, блаблабла, но должны закрыть дыры по низким квалификациям. Все логично и последовательно, твердо и четко.

Ответить
3 комментария
Развернуть ветку
Константин Кузнецов

А то, что трудовые мигранты заработанные деньги частично выводят в свои страны, это хорошо или плохо?

Ответить
Развернуть ветку
Поэтический ГОСТ

Это нормально.

Ответить
Развернуть ветку
Sergey Vasiliev

Конечно плохо, любые деньги которые выводятся из страны это плохо. Бюджет не дополучает налогов с этих денег, если бы они были прокручены внутри экономики

Ответить
38 комментариев
Развернуть ветку
Александр Вербицкий

Это смотря для кого.

Ответить
Развернуть ветку
роман долгополов

Смотря что они потом на них покупают дома.Скорее всего еда и стройматериалы.Если это тоже российское то хорошо.

Ответить
Развернуть ветку
Программный ключ

Это плюс, твёрдо и чётко

Ответить
Развернуть ветку
Дмитрий Блинов

Почти полностью выводятся. Я на заре своей трудовой деятельности работал в строительной гипермаркете. Там было много грузчиков с ближнего зарубежья. Почти все деньги домой отправляли. Жили там в общаге, вместе все на продукты скидывались.

Ответить
Развернуть ветку
Истинный файл

Из вашей же ссылки на РБК:

Численность иностранных мигрантов в 2021 году МВД России оценивало в 7 млн человек. При этом разрешение на работу или трудовой патент по состоянию на конец 2021 года официально имели 2,1 млн человек, отчитывался Росстат.
Эксперты предлагают ввести налоговые льготы и допустить приезжих к местному самоуправлению

Дальше будем россиян гражданства лишать и отправлять восвояси?

Ответить
Развернуть ветку
Озверевший Фукуяма

не восвояси, а на фронт

Ответить
Развернуть ветку
Александр Вербицкий
Соответствующую статистику привел заместитель начальника управления уголовного розыска ГУ МВД Москвы Михаил Трубников, выступивший в четверг на круглом столе "Профилактика и противодействие насилию в отношении женщин". "Если брать общую статистику и разделить на количество изнасилований, кто их совершает, то 75% совершают приезжие не московского региона. Из них 90% - это выходцы из стран Азии: Таджикистан, Узбекистан, Киргизия", - приводит РИА "Новости" слова высокопоставленного представителя МУРа.

Чтоб этих петухов из ВЭБа черти в аду в афедрон жарили.

Ответить
Развернуть ветку
Неизвестный Неизвестный

Может своим надбавить лучше?

Ответить
Развернуть ветку
Александр Вербицкий

Они своим и добавляют.

Ответить
Развернуть ветку
Поэтический ГОСТ

своим по 7 млн за работу обещают)

Ответить
1 комментарий
Развернуть ветку
Программный ключ

Автозаки же улучшили, чего тебе ещё не хватает?

Ответить
Развернуть ветку
Программный ключ

Коренные жители страны не имеющие вообще никаких льгот

Ответить
Развернуть ветку
const

В моем регионе средняя зарплата 35 438 руб. 90% людей зарабатывает до 30т в месяц. Такую заработную плату мигрантам из Сомали надо предлагать.

Ответить
Развернуть ветку
Андрей

Если 90% зарабатывает меньше 30к, то откуда взялась средняя в 35? 🤔

Ответить
15 комментариев
Развернуть ветку
Дмитрий Блинов

В моем родном регионе где я вырос кладовщик знакомый работает кладовщиком в строительном гипермаркете, получает 46. Одноклассник в м-видео работает, тоже 40 с копейками.

Ответить
2 комментария
Развернуть ветку
Artem Borisenko

Ну отлично. Еще больше мигрантов. Совсем ёбу дали?

Ответить
Развернуть ветку
Георгий Хромченко

Думаю просто хотят получить бабло на разработку этой биржи.

Так то сейчас это все нафиг не нужно

Также я отлично помню статьи конца прошлого года как раз о том, что у нас должен был быть переход к большей оплате и большей производительности и более высокой квалификации труда.

Но опять что-то пошло не так.

Ответить
Развернуть ветку
Истинный файл
Но опять что-то пошло не так.

Потому что эта аналитика оплачена другими бенефициарами. В этой же статье РБК:

Трудовые мигранты составляют более 10% всей рабочей силы в России, говорится в докладе об Узбекистане, подготовленном Институтом ВЭБа совместно с МИДом республики и Университетом мировой экономики и дипломатии в Ташкенте.
Ответить
Развернуть ветку
Железный динозавр

За 2 года население России сократилось на 1.73 млн чел по естественной убыли и впервые за четверть века за январь-февраль 2022 зафиксирован чистый отток мигрантов из России. Число прибывших 93.3 тыс, число убывших 135.1 тыс, чистый отток 41.7 тыс.

Ответить
Развернуть ветку
Олег Делинков

Не понятно чем занимается корпорация эта,судя по тому в какой опе сейчас многие предприниматели

Ответить
Развернуть ветку
Andrey Kuznetsov

Если своих рабов не удалось набрать и подчинить, то можно из-за бугра их "привлекать" подачками и дальше строить концлагерь.

Ответить
Развернуть ветку
Лев Селиверстов

Страна продана.

Ответить
Развернуть ветку
Random Russian

Пидарасы

Ответить
Развернуть ветку
PaleRider

282 УК РФ отмените пожалуйста…

Ответить
Развернуть ветку
TLGM x Event

Это ведь, финансовая дыра.

Ответить
Развернуть ветку
Константин Кузнецов

Демографический кризис, ковид, война сейчас наделает инвалидов среди молодых мужчин. Столицам нужно много относительно дешевой рабочей силы. Если нагнать ее из регионов, то полуживые регионы совсем дышать перестанут.

Нужны мигранты.

Ответить
Развернуть ветку
Программный ключ

Потрачено

Ответить
Развернуть ветку
GanicusCsw

Отличный план, много неосвоенной земли в России, никто не хочет заниматься ей. Пусть мигрантов отправляют в Сибирь гулаги строить, как раз и жить там смогут, этакий опенсорс

Ответить
Развернуть ветку
Alex Gurulli

Не трож Китайскую Сибирь!

Ответить
Развернуть ветку
Игорь Брага

Экономика мигранта:
- 25 тысяч рублей стоит оформление патента. Раз в год.
- Далее на протяжении года ежемесячная оплата патента - 5 тысяч рублей в месяц.
- У меня, к счастью, есть нормальная регистрация, но большая часть мигрантов и ее покупает за деньги (примерно 2-3 тысячи в месяц в СПБ). То есть приходится платить за фиктивную регистрацию, которую в случае проверки по этому резиновому адресу аннулируют, а мигранта из-за нее депортируют.
Итого примерно 100 тысяч в год тратит мигрант на то, чтобы иметь право работать в России. Может в этом направлении стоило бы задуматься?

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 107 комментариев
null