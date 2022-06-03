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Жаркий ихтиандр

Кремль продлит полномочия Бориса Титова на посту бизнес-омбудсмена — «Ведомости» Статьи редакции

Сам Титов объявил об уходе с должности в конце мая и отмечал, что «нельзя прирастать к месту».

  • О том, что полномочия Титова продлят, рассказали источники «Ведомостей»: близкиий к руководству Госдумы, два близких к аппарату омбудсмена и собеседник в одном из бизнес-объединений.
  • Титов стал первым уполномоченным по правам предпринимателей в России в 2012 году и находился на этой должности два срока. По закону одно и то же лицо не может занимать пост более чем два срока подряд.
  • По словам одного из собеседников, контракт с Титовым продлят на год. Газета отмечает, что он был назначен бизнес-омбудсменом указом президента в июне 2012 года, при этом профильный закон, который и вводит ограничение на два срока, принят и вступил в силу в мае 2013-го. Поэтому логично, что полномочия могут продлить на год.
  • Другой источник говорит, что в общей сложности полномочия омбудсмена продлят на два года, а в законе планируется снять ограничения.
  • «Мы, как защитники бизнеса, всегда в первую очередь призываем соблюдать закон. Буквально, без вольных трактовок. Поэтому, отвечая на вопрос о дальнейшей судьбе поста федерального бизнес-омбудсмена, сошлюсь на закон об уполномоченном», — сказала представитель Титова Оксана Беляева. Он добавила, что закон «продолжает действовать».
  • Омбудсмен отвечает за восстановление прав бизнесменов, которые нарушили госорганы, и разрешение споров между бизнесом и властью.
Борис Титов

#новость #титов

657 просмотров
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21 комментарий
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Дима К.

Они точно к месту прирастать не хотят? А то что-то слишком много таких

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Ddd

Старый конь борозды не портит.
На переправе коней не меняют.
Старый конь мимо не ступит.
Старый друг лучше новых двух.

- какие вам ещё доказательства нужны?!

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Михаил

Старый конь рано или поздно издохнет

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Дмитрий Одинцов

Тенденция пошла всё обнулять

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Nikolay Vavilov

Конечно, ведь сейчас не лучшее время, чтобы Вове уходить на пенсию работать на виноградниках Абрау Дюрсо

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Пестрый самолет

И теперь его должность будет называться : "Поставщик двора Его Величества" !!

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Red Fox

А что Титов?

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DN

был назначен бизнес-омбудсменом указом президента в июне 2012 года, при этом профильный закон, который и вводит ограничение на два срока, принят и вступил в силу в мае 2013-го. Поэтому логично, что полномочия могут продлить на год.

А там и третий срок не за горами, ведь первый начался, когда не было ограничения. Вполне логично)

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MEGAtraXXXer666

По одной методичке работают, даже неинтересно

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MEGAtraXXXer666

Как же кекаю над его списком

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Знатный Тролль

А как же членка команды, что недавно ливнула?

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Слегка Придурковатый

Не прирослась.

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Kesha Pazzy

Беляева- она (в статье он). Просим исправить текст. Рая уже исправилась)

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Харитонов Данил

нормально,пусть остаётся

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Юлия Баранова

Насильно держут, или сам врет о своих намерениях? Непонятно

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- -

"А что... Титов?"

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Герман Воронов

Шикарный пример пиара, уже и кто он такой все забыли, а слоган помнят

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SilanseR

Не время меня состав надо сплотиться со всем правительством!

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Александр Привалов
Поэтому логично, что полномочия могут продлить

Нет, не логично. Впрочем, ничего нового...

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Логический месяц

Прирастать нельзя, но он уже прирос. То ли почва подходящая, то ли удобряют хорошо.

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Слегка Придурковатый

"Сам Титов объявил об уходе с должности в конце мая..."

...2021 года.

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