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Искренний пришелец

Калининградский «Автотор» пригласил сотрудников заняться сбором ягод на время простоя завода Статьи редакции

Компания подтвердила, что разослала такие вакансии, но речи о выводе сотрудников в поле вместо работы на конвейере не идёт.

  • Копию внутреннего письма с таким предложением опубликовал в конце мая 2022 года Telegram-канал «Русский автомобиль». 6 июня в компании подтвердили РБК, что сотрудникам на фоне простоя предоставили возможность временного трудоустройства, в том числе до них «довели вакансии по сбору ягод».
  • По данным канала, сотрудникам предложили собирать урожай яблок, клубники и голубики в питомнике в 100 км от Калининграда: смена с 4 часов утра до 12 часов дня со сдельной оплатой: 25 рублей за килограмм клубники и 45-50 рублей за килограмм голубики. Также сотрудникам «Автотора» якобы предложили временно стать разнорабочими на строительстве комплекса «Автотор-парк».
  • В «Автоторе» пояснили, что речь не идёт о выводе сотрудников в поле вместо работы на конвейере. Компания лишь рассказывала о вакансиях от местных работодателей, которые в том числе набирают людей на сезонный сбор урожая. Этим предложением заинтересовалось около 30 человек, ещё часть сотрудников находит временную работу самостоятельно.
  • Информирование о вакансиях — одна из мер поддержки сотрудников, отметили на предприятии. «Эти вакансии размещены в открытом доступе. Исключительно по желанию самих работников они могут устроиться на эту временную работу, чтобы получить дополнительный заработок», — добавили там.
  • В начале мая 2022 года «Автотор» сообщил, что бесплатно раздаст своим работникам участки под огороды — по 10 соток. Так предприятие решило дополнительно поддержать сотрудников «в связи с непростым экономическим положением».
  • Основанный в 1994 году «Автотор» занимается сборкой Hyundai, Kia и BMW. Но на фоне «военной операции» в марте 2022-го сборку автомобилей остановил BMW, на «Автоторе» также начались сбои с поставками комплектующих для машин.

#новость #автотор

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56 комментариев
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Roman Volgasov

Технически это тоже сборка)

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John Doe

Высококвалифицировання рабочая сила сезона 2022-20хх

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Телефунтик

"Калининградский «Автотор» пригласил сотрудников заняться сбором ягод на время простоя завода"
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Насмешки над украинцами,вернулись бумерангом

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Грамотный браслет

На выходе будет LADA-крыжовник ?
* шутка из Top Gear

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1 комментарий
Нелепый Орзэмэс

Знаете, я тоже своего рода сборщик

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John Doe

Headhunter и Авито 2022

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Андрей Александрович

Конверточное производство.

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Blackrock

Всего то предложили подработку на время простоя, но сейчас прибегут боты с однотипным "а это рывок, мы встали с колен" и т.д.
Лучше бы рассказали что эйрбас Аэрофлота из Шри-ланки отпустили.

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Doodie Moodie

Не нужно быть ботом, что бы увидеть знаковость и символичность ситуации: персонал высокотехнологичных предприятий призывают собирать ягодки или выдают участки под огороды. Рывок? Конечно. Прорыв? Определенно.

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2 комментария
Михаил Желтухин

Так это и есть следствие рывка и вставания с колен.

Лучше бы рассказали что боинг Аэрофлота из Шри-ланки отпустили.

достижение года

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1 комментарий
Цифровые комплексы

Скорее наоборот, не всякую ягоду можно стоя собрать, придется на колени сесть таки

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2 комментария
Alexey V

Airbus, а не Boeing.

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1 комментарий
Dimitri

Интересно как долго простой будет? Учитывая того что поколения машин каждые 7 лет меняется и потом практически все оборудование приходиться менять, осталось пару лет и можно завод списать. У БМВ в 2023 5ка обновляется, 3ка в 2024 или 25 вроде. Что там потом производить будут? Сомневаюсь что БМВ будет вкладывать сотни миллионов для обновления производства.

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2 комментария
SilanseR

Осталось пилотов пристроить, оригами собирать например

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Лелик Плотников

И когда весь этот п…ец закончится?! Вместо развития,получаем 17 век

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C Ever

им не надо наше развитие. Им нужен управляемый скот.

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Mike Espoo

Боюсь, это только начало.
По самым оптимистичным прогнозам дна достигнем только к середине 2024 года.

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2 комментария
Stan Vuytcz

Как в старые добрые времена застоя СССР.....

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Телефунтик

Это хорошо что сейчас частная торговля есть,а то сейчас давились бы в очередях,отоваривая карточки на месяц

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Константин Вершинин

"Даешь" возрождение колхозов!

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Лаврентий Петренко

И крепостного права. А то не уследишь за этой чернью...

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Лишний глобус

Забота о коллективе трудящихся на Автоторе не может не радовать

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SilanseR

25₽ за кило клубники🤣
100 кг надо собрать, чтобы 2500₽ получить

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C Ever

100 кг х 23 рабочих дня = 2300 кг.

"Мы бы рады увеличить объём производства клубники, но пока для этого не хватает рабочей силы. В этом году на сбор каждый день выходило 60 человек — всего лишь на три гектара"
https://klops.ru/articles/2020-08-17/218705-ne-zhizn-a-malina-kakie-yagody-vyraschivayut-v-kaliningradskoy-oblasti-i-gde-prodayut

средняя урожайность – до 25 т/Га
т.е. 3га = 75 т

75/2,3 =32

т.е. чтобы получать 2500 руб человеку в день, работать должно 32 человека на 3 га.
А у них выходят 60 человек.
Следовательно в месяц выходит на человека зарплата 28 750 рублей...

Голубика, малина, клубника: где в…
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2 комментария
Sendero

Килограмм клубники у моего дома стоит 180 рублей. 60 рублей получает продавец, 60 - себестоимость выращивания/доставки (предположу), и оставшиеся 60 делят между собой фермер и сборщик почти пополам. Если платить сборщику больше - ничего не останется фермеру, либо товар станет неконкурентноспособен по цене.

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C Ever

Заебись.
У нас увольняют и всё.

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Дмитрий Михайлович

Почему-то сразу вспомнилось это видео:

https://youtu.be/BGGVOPzrDgw

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Виктория Никанорова

Повеселили, спасибо)

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Nastya Potapova

не совсем все так позитивно, как здесь написано
P.S Живу в клд

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Кот Учёный

встаём с колен
встаём раком

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1E0P4RD

Голубика это вкусно и полезно. Жаль оплата не впечатляет

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Dimitri

Зато цены в магазинах на ягоды впечатляют.

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Chained Dragon

Скоро как в святые 90е научным предприятиям предложат подработку вдоль трассы

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Телефунтик

Пересидент Пукин победил время

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Soulis

Ну как любят многие повторять "Надо не ныть, а работать! Если денег не хватает, то подработку найдите!"

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C Ever

Это произошло в 1921 году, когда рабочие захватили завод. Тогда Аньелли без какого-либо противодействия отошел от дел, предоставив рабочим возможность самим поруководить Fiat. Они ожидаемо с этим не справились и вскоре попросили Джованни вернуться.

https://vc.ru/story/25790-agnelli-story

А в чём вопрос - там же вроде полный цикл сборки авто? Ну пусть рабочие захватят завод и начнут сами производить БМВ

«Некоронованные короли Италии» — Истории на vc.ru
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vc.ru
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Dimitri

С чего они производить БМВ будут если компоненты не поступают?

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1 комментарий
Встречный дебаркадер

О-хо-хо... Сперва участки, теперь информируют своих же сотрудников о сезонных подработках.
Блин, ну если предприятие не способно обеспечивать рабочие места и выплачивать людям деньги, выплатите положенное, помогите найти нормальную работу, неужели в целом Калининграде и области (а она реально ведь очень небольшая) нет работы? Это какая-то изощрённая агония? Намёки?
А если есть планы действительно запустить завод, скажите сотрудникам: так и так, полгода стоим, держитесь, братцы – подработку временную найдите, а там обратно ждём на старые должности.
Я понимаю, теперь нет возможности работать в ближнем для них зарубежье и рынок труда наверняка изменился.
И сарказм, и горечь.

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SYNACK

Нет

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Печальный парфюмер

Ла-ла-ла-ла...ла-ла-ла-ла...ла-ла-ла-лай
Ягода малина, нас к себе манила. Ягода малина летом в гости звала....
🤣👍🏻
Импортозамещение автомобилей ягодами.

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Странный щит

ЗП тоже ягодами получат.

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Дмитрий Журавлев

Еще валежник можно собрать

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