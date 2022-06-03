Кремль продлит полномочия Бориса Титова на посту бизнес-омбудсмена — «Ведомости» Статьи редакции
Сам Титов объявил об уходе с должности в конце мая и отмечал, что «нельзя прирастать к месту».
- О том, что полномочия Титова продлят, рассказали источники «Ведомостей»: близкиий к руководству Госдумы, два близких к аппарату омбудсмена и собеседник в одном из бизнес-объединений.
- Титов стал первым уполномоченным по правам предпринимателей в России в 2012 году и находился на этой должности два срока. По закону одно и то же лицо не может занимать пост более чем два срока подряд.
- По словам одного из собеседников, контракт с Титовым продлят на год. Газета отмечает, что он был назначен бизнес-омбудсменом указом президента в июне 2012 года, при этом профильный закон, который и вводит ограничение на два срока, принят и вступил в силу в мае 2013-го. Поэтому логично, что полномочия могут продлить на год.
- Другой источник говорит, что в общей сложности полномочия омбудсмена продлят на два года, а в законе планируется снять ограничения.
- «Мы, как защитники бизнеса, всегда в первую очередь призываем соблюдать закон. Буквально, без вольных трактовок. Поэтому, отвечая на вопрос о дальнейшей судьбе поста федерального бизнес-омбудсмена, сошлюсь на закон об уполномоченном», — сказала представитель Титова Оксана Беляева. Он добавила, что закон «продолжает действовать».
- Омбудсмен отвечает за восстановление прав бизнесменов, которые нарушили госорганы, и разрешение споров между бизнесом и властью.
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Они точно к месту прирастать не хотят? А то что-то слишком много таких
Старый конь борозды не портит.
На переправе коней не меняют.
Старый конь мимо не ступит.
Старый друг лучше новых двух.
- какие вам ещё доказательства нужны?!
Старый конь рано или поздно издохнет
Тенденция пошла всё обнулять
Конечно, ведь сейчас не лучшее время, чтобы Вове уходить на пенсию работать на виноградниках Абрау Дюрсо
И теперь его должность будет называться : "Поставщик двора Его Величества" !!
А что Титов?
был назначен бизнес-омбудсменом указом президента в июне 2012 года, при этом профильный закон, который и вводит ограничение на два срока, принят и вступил в силу в мае 2013-го. Поэтому логично, что полномочия могут продлить на год.
А там и третий срок не за горами, ведь первый начался, когда не было ограничения. Вполне логично)
По одной методичке работают, даже неинтересно
Как же кекаю над его списком
А как же членка команды, что недавно ливнула?
Не прирослась.
Беляева- она (в статье он). Просим исправить текст. Рая уже исправилась)
нормально,пусть остаётся
Насильно держут, или сам врет о своих намерениях? Непонятно
"А что... Титов?"
Шикарный пример пиара, уже и кто он такой все забыли, а слоган помнят
Не время меня состав надо сплотиться со всем правительством!
Нет, не логично. Впрочем, ничего нового...
Прирастать нельзя, но он уже прирос. То ли почва подходящая, то ли удобряют хорошо.
"Сам Титов объявил об уходе с должности в конце мая..."
...2021 года.