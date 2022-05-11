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Рая Хачатрян

«Я потерял $9 млрд, но посчитал, что правильнее умереть с хорошей кармой»: главное из интервью Олега Тинькова Дудю Статьи редакции

Тиньков рассказал, почему высказался против «военной операции», как продал банк и за что Аркадий Волож будет гореть в аду.

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Про свою долю до 24 февраля

В январе мне предложили $725 млн за 5% моих акций. Я сказал: «Нет, не продам, компания будет стоить 100 млрд». Мне говорят, что-то про Украину, танки, ***** (отредактировано из-за требований властей России — vc. ru), а я им – что это абсурдно.
После 24 февраля мне понадобилось 48 часов, чтобы осознать, что происходит.

Олег Тиньков

По словам банкира, последние 2,5 года из-за лейкемии он часто проводил в закрытых боксах — за это время ему сделали 4 химиотерапии, никакой связи с внешним миром кроме жены и детей.

Я столько смертей увидел. Гематологическое отделение — это там, где больше всех умирают, смертность за 50-60% в зависимости от возраста․ И когда ты видишь этих трупов вечно уводят и ты сам умираешь, ты молишься богу. И тут ты видишь, что просто погибают дети, женщины, люди — их просто убивают.

Кто-то, а именно наша армия, а главное почему. Почему эти люди гибнут? Ты можешь умирать от рака, да. Но почему ты умираешь от бомбы? Потому что ты живёшь в Украине. Ну что это за ***** такой. Ну как это может быть в 21 веке?

Я потерял $9 млрд, но посчитал, что правильнее умереть с хорошей кармой. Хочется умереть достойно, чтобы дети гордились и не говорили, что наш папа ссыкун.

Олег Тиньков

Про заявление и продажу банка

Тиньков говорит, что когда «всё началось», он понимал, что не высказаться не может и «понимал, что банк будет под угрозой». По его словам, в банке говорили ему: «Олег, потерпи у нас 70 тысяч сотрудников и 22 млн клиентов». Поэтому в начале марта бизнесмен стал искать покупателя.

Тогда торги на Мосбирже возобновились: компания стоила $8 млрд, хотя до 24 февраля стоила $22 млрд. Доля Тинькова составляла выше $2 млрд.

Думал, за $1,5 млрд продам. Начал говорить с олигархами: с одним, вторым третьим, все говорили, что дороговато. Они все сами в шоке.

19 апреля я сделал этот пост. Фридман мне позвонил и сказал: «Ты сумасшедший». Тебе бы сначала продать, потом заявлять. Я сказал — я не могу молчать. Какая разница $2 млрд я получу или $100 млн или $50 млн. Не хочу жить с этим говном — хочу продать.

Банку естественно позвонили из администрации президента сразу какие-то люди, запугали: мол, мы вас национализируем, введем временное управление. Руководители говорят: «Банк забирают».

Олег Тиньков

По словам Тинькова, Потанин позвонил ему тогда и предложил купить за «копейки». На следующий день деньги перевели и сделку закрыли. За сколько продал свою долю банкир не раскрывает из-за соглашения — но это около 3% от реальной стоимости.

Я, кстати, Потанина в жизни не видел. Он мне по Zoom набрал: «Здравствуйте, Олег Юрьевич. Хотели приобрести». Он мне позвонил и быстро сделку сделал.

Олег Тиньков

Про санкции

Я до сих пор под санкциями, но я считаю, что английское правительство сделало какую-то ошибку. Это явно техническая ошибка — они просто взяли финансовый сектор, а у меня имя-то большое, но я даже не контролирующий акционер [«Тинькофф»]. Я уверен, что они разберутся: англичане оттуда меня выведут, я там совершенно незаслуженно.

Я никогда не сотрудничал с властями. Они сделали огромную ошибку в ответ на преступление, которое совершило русское государство.

Олег Тиньков

Предприниматель добавил, что не делал заявление, чтобы избежать санкций. По его словам, его позиция ничего не поменяет — бюрократическая машина не так работает, нет таких заявлений после которых снимут санкции.

Про сделку с «Яндексом»

В 2020 году Аркадий Волож предлагал Тинькову $6 млрд за банк, Олег потребовал $6,2 млрд, сам бы он получил $2 млрд. Но сделка не состоялась, а Тиньков заявил, что сам купит этот «говно-Яндекс».

Моя команда — Оливер [Хьюз], Стас Близнюк меня очень сильно отговаривали, они говорили: «Олег, мы сами построим». И действительно до 24 февраля мы стоили $22 млрд на Лондонской бирже.

Я начал переговоры в июне, трансплантацию [косного мозга] я сделал в июле, и я вот лежал в трансплантационной комнате и вёл с ним переговоры. Не понимал, выживу, не выживу. В октябре я уже стал себя лучше чувствовать.

Но я пожалел, конечно, сейчас. Дурак, надо было «Яндексу» за $2 млрд продать. Но какая разница. У меня было $9,4 млрд когда-то состояние по Forbes. Сейчас у меня $0,2 млрд. Но какая разница? На мое качество жизни это никак не влияет. Я не парюсь.

Олег Тиньков

Про Аркадия Воложа и «Яндекс. Новости»

«Яндекс» — великая компания, Аркадий — великий предприниматель. «Яндекс․Поиск» — супергуд, всё, что они стали делать дальше, связанное с офлайном — сомнительно, но ок. Все, что они делали с «Яндекс.Новостями» — полное говно. Аркадий большой молодец, но «Яндекс.Новости» — это то, за что он будет гореть в аду.

Он, наверное, должен был бы их продать и очистить свою карму, но он этого не сделал и это ***** (28 апреля «Яндекс» продал «Новости» и «Дзен». Купил их VK — примечание vc.ru). Это катастрофа. Там [в «Яндексе»] работают прекрасные люди, айтишники, 99,9% сотрудников реально очень классные.

Очень жалко, я слышал там уехало уже чуть ли не тысячи людей. И это очень обидно.

Олег Тиньков

Про мнение других предпринимателей

100% из них согласны со мной, я разговаривал с 12 из топ-20 Forbes. Все меня поддерживают, консенсус полный. Половина из них говорит: «У нас же коллектив, у нас же 70 тысяч работает. Как мы заявим, мы же станем заложниками ситуации». Половина себя этим оправдывает. А другая говорит: «А что от нас зависит? Ну заявим мы, ну потерям мы этот бизнес, ну отберут его как у тебя сейчас. И что? И чего ты этим добился?»

Это их выбор, я не могу их за это осуждать. Хотя осуждаю. Не глубинно, но осуждаю.

Миша и Петя [Михаил Фридман и Пётр Авен] они в отличие от меня всегда работали с юристами, с пиарщиками, у них все продумано. Мне кажется их пиарщики подставили, это было очень глупо. В России все порадовались: наконец-то эти **** страдают. А в Англии всем пофигу, что какой-то миллиардер из России должен дома кушать, вместо ресторана.

Галицкому я задавал вопрос, почему молчит. Ответы примерно у всех одни: есть детище, которое ты вырастил. Я говорю: тебе-то чего, ты продал все, что тебе «Краснодар» твой заберут? Ты все равно для людей построил. Я не могу осуждать Галицкого, но лучше было бы, чтобы он выступил.

Потому что он, как и я, является некой ролевой моделью. Потому что нас всего в России две компании, которые полностью построены с нуля, которых не существовало в СССР ни в какой форме, которые дошли до $1 млрд чистой прибыли за год — это «Тинькофф» и «Магнит». При всем уважении к X5 и другим — это все было построено на обломках Советского Союза, на тех или иных покупках за счет нефтяных денег. И мне кажется, если бы Сергей свою позицию озвучил, было бы круто.

Олег Тиньков

Про здоровье

По последним цифрам, у меня 50/50 выживаемость на год. Была меньше. Начал всего с 10%, сейчас до 50% добрёл. Но там пятилетняя выживаемость обычно считается. У меня уже два года прошло с трансплантации, а вот если пройдёт пять считается, что ты выжил — survive. Поэтому я пока еще в промежуточной фазе.

Когда мне сделали пересадку, началось заболевание, которое называется реакция «трансплантат против хозяина». Эти клетки убивают рак, но они атакуют другие части: кожа у меня год чесалась, глаза атакуют. И я уже к вечеру не могу читать — но и слава богу. Приходится закапывать глаза.

Олег Тиньков

Материал подготовлен при помощи Ануш Алексанян.

#тинькофф #олегтиньков

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9 комментариев
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Эффект Доплера

Максимально лицемерное и изворотливое интервью. Хотя что ожидать от беглого капиталиста

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Агрессивный ящик

Пусть о его карме напомнят заемщики его Банка)

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Andrey Balandin

Кусок г. Обгадивший свою родину, не помрёт с с хорошей кармой.

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Гриша Каир

Мне похуй, я так чувсвтую.
Сильнейшая цитата на рф ютубе.

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Adam Arclight

Если верить википедии - то с 1996 по 2013 год - Олег Юрьевич был гражданином США. За это время США проводили различные военные операции в Югославии, Афганистане, Либерии, Ираке, Пакистане и Ливии. За исключением Югославии, всё событиям были в 21-ом веке.

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Николай Шмыголь

Тинькофф Алег ) какой же он интересный!

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Щитпостер на зарплате

Ну переобулся человек, ну с кем не бывает.

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Revenant

"С достоинством можно жить, но с ним нельзя умереть."
House M.D.

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Сергей Макаров

Здоровья) Ну и все что нужно знать про особенности цензуры и бизнеса в России)

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