Замгендиректора VK Владимир Габриелян погиб после опрокидывания вездехода на берегу Белого моря Статьи редакции
Он пропал вечером 6 июня.
- «Сегодня утром стало известно, что Владимир Габриелян и Сергей Мерзляков погибли в результате трагического происшествия. Мы скорбим вместе с родными, близкими и друзьями. Владимир и Сергей навсегда останутся частью нашей команды», — сообщили в пресс-службе VK.
- О происшествии сообщили представители Союза оленеводов Ненецкого автономного округа. Четыре человека на двух вездеходах ехали по побережью Белого моря в сторону мыса Канин Нос. Во время перехода через реку Бугряница машины перевернулись, и «их потащило в море».
- Два человека, в том числе жена Габриеляна, выбрались на берег. Владимир Габриелян и Сергей Мерзляков пропали.
- С 2005 года Габриелян был вице-президентом и техническим директором Mail.ru Group, сообщает «Интерфакс». В 2019 году он стал первым заместителем гендиректора VK. В марте 2022 года Габриелян вошел в совет директоров компании. Сергей Мерзляков работал директором по закупкам VK.
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что то больно часто топы различных российских компаний в последнее время стали выпиливаться.
То себя застрелят, а потом жену и детей, то вот теперь этот несчастный случай.
Мистика
Надо быть старой бабушкой чтобы написать и плюсовать подобный бред.
То есть смерть 4 топ менеджеров Газпрома за 2 месяца это совпадение?
А по вашему это что такое?
Если надо объяснять, то не надо объяснять)
Уже четыре??? Их ФИО прошу в студию.
Мне кажется что он сейчас напишет - если надо, то не надо.
А почему нет?
1. Это РФ
2. Кормушка сокращается (последние 3 месяца ускоренными темпами)
3. Все мы знаем, что бывает, когда в РФ сокращается кормушка
По вашему в великих США и Европке кормушка расширяется и там видимо ваша родина, а вы здесь транслируете ненависть к России?
Я тут подольше твоего, ботик 😉
// А чего "Пшел вон отсюда либероид" удалил? Минусы испугали? 😄
Подольше, а не одной статьи не написал
Ну так что кормушка в США и Европе расширяется или нет?
Замечательное расширение кормушки в США
Я в шоке от местных комментаторов.
школота глупая просто
Школу закончил ещё в 90-х
Тут даже не нужно ничего комментировать. Соболезнования родным и всё.
Либероиды радуются когда в России всё плохо, это подтверждает их теорию что эта страна обречена и её нужно гасить. Больные люди
А вот не было б у него денег на вездеход, остался бы жив. Бедность спасает жизни)))
У меня в субботу дядя упал со стремянки на работе. Работал в субботу, потому что двойной оклад. Позвоночник. Не факт что будет ходить. Тьфутьфу.
Были бы деньги не работал бы в субботу.
Папа упал со стремянки, потому что потянулся дальше, чем позволял здравый смысл (сам так и сказал). Перелом голени, причём сложный. Повезло с врачом - не осталось даже воспоминаний о травме.
моем комменте был очевидный сарказм
Нет, в твоём комменте был очевидный дебилизм
Я понимаю негативный посыл Вашего сообщения, но, на мой взгляд, к смерти мы можем относиться по-разному, но независимо от этого она наступит, рано или поздно. Поэтому лучше к ней относиться легче, так и психике спокойнее. Тем более, что усопший Вам лично приходился никем и скорбеть Вы ну явно не будете, а к обеду даже фамилию забудете
И на море слетать тоже не было бы возможности
на море можно утонуть, а сидя в хруще нет ))
Чисто технически, в хруще тоже ноль проблем утонуть. Главное быть целеустремленным и идти до победного
Где-то видела статистику, что бытовые травмы очень распространены. Не знаю, можно ли отнести к таковым полученные на участке около дома, но личный опыт имеется. Правда, каждый раз это связано с нарушением техники безопасности. Например, работа граблями в шлёпках.
Валяюсь в санатории. Сколько тут людей на колясках по совершенно глупым причинам...не пересесть. Берегите себя.
но убивает эго
Давайте без цинизма, господа.
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Меня одного смутило, что его жена была с другим мужиком в другой машине?
Так это ж генетический код нации - куколды
С чего ты это взял?
Ехали двумя квадриками в брод. Течение стянуло на глубину и крутануло.
Водители скорей всего пытались спасти квадрики и с ними в результате уплыли, пассажиры при перевороте отстыковались и в результате успели зацепиться за берег и спаслись.
То с обрыва, то с вездехода
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Совпадение?... Не думаю... (с). :)
Чистки)
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Лучше бы на Черное сгонял.
Хороший человек был, очень помог как то раз, лет 15 назад
Вписать в причину смерти можно что угодно. Это Россия.
Интересно, что нет ни слова про второго погибшего, кроме имени. Кто это был в vk?
Директор по закупкам ВК (если верить http://www.business-gazeta.ru/news/552728)
Мужества родственникам.
Вот вроде всё у человека была, а такая случайная кончина, жиза
Про Игоря Коропова, что в итоге? Просто несчастный случай?
Лишиться CTO, это серьезно
Аналогичная ситуация была в нн. Вездеход шарп. Тоже все кто сидел там остались.. Судя по всему это классика уже
и хуле? еще и пуш прислали, ебанулись?
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