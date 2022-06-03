«Яндекс» также отвечает за продвижение государственных СМИ в результатах поиска и за понижение рейтинга и удаление контента, критикующего Кремль. Волож — ведущий бизнесмен, который вовлечён в сектора экономики, обеспечивающие доход правительству, которое ответственно за аннексию Крыма и дестабилизацию Украины.

Как основатель и гендиректор «Яндекса» он оказывает материальную или финансовую поддержку правительству России и несет ответственность за поддержку действий или политики, которые подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины.