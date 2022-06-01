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Маша Цепелева

ЦБ рекомендовал сотрудникам не ездить в «недружественные» страны «до особого распоряжения» — The Bell Статьи редакции

Из-за «потенциальных угроз безопасности» и возможных проблем с возвращением.

  • Руководство Банка России «настоятельно рекомендовало» сотрудникам не ездить в «недружественные» страны. Особенно это касается тех, кто допущен к гостайне, пишет The Bell со ссылкой на внутреннее письмо.
  • Письмо подписано зампредами регулятора Германом Зубаревым и Русланом Вестеровским. Рекомендации объясняют «геополитической ситуацией в мире», «возможной реализацией угрозы безопасности граждан России» и «наличием потенциальных рисков, связанных с их возвращением». В ЦБ оперативно не прокомментировали документ.
  • Сотрудникам подразделений дают ознакомиться с документом под роспись, пишет издание. На конец 2021 года в ЦБ работало 49,1 тысячи человек.
  • В утверждённый правительством список «недружественных» стран, входят все страны ЕС, Австралия, Албания, Андорра, Великобритания, Исландия, Канада, Лихтенштейн, Микронезия, Монако, Новая Зеландия, Норвегия, Южная Корея, Сан-Марино, Македония, Сингапур, США, Тайвань, Украина, Черногория, Швейцария и Япония.
Внутреннее письмо работникам ЦБ

#новость #цб

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7 комментариев
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Drunkenmaasta

Главная возможная проблема с возвращением заключается в нежелании возвращаться в россию.

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Виктория Никанорова

Я не сотрудник ЦБ, но все эти запреты вместе с авторами хочется послать вслед за кораблём

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Александр Соколов

Я думал, кто имеет доступ к тайне, невыездной впринципе

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Невыносимый Никита

Выездной, но с большими вопросами при каждом выезде

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Anton Katerin

добро пожаловать на курорты в Геленджик

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Сергей И

Почему не сообщают в письме из-за кого гражданам России стала грозить опасность?

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Анна Вазовски

Ну всё, начинаем потихонечку закрываться. Нечего ездить по заграницам. Там бабайки нападают.

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