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Amazon поминутно следит за работниками на складе и увольняет, если они ничего не делали больше двух часов в день — Vice Статьи редакции

За каждую минуту «нерабочего» времени сотрудник должен отчитаться, а Amazon может проверить по камерам, не врёт ли он.

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О системе слежения на складах Amazon сообщило Vice — издание ссылается на документы, которые подал в Национальный совет по трудовым отношениям созданный в мае профсоюз склада JFK8.

Согласно документам, Amazon использует сканеры штрих-кодов, которые используют для отслеживания посылок, чтобы следить, чем занимаются сотрудники в течение дня, а также время, когда они не заняты работой (time off task).

Если сотрудник накопил от 30 до 59 минут «нерабочего» времени за год в первый раз, сначала ему выдают письменное предупреждение. Если накопилось от 60 до 120 минут в день, либо после предупреждения сотрудник накопил ещё от 30 до 59 минут — его могут уволить.

При этом Amazon требует от сотрудников расписать, по какой причине они ничего не делали — в том числе, если они были в уборной, разговаривали с другим человеком или шли на своё рабочее место.

Согласно документам, Amazon впервые попросила топ-менеджеров JFK8 использовать инструмент в 2019 году, чтобы выявить того, кто больше всех уклоняется от работы. Сотрудники должны были отчитываться о времени, которое система посчитала «непродуктивным». Если причины веские — например, поход в туалет или разговор с другим сотрудником по рабочим вопросам, это не посчитают нарушением.

Amazon может проверить действия сотрудников по камерам — чтобы убедиться, говорят ли они правду. При этом сами сотрудники рассказали Vice, что они не знают, сколько «нерабочих» минут у них накопилось, и из-за этого, например, стараются пропускать перерывы на туалет и воду, чтобы не тратить время.

В одном из документов Amazon объясняет, что приверженность выполнению поставленных задач важна для того, чтобы Amazon стала «самой клиентоориентированной компанией на Земле».

Также Vice пишет, что с 1 января по 25 февраля 2020 года компания уволила как минимум 18 сотрудников. При этом неизвестно, используется такая система на одном складе или на всех — Amazon на запрос издания о комментарии не ответила.

#новость #amazon

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93 комментария
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Roman Moskovskiy

Гуманизм вышел из чата, а метрики вошли

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Dima Maksimov

Смотрел вчера «все работы хороши» про работу на складах вайлдберез.

Ну теперь я понимаю почему на складах Амазон все настолько жестко. Как оказалось что если за теми кто идёт на такую работу не следить каждые 5 минут и не стоять с кнутом. То они будут срать в коробки с товаром и воровать все, вынося айфоны в жопе.

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8 комментариев
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Невовлеченный бариста тоже вышел из чата

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Denis Bystruev

Мы думали, что нас заменят роботы.

А оказалось, роботы нужны для того, чтобы за нами следить.

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ИгорьOK

Скоро ещё манипулятор с хлыстом замутят!

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1 комментарий
Срочный кофе

Идет более сильная эксплуатация людей, когда капитализм уже изживает себя.

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Андрей

ИТшники:

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RomanistHere

никто: ...
абсолютно никто: ...

Андрей: а давай-ка я приплету сюда айтишников

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2 комментария
bloger

фу такую компанию

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Заходил вчера

..но кроссы я у них возьму на black friday)

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1 комментарий
Баландина Ольга

Отношение, конечно, на высшем....

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1 комментарий
Maksim

Каждый раз поражаюсь таким уровням таск-трекинга. Работники в итоге вместо комфортного распорядка дня заточены на отдельную бюрократию со стрессом, что сьедает их время на трекинг больше, чем если бы они просто пострадали фигней на работе

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Alex Chernyshev

Это дешевый персонал, без образования и особого обучения, отсюда и отношение.
Полагаю вы давно наверное с простыми работягами не общались?
Там все интересы в жизни из серии как побольше объегорить работодателя и поменьше работать.

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2 комментария
SYNACK

Какой комфортный распорядок у грузчика склада? Вы что-то в свои коворкинги заигрались

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Келлер

Сейчас СНГшники ПГТшники набегут лаять на капитализм, что мол а вот видите как оно, Джугашвили то ещё ангел был и за добро

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Андрей

Тарас на мивине или прост таблетки забыл выпить?

В каждом комменте СНГ и ПГТ

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5 комментариев
Виктор Корнеплод

Пока лаешь тут только ты 🤔

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Анна Вазовски

О да. Жду их ко всем редким статьям о действительных косяках в различных западных системах... А уж если такая новость возникает в течение рабочего дня, немедленно надеваю наушники 😁

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Александр Добриневский
приверженность выполнению поставленных задач важна для того, чтобы Amazon стала «самой клиентоориентированной компанией на Земле».

Господи, да все вертели ваши копроративные стандарты, работники нижнего звена работают за деньги, а не за идеи

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Paul Denisevich

Такое должно быть на каждой нормальной работе. Заебали распиздяйничать!

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Роман Ваничкин

Тогда и топменеджмент пусть "в тисках" работает. Много интересного выяснится, в том числе и про тех, кого расп...дяи з...али.

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4 комментария
Paul Denisevich

О, лентяи начали набегать и минусить :)

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2 комментария
Lukas Dexter

У нас бы уже всех уволили работников в первый день и до обеда 😂😂😂

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Ростислав Давыдкин

Ля, на склад Вайлдбериса такую систему надо, сотрудники склада ВБ не минусите пж)

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Артём Баранов

Чёрное зеркало какое-то

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TLGM x Event

В итоге за работниками следят менеджеры, чтобы они не сачковали. А за менеджерами следят другие менеджеры, чтобы они не сачковали. Мера может и продуктивна, но экономически не оправдывает. Японская Кай-Дзен, и то имеет какой-то смысл.

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Hnorr

Рабство в Америке отменили в 1865.
Амазон в 2022:

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Глеб Щавлев

А рабство тут при чем?)

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2 комментария
Озверевший Фукуяма

Мне нужны эти технологии в офис!

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Влад Шушкевич

Надеюсь, они сначала собрали статистику, что бы понять, сколько в среднем "нерабочего времени" у усредненного сотрудника. А потом отсекли тех, что выбиваются слишком сильно.

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Злюк Бессон

Мдааааааааааа. Безос о*уел.

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Y Peskarev

А вы вообще когда-нибудь видели чтобы кто-нибудь как-нибудь не юзал работников низшего звена. На них же всем вообще наплевать. Я по личному опыту ещё со студенческих помню как моя личная жизнь мало кого интересовала.

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Александр

Она реально будет мало кого интересовать на любой стадии вашего развития, кроме исключений вроде того, что вы вдруг стали какой-то звездой на временном хайпе.

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1 комментарий
Заходил вчера

определенно не заработаешь миллиард если будешь о всех думать)

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Vladimir Medvedev

Рыночек порешает со временем. Уйдут из амазона, найдут более интересную работу

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Роман Бурцев

Нет, не порешает, если весь рыночек так будет работать. Для этого и нужно трудовое законодательство и вмешательство государства, иначе будем работает 14 часов 6 дней в неделю без туалета

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1 комментарий
Заходил вчера

куда интересно они уйдут? там где меньше платят? по твоему как компании могут больше платить если покупатели берут товары там где дешевле?

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2 комментария
Александр

Интересно, где та самая грань баланса между клиентоориентированностью и сотрудникоориентированностью...

Или сотрудники — рабы. Клиент — деньги. И весь капитализм.

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Александр Голубев

Имея персонала под 400 тысяч они себя возомнили богами... Что впрочем недалеко от истины.

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Алексей Родной

Помню чёрное зеркало, там педали крутили..

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Анна Петрова

А говорят, что у нас плохо)

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bloger

а если не стоит на работу, так сказать творческий кризис )))

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Александр

там нет творческой составляющей, не прокатит 😂

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Paul Denisevich

Такую бы хрень в госдуму - проснулись бы в другой стране (но так не будет)

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Максим Козаченко

Ага, представь толпу не только бесполезных, но ещё и злых и зашуганых д******ов

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1 комментарий
Варяга

А люстрацию руководства Amazon не хотят работники произвести?

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Pet O

В Апреле работники организовали профсоюз: The Amazon Labor Union (ALU).
Так что по идее приобретают вес в переговорах с компанией.

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Панда Ву

Непонятно че у них, таких технологичных, на складе до сих пор коробки люди таскают.

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Иванка Сегодина
Непонятно че у них, таких технологичных, на складе до сих пор коробки люди таскают.

Было несколько лет назад ругань, что как раз там роботы подвозят товар, а люди просто стоят на месте. Роботов активно они внедряют с 2018 года. Работу потеряли что-то около 20 000 человек из-за них. Времени между товаром крайне-крайне маленькое, отойти невозможно, место у тебя супер-маленькое.
*как раз в этой новости было про то, как ловили людей справляющих нужду по маленькому в бутылки, потому что не хотели портить себе статистику с перекурами.

**в ролике на 1:13 работа оператора, что называется нон-стопом.

Роботизация складов Amazon привела к росту травм…
Роботы должны были упростить жизнь сотрудников, но вместо этого люди вынуждены работать в четыре…
vc.ru
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Степан Позняк

Так более жестокая эксплуатация людей именно после частичного внедрения роботов началась (я про Амазон конкретно). Роботы делали всё быстрее людей, которых они заменили и остальным людям в цепочке сказали подстраиваться

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1 комментарий
Max Krou

Я думал это если человек просто сидит в телефоне 2 часа в день, а тут люди в туалет лишний раз не ходят. Антиутопия какая-то.

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Санти Воид

ух, как же круто при капитализме! 100% эффективность! видите, коммуняки?

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Roman Shar

Ну 2 часа в день не работать на работе это как то лояльно, нет?
Но сам механизм запугивания таймером, он висит постоянно над человеком. Как то это нужно очеловечить. Или конкретные цифры давать отслеживать, видеть как система работает. Что она их не обсчитает случайно

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Глеб Щавлев

Все обратили внимание на часть "2 часа в день" что вполне гуманно, но никто почему-то не обратил внимание на "накопление 30-59 минут" в год! В год Карл!

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Александр

похоже на ошибку перевода. скорее в день.

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1 комментарий
Оксана Бакиева

Вот уж где Большой брат следит за тобой. Не хотела бы работать в компании с таким бездушным подходом.

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Daniel Koren
Также Vice пишет, что с 1 января по 25 февраля 2020 года компания уволила как минимум 18 сотрудников

Согласно гуглу, на JFK8 работают 8300 сотрудников. Учитывая ликвидный характер работы и тот факт что в США можно увольнять(ся) одним днём, то кмк 18 человек за 2 месяца в самый разгар ковида - не то чтобы очень удивительно.

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iPhone SM

Солнце ещё высоко. А рабы должны приносить доход или заменят другим.

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