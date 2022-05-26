Руководство «Яндекса» обратилось к сотрудникам: компания не планирует переезд, но может открывать офисы в других странах Статьи редакции
Если в этих странах будет хорошо развиваться бизнес.
- Руководство «Яндекса» обратилось к сотрудникам после публикациях о переносе штаб-квартиры компании в Израиль. Пост опубликовали в закрытом Telegram-канале для сотрудников. С текстом ознакомился Forbes, существование записи подтвердили в пресс-службе компании и подчеркнули, что переезд не планируется.
- Согласно публикации, основной бизнес «Яндекса» — в России и СНГ, и у компании много планов о том, как развиваться в этих странах. «Мы коллектив из 18 000 сотрудников, большинство из нас живет и работает в России. Это наш дом, наш домашний рынок, наша штаб-квартира», — говорится в тексте. Никаких радикальных изменений не планируется.
- При этом, «Яндекс» не исключает, что у компании будут появляться новые офисы в других странах: если в них хорошо развивается бизнес, либо в этих странах есть «ценные специалисты». «Естественным образом центры талантов «Яндекса» будут появляться там, где будут развиваться сами бизнесы «Яндекса», — говорится в записи.
- 16 мая израильская газета Calcalist сообщила, что Аркадий Волож планирует перенести штаб-квартиру «Яндекса» в Тель-Авив и обратился к властям Израиля с просьбой помочь в релокации сотрудников. В компании это опровергли и сообщили, что газета ошиблась с переводом на иврит попавшего к ней документа.
- 25 мая Calcalist сообщила, что министр финансов Израиля Авигдор Либерман призвал премьер-министра страны Нафтали Беннету помочь «Яндексу» с релокацией сотрудников. В записи для сотрудников руководство «Яндекса» заявило, что у них «уже нет сил опровергать то, что там написано».
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Не парьтесь с разъяснениями ..
Все уже всё поняли
А кто и что понял, если не секрет?
Да все, все.
Понятно.
Вот видишь)
Слишком очевидно чтобы объяснять, все поняли
У Яндекса два стула, на одном..
Позор и покаяние, на другом бегство и признание
И шанс убить бизнес. Центр основной прибыли в РФ.
"Все всё понимают". Думаю отсылка была к этому.
Грустный выбор.
Написать "да мы валим" - потерять свободу топов в РФ. Ибо статья.
Написать "мы остаёмся и никуда не поедем" - потерять немало сотрудников. В тч многих самых талантливых и ценных.
действительно, почему не валит Яндекс, конечно же потому что боится за свободу топов.
Не потому что у него основной доход с российского рынка. И не потому что немалая часть сотрудников пошлет Яндекс с переездом. потому что у них в России дом, друзья, семья родные.
А потому что боятся за топов. Ага.
Вот и пытаются лавировать. Между стульями...
Тут скорее между молотом и наковальней.
Зачем Яндексу уходить с рынка, который и так неплохо зачищен Роскомнадзором? Или где он (Яндекс) по сути монополист такси-перевозок? И куда? На рынки, где нужно конкурировать с локальными и общемировыми сервисами? История с Яндекс Пульсом мне вообще показала, что компания готова прогибаться под государство и очень сильно. Так что по мне это не уход, а его видимость - для тех, кто это очень хочет увидеть
Сами запуски Пульса и Новостей были рискованнымы шагами. И по мере ухудшения ситуации риск увы реализовался заляпав репутацию отличной в остальном компании.
В чём остальном отличной?
Качество продуктов. Поиск на русском лучше Гугла. Навигатор рвет Гугл в тряпки. Такси и Драйв революционные продукты поменявшие рынок. Люди талантливые.
Я не люблю Яндекс за их коллаборационизм. Но отрицать масштаб достижений компании глупо на мой взгляд.
Дзен ещё за компанию, потому что больше похоже на поделие мэйлру по виду и содержанию.
Он и не планирует никуда уходить, просто некоторые проекты объективно проще развивать в тихих гаванях. Ну и диверсификация важна
Похоже, что компания смирилась, что в России её больше ничего не ждет. Теперь будут открывать офисы и перевозить туда ключевых сотрудников.
Они и до этого открывали офисы в других странах. В разделе "вакансии" можно посмотреть куда именно они набирают сотрудников. https://yandex.ru/jobs/vacancies/
Ну и что Яндекс будет делать вне России? Кому нахрен сдался её поиск, директ и т.д.?
Такси тоже никому не нужно (кроме СНГ).
У yandex'а есть много продуктов, которые можно адаптировать к новым рынкам. Другое дело, что российский рынок в ближайшие годы будет деградировать и о дальнейшем развитии можно забыть.
Переезжать не будем.
Но можем где-то открыть офис.
А где-то и закрыть 😃
Читая в различных каналах и чатах, как руководство Яндекса ссыт в уши сотрудникам, это нормально.
Яндекс - пидоры, не зря не пошел к ним работать. Мало того что зп всегда была ниже чем по рынку, а сотрудники на 80 студентнота, дак ещё и с новостями и дзеном влляпались что не отмыться им долго. Ну что ж поцреоты, дом у вас тут, ну, и видимо дед ебанутый вам тоже в кайф?! Желаю вам и дальше опускаться, знаю что самые топовые вас покинули ещё в феврале-апреле, так что за горами дно
Чё там с беспилотниками? Алло!
Они улетели
- открываем офис в новой стране
- закрываем офис в исходной
- profit и никакого переезда
Это терки внутри