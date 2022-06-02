Amazon поминутно следит за работниками на складе и увольняет, если они ничего не делали больше двух часов в день — Vice Статьи редакции
За каждую минуту «нерабочего» времени сотрудник должен отчитаться, а Amazon может проверить по камерам, не врёт ли он.
О системе слежения на складах Amazon сообщило Vice — издание ссылается на документы, которые подал в Национальный совет по трудовым отношениям созданный в мае профсоюз склада JFK8.
Согласно документам, Amazon использует сканеры штрих-кодов, которые используют для отслеживания посылок, чтобы следить, чем занимаются сотрудники в течение дня, а также время, когда они не заняты работой (time off task).
Если сотрудник накопил от 30 до 59 минут «нерабочего» времени за год в первый раз, сначала ему выдают письменное предупреждение. Если накопилось от 60 до 120 минут в день, либо после предупреждения сотрудник накопил ещё от 30 до 59 минут — его могут уволить.
При этом Amazon требует от сотрудников расписать, по какой причине они ничего не делали — в том числе, если они были в уборной, разговаривали с другим человеком или шли на своё рабочее место.
Согласно документам, Amazon впервые попросила топ-менеджеров JFK8 использовать инструмент в 2019 году, чтобы выявить того, кто больше всех уклоняется от работы. Сотрудники должны были отчитываться о времени, которое система посчитала «непродуктивным». Если причины веские — например, поход в туалет или разговор с другим сотрудником по рабочим вопросам, это не посчитают нарушением.
Amazon может проверить действия сотрудников по камерам — чтобы убедиться, говорят ли они правду. При этом сами сотрудники рассказали Vice, что они не знают, сколько «нерабочих» минут у них накопилось, и из-за этого, например, стараются пропускать перерывы на туалет и воду, чтобы не тратить время.
В одном из документов Amazon объясняет, что приверженность выполнению поставленных задач важна для того, чтобы Amazon стала «самой клиентоориентированной компанией на Земле».
Также Vice пишет, что с 1 января по 25 февраля 2020 года компания уволила как минимум 18 сотрудников. При этом неизвестно, используется такая система на одном складе или на всех — Amazon на запрос издания о комментарии не ответила.
Гуманизм вышел из чата, а метрики вошли
Смотрел вчера «все работы хороши» про работу на складах вайлдберез.
Ну теперь я понимаю почему на складах Амазон все настолько жестко. Как оказалось что если за теми кто идёт на такую работу не следить каждые 5 минут и не стоять с кнутом. То они будут срать в коробки с товаром и воровать все, вынося айфоны в жопе.
Невовлеченный бариста тоже вышел из чата
Мы думали, что нас заменят роботы.
А оказалось, роботы нужны для того, чтобы за нами следить.
Скоро ещё манипулятор с хлыстом замутят!
Идет более сильная эксплуатация людей, когда капитализм уже изживает себя.
ИТшники:
никто: ...
абсолютно никто: ...
Андрей: а давай-ка я приплету сюда айтишников
фу такую компанию
..но кроссы я у них возьму на black friday)
Отношение, конечно, на высшем....
Каждый раз поражаюсь таким уровням таск-трекинга. Работники в итоге вместо комфортного распорядка дня заточены на отдельную бюрократию со стрессом, что сьедает их время на трекинг больше, чем если бы они просто пострадали фигней на работе
Это дешевый персонал, без образования и особого обучения, отсюда и отношение.
Полагаю вы давно наверное с простыми работягами не общались?
Там все интересы в жизни из серии как побольше объегорить работодателя и поменьше работать.
Какой комфортный распорядок у грузчика склада? Вы что-то в свои коворкинги заигрались
Сейчас СНГшники ПГТшники набегут лаять на капитализм, что мол а вот видите как оно, Джугашвили то ещё ангел был и за добро
Тарас на мивине или прост таблетки забыл выпить?
В каждом комменте СНГ и ПГТ
Пока лаешь тут только ты 🤔
О да. Жду их ко всем редким статьям о действительных косяках в различных западных системах... А уж если такая новость возникает в течение рабочего дня, немедленно надеваю наушники 😁
Господи, да все вертели ваши копроративные стандарты, работники нижнего звена работают за деньги, а не за идеи
Такое должно быть на каждой нормальной работе. Заебали распиздяйничать!
Тогда и топменеджмент пусть "в тисках" работает. Много интересного выяснится, в том числе и про тех, кого расп...дяи з...али.
О, лентяи начали набегать и минусить :)
У нас бы уже всех уволили работников в первый день и до обеда 😂😂😂
Ля, на склад Вайлдбериса такую систему надо, сотрудники склада ВБ не минусите пж)
Чёрное зеркало какое-то
В итоге за работниками следят менеджеры, чтобы они не сачковали. А за менеджерами следят другие менеджеры, чтобы они не сачковали. Мера может и продуктивна, но экономически не оправдывает. Японская Кай-Дзен, и то имеет какой-то смысл.
Рабство в Америке отменили в 1865.
Амазон в 2022:
А рабство тут при чем?)
Мне нужны эти технологии в офис!
Надеюсь, они сначала собрали статистику, что бы понять, сколько в среднем "нерабочего времени" у усредненного сотрудника. А потом отсекли тех, что выбиваются слишком сильно.
Мдааааааааааа. Безос о*уел.
А вы вообще когда-нибудь видели чтобы кто-нибудь как-нибудь не юзал работников низшего звена. На них же всем вообще наплевать. Я по личному опыту ещё со студенческих помню как моя личная жизнь мало кого интересовала.
Она реально будет мало кого интересовать на любой стадии вашего развития, кроме исключений вроде того, что вы вдруг стали какой-то звездой на временном хайпе.
определенно не заработаешь миллиард если будешь о всех думать)
Рыночек порешает со временем. Уйдут из амазона, найдут более интересную работу
Нет, не порешает, если весь рыночек так будет работать. Для этого и нужно трудовое законодательство и вмешательство государства, иначе будем работает 14 часов 6 дней в неделю без туалета
куда интересно они уйдут? там где меньше платят? по твоему как компании могут больше платить если покупатели берут товары там где дешевле?
Интересно, где та самая грань баланса между клиентоориентированностью и сотрудникоориентированностью...
Или сотрудники — рабы. Клиент — деньги. И весь капитализм.
Имея персонала под 400 тысяч они себя возомнили богами... Что впрочем недалеко от истины.
Помню чёрное зеркало, там педали крутили..
А говорят, что у нас плохо)
а если не стоит на работу, так сказать творческий кризис )))
там нет творческой составляющей, не прокатит 😂
Такую бы хрень в госдуму - проснулись бы в другой стране (но так не будет)
Ага, представь толпу не только бесполезных, но ещё и злых и зашуганых д******ов
А люстрацию руководства Amazon не хотят работники произвести?
В Апреле работники организовали профсоюз: The Amazon Labor Union (ALU).
Так что по идее приобретают вес в переговорах с компанией.
Непонятно че у них, таких технологичных, на складе до сих пор коробки люди таскают.
Было несколько лет назад ругань, что как раз там роботы подвозят товар, а люди просто стоят на месте. Роботов активно они внедряют с 2018 года. Работу потеряли что-то около 20 000 человек из-за них. Времени между товаром крайне-крайне маленькое, отойти невозможно, место у тебя супер-маленькое.
*как раз в этой новости было про то, как ловили людей справляющих нужду по маленькому в бутылки, потому что не хотели портить себе статистику с перекурами.
**в ролике на 1:13 работа оператора, что называется нон-стопом.
Так более жестокая эксплуатация людей именно после частичного внедрения роботов началась (я про Амазон конкретно). Роботы делали всё быстрее людей, которых они заменили и остальным людям в цепочке сказали подстраиваться
Я думал это если человек просто сидит в телефоне 2 часа в день, а тут люди в туалет лишний раз не ходят. Антиутопия какая-то.
ух, как же круто при капитализме! 100% эффективность! видите, коммуняки?
Ну 2 часа в день не работать на работе это как то лояльно, нет?
Но сам механизм запугивания таймером, он висит постоянно над человеком. Как то это нужно очеловечить. Или конкретные цифры давать отслеживать, видеть как система работает. Что она их не обсчитает случайно
Все обратили внимание на часть "2 часа в день" что вполне гуманно, но никто почему-то не обратил внимание на "накопление 30-59 минут" в год! В год Карл!
похоже на ошибку перевода. скорее в день.
Вот уж где Большой брат следит за тобой. Не хотела бы работать в компании с таким бездушным подходом.
Согласно гуглу, на JFK8 работают 8300 сотрудников. Учитывая ликвидный характер работы и тот факт что в США можно увольнять(ся) одним днём, то кмк 18 человек за 2 месяца в самый разгар ковида - не то чтобы очень удивительно.
Солнце ещё высоко. А рабы должны приносить доход или заменят другим.