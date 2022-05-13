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Интенсивный Кирилл

Производитель бумаги SvetoCopy уйдёт из России и продаст свой завод в стране Статьи редакции

В марте завод приостанавливал работу из-за проблем с поставками сырья, а потом начал выпускать жёлтую бумагу.

  • Американская Sylvamo объявила об уходе из страны в отчётности за первый квартал 2022 года. Компания прекратит бизнес в «установленном порядке» и продаст активы в стране. Процесс планируют завершить в кратчайшие сроки.
  • В марте Sylvamo предупредила о приостановке производства на целлюлозно-бумажном комбинате в Светогорске из-за перебоев в поставках критически важного сырья. Приостановка была связана с дефицитом химии для отбеливания бумаги, писала «Фонтанка».
  • В середине марта завод начал выпускать «экобумагу» — неотбеленную офисную и офсетную бумагу жёлтого цвета.
  • Sylvamo выпускает офисную бумагу под брендом SvetoCopy. Годовая мощность завода в Светогорске — 720 тысяч тонн целлюлозы, бумаги и картона. В 2021 году на Россию пришлось примерно 15% общей выручки компании, пишет «Коммерсантъ».
Торговля
Маша Цепелева
Офисная бумага в России подорожала в три раза за месяц — на комбинатах проблемы с реагентами, чиновники отрицают дефицит Статьи редакции

Ситуация изменится в течение недели, заявили в Минпромторге.

#новость #svetocopy

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33 комментария
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Человеческий фитиль

Гы, прикол. А я думал они российские.

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Вася Пражкин

Российские, но принадлежали американцам. А технологии для бумаги вообще от шведов:

В 1994 году завод «Светогорск» получил статус акционерного общества. В 1995-1997 годах контрольный пакет акций перешел к «Тетра Лаваль», шведскому концерну. А с 1998 года предприятие входит в состав мировой корпорации «International Paper», лидирующей в области производства печатных бумаг без использования хлора при отбеливании целлюлозы.
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Pushkareva Ekaterina

Жду комментариев, насколько это прекрасно в рамках импортозамещения.

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R-Globus

Зачем ждать? Напишите сами)

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Pushkareva Ekaterina

Я не из этих:)

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R-Globus

Знаете, что это такое?

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Pushkareva Ekaterina

Как ни странно да. Застала. Кстати, по-моему где-то даже печатная машинка ещё осталась в закромах.

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Сервис opencart-course

В целом схема интересная, посчитали сколько иностранных предприятий в России, создали условия при которых все они вынуждены будут "отдать" заводы/параходы, с минусовали то что отберут за кордном(резервы, яхты, виллы), прибавили затраты на ******-операцию и её последствия, сальдо вышло в плюс и чё тут думать.
"Михалыч" врубай насос!

А всё необходимое для этих "импортных" заводов, будут ввозить через посредников. Короче я понял чё Пу собирал олигархренов в Кремле, он им просто сказал типа, соррян там у вас яхты/виллы по забирают, но я вам тут заводиков импортных задарю и всё у вас наладится)

p.s. У "наших" просто в крови что ни-будь прихватизировать, а так как уже друг у друга отжимают постоянно, решили по крупняку(импортному) вдарить, ну еще и кулаком в НАТО по грозить... Короче у меня пазл сложился.

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Трезвый будильник

Ну и ладно, кому нужна бумага в 22-м году? Давно на электронку перейти пора! Столько деревьев сэкономим!

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Мурад Муртазалиев

Пора производить принтеры, печатающие на бересте

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Добрый Песец

Есть такие, крепостными зовутся.

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Михаил Октябрьский

и только на древнеславянском, чтоб нечитаемо было

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Добрый Песец

Да чо уж там, вырезать ножичком на стволе дерева, как в детстве.
Маша + Миша = Любовь.
Или *Накладная на сок берёзовый - продавец ООО *Дятел*

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СвяТой_ТапоК

Продаст и продаст.

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Рэмбо Янг

У меня недавно кот в туалете, ершик с белизной перевернул и она пролилась на желтую туалетную бумагу, я пока убирал она белоснежной стала🤷‍♂️

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Самая говняная бумага на рынке, искренне думал что она российская

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Алексей Ильченко

Соглашусь

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Андрей Алексанов

Думаю, всё равно, бОльшая часть потребителей пользуются "Снегурочкой". Рынок не заметит ухода.

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Игорь Крафт

Скоро как Архимед будем на песке писать

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Человеческий фитиль

Песок объявил об уходе из России.

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Игорь Крафт

Рубим лес для того чтобы сделать бумагу, на которой мы напишем берегите лес!

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Добрый Песец

Или вилами на воде..

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Михаил Октябрьский

Бумага ещё темнее станет

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Jon Mendes

и потом эволюционирует в газетную

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Вадим Д.

И сразу в рулоны наматываться будет.

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Keivorit Keivor

Была в моём топе любимых бумаг после Набережных Челнов )

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Сергей

Полгода назад, я покупал эту бумагу по цене около 300р за пачку, сейчас она стоит около 450р. и цена продолжает плавно снижаться...
С химикатами сейчас очевидно проблем больше нет.

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Алексей Комаров

Красота. Светокопи стал российским. Это очень хорошо

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Вадим Д.

Да, круть.
Только могут перестать производить бумагу и картон и перейти на выпуск гвоздей.
Сарказм.

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Виктория Никанорова

ну ох**ть теперь

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Алексей Дымов

С тз импортозамещения на это насрать

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Блаженный рубин

Крч вся надежда на Сегежу теперь.

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jonewayne
Американская Sylvamo объявила об уходе из страны
Из-за перебоев в поставках критически важного сырья
завода в Светогорске

А я тебе говорил - место проклятое! (с)

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