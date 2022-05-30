Офлайн
Маша Цепелева

После начала «спецоперации» в России упали продажи книг об инвестициях и бизнесе, выросли — о политике и психологии Статьи редакции

Например, в издательстве «Альпина» лидеры по продажам — книга о жизни в концлагере Виктора Франкла и «Вся кремлевская рать» Михаила Зыгаря.

  • За два месяца в России снизился спрос на книги об инвестициях и экономике, пишет «Ъ» со ссылкой на данные опроса издательств и сервисов. По данным «Альпины», спрос на книги о бизнесе упал в два раза. Выросли продажи изданий по истории, психологии, научно-популярной и художественной литературы.
  • По данным «Литреса», в марте и апреле продали на 34% меньше год к году книг о бизнесе, на 52% — об инвестициях, на 29% — о саморазвитии. Читатели стали на 58% чаще покупать любовные романы, на 31% — фэнтези, на 20% — фантастику.
  • В «Эксмо-АСТ» не раскрыли данные о книгах про бизнес и саморазвитие, но добавили, что продажи фантастики выросли в марте — апреле на 134%.
  • В Ozon продажи книг о бизнесе не показывают большой динамики, как другие категории. Например, продажи детективов утроились. Лидером продаж за два месяца также стала книга Виктора Франкла «Сказать жизни "Да"».

#новость #книги

2504 просмотров
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
94 комментария
Написать комментарий...
Sergey Vasiliev

Газетки тоже ниче такие раздают, тупым пендосам и не снились

Ответить
Развернуть ветку
Александр Голубев

Это уже адЪ? Или совершенству нет предела?

Ответить
Развернуть ветку
2 комментария
Pushkareva Ekaterina

А если туалеты по чекам станут?)

Ответить
Развернуть ветку
Александр Еремин

😂 инвестиции в России 😂 бизнес в России 😂.

Ответить
Развернуть ветку
Олег Ивахнов

Ведем. Смеемся )

Ответить
Развернуть ветку
5 комментариев
Юности вольная птица

А эпидемиологию всю разобрали?

Ответить
Развернуть ветку
Лысый криптоинвестор

антиваксеры не читают книг

Ответить
Развернуть ветку
3 комментария
Полицейский глобус

У эпидемий нынче амнистия

Ответить
Развернуть ветку
Виктория Никанорова

Это закономерно. Люди пытаются как-то справиться со стрессом

Ответить
Развернуть ветку
Юности вольная птица

А детективы помогают?

Ответить
Развернуть ветку
14 комментариев
Каменный томагавк_два

Удивительно, что не выросли книги по домашнему земледелию)

Мы вот с женой решили попробовать взрастить урожай на небольшом клочке земли за городом)
Приехал в СНТ, купил на месте
Продавец (дедушка за 70) еще удивлялся, мол молодой ты слишком для этого, да и не бедный же - все можешь купить в магазине, но я все же решил подписаться на такой эксперимент, да и жена давно хотела заняться цветами - дома уже джунгли, цветы помогают ей ментально перезагружаться

Как айтишник все что я знаю про растения - это школьный курс биологии, фотосинтез там, пестики тычинки
Но как продакт - я уже знаю как вырастить урожай, ну как знаю: роадмап высадки по лунному календарю, бэклог с идеями вроде вырастить манго, метрики и все такое. Пробафался подписками на блоги, пару книжек купил, да блин даже подкаст (! офигел что кто то ведет подкасты на эту тему) начал слушать в тачке

К чему я все это? У меня почти половина команды 22-27 лет купили себе дачи и пытаются там прокачаться в земледелии
Вот такие дела

Ответить
Развернуть ветку
Sergei Ponomarev

Странный вы, вместо смены обстановки, как многие it, ещё и неликвид набрали в зоне рискованного земледелия..

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
Denis Bystruev

Обычно земледелие бьёт годам к 40.

Мы тоже начитались Хольцера, купили участок 2 га, построили дом, пробурили скважину, вырыли пруд, ездили пару лет...

А потом энтузиазм угас. Теперь на дачу на лето заселяются бабушка с дедушкой и развлекаются по полной.

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
Slava Nikolsky

Логично. Все, что было написано про рыночную экономику можно пустить в камин на топку.

Ответить
Развернуть ветку
Алексей Дымов

После начала спецоперации выросла продажа книг!
Высокоорганизованное общество правильно реагирует на изменения

Ответить
Развернуть ветку
arty

Продажи не выросли. Просто остались только люди страдающие эскапизмом.

Ответить
Развернуть ветку
13 комментариев
Spoilerok

После начала спецоперации, возник дефицит бумаги и выросли продажи книг о политике и психологии.

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.

Нет инвестиций и бизнеса (не совсем, но...) – нет и книг. Читать книги про инвестиции как детектив с заранее известным финалом? Ну так себе.
Зато все из вирусологов стали политиками и психику успокаивать нужно.
Саркастический сарказм.

Ответить
Развернуть ветку
Zloy Marketolog

Ну правильно, все вирусологи срочно переквалифицировались в военных экспертов 🙂

Ответить
Развернуть ветку
Лысый криптоинвестор

Интересно насколько выросли продажи учебников английского.

Ответить
Развернуть ветку
thinkabout1t

Интересно насколько выросли продажи учебников по китайскому ? )

Ответить
Развернуть ветку
Юности вольная птица

Да кому они нужны? (сарказм) Одна беженка знакомая аж заливалась, как все терпеливо ждут в госорганах уже Европы, пока она напечатает в Гугл Переводчике.

Ответить
Развернуть ветку
Daria Titova

Цены на книги очень сильно выросли, в 1,5-2 раза (смотрю и по художке, и по бизнес-книгам). Неудивительно, что на деловую литературу спрос упал, там ценник нереальный.

Ответить
Развернуть ветку
Ирина Домнина

А я наоборот на панике, после новостей, что стоимость книг скоро вырастет из-за стоимости бумаги - скупила почти весь свой вишлист

Ответить
Развернуть ветку
Юности вольная птица

Люди, расскажите, чем дело кончится во второй и третьей книге Задачи трех тел? Ну пожалуйста!

Ответить
Развернуть ветку
Александр Вербицкий

Всё плохо, но в конце хэппи энд.

Ответить
Развернуть ветку
5 комментариев
Александр Голубев

Я тоже поучаствовал. Купил сыночку "Солярис" и "Футурологический конгресс", невестке "1984". Внуку никаких книг не покупал, он пловец. Ему японские очки типа кобра! )

Ответить
Развернуть ветку
R-Globus

Стругацких купите.

Ответить
Развернуть ветку
11 комментариев
arty

А до спецоперации необъяснимо выросли продажи книг про эзотерику. Интересная тенденция.

Ответить
Развернуть ветку
R-Globus

Да неееее, какая психология с политикой... "подождите сказать за статистику". В мрачные времена выползают наружу всякие эзотерики, экстрасенсы, НЛО, полтергейсты, предсказатели, астрологи и эти, как их... етти

Ответить
Развернуть ветку
Максим Пряников

Они никуда и не уползали)

Ответить
Развернуть ветку
Bobrdobr

Вот это рывок 🤣

Ответить
Развернуть ветку
Yuri Polyakov

"После начала «спецоперации» в России упали продажи книг об инвестициях и бизнесе"- просто бизнес медленно переезжает и книги покупает уже не у нас :D

Ответить
Развернуть ветку
Yulenka Alyasheva

продажи книг вообще упали. Как минимум, подорожала бумага и печать. Плюс некоторым стало не до книг

Ответить
Развернуть ветку
Bloody Kalash

А как же книги о вирусологии и Всемирных пандемиях?

Ответить
Развернуть ветку
Максим Шостак

Сам факт , что люди читают - уже хорошо

Ответить
Развернуть ветку
Александр Рюмин

В следующем месяце наше издание будет выходить в рулонах и без текста.

Ответить
Развернуть ветку
Анатолий Герман

Пздц, кто то читает вообще книги? Есть аудио давно

Ответить
Развернуть ветку
Кирилл Панин

"За два месяца в России снизился спрос на книги" Повысился спрос на одежду,которой нет и тд

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 94 комментария
null