После начала «спецоперации» в России упали продажи книг об инвестициях и бизнесе, выросли — о политике и психологии Статьи редакции
Например, в издательстве «Альпина» лидеры по продажам — книга о жизни в концлагере Виктора Франкла и «Вся кремлевская рать» Михаила Зыгаря.
- За два месяца в России снизился спрос на книги об инвестициях и экономике, пишет «Ъ» со ссылкой на данные опроса издательств и сервисов. По данным «Альпины», спрос на книги о бизнесе упал в два раза. Выросли продажи изданий по истории, психологии, научно-популярной и художественной литературы.
- По данным «Литреса», в марте и апреле продали на 34% меньше год к году книг о бизнесе, на 52% — об инвестициях, на 29% — о саморазвитии. Читатели стали на 58% чаще покупать любовные романы, на 31% — фэнтези, на 20% — фантастику.
- В «Эксмо-АСТ» не раскрыли данные о книгах про бизнес и саморазвитие, но добавили, что продажи фантастики выросли в марте — апреле на 134%.
- В Ozon продажи книг о бизнесе не показывают большой динамики, как другие категории. Например, продажи детективов утроились. Лидером продаж за два месяца также стала книга Виктора Франкла «Сказать жизни "Да"».
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Газетки тоже ниче такие раздают, тупым пендосам и не снились
Это уже адЪ? Или совершенству нет предела?
А если туалеты по чекам станут?)
😂 инвестиции в России 😂 бизнес в России 😂.
Ведем. Смеемся )
А эпидемиологию всю разобрали?
антиваксеры не читают книг
У эпидемий нынче амнистия
Это закономерно. Люди пытаются как-то справиться со стрессом
А детективы помогают?
Удивительно, что не выросли книги по домашнему земледелию)
Мы вот с женой решили попробовать взрастить урожай на небольшом клочке земли за городом)
Приехал в СНТ, купил на месте
Продавец (дедушка за 70) еще удивлялся, мол молодой ты слишком для этого, да и не бедный же - все можешь купить в магазине, но я все же решил подписаться на такой эксперимент, да и жена давно хотела заняться цветами - дома уже джунгли, цветы помогают ей ментально перезагружаться
Как айтишник все что я знаю про растения - это школьный курс биологии, фотосинтез там, пестики тычинки
Но как продакт - я уже знаю как вырастить урожай, ну как знаю: роадмап высадки по лунному календарю, бэклог с идеями вроде вырастить манго, метрики и все такое. Пробафался подписками на блоги, пару книжек купил, да блин даже подкаст (! офигел что кто то ведет подкасты на эту тему) начал слушать в тачке
К чему я все это? У меня почти половина команды 22-27 лет купили себе дачи и пытаются там прокачаться в земледелии
Вот такие дела
Странный вы, вместо смены обстановки, как многие it, ещё и неликвид набрали в зоне рискованного земледелия..
Обычно земледелие бьёт годам к 40.
Мы тоже начитались Хольцера, купили участок 2 га, построили дом, пробурили скважину, вырыли пруд, ездили пару лет...
А потом энтузиазм угас. Теперь на дачу на лето заселяются бабушка с дедушкой и развлекаются по полной.
Логично. Все, что было написано про рыночную экономику можно пустить в камин на топку.
После начала спецоперации выросла продажа книг!
Высокоорганизованное общество правильно реагирует на изменения
Продажи не выросли. Просто остались только люди страдающие эскапизмом.
После начала спецоперации, возник дефицит бумаги и выросли продажи книг о политике и психологии.
Нет инвестиций и бизнеса (не совсем, но...) – нет и книг. Читать книги про инвестиции как детектив с заранее известным финалом? Ну так себе.
Зато все из вирусологов стали политиками и психику успокаивать нужно.
Саркастический сарказм.
Ну правильно, все вирусологи срочно переквалифицировались в военных экспертов 🙂
Интересно насколько выросли продажи учебников английского.
Интересно насколько выросли продажи учебников по китайскому ? )
Да кому они нужны? (сарказм) Одна беженка знакомая аж заливалась, как все терпеливо ждут в госорганах уже Европы, пока она напечатает в Гугл Переводчике.
Цены на книги очень сильно выросли, в 1,5-2 раза (смотрю и по художке, и по бизнес-книгам). Неудивительно, что на деловую литературу спрос упал, там ценник нереальный.
А я наоборот на панике, после новостей, что стоимость книг скоро вырастет из-за стоимости бумаги - скупила почти весь свой вишлист
Люди, расскажите, чем дело кончится во второй и третьей книге Задачи трех тел? Ну пожалуйста!
Всё плохо, но в конце хэппи энд.
Я тоже поучаствовал. Купил сыночку "Солярис" и "Футурологический конгресс", невестке "1984". Внуку никаких книг не покупал, он пловец. Ему японские очки типа кобра! )
Стругацких купите.
А до спецоперации необъяснимо выросли продажи книг про эзотерику. Интересная тенденция.
Да неееее, какая психология с политикой... "подождите сказать за статистику". В мрачные времена выползают наружу всякие эзотерики, экстрасенсы, НЛО, полтергейсты, предсказатели, астрологи и эти, как их... етти
Они никуда и не уползали)
Вот это рывок 🤣
"После начала «спецоперации» в России упали продажи книг об инвестициях и бизнесе"- просто бизнес медленно переезжает и книги покупает уже не у нас :D
продажи книг вообще упали. Как минимум, подорожала бумага и печать. Плюс некоторым стало не до книг
А как же книги о вирусологии и Всемирных пандемиях?
Сам факт , что люди читают - уже хорошо
В следующем месяце наше издание будет выходить в рулонах и без текста.
Пздц, кто то читает вообще книги? Есть аудио давно
"За два месяца в России снизился спрос на книги" Повысился спрос на одежду,которой нет и тд