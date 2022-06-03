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Маша Цепелева

Сооснователь «Яндекса» Аркадий Волож попал под санкции ЕС Статьи редакции

Из-за «продвижения государственных СМИ» в поиске «Яндекса» и косвенного финансирования правительства России.

7028 просмотров
Аркадий Волож

Публикация появилась в «Официальном журнале ЕС». В обосновании санкций в отношении Воложа указано, что в число акционеров «Яндекса» входят госбанки — «Сбербанк» и ВТБ. Также в 2019 году «Яндекс» согласился на реструктуризацию, после которой «золотая акция» была передана Фонду общественных интересов, созданному для «защиты интересов России».

«Через фонд российское правительство может наложить вето на определенный список вопросов, таких как продажа интеллектуальной собственности, продажа или передача персональных данных российских пользователей иностранным компаниям. Оба вопроса считаются затрагивающим "национальные интересы" России», — указано в документе.

«Яндекс» также отвечает за продвижение государственных СМИ в результатах поиска и за понижение рейтинга и удаление контента, критикующего Кремль. Волож — ведущий бизнесмен, который вовлечён в сектора экономики, обеспечивающие доход правительству, которое ответственно за аннексию Крыма и дестабилизацию Украины.

Как основатель и гендиректор «Яндекса» он оказывает материальную или финансовую поддержку правительству России и несет ответственность за поддержку действий или политики, которые подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины.

официальный журнал ЕС
Дополнено в 16:40. Аркадий Волож покинет все посты в «Яндекс». Он был гендиректором нидерландской Yandex N.V. и входил в совет директоров. «Я считаю решение комиссии нелогичным. Однако пока действуют санкции, я не буду давать никаких указаний и рекомендаций трасту относительно голосования», — прокомментировал он санкции.

На фоне санкций акции «Яндекса» на Мосбирже упали на 9,32%, до 1443,6 рубля за штуку, по данным на 16:25 мск.

Кроме Аркадия Воложа в санкционный список попали ещё 64 человека и 18 компаний, в том числе Алина Кабаева, Татьяна Навка, глава Роскомнадзора Андрей Липов, Национальный расчетный депозитарий из группы «Мосбиржи», УАЗ и КАМАЗ.

  • Гендиректор «Яндекса» Тигран Худавердян попал под санкции ЕС в середине марта из-за работы «Яндекс Новостей» и их освещением ситуации в Украине, и участия во встрече с Путиным в первый день начала «военной операции».
  • После этого Худавердян покинул управляющие посты в «Яндексе». А в апреле компания договорилась с VK о продаже «Новостей» и «Дзена».

#новость #яндекс

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191 комментарий
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Дмитрий Клопс

На двух стульях, как известно, не усидишь.

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Антон Штадлер

В данном случае стула 4, целый гарнитур:
Израиль
РФ
Мальта
Нидерланды
Мужик основательно подстраховался, но не прокатило :)

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9 комментариев
Алексей Дымов

Бизнесмены попадают под санкции только потому, что они работают в своей стране.
Кто бы что ни говорил, но открыто заставлять людей переносить бизнес в другую страну из России - это говорит о настоящих целях санкций.
Война не закончится из-за того, что Волож уедет или даже если Яндекс прекратит существование, а УАЗ и Камаз только на военных станут работать.
Это, вообще, не связанные вещи.

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Sergey Vasiliev

То есть вы хотите сказать что Волож нисколечки не связан с российским государством? Помидорами на трассе торгует?

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29 комментариев
Soulis

Как вы завуалировано написали: "Русских людей обижают. Надо сплотиться вокруг власти!"

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2 комментария
Жесткий клуб

Все логично и верно. Все, что связано с Россией, имеет сильный отталкивающий эффект и ядовитый флер. Кто хоть как-то замечен во взаимодействии с властью - бан, для остальных - смена места жительства или гражданства. Граждане РФ aren't welcome anymore. Просто надо принять как факт.

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17 комментариев
EK

Там из за повесточки на главной странице Я, скорее всего санкции. Просто выпилили бы сервис со словами - сервера сдохли и все бы прошли мимо...

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37 комментариев
Igor Gorbenko

в чем проблема? они работают в своей стране, а санкции наложили недружественные страны, пусть просто не обращает внимание и продолжает работать в своей стране

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2 комментария
Александр Лесненко

Яндекс — это критическая инфраструктура по доставке пропаганды 37млн+ жителям РФ ежедневно используя все доверие к своему бренду. Очень сложно переоценить их вклад. Пропагандиста можно заменить, поставить любого другого читать повестку. А такую махину не заменишь за годы. Вспомним тот же поисковик "Спутник", который недавно закрылся.

Работая даже над другими, не связанными с Яндекс.Новостями сервисами, осуществляется вклад в том числе и в распространение бренда, позитивное его восприятие, доверие к нему.

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Иван Лезгинов

Гугл — это критическая инфраструктура по доставке пропаганды 2млрд жителям мира ежедневно используя все доверие к своему бренду. Очень сложно переоценить их вклад. Пропагандиста можно заменить, поставить любого другого читать повестку. А такую махину не заменишь за годы.

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10 комментариев
Alex Alexeev

Когда давят демократы и Трампа блочат в твитере, это частная компания делает что хочет. Когда кремль через новости продвигает свою повесточку это Пропаганда))) ох эж этот мир

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7 комментариев
Igor Kachura

Превратил стартовую Рунета в первый канал, поделом.

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Ware Wow

Это явно не его инициатива.
Мужик такой же заложник как все мы.

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2 комментария
Никита Кашонков

Ещё долго продержался. За их яндекс новости- то.

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Павел Морозов

Почему сооснователя Нидерландской компании вносят в санкционные списки

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Люц Шнайдер

Нидерландия разбомбила Брюссель.

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1 комментарий
Gre Li

Вы тоже не различаете страну основания и деятельности со страной, где выпущены акции (потому что в России нельзя выпустить привилегированные акции)?

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Люц Шнайдер

Нормально

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Grigoriy Malyshev

большинство акционеров яндекса потеряло сегодня 65₽

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4 комментария
Alexander Golubev

Пиздец... -4%... 😔

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Пётр Петров

Награда нашла героя. Я просто похлопаю.

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Александр

Отличная новость! Можно на первую строчку яндекс.новостей поставить.

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Юрий Б.

Можно:

Евросоюз внес в санкционный список сооснователя…
Сооснователь и гендиректор Yandex N.V. Аркадий Волож внесен в списки персональных санкций…
ria.ru
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Ушлый тип

Не благодари

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2 комментария
Андрей Т.

Интересно, разгонится ли снова мем «спасибо Путину за это»

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Мрачный меч

Уже

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Nikolay Schamberg

Хорошо нынче в Израиле

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Yunus Emre

Отстой

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Йонас Урбонас

За всё нужно платить! Вопрос времени.
Аркадий, ваше время настало!

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Adam Arclight

Бедный мужик, между молотом и наковальней. И в России щемят и за Рубежом. Хотели было в Израиль алию совершить, так его свои же сдали

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Артур Кожевников

Не, мужик явно не бедный.

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Alexander Golubev

В РФ ввели санкции против Воложа? Или фантазируете?

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Gen Tech

На фронт пора

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Александр А.

Будет судиться. Хотя суд ЕС, имхо, подстилка по сравнению с английскими.

Вообще-то нужно не забывать, что в Европе немало желающих под шумок протолкнуть частные коммерческие интересы, а развалить Яндекс - в этом немало потенциальной выгоды.

Эх, Илья, плохо без тебя, но зато ты не увидел нынешнего позора.

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Alexander Shibaev

Илья сел бы уже, имхо

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Антон Штадлер

Опоздал с вывозом HQ office в Израиль

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Sergey Vasiliev

Можно притвориться брэдли купером

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Ildarkin

Там полно кто еще попал, весь цирк бляцкий - Кабаева, ПескоНавки, и глава заблокировавшего себе анус учреждения.

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Garmonbon

страшно какие антисанкции прилетят россиянам за кабаеву.

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V Gradusov

Заслуженно, вопросов нет

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Roman R

Прощай Мальта

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Люц Шнайдер

Ну всё, теперь отступать некуда?

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Mihail Ivanov

Я не могу понять, Google не корректирует выдачу?
А люди которые поддерживают санкции против российского бизнеса, что у вас в голове? Лучше жить будете?

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2 комментария
Igor Gorbenko

quod licet iovi

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Пётр Петров

Ты бы сначала разобрался на кого санкции наложили)

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Allestor Klei

При Сегаловиче такой фигни не было

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Люц Шнайдер

При царе Давиде и подавно.

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Dmitry Grechkin

Со одной стороны, действительно, не особо связан с гос, поэтому вызывает вопросы, как составляются списки. А с другой стороны Яндекс.Новости, золотые акции и долгое участие Сбера. Видимо все это сыграло. Хотя прямой вины в акциях на мой взгляд нету. А вот с яндекс.новостями видимо карма догнала

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Роман Н.

Ну, добро пожаловать в "семью", Аркадий 🖐️

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Ашот Кочконян

Ебать

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Иван Лезгинов

То есть Сбер и ВТБ акционеры Яндекса, а санкции на основателя? Что-то я не помню санкций в отношении самого Яндекса.

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John Rickman

А основатель не знает, чем у него там «‎Яндекс.Новости»‎ занимаются?

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3 комментария
Roman Moskovskiy
Как основатель

Че, основателем может быть кто угодно.

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igor igorevich

Наконец-то )

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ок

Там НРД внесли в список, вот где катастрофа

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Александр Максимов

И в чем "катастрофа"? 😎

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Иван Лезгинов

Все ценные бумаги, которые там хранились заморозят?

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Кирилл Трубецкой
Воложа указано, что в число акционеров «Яндекса» входят гобанки

Исправьте ошибку «госбанки»

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Максим Бережной

или гопбанки)

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2 комментария
Ушлый тип

Юрич хороший мужик. Жаль, но значит так надо. (ex-Я)

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Мрачный меч

Ещё бы за утечку данных опездолить по хорошему.

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Andre Macareno

НРД-то за что…

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Тарас Свинолюб

Неужели переезд в Изг'аиль отменяется?

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Исторический кран

Опять лапшу массам на уши вешают. После лжепандемии было понятно, российская власть пляшет под дудку ВОЗ и МВФ. И в вопросах с Украиной та же песня. Сказал бы кто Гитлеру, что две советские республики будут воевать друг с другом, он бы рукоплескал. Ленин между прочим Украину вернул без войны, теперь ясно кто британский шпион на опломбированном Сапсане😄

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Тарас Свинолюб

ШУЕ ППШ

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