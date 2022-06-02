За каждую минуту «нерабочего» времени сотрудник должен отчитаться, а Amazon может проверить по камерам, не врёт ли он.

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О системе слежения на складах Amazon сообщило Vice — издание ссылается на документы, которые подал в Национальный совет по трудовым отношениям созданный в мае профсоюз склада JFK8.

Согласно документам, Amazon использует сканеры штрих-кодов, которые используют для отслеживания посылок, чтобы следить, чем занимаются сотрудники в течение дня, а также время, когда они не заняты работой (time off task).

Если сотрудник накопил от 30 до 59 минут «нерабочего» времени за год в первый раз, сначала ему выдают письменное предупреждение. Если накопилось от 60 до 120 минут в день, либо после предупреждения сотрудник накопил ещё от 30 до 59 минут — его могут уволить.

При этом Amazon требует от сотрудников расписать, по какой причине они ничего не делали — в том числе, если они были в уборной, разговаривали с другим человеком или шли на своё рабочее место.

Согласно документам, Amazon впервые попросила топ-менеджеров JFK8 использовать инструмент в 2019 году, чтобы выявить того, кто больше всех уклоняется от работы. Сотрудники должны были отчитываться о времени, которое система посчитала «непродуктивным». Если причины веские — например, поход в туалет или разговор с другим сотрудником по рабочим вопросам, это не посчитают нарушением.

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Amazon может проверить действия сотрудников по камерам — чтобы убедиться, говорят ли они правду. При этом сами сотрудники рассказали Vice, что они не знают, сколько «нерабочих» минут у них накопилось, и из-за этого, например, стараются пропускать перерывы на туалет и воду, чтобы не тратить время.

В одном из документов Amazon объясняет, что приверженность выполнению поставленных задач важна для того, чтобы Amazon стала «самой клиентоориентированной компанией на Земле».