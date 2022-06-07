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Металлургический корабль

«Лукойл» будет развивать сеть АЗС Shell в России под финским брендом Teboil Статьи редакции

Этот бренд принадлежит компании с 2005 года.

  • Об этом сообщила пресс-служба «Лукойл». Компания уже приступила к поэтапному ребрендингу.
  • Сеть АЗС Shell останется отдельной дочерней компанией, а развиваться будет под брендом Teboil, которым «Лукойл» владеет с 2005 года.
  • Teboil основан в Финляндии в 1934 году, это одна из крупнейших организаций в отрасли. Поставки смазочных материалов Teboil в СССР начались в 1960-х, сейчас на российском рынке представлено около 150 наименований продукции этого бренда.
  • Для сети АЗС Teboil разработают брендированные виды топлива и собственную программу лояльности, интегрированную с действующей программой «Лукойла». Завод по производству смазочных материалов в Тверской области также будет выпускать продукцию под брендом Teboil.
  • В марте 2022 года Shell объявила о прекращении закупок российской нефти, а также постепенном отказе от участия во всех российских нефтегазовых проектах.
  • 12 мая «Лукойл» договорился о покупке 100% в ООО «Шелл Нефть». Активы включают 411 АЗС (19 заправок не вошли в сделку) и завод в Тверской области.

#новость #shell

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32 комментария
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Евгений

Почему не сделать Лукойл?

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Капитальный крюк

Чтобы было можно указывать цену за 900 мл

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Ilya Proklov

Это реально уже так в России?

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Капитальный крюк

Пока нет, но все к этому идёт.))

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Товарищ Майор

Пиво 1,25

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Andre Macareno

В пакете молока Валио 973 же

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To Broker

Потому, что он не хочет его присоединять. Временное владение.

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Капитальный крюк

А что потом?

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Mark

суп с котом

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Nikita Yakovenko

Потому что ФАС регламентирует рыночные доли на розничном рынке (если ничего не путаю, не более 50% рынка в отдельном регионе).

Второй бренд со своей программой лояльности и, возможно, ценами, позволит обойти ограничения ФАС.

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Алексей Родной

Интересно, но собственник жеж один. Какая в задницу антимонополия, хах.

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designmoda

Так эта практика сплошь и рядом. И не только у нас…

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Алексей Родной

И по сути антимонополия такой же миф, как дeмократия.

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Nikita Yakovenko

Зависит от степени независимости брендов; если они не просто занимают отдельные ниши, а конкурируют за одних и тех же потребителей (Porsche и Audi внутри Вольксвагена, например), то чем не конкуренция?

Возможно, Лукойл будет альтернативные бизнес-модели тестировать типа какой-нибудь подписки на топливо, например: тут ФАС вообще неправильно будет вмешиваться.

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Псков Бурито

Чтобы ФАС за жопу не взял

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Serg

Я так понимаю, что Shell не совсем ушел.
Он улетел, но обещал вернуться.©

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designmoda

Судя по всему

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Vladislav

Абсолютно безликий бренд

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Антон Гамаюнов

Ебоил.

P. S. Кто-то должен был это сказать, простите

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Пришелец

Не Тебойл - это анаграмма от Еблойт

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Владислав Волков

Ты боль

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Vasek Romanov

Zаправка

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Старательный звук

Так-так-так...
Бренд Teboil – финский, владеет им Лукойл. А не получится так, что и этот бренд «уйдут» из РФ? Понимаю, что он старый и, вероятно, к нему есть доверие, но всё же в современных реалиях финское (с точки зрения Европы и прочих) – не равно российскому.

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Vladislav

Ну так если брендом владеет Лукойл, как он уйдет)

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Старательный звук

Понимаю, разумеется (-:
Просто за последние 3 с небольшим месяца уже перестал чему-либо удивляться.

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Dimitry

Как это «бренд развивается под брендом»? Какая вывеска в итоге будет-то?

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Слегка Придурковатый

Teboil же. Можно прочитать как-то иначе?

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Мурад Муртазалиев

А фины нам сегодня разве друзья?

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Псков Бурито

Лукойл сам еле-еле концы с концам сводит со своими АЗС

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Анатолий Сокраины

Интересный ход конём

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Анатолий Сокраины

Про бренд Teboil тут: https://lukoil-shop.ru/page/o_brende_teboil/

Информация О бренде Teboil - интернет-магазин…
Информация О бренде Teboil интернет-магазин ЛУКОЙЛ. Самовывоз и доставка по всей России.
lukoil-shop.ru
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Gustav Trokk123

Годная картинка к публикации: после 24-го в Финляндии игнор этих заправок местными. Однако, страдают и местные кафе (Kahvila) при заправках, которые часто к Teboil никакого отношения не имеют.

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