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Time опубликовал список самых влиятельных людей года — в него попали Тим Кук, Энди Джесси и Джо Роган Статьи редакции

Также в списке — Владимир Зеленский и Владимир Путин.

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Журнал Time опубликовал список самых влиятельных людей 2022 года. Список разделён на шесть категорий — в него попали и известные предприниматели и другие герои из бизнеса.

«Титаны»

  • Гендиректор Apple Тим Кук.
  • Основатель криптобиржи FTX Сэм Бэнкман-Фрид.
  • Гендиректор Amazon Энди Джесси.
  • Гаутам Адани, основатель конгломерата Adani Group, который занимается морскими грузоперевозками, торговлей, сельским хозяйством, добычей полезных ископаемых и многим другим.
  • Дэвид Заслав, гендиректор кинокомпании Warner Bros. Discovery.
  • Председатель европейского Центробанка Кристин Лагард.

«Новаторы»

  • Джош Уордл, разработчик игры Wordle, которую в феврале купила The New York Times.
  • Майк Кэннон-Брукс, гендиректор Atlassian — разработчика Jira, Trello и Bitbucket.
  • Основатель онлайн-банка Nubank Дэвид Велез.

«Пионеры»

  • Бывшая сотрудница Facebook* Френсис Хауген, которая поделилась с WSJ внутренними документами компании — на их основе издание выпустило расследование о соцсети.

«Лидеры»

  • Президент Украины Владимир Зеленский.
  • Президент России Владимир Путин.
  • Глава Китая Си Цзиньпин.
  • Президент США Джо Байден.
  • Комик и автор одноимённого подкаста Джо Роган.

«Кумиры»

  • Главред «Новой газеты» Дмитрий Муратов.

*Meta, владеющая Facebook, признана экстремистской в России.

#новость #time

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39 комментариев
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Интересный украинец

Отличная компания у Джо Рогана

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Artur Kuramshin

Уже дня 3 подкасты не выпускал, видимо празднует)

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Лысый криптоинвестор

Я вообще поражаюсь его трудоспособности. Дудь там по интервью в месяц если выпускает то хорошо. Роган же реально почти каждый день многочасовые выпуски делает. И при этом очень качественно делает.

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Олег Саенов

- а что это за 4 чувака с Джо Роганом?

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Allestor Klei

Чет рано подводить итоги 2022, или там знают то, чего мы не знаем?

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Евгений Старых

Хорошая шутка!

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Шамырат Атаев

Где Илон?

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Михаил Петров

Это кто?

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Please be patient ihave autism

Парень который за курс биткойна отвечает

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Сергей

Там было "где Илона", буква не влезла

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Павел Воронов

Среди Лидеров - 2 Владимира, 2 Джо, 2 Комика, 2 упыря. Кто лишний?

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Василий Степанофф

V и Z отныне на Украине запрещены.
Плиз велкам, Ладимир Еленский

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Андрей Николаев

А ведь я давно предлагаю рф армии захапать весь английский алфавит. Вот весело будет на западе.

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Aidar S
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Андрей Николаев

Цифры забыли. Их бы тоже. Желательно и арабские и римские.

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LEONOVICH MIKHAIL

Алфавит хотя бы кто-то из них знает

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Твой дом труба шаталь

А кто второй упырь?

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Game Topia
Президент Украины Владимир Зеленский.

о0 ???

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Андрей Николаев

Это классика запада. Кого сильнее ущемляют - того надо во все топы засунуть, ущемляя тех, кто реально достоин))))

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Павел Воронов

Ущемляют другого

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Рядовой череп

Ты хотел спросить, — «а что случилось»?

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Знатный Тролль

За что туда включили Кука?

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Лысый криптоинвестор

И вправду за что? Подумаешь всего навсего руководит самой успешной IT компанией в мире.

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Знатный Тролль

Вот такой он титан рестлинга.

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Олег Саенов

Хотели Кока - включили Кука

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Andrey Kuragin

Интереснее, за что включили туда Зеленского?
но вопрос риторический, можно не отвечать

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Сергей

Комментарий удален

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Иван Шеметов

Так Рогана отменить хотели за н слово

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Лысый криптоинвестор

Поэтому он в разделе «Лидеры», а не «Кумиры».

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George Washington

Поэтому он вообще в этот топ попал.

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Igor Gorbenko

не существует никакой cancel culture, этим прикрываются дебилы, которых увольняют за вред, который они наносят проектам своими словами или действиями. т.н отмена это всегда только решение рынка.

потому и Джо Рогана не отменили, его нельзя отменить, он работает на себя. Ну или на людей чей бизнес не пострадает. ему похер + рынку похер = никакой отмены

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Александр Модестов

Для путина нужно было сделать отдельную категорию.

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Alexander Mitryashkin

Упырь года?

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Please be patient ihave autism

Сказочный долб@еб

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Псков Бурито

Тим Кук по блату попал наверное, компания ничего руктого в этом году не сделала

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Богдан Потужный

Как тебе такое, Илон Маск? )))
Как они умудрились Илона проигнорировать?

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Влад

Мне кажется, что они частично напутали: "влиятельный" и "часто упоминаемый/известный" это совсем разные понятия

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Вася Пражкин
Титаны
Гендиректор Apple Тим Кук

Этот так называемый "Титан" так и не смог избавиться от челки на айфоне и макбуке!

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Павел Воронов

Титанов по челке не меряют. У них чубы.

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