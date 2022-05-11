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Недовольный будильник

Дуров рассказал, что купил «скромные» 12 млн обедов для кампании шейха из ОАЭ по спасению мира от голода Статьи редакции

Основатель Telegram рассказал про кампанию по сбору средств, запущенную в апреле 2022 года в ОАЭ. Её цель — собрать деньги на 1 млрд обедов для нуждающихся в 50 странах.

Мир стоит на пороге глобального продовольственного кризиса. Сотни миллионов людей голодают. […]

В кампании поучаствовали сотни человек. Её основатель шейх Мохаммед пожертвовал 400 млн обедов, я — скромные 12 млн.

Надеемся, что в будущем к этой инициативе присоединится больше людей, и вместе мы сможем достичь цели «нулевой голод», которую поставила ООН.

Павел Дуров

На сайте кампании можно оформить ежемесячное пожертвование на сумму от 30 дирхамов (около $8). В описании подписки указано, что этого хватит на 30 обедов.

#павелдуров #новость

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33 комментария
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Ilya Konovalov

Дуров покупает обеды для россиян:

П.С. обидно что не было слышно таких инициатив от него на своей бывшей родине

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Сергей Сма

Это инициатива шейха ОАЭ.
В РФ сейчас другие инициативы.

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Вадим Д.

Это да, наши инициативы настолько инициативные, что перинициативят вот просто любые другие инициативы.

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Олег Арматоев

Плюс надо учитывать, что люди меняются, развиваются и тп

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Джон Картошкин

в РФ нет голода, и, вообще, тут всё хорошо. но в Таиланде лучше

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Grigvik Fake

Извини брат, сегодня обеда нет.

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Андрей

Красавчик, не зря отказался от еды. Это дополнительные 365 обедов за год для голодающих

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Leha Shum

Веган обеды идут с дисконтом 0,7!

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Джон Картошкин

а мясо вегана, вообще берут за 3% капитализации

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Dmitry Reva
Дуров рассказал, что купил «скромные» 12 млн обедов для кампании шейха из ОАЭ
Forbes узнал о получении Дуровым паспорта ОАЭ
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Цифровые комплексы

Итого, 30 дирхамов = 30 обедов. 12 млн обедов = 12 млн дирхамов или ~ 220 млн рублей - скромные инвестиции в гражданство ОАЭ

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Андрей

У него ж было уже несколько паспортов.
Меняет паспорта, как трусы

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Виктор Птахин

Ну ок, 1 обедом накормят, а дальше что?

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Александр Акулов

Ну вы городские совсем с со своими ифонами поглупели. Дальше высрал - это в навоз, навоз в перегной, перегной это удобрение, удобрение в землю, земля уже чернозем, чернозем в пустыню, пустыня цветет, шейх радуется. Как вы там молвите - PROBIT!!!

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Дмитрий П

DNO PROBIT

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Александр Кабешов

На Марсе же получилось...

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Знатный Тролль

Дальше попросят добавки.

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Максим Горький

включат в отчет как "социальный проект по ЦУР 2 ООН"

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Noblesse. tv

А дальше подписка. правда не понятно, что у них там за обеды по $0.27.

На сайте кампании можно оформить ежемесячное пожертвование на сумму от 30 дирхамов
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From Syberia

Дайте человеку удочку, а не рыбу

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Григорий Красильников

и верните, пожалуйста, уже стену

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3D Print

вернут, вместе с расстрелами

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Константин Кузнецов

Зачем в пустыне удочка?

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3D Print

Ну да, вместо того чтобы вложиться в технологии производства еды - бессмысленная разовая акция..

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Viktor Kutolkin

Помнится, именно это останавливало Маска от донейшн. Потом, правда, какой-то там ему план представили, на что он пообещал когда-то задонатить. Ничего общего с устранением проблемы, кроме как списания с налогов, эти акции не имеют.

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Nick

Все это конечно хорошо, но я не люблю такие акции, где "лечат" симптомы, а не причину.

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Алексей Данилов

для него они скромные

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Chr Chr

Скромняга

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Николай Кычкин

Кто-то объяснит значение слова "кампания"?

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Знатный Тролль

Спецоперация.

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Николай Кычкин

Странное слово в этом контексте. Смесь Шейхов, военной спецоперации и бесплатных обедов.. Возможно на английском это как-то иначе звучит.

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xv svs

Подпол Дуров спасает репутацию. Покупает обеды, сдает оппов. Почти Штирлетц.

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Vadym Babaiev

Дуров забыл: телеграм не качает, нефть - качает. Хотя потягаться и хочется

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