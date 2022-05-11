Дуров рассказал, что купил «скромные» 12 млн обедов для кампании шейха из ОАЭ по спасению мира от голода Статьи редакции
Основатель Telegram рассказал про кампанию по сбору средств, запущенную в апреле 2022 года в ОАЭ. Её цель — собрать деньги на 1 млрд обедов для нуждающихся в 50 странах.
На сайте кампании можно оформить ежемесячное пожертвование на сумму от 30 дирхамов (около $8). В описании подписки указано, что этого хватит на 30 обедов.
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Дуров покупает обеды для россиян:
П.С. обидно что не было слышно таких инициатив от него на своей бывшей родине
Это инициатива шейха ОАЭ.
В РФ сейчас другие инициативы.
Это да, наши инициативы настолько инициативные, что перинициативят вот просто любые другие инициативы.
Плюс надо учитывать, что люди меняются, развиваются и тп
в РФ нет голода, и, вообще, тут всё хорошо. но в Таиланде лучше
Извини брат, сегодня обеда нет.
Красавчик, не зря отказался от еды. Это дополнительные 365 обедов за год для голодающих
Веган обеды идут с дисконтом 0,7!
а мясо вегана, вообще берут за 3% капитализации
Forbes узнал о получении Дуровым паспорта ОАЭ
Итого, 30 дирхамов = 30 обедов. 12 млн обедов = 12 млн дирхамов или ~ 220 млн рублей - скромные инвестиции в гражданство ОАЭ
У него ж было уже несколько паспортов.
Меняет паспорта, как трусы
Ну ок, 1 обедом накормят, а дальше что?
Ну вы городские совсем с со своими ифонами поглупели. Дальше высрал - это в навоз, навоз в перегной, перегной это удобрение, удобрение в землю, земля уже чернозем, чернозем в пустыню, пустыня цветет, шейх радуется. Как вы там молвите - PROBIT!!!
DNO PROBIT
На Марсе же получилось...
Дальше попросят добавки.
включат в отчет как "социальный проект по ЦУР 2 ООН"
А дальше подписка. правда не понятно, что у них там за обеды по $0.27.На сайте кампании можно оформить ежемесячное пожертвование на сумму от 30 дирхамов
Дайте человеку удочку, а не рыбу
и верните, пожалуйста, уже стену
вернут, вместе с расстрелами
Зачем в пустыне удочка?
Ну да, вместо того чтобы вложиться в технологии производства еды - бессмысленная разовая акция..
Помнится, именно это останавливало Маска от донейшн. Потом, правда, какой-то там ему план представили, на что он пообещал когда-то задонатить. Ничего общего с устранением проблемы, кроме как списания с налогов, эти акции не имеют.
Все это конечно хорошо, но я не люблю такие акции, где "лечат" симптомы, а не причину.
для него они скромные
Скромняга
Кто-то объяснит значение слова "кампания"?
Спецоперация.
Странное слово в этом контексте. Смесь Шейхов, военной спецоперации и бесплатных обедов.. Возможно на английском это как-то иначе звучит.
Подпол Дуров спасает репутацию. Покупает обеды, сдает оппов. Почти Штирлетц.
Дуров забыл: телеграм не качает, нефть - качает. Хотя потягаться и хочется