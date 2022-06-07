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Маша Цепелева

Замгендиректора VK Владимир Габриелян погиб после опрокидывания вездехода на берегу Белого моря Статьи редакции

Он пропал вечером 6 июня.

  • «Сегодня утром стало известно, что Владимир Габриелян и Сергей Мерзляков погибли в результате трагического происшествия. Мы скорбим вместе с родными, близкими и друзьями. Владимир и Сергей навсегда останутся частью нашей команды», — сообщили в пресс-службе VK.
  • О происшествии сообщили представители Союза оленеводов Ненецкого автономного округа. Четыре человека на двух вездеходах ехали по побережью Белого моря в сторону мыса Канин Нос. Во время перехода через реку Бугряница машины перевернулись, и «их потащило в море».
  • Два человека, в том числе жена Габриеляна, выбрались на берег. Владимир Габриелян и Сергей Мерзляков пропали.
  • С 2005 года Габриелян был вице-президентом и техническим директором Mail.ru Group, сообщает «Интерфакс». В 2019 году он стал первым заместителем гендиректора VK. В марте 2022 года Габриелян вошел в совет директоров компании. Сергей Мерзляков работал директором по закупкам VK.
Владимир Габриелян

#новость #vk

9359 просмотров
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48 комментариев
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Ащьф Лштшфум

что то больно часто топы различных российских компаний в последнее время стали выпиливаться.
То себя застрелят, а потом жену и детей, то вот теперь этот несчастный случай.
Мистика

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Game Topia

Надо быть старой бабушкой чтобы написать и плюсовать подобный бред.

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Om a

То есть смерть 4 топ менеджеров Газпрома за 2 месяца это совпадение?

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Game Topia

А по вашему это что такое?

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Om a

Если надо объяснять, то не надо объяснять)

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Леонид Бережной

Уже четыре??? Их ФИО прошу в студию.

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Game Topia

Мне кажется что он сейчас напишет - если надо, то не надо.

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Герман Воронов

А почему нет?
1. Это РФ
2. Кормушка сокращается (последние 3 месяца ускоренными темпами)
3. Все мы знаем, что бывает, когда в РФ сокращается кормушка

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Canapsis

По вашему в великих США и Европке кормушка расширяется и там видимо ваша родина, а вы здесь транслируете ненависть к России?

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Герман Воронов

Я тут подольше твоего, ботик 😉
// А чего "Пшел вон отсюда либероид" удалил? Минусы испугали? 😄

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Canapsis

Подольше, а не одной статьи не написал

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Canapsis

Ну так что кормушка в США и Европе расширяется или нет?

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Canapsis

Замечательное расширение кормушки в США

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Олег Комаров

Я в шоке от местных комментаторов.

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EvgenyLev

школота глупая просто

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sun sun

Школу закончил ещё в 90-х

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Старательный звук

Тут даже не нужно ничего комментировать. Соболезнования родным и всё.

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Canapsis

Либероиды радуются когда в России всё плохо, это подтверждает их теорию что эта страна обречена и её нужно гасить. Больные люди

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Drunkenmaasta

А вот не было б у него денег на вездеход, остался бы жив. Бедность спасает жизни)))

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Denis Logunovich

У меня в субботу дядя упал со стремянки на работе. Работал в субботу, потому что двойной оклад. Позвоночник. Не факт что будет ходить. Тьфутьфу.
Были бы деньги не работал бы в субботу.

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Ольга Маньшина

Папа упал со стремянки, потому что потянулся дальше, чем позволял здравый смысл (сам так и сказал). Перелом голени, причём сложный. Повезло с врачом - не осталось даже воспоминаний о травме.

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Drunkenmaasta

моем комменте был очевидный сарказм

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Nick Night

Нет, в твоём комменте был очевидный дебилизм

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Drunkenmaasta

Я понимаю негативный посыл Вашего сообщения, но, на мой взгляд, к смерти мы можем относиться по-разному, но независимо от этого она наступит, рано или поздно. Поэтому лучше к ней относиться легче, так и психике спокойнее. Тем более, что усопший Вам лично приходился никем и скорбеть Вы ну явно не будете, а к обеду даже фамилию забудете

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Heather Morris

И на море слетать тоже не было бы возможности

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Drunkenmaasta

на море можно утонуть, а сидя в хруще нет ))

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Lexx Sky

Чисто технически, в хруще тоже ноль проблем утонуть. Главное быть целеустремленным и идти до победного

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Ольга Маньшина

Где-то видела статистику, что бытовые травмы очень распространены. Не знаю, можно ли отнести к таковым полученные на участке около дома, но личный опыт имеется. Правда, каждый раз это связано с нарушением техники безопасности. Например, работа граблями в шлёпках.

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sun sun

Валяюсь в санатории. Сколько тут людей на колясках по совершенно глупым причинам...не пересесть. Берегите себя.

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stanislav klyshkin

но убивает эго

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Узкий историк

Давайте без цинизма, господа.

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Александр Лаптев

Меня одного смутило, что его жена была с другим мужиком в другой машине?

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Stepan Napets

Так это ж генетический код нации - куколды

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under construction

С чего ты это взял?
Ехали двумя квадриками в брод. Течение стянуло на глубину и крутануло.

Водители скорей всего пытались спасти квадрики и с ними в результате уплыли, пассажиры при перевороте отстыковались и в результате успели зацепиться за берег и спаслись.

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Абырвалг Абырвалг

То с обрыва, то с вездехода

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Мдидслсл Шишпшпшпщ

Совпадение?... Не думаю... (с). :)

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Игорь Кузьмин

Чистки)

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Знатный Тролль

Лучше бы на Черное сгонял.

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Влад Лисицин

Хороший человек был, очень помог как то раз, лет 15 назад

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sun sun

Вписать в причину смерти можно что угодно. Это Россия.

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Andrey Zykov

Интересно, что нет ни слова про второго погибшего, кроме имени. Кто это был в vk?

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Юрий Брильков

Директор по закупкам ВК (если верить http://www.business-gazeta.ru/news/552728)

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Алексей Журавлёв

Мужества родственникам.

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Rodrigez Garsea

Вот вроде всё у человека была, а такая случайная кончина, жиза

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Алексей Никифоров

Про Игоря Коропова, что в итоге? Просто несчастный случай?

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Псков Бурито

Лишиться CTO, это серьезно

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Денис Калиев

Аналогичная ситуация была в нн. Вездеход шарп. Тоже все кто сидел там остались.. Судя по всему это классика уже

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Aleksey Bobkov

и хуле? еще и пуш прислали, ебанулись?

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