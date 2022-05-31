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Маша Цепелева

400 работников заводов «Боржоми» в Грузии начали забастовку — они требуют повысить зарплаты и восстановить уволенных Статьи редакции

Два завода приостановили работу из-за частичной блокировки счетов на фоне санкций «Альфа-Групп», тогда руководство сократило зарплату сотрудников наполовину.

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В Грузии больше 400 работников двух заводов «Боржоми» утром 31 мая начали бессрочную забастовку, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на «Первый канал» грузинского телевидения.

Бастующие требуют восстановить уволенных, сменить администрацию собственника заводов, улучшить условия труда, повысить зарплату на 25% и подписать со всеми сотрудниками долгосрочные договоры.

«Никакой эскалации, никакого противостояния. Мы не собираемся нарушать закон. Мы тихо и спокойно дойдем до победы, сколько бы времени на это ни ушло», — прокомментировал требования председатель профсоюза работников аграрного хозяйства, торговли и промышленности Георгий Диасамидзе.

У многих работников есть кредиты, им нечем платить проценты, материальное положение людей плачевно, добавил Диасамидзе. Бастующие также ждут помощи от чиновников муниципалитета Боржоми в отсрочке выплат по кредитам или отмены штрафов.

В администрации «Боржоми» не стали комментировать забастовку и обещали сделать заявление после переговоров с протестующими.

  • 29 апреля руководство IDS Borjomi Georgia приостановило производство на двух заводах в Грузии из-за проблем с доступом к банковским счетам на фоне санкций «Альфа-групп». Ей принадлежит 55,8% в IDS Borjomi. Компания не могла получать валютную выручку и рассчитываться с кредиторами. На время простоя работникам предложили платить 50% зарплаты. Часть сотрудников пыталась протестовать, 49 человек уволили.
  • В мае IDS Borjomi International договорилась бесплатно передать правительству Грузии долю в компании, чтобы продолжить производство. Долю оценили в $100 млн, её размер не уточняется, но «Альфа-групп» перестанет быть контролирующим акционером.

#новость #боржоми

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11 комментариев
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Marat Salakhetdinov

очень радует такие новости, когда люди бастуют, чтоб вернули уволенных сотрудников, но увы, чаще всего это ни на что не влияет

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Pavel Dmitrovich

Поздно пить Боржоми

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Джахор Дырдырдаев

Когда почки отказали.

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Yuri Polyakov

Когда у работников кредиты и нечем платить,тут уж не до боржоми

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Андрей Буров

Работники заводов Боржоми
бастуем,сегодня мы с тобой бастуем и требуем зп

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Арбитражный коктейль

Забастовка по-кайфу, мы с тобою бастуем

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Александр Иванов

Санкции вводят против россиян, а страдают почему-то грузины :/

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Поджог Сараев
страдают почему-то грузины

Не сказать, что они прям стояли в стороне - тоже не упустили возможность хайпануть.

Банк Грузии потребовал от россиян «осудить…
Подробнее на сайте
www.kommersant.ru
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cepera

Против россиян тоже вводят санкции. Круговорот всего и вся🙂😉

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Владимир

Жду комментарии вида: "Что вы нам про то как там, когда в РашкеПутенФсёУкрал... " 🤕🤦‍♂️🤦‍♂️

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Nesterov Igor

Зато президент Альфа Банка успешно живёт с домоработницей и ходит по ресторанам в Лондоне.
Так что вы уж там поужмитесь на Боржоми, у сэра и так денег впритык

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