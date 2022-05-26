В Санкт-Петербурге отменили масочный режим — решение действует с 27 мая Статьи редакции
Отменяется и ограничение на количество зрителей на концертах, матчах и других мероприятиях.
- Ношение масок в общественных местах перестанет быть обязательным с 27 мая, распоряжение подписал губернатор Петербурга Александр Беглов.
- Также снимается ограничение на количество зрителей в 2000 человек на спортивных, культурных и других мероприятиях.
- Масочный режим действовал в Петербурге с мая 2020 года.
- Обязательное ношение масок в Москве отменили 15 марта. 25 мая мэр города Сергей Собянин объявил «ковидную амнистию» — отменил взыскание наложенных штрафов за нарушения и пообещал компенсировать уже оплаченные. В Петербурге тоже рассматривают введение амнистии.
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Их кто то носит ещё?
У нас даже после отмены носят) Чтож выбор каждого
Стараниями святого похода против фошизма КОВИД изгнан из колыбели двух революций и одной контрреволюции.
"Владимир Путин получил Нобелевскую премию по медицине за победу над ковидом"
Резонно.
27 у нас день города. Куча мероприятий. Нужно же бабульки зарабатывать. Но конечно это никак не связано. По факту ни кто уже эти маски ни где не носит. Только особо упоротые...
Просто поток позитивных новостей, это вторая после вчерашней новости от Яндекса для самокатчиков.
слишком много хорошего в нашей стране быть не может, так что готовьтесь к чему-то плохому
Да, давно пора уже. Если изначально это была необходимая мера, то сейчас уже все адаптировались и ковд уже воспринимается не страшнее простуды. Просто очередной вирус с которым мы сосуществуем
Да,так и есть все переболеем и подавляющее большинство переболеет дома без госпитализации,поэтому смыла в них уже давно нет