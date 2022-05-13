Производитель бумаги SvetoCopy уйдёт из России и продаст свой завод в стране Статьи редакции
В марте завод приостанавливал работу из-за проблем с поставками сырья, а потом начал выпускать жёлтую бумагу.
- Американская Sylvamo объявила об уходе из страны в отчётности за первый квартал 2022 года. Компания прекратит бизнес в «установленном порядке» и продаст активы в стране. Процесс планируют завершить в кратчайшие сроки.
- В марте Sylvamo предупредила о приостановке производства на целлюлозно-бумажном комбинате в Светогорске из-за перебоев в поставках критически важного сырья. Приостановка была связана с дефицитом химии для отбеливания бумаги, писала «Фонтанка».
- В середине марта завод начал выпускать «экобумагу» — неотбеленную офисную и офсетную бумагу жёлтого цвета.
- Sylvamo выпускает офисную бумагу под брендом SvetoCopy. Годовая мощность завода в Светогорске — 720 тысяч тонн целлюлозы, бумаги и картона. В 2021 году на Россию пришлось примерно 15% общей выручки компании, пишет «Коммерсантъ».
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Гы, прикол. А я думал они российские.
Российские, но принадлежали американцам. А технологии для бумаги вообще от шведов:В 1994 году завод «Светогорск» получил статус акционерного общества. В 1995-1997 годах контрольный пакет акций перешел к «Тетра Лаваль», шведскому концерну. А с 1998 года предприятие входит в состав мировой корпорации «International Paper», лидирующей в области производства печатных бумаг без использования хлора при отбеливании целлюлозы.
Жду комментариев, насколько это прекрасно в рамках импортозамещения.
Зачем ждать? Напишите сами)
Я не из этих:)
Знаете, что это такое?
Как ни странно да. Застала. Кстати, по-моему где-то даже печатная машинка ещё осталась в закромах.
В целом схема интересная, посчитали сколько иностранных предприятий в России, создали условия при которых все они вынуждены будут "отдать" заводы/параходы, с минусовали то что отберут за кордном(резервы, яхты, виллы), прибавили затраты на ******-операцию и её последствия, сальдо вышло в плюс и чё тут думать.
"Михалыч" врубай насос!
А всё необходимое для этих "импортных" заводов, будут ввозить через посредников. Короче я понял чё Пу собирал олигархренов в Кремле, он им просто сказал типа, соррян там у вас яхты/виллы по забирают, но я вам тут заводиков импортных задарю и всё у вас наладится)
p.s. У "наших" просто в крови что ни-будь прихватизировать, а так как уже друг у друга отжимают постоянно, решили по крупняку(импортному) вдарить, ну еще и кулаком в НАТО по грозить... Короче у меня пазл сложился.
Ну и ладно, кому нужна бумага в 22-м году? Давно на электронку перейти пора! Столько деревьев сэкономим!
Пора производить принтеры, печатающие на бересте
Есть такие, крепостными зовутся.
и только на древнеславянском, чтоб нечитаемо было
Да чо уж там, вырезать ножичком на стволе дерева, как в детстве.
Маша + Миша = Любовь.
Или *Накладная на сок берёзовый - продавец ООО *Дятел*
Продаст и продаст.
У меня недавно кот в туалете, ершик с белизной перевернул и она пролилась на желтую туалетную бумагу, я пока убирал она белоснежной стала🤷♂️
Самая говняная бумага на рынке, искренне думал что она российская
Соглашусь
Думаю, всё равно, бОльшая часть потребителей пользуются "Снегурочкой". Рынок не заметит ухода.
Скоро как Архимед будем на песке писать
Песок объявил об уходе из России.
Рубим лес для того чтобы сделать бумагу, на которой мы напишем берегите лес!
Или вилами на воде..
Бумага ещё темнее станет
и потом эволюционирует в газетную
И сразу в рулоны наматываться будет.
Была в моём топе любимых бумаг после Набережных Челнов )
Полгода назад, я покупал эту бумагу по цене около 300р за пачку, сейчас она стоит около 450р. и цена продолжает плавно снижаться...
С химикатами сейчас очевидно проблем больше нет.
Красота. Светокопи стал российским. Это очень хорошо
Да, круть.
Только могут перестать производить бумагу и картон и перейти на выпуск гвоздей.
Сарказм.
ну ох**ть теперь
С тз импортозамещения на это насрать
Крч вся надежда на Сегежу теперь.
Из-за перебоев в поставках критически важного сырья
завода в Светогорске
А я тебе говорил - место проклятое! (с)