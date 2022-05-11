Я столько смертей увидел. Гематологическое отделение — это там, где больше всех умирают, смертность за 50-60% в зависимости от возраста․ И когда ты видишь этих трупов вечно уводят и ты сам умираешь, ты молишься богу. И тут ты видишь, что просто погибают дети, женщины, люди — их просто убивают.

Кто-то, а именно наша армия, а главное почему. Почему эти люди гибнут? Ты можешь умирать от рака, да. Но почему ты умираешь от бомбы? Потому что ты живёшь в Украине. Ну что это за ***** такой. Ну как это может быть в 21 веке?

Я потерял $9 млрд, но посчитал, что правильнее умереть с хорошей кармой. Хочется умереть достойно, чтобы дети гордились и не говорили, что наш папа ссыкун.