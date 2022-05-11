«Я потерял $9 млрд, но посчитал, что правильнее умереть с хорошей кармой»: главное из интервью Олега Тинькова Дудю Статьи редакции
Тиньков рассказал, почему высказался против «военной операции», как продал банк и за что Аркадий Волож будет гореть в аду.
Про свою долю до 24 февраля
По словам банкира, последние 2,5 года из-за лейкемии он часто проводил в закрытых боксах — за это время ему сделали 4 химиотерапии, никакой связи с внешним миром кроме жены и детей.
Про заявление и продажу банка
Тиньков говорит, что когда «всё началось», он понимал, что не высказаться не может и «понимал, что банк будет под угрозой». По его словам, в банке говорили ему: «Олег, потерпи у нас 70 тысяч сотрудников и 22 млн клиентов». Поэтому в начале марта бизнесмен стал искать покупателя.
Тогда торги на Мосбирже возобновились: компания стоила $8 млрд, хотя до 24 февраля стоила $22 млрд. Доля Тинькова составляла выше $2 млрд.
По словам Тинькова, Потанин позвонил ему тогда и предложил купить за «копейки». На следующий день деньги перевели и сделку закрыли. За сколько продал свою долю банкир не раскрывает из-за соглашения — но это около 3% от реальной стоимости.
Про санкции
Предприниматель добавил, что не делал заявление, чтобы избежать санкций. По его словам, его позиция ничего не поменяет — бюрократическая машина не так работает, нет таких заявлений после которых снимут санкции.
Про сделку с «Яндексом»
В 2020 году Аркадий Волож предлагал Тинькову $6 млрд за банк, Олег потребовал $6,2 млрд, сам бы он получил $2 млрд. Но сделка не состоялась, а Тиньков заявил, что сам купит этот «говно-Яндекс».
Про Аркадия Воложа и «Яндекс. Новости»
Про мнение других предпринимателей
Про здоровье
Материал подготовлен при помощи Ануш Алексанян.
Максимально лицемерное и изворотливое интервью. Хотя что ожидать от беглого капиталиста
Пусть о его карме напомнят заемщики его Банка)
Кусок г. Обгадивший свою родину, не помрёт с с хорошей кармой.
Мне похуй, я так чувсвтую.
Сильнейшая цитата на рф ютубе.
Если верить википедии - то с 1996 по 2013 год - Олег Юрьевич был гражданином США. За это время США проводили различные военные операции в Югославии, Афганистане, Либерии, Ираке, Пакистане и Ливии. За исключением Югославии, всё событиям были в 21-ом веке.
Тинькофф Алег ) какой же он интересный!
Ну переобулся человек, ну с кем не бывает.
"С достоинством можно жить, но с ним нельзя умереть."
House M.D.
Здоровья) Ну и все что нужно знать про особенности цензуры и бизнеса в России)