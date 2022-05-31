Два завода приостановили работу из-за частичной блокировки счетов на фоне санкций «Альфа-Групп», тогда руководство сократило зарплату сотрудников наполовину.

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В Грузии больше 400 работников двух заводов «Боржоми» утром 31 мая начали бессрочную забастовку, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на «Первый канал» грузинского телевидения.

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Бастующие требуют восстановить уволенных, сменить администрацию собственника заводов, улучшить условия труда, повысить зарплату на 25% и подписать со всеми сотрудниками долгосрочные договоры.

«Никакой эскалации, никакого противостояния. Мы не собираемся нарушать закон. Мы тихо и спокойно дойдем до победы, сколько бы времени на это ни ушло», — прокомментировал требования председатель профсоюза работников аграрного хозяйства, торговли и промышленности Георгий Диасамидзе.

У многих работников есть кредиты, им нечем платить проценты, материальное положение людей плачевно, добавил Диасамидзе. Бастующие также ждут помощи от чиновников муниципалитета Боржоми в отсрочке выплат по кредитам или отмены штрафов.

В администрации «Боржоми» не стали комментировать забастовку и обещали сделать заявление после переговоров с протестующими.