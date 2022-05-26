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Маша Цепелева

В Санкт-Петербурге отменили масочный режим — решение действует с 27 мая Статьи редакции

Отменяется и ограничение на количество зрителей на концертах, матчах и других мероприятиях.

  • Ношение масок в общественных местах перестанет быть обязательным с 27 мая, распоряжение подписал губернатор Петербурга Александр Беглов.
  • Также снимается ограничение на количество зрителей в 2000 человек на спортивных, культурных и других мероприятиях.
  • Масочный режим действовал в Петербурге с мая 2020 года.
  • Обязательное ношение масок в Москве отменили 15 марта. 25 мая мэр города Сергей Собянин объявил «ковидную амнистию» — отменил взыскание наложенных штрафов за нарушения и пообещал компенсировать уже оплаченные. В Петербурге тоже рассматривают введение амнистии.

#новость #covid19

609 просмотров
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11 комментариев
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Ринат Айзен

Их кто то носит ещё?

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Максим Давыдов

У нас даже после отмены носят) Чтож выбор каждого

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Александр Голубев

Стараниями святого похода против фошизма КОВИД изгнан из колыбели двух революций и одной контрреволюции.

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Телефунтик

"Владимир Путин получил Нобелевскую премию по медицине за победу над ковидом"

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Александр Голубев

Резонно.

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Stas Sokolov

27 у нас день города. Куча мероприятий. Нужно же бабульки зарабатывать. Но конечно это никак не связано. По факту ни кто уже эти маски ни где не носит. Только особо упоротые...

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Andrey Kuznetsov

Просто поток позитивных новостей, это вторая после вчерашней новости от Яндекса для самокатчиков.

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Lehman Brothers

слишком много хорошего в нашей стране быть не может, так что готовьтесь к чему-то плохому

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Максим Давыдов

Да, давно пора уже. Если изначально это была необходимая мера, то сейчас уже все адаптировались и ковд уже воспринимается не страшнее простуды. Просто очередной вирус с которым мы сосуществуем

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Cindy Moore

Да,так и есть все переболеем и подавляющее большинство переболеет дома без госпитализации,поэтому смыла в них уже давно нет

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Roman Galchenko
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