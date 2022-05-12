«Лукойл» договорился о покупке бизнеса Shell в России — завода и сети АЗС Статьи редакции
Стороны не раскрывают сумму сделки.
- «Лукойл» подписал соглашение о покупке 100% в ООО «Шелл Нефть». Активы включают 411 АЗС и завод по производству смазочных материалов в Тверской области. Сделку закроют после согласования ФАС.
- После сделки более 350 сотрудников Shell в России сохранят свои должности.
- «Приобретение высококачественного бизнеса компании Shell в России полностью соответствует стратегии "Лукойла" по развитию приоритетных каналов сбыта», — прокомментировал сделку вице-президент компании Максим Дондэ.
- Shell объявила о прекращении закупок российской нефти, а также постепенном отказе от участия во всех российских нефтегазовых проектах в марте 2022 года. Тогда же компания заявила, что закроет свои АЗС в России и производство авиатоплива и смазочных материалов
- Информация о возможной продаже сети АЗС появилась в начале мая 2022 года. Тогда источники Forbes говорили, что Shell продаёт все заправки с условием, что сотрудникам будут платить текущие зарплаты до конца 2022 года. В мае компания приостановила работу заправок для передачи новому собственнику.
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Становится понятным, зачем в период активного выкупа долей у зарубежных партнеров курс доллара падает.
Может потому что Best-Performing Currency
https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-05-11/russian-ruble-surpasses-brazilian-real-as-world-s-best-currency
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yeap
То что ЦБ смог (как бы там ни было) стабилизировать валюту - я и не отрицаю в своем комментарии. Мне больше интересны причины, зачем это необходимо (потому что для экспортеров это крайне невыгодно) и когда этот аттракцион невиданной щедрости закончится, потому что снижение цен на полках я не наблюдаю.
P.S.Насколько я помню, вы из тех, кто здесь чисто ради статей о технологиях, бизнесе и т.д. Эх, а тянет к уровню TJ все таки😉
При выборе глагола «продать» вместо «отдать» на курс не смотрят
Это один из плюсиков.
Думаешь, они за рубли продают?😂
350 сотрудников на 411 станциях )) + завод чёт мало сотрудников или 1 чел на две азс работал ))
там наверное половина на аутсорсе устроено, много где так делают сейчас.
тоже обратила внимание..
По собственному не могли уйти чтоль? Вряд ли они там в рабстве
А зачем уходить по собственному если им и так платят зп ?
Ну не все же работают только за зп.
Знаю людей, которые в розничных магазах на сменах по 12 часов, но с удовольствием ходят на свою работу, потому что дома скука, а там общение.
Вот для чего в нужна математика:D
Чтобы правильно посчитать сколько сотрудников у тебя в компании)
Все 350 сотрудников работают на 411 АЗС и заводе? :?
Это хедофис на баррикадной, остальных они за людей не считают
Не все АЗС ведь принадлежат Shell, часть по франшизе с их брендом. Кажется, что сотрудников из франшизы не включили в эти цифры
С языка снял ))
340 на заводе, остальные на заправках.
Плохо, что западные компании уходят с нашего рынка. Наверное, если бы "спецоперация" закончилась за неделю другую, то никто бы и не ушел, так, для виду бы поворчали и остались. А так, конечно, третий месяц идёт. И конца что-то не видно всему этому.
Так вас не хватает на передовой
Простите, а что кто-то из тут присутствующих разрабатывал план и принимал решение?
Судя по трехлинейкам у мобилизованных в ЛДНР, проблем с людьми там нет, раз так бездарно ими распоряжаются...
Бабы ещё нарожают, только биндер победить осталось
Молодец, очень точно
А право пользования брендом оставят интересно или переобуваться в лукойл будут?
Тоже интересно очень
предположу, что будут, зная неповоротливость и степенность лукойла
По-моему ответ очевиден: компания уходит из РФ и забирает естественно свой бренд. Иначе какой смысл продавать?
Странно, у меня недалеко пара их заправок и они работают, как ни в чем не бывало
Тоже самое. Может позже закроют их
Да не, наверное перекрасят в цвета Лукойла и дальше будут работать.
В Питере на Жукова тоже работает. Но вывеску Шелл убрали.
Прощай лучшая заправка России. Теперь опять искать норм заправку.
Несколько раз заправлялся В Питере в Шелл, на них, бензин не очень и дороже всех. На лукойле однозначно лучше!
Ни разу не видел построенных проектных автомобилей на заправках Лукойл. Всегда шел. Плюс на всех заправках шел всегда чисто и аккуратно. Плюс тестил на новом авто все заправки. Машина на Лукойле не ездила. На шеле всегда была стабильная работа двигателя. Для меня шел всегда был примером сервиса и качественного топлива где бы я не находился. К слову за пол года я накатывал по 40-50к пробега и я не в такси.
Приобрели надеюсь с хорошим дисконтом
По хорошему курсу))
Ну теперь точно смысла в тачке нет, можно продавать ...
Под прошлым постом такая интересная дискуссия была ро особое обслуживание в Шел
Может еще кто то захочет поделиться впечатлениями:D
Ох уж этот лукойл, договорился-таки до покупки shell.
Извините, не удержался.
кто бы мог подумать, что именно лукойл купит шел