Сооснователь «Яндекса» Аркадий Волож попал под санкции ЕС Статьи редакции
Из-за «продвижения государственных СМИ» в поиске «Яндекса» и косвенного финансирования правительства России.
Публикация появилась в «Официальном журнале ЕС». В обосновании санкций в отношении Воложа указано, что в число акционеров «Яндекса» входят госбанки — «Сбербанк» и ВТБ. Также в 2019 году «Яндекс» согласился на реструктуризацию, после которой «золотая акция» была передана Фонду общественных интересов, созданному для «защиты интересов России».
«Через фонд российское правительство может наложить вето на определенный список вопросов, таких как продажа интеллектуальной собственности, продажа или передача персональных данных российских пользователей иностранным компаниям. Оба вопроса считаются затрагивающим "национальные интересы" России», — указано в документе.
На фоне санкций акции «Яндекса» на Мосбирже упали на 9,32%, до 1443,6 рубля за штуку, по данным на 16:25 мск.
Кроме Аркадия Воложа в санкционный список попали ещё 64 человека и 18 компаний, в том числе Алина Кабаева, Татьяна Навка, глава Роскомнадзора Андрей Липов, Национальный расчетный депозитарий из группы «Мосбиржи», УАЗ и КАМАЗ.
- Гендиректор «Яндекса» Тигран Худавердян попал под санкции ЕС в середине марта из-за работы «Яндекс Новостей» и их освещением ситуации в Украине, и участия во встрече с Путиным в первый день начала «военной операции».
- После этого Худавердян покинул управляющие посты в «Яндексе». А в апреле компания договорилась с VK о продаже «Новостей» и «Дзена».
На двух стульях, как известно, не усидишь.
В данном случае стула 4, целый гарнитур:
Израиль
РФ
Мальта
Нидерланды
Мужик основательно подстраховался, но не прокатило :)
Бизнесмены попадают под санкции только потому, что они работают в своей стране.
Кто бы что ни говорил, но открыто заставлять людей переносить бизнес в другую страну из России - это говорит о настоящих целях санкций.
Война не закончится из-за того, что Волож уедет или даже если Яндекс прекратит существование, а УАЗ и Камаз только на военных станут работать.
Это, вообще, не связанные вещи.
То есть вы хотите сказать что Волож нисколечки не связан с российским государством? Помидорами на трассе торгует?
Как вы завуалировано написали: "Русских людей обижают. Надо сплотиться вокруг власти!"
Все логично и верно. Все, что связано с Россией, имеет сильный отталкивающий эффект и ядовитый флер. Кто хоть как-то замечен во взаимодействии с властью - бан, для остальных - смена места жительства или гражданства. Граждане РФ aren't welcome anymore. Просто надо принять как факт.
Там из за повесточки на главной странице Я, скорее всего санкции. Просто выпилили бы сервис со словами - сервера сдохли и все бы прошли мимо...
в чем проблема? они работают в своей стране, а санкции наложили недружественные страны, пусть просто не обращает внимание и продолжает работать в своей стране
Яндекс — это критическая инфраструктура по доставке пропаганды 37млн+ жителям РФ ежедневно используя все доверие к своему бренду. Очень сложно переоценить их вклад. Пропагандиста можно заменить, поставить любого другого читать повестку. А такую махину не заменишь за годы. Вспомним тот же поисковик "Спутник", который недавно закрылся.
Работая даже над другими, не связанными с Яндекс.Новостями сервисами, осуществляется вклад в том числе и в распространение бренда, позитивное его восприятие, доверие к нему.
Гугл — это критическая инфраструктура по доставке пропаганды 2млрд жителям мира ежедневно используя все доверие к своему бренду. Очень сложно переоценить их вклад. Пропагандиста можно заменить, поставить любого другого читать повестку. А такую махину не заменишь за годы.
Когда давят демократы и Трампа блочат в твитере, это частная компания делает что хочет. Когда кремль через новости продвигает свою повесточку это Пропаганда))) ох эж этот мир
Превратил стартовую Рунета в первый канал, поделом.
Это явно не его инициатива.
Мужик такой же заложник как все мы.
Ещё долго продержался. За их яндекс новости- то.
Почему сооснователя Нидерландской компании вносят в санкционные списки
Нидерландия разбомбила Брюссель.
Вы тоже не различаете страну основания и деятельности со страной, где выпущены акции (потому что в России нельзя выпустить привилегированные акции)?
Нормально
большинство акционеров яндекса потеряло сегодня 65₽
Пиздец... -4%... 😔
Награда нашла героя. Я просто похлопаю.
Отличная новость! Можно на первую строчку яндекс.новостей поставить.
Можно:
Не благодари
Интересно, разгонится ли снова мем «спасибо Путину за это»
Уже
Хорошо нынче в Израиле
Отстой
За всё нужно платить! Вопрос времени.
Аркадий, ваше время настало!
Бедный мужик, между молотом и наковальней. И в России щемят и за Рубежом. Хотели было в Израиль алию совершить, так его свои же сдали
Не, мужик явно не бедный.
В РФ ввели санкции против Воложа? Или фантазируете?
На фронт пора
Будет судиться. Хотя суд ЕС, имхо, подстилка по сравнению с английскими.
Вообще-то нужно не забывать, что в Европе немало желающих под шумок протолкнуть частные коммерческие интересы, а развалить Яндекс - в этом немало потенциальной выгоды.
Эх, Илья, плохо без тебя, но зато ты не увидел нынешнего позора.
Илья сел бы уже, имхо
Опоздал с вывозом HQ office в Израиль
Можно притвориться брэдли купером
Там полно кто еще попал, весь цирк бляцкий - Кабаева, ПескоНавки, и глава заблокировавшего себе анус учреждения.
страшно какие антисанкции прилетят россиянам за кабаеву.
Заслуженно, вопросов нет
Прощай Мальта
Ну всё, теперь отступать некуда?
Я не могу понять, Google не корректирует выдачу?
А люди которые поддерживают санкции против российского бизнеса, что у вас в голове? Лучше жить будете?
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quod licet iovi
Ты бы сначала разобрался на кого санкции наложили)
При Сегаловиче такой фигни не было
При царе Давиде и подавно.
Со одной стороны, действительно, не особо связан с гос, поэтому вызывает вопросы, как составляются списки. А с другой стороны Яндекс.Новости, золотые акции и долгое участие Сбера. Видимо все это сыграло. Хотя прямой вины в акциях на мой взгляд нету. А вот с яндекс.новостями видимо карма догнала
Ну, добро пожаловать в "семью", Аркадий 🖐️
Ебать
То есть Сбер и ВТБ акционеры Яндекса, а санкции на основателя? Что-то я не помню санкций в отношении самого Яндекса.
А основатель не знает, чем у него там «Яндекс.Новости» занимаются?
Че, основателем может быть кто угодно.
Наконец-то )
Там НРД внесли в список, вот где катастрофа
И в чем "катастрофа"? 😎
Все ценные бумаги, которые там хранились заморозят?
Исправьте ошибку «госбанки»
или гопбанки)
Юрич хороший мужик. Жаль, но значит так надо. (ex-Я)
Ещё бы за утечку данных опездолить по хорошему.
НРД-то за что…
Неужели переезд в Изг'аиль отменяется?
Опять лапшу массам на уши вешают. После лжепандемии было понятно, российская власть пляшет под дудку ВОЗ и МВФ. И в вопросах с Украиной та же песня. Сказал бы кто Гитлеру, что две советские республики будут воевать друг с другом, он бы рукоплескал. Ленин между прочим Украину вернул без войны, теперь ясно кто британский шпион на опломбированном Сапсане😄
ШУЕ ППШ