Time опубликовал список самых влиятельных людей года — в него попали Тим Кук, Энди Джесси и Джо Роган Статьи редакции
Также в списке — Владимир Зеленский и Владимир Путин.
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Журнал Time опубликовал список самых влиятельных людей 2022 года. Список разделён на шесть категорий — в него попали и известные предприниматели и другие герои из бизнеса.
«Титаны»
- Гендиректор Apple Тим Кук.
- Основатель криптобиржи FTX Сэм Бэнкман-Фрид.
- Гендиректор Amazon Энди Джесси.
- Гаутам Адани, основатель конгломерата Adani Group, который занимается морскими грузоперевозками, торговлей, сельским хозяйством, добычей полезных ископаемых и многим другим.
- Дэвид Заслав, гендиректор кинокомпании Warner Bros. Discovery.
- Председатель европейского Центробанка Кристин Лагард.
«Новаторы»
- Джош Уордл, разработчик игры Wordle, которую в феврале купила The New York Times.
- Майк Кэннон-Брукс, гендиректор Atlassian — разработчика Jira, Trello и Bitbucket.
- Основатель онлайн-банка Nubank Дэвид Велез.
«Пионеры»
- Бывшая сотрудница Facebook* Френсис Хауген, которая поделилась с WSJ внутренними документами компании — на их основе издание выпустило расследование о соцсети.
«Лидеры»
- Президент Украины Владимир Зеленский.
- Президент России Владимир Путин.
- Глава Китая Си Цзиньпин.
- Президент США Джо Байден.
- Комик и автор одноимённого подкаста Джо Роган.
«Кумиры»
- Главред «Новой газеты» Дмитрий Муратов.
*Meta, владеющая Facebook, признана экстремистской в России.
Отличная компания у Джо Рогана
Уже дня 3 подкасты не выпускал, видимо празднует)
Я вообще поражаюсь его трудоспособности. Дудь там по интервью в месяц если выпускает то хорошо. Роган же реально почти каждый день многочасовые выпуски делает. И при этом очень качественно делает.
- а что это за 4 чувака с Джо Роганом?
Чет рано подводить итоги 2022, или там знают то, чего мы не знаем?
Хорошая шутка!
Где Илон?
Это кто?
Парень который за курс биткойна отвечает
Там было "где Илона", буква не влезла
Среди Лидеров - 2 Владимира, 2 Джо, 2 Комика, 2 упыря. Кто лишний?
V и Z отныне на Украине запрещены.
Плиз велкам, Ладимир Еленский
А ведь я давно предлагаю рф армии захапать весь английский алфавит. Вот весело будет на западе.
Цифры забыли. Их бы тоже. Желательно и арабские и римские.
Алфавит хотя бы кто-то из них знает
А кто второй упырь?
о0 ???
Это классика запада. Кого сильнее ущемляют - того надо во все топы засунуть, ущемляя тех, кто реально достоин))))
Ущемляют другого
Ты хотел спросить, — «а что случилось»?
За что туда включили Кука?
И вправду за что? Подумаешь всего навсего руководит самой успешной IT компанией в мире.
Вот такой он титан рестлинга.
Хотели Кока - включили Кука
Интереснее, за что включили туда Зеленского?
но вопрос риторический, можно не отвечать
Комментарий удален
Так Рогана отменить хотели за н слово
Поэтому он в разделе «Лидеры», а не «Кумиры».
Поэтому он вообще в этот топ попал.
не существует никакой cancel culture, этим прикрываются дебилы, которых увольняют за вред, который они наносят проектам своими словами или действиями. т.н отмена это всегда только решение рынка.
потому и Джо Рогана не отменили, его нельзя отменить, он работает на себя. Ну или на людей чей бизнес не пострадает. ему похер + рынку похер = никакой отмены
Для путина нужно было сделать отдельную категорию.
Упырь года?
Сказочный долб@еб
Тим Кук по блату попал наверное, компания ничего руктого в этом году не сделала
Как тебе такое, Илон Маск? )))
Как они умудрились Илона проигнорировать?
Мне кажется, что они частично напутали: "влиятельный" и "часто упоминаемый/известный" это совсем разные понятия
Гендиректор Apple Тим Кук
Этот так называемый "Титан" так и не смог избавиться от челки на айфоне и макбуке!
Титанов по челке не меряют. У них чубы.