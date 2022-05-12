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Маша Цепелева

«Лукойл» договорился о покупке бизнеса Shell в России — завода и сети АЗС Статьи редакции

Стороны не раскрывают сумму сделки.

  • «Лукойл» подписал соглашение о покупке 100% в ООО «Шелл Нефть». Активы включают 411 АЗС и завод по производству смазочных материалов в Тверской области. Сделку закроют после согласования ФАС.
  • После сделки более 350 сотрудников Shell в России сохранят свои должности.
  • «Приобретение высококачественного бизнеса компании Shell в России полностью соответствует стратегии "Лукойла" по развитию приоритетных каналов сбыта», — прокомментировал сделку вице-президент компании Максим Дондэ.
  • Shell объявила о прекращении закупок российской нефти, а также постепенном отказе от участия во всех российских нефтегазовых проектах в марте 2022 года. Тогда же компания заявила, что закроет свои АЗС в России и производство авиатоплива и смазочных материалов
  • Информация о возможной продаже сети АЗС появилась в начале мая 2022 года. Тогда источники Forbes говорили, что Shell продаёт все заправки с условием, что сотрудникам будут платить текущие зарплаты до конца 2022 года. В мае компания приостановила работу заправок для передачи новому собственнику.

#новость #shell #лукойл

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43 комментария
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Зайка

Становится понятным, зачем в период активного выкупа долей у зарубежных партнеров курс доллара падает.

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Заходил вчера

Может потому что Best-Performing Currency

https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-05-11/russian-ruble-surpasses-brazilian-real-as-world-s-best-currency

Bloomberg - Are you a robot?
Bloomberg - Are you a robot?
www.bloomberg.com
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Пришелец

Are you a robot?

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Заходил вчера

yeap

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Зайка

То что ЦБ смог (как бы там ни было) стабилизировать валюту - я и не отрицаю в своем комментарии. Мне больше интересны причины, зачем это необходимо (потому что для экспортеров это крайне невыгодно) и когда этот аттракцион невиданной щедрости закончится, потому что снижение цен на полках я не наблюдаю.

P.S.Насколько я помню, вы из тех, кто здесь чисто ради статей о технологиях, бизнесе и т.д. Эх, а тянет к уровню TJ все таки😉

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DN

При выборе глагола «продать» вместо «отдать» на курс не смотрят

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Вадим Д.

Это один из плюсиков.

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Антон Штадлер

Думаешь, они за рубли продают?😂

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Денис Ваганов

350 сотрудников на 411 станциях )) + завод чёт мало сотрудников или 1 чел на две азс работал ))

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Заходил вчера

там наверное половина на аутсорсе устроено, много где так делают сейчас.

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Wega

тоже обратила внимание..

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Олег Павлов

По собственному не могли уйти чтоль? Вряд ли они там в рабстве

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Антон Большаков

А зачем уходить по собственному если им и так платят зп ?

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Олег Павлов

Ну не все же работают только за зп.

Знаю людей, которые в розничных магазах на сменах по 12 часов, но с удовольствием ходят на свою работу, потому что дома скука, а там общение.

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Виктор Полозов

Вот для чего в нужна математика:D
Чтобы правильно посчитать сколько сотрудников у тебя в компании)

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Konstantin Tebenkov

Все 350 сотрудников работают на 411 АЗС и заводе? :?

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DN

Это хедофис на баррикадной, остальных они за людей не считают

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Memento Vivere

Не все АЗС ведь принадлежат Shell, часть по франшизе с их брендом. Кажется, что сотрудников из франшизы не включили в эти цифры

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Денис Ваганов

С языка снял ))

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Вадим Д.

340 на заводе, остальные на заправках.

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Максим Мюллер

Плохо, что западные компании уходят с нашего рынка. Наверное, если бы "спецоперация" закончилась за неделю другую, то никто бы и не ушел, так, для виду бы поворчали и остались. А так, конечно, третий месяц идёт. И конца что-то не видно всему этому.

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роман долгополов

Так вас не хватает на передовой

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sles

Простите, а что кто-то из тут присутствующих разрабатывал план и принимал решение?

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Денис Демидов

Судя по трехлинейкам у мобилизованных в ЛДНР, проблем с людьми там нет, раз так бездарно ими распоряжаются...

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Дмитрий

Бабы ещё нарожают, только биндер победить осталось

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Алексей Дымов

Молодец, очень точно

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Satellite Satellite

А право пользования брендом оставят интересно или переобуваться в лукойл будут?

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Сергей Еремеев

Тоже интересно очень

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Вадя Кулаков

предположу, что будут, зная неповоротливость и степенность лукойла

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Антон Штадлер

По-моему ответ очевиден: компания уходит из РФ и забирает естественно свой бренд. Иначе какой смысл продавать?

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Андрей П.

Странно, у меня недалеко пара их заправок и они работают, как ни в чем не бывало

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Лев Лукьянов

Тоже самое. Может позже закроют их

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Максим Мюллер

Да не, наверное перекрасят в цвета Лукойла и дальше будут работать.

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Максим Мюллер

В Питере на Жукова тоже работает. Но вывеску Шелл убрали.

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Артем Порубаев

Прощай лучшая заправка России. Теперь опять искать норм заправку.

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Дмитрий Разломов

Несколько раз заправлялся В Питере в Шелл, на них, бензин не очень и дороже всех. На лукойле однозначно лучше!

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Артем Порубаев

Ни разу не видел построенных проектных автомобилей на заправках Лукойл. Всегда шел. Плюс на всех заправках шел всегда чисто и аккуратно. Плюс тестил на новом авто все заправки. Машина на Лукойле не ездила. На шеле всегда была стабильная работа двигателя. Для меня шел всегда был примером сервиса и качественного топлива где бы я не находился. К слову за пол года я накатывал по 40-50к пробега и я не в такси.

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Mik Petrov

Приобрели надеюсь с хорошим дисконтом

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Andrey Kulakov

По хорошему курсу))

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Vitaliy Ivanov

Ну теперь точно смысла в тачке нет, можно продавать ...

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Штаб революционных моряков

Под прошлым постом такая интересная дискуссия была ро особое обслуживание в Шел
Может еще кто то захочет поделиться впечатлениями:D

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Вадим Д.

Ох уж этот лукойл, договорился-таки до покупки shell.
Извините, не удержался.

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Виктор Сивашев

кто бы мог подумать, что именно лукойл купит шел

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