«Лукойл» будет развивать сеть АЗС Shell в России под финским брендом Teboil Статьи редакции
Этот бренд принадлежит компании с 2005 года.
- Об этом сообщила пресс-служба «Лукойл». Компания уже приступила к поэтапному ребрендингу.
- Сеть АЗС Shell останется отдельной дочерней компанией, а развиваться будет под брендом Teboil, которым «Лукойл» владеет с 2005 года.
- Teboil основан в Финляндии в 1934 году, это одна из крупнейших организаций в отрасли. Поставки смазочных материалов Teboil в СССР начались в 1960-х, сейчас на российском рынке представлено около 150 наименований продукции этого бренда.
- Для сети АЗС Teboil разработают брендированные виды топлива и собственную программу лояльности, интегрированную с действующей программой «Лукойла». Завод по производству смазочных материалов в Тверской области также будет выпускать продукцию под брендом Teboil.
- В марте 2022 года Shell объявила о прекращении закупок российской нефти, а также постепенном отказе от участия во всех российских нефтегазовых проектах.
- 12 мая «Лукойл» договорился о покупке 100% в ООО «Шелл Нефть». Активы включают 411 АЗС (19 заправок не вошли в сделку) и завод в Тверской области.
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Почему не сделать Лукойл?
Чтобы было можно указывать цену за 900 мл
Это реально уже так в России?
Пока нет, но все к этому идёт.))
Пиво 1,25
В пакете молока Валио 973 же
Потому, что он не хочет его присоединять. Временное владение.
А что потом?
суп с котом
Потому что ФАС регламентирует рыночные доли на розничном рынке (если ничего не путаю, не более 50% рынка в отдельном регионе).
Второй бренд со своей программой лояльности и, возможно, ценами, позволит обойти ограничения ФАС.
Интересно, но собственник жеж один. Какая в задницу антимонополия, хах.
Так эта практика сплошь и рядом. И не только у нас…
И по сути антимонополия такой же миф, как дeмократия.
Зависит от степени независимости брендов; если они не просто занимают отдельные ниши, а конкурируют за одних и тех же потребителей (Porsche и Audi внутри Вольксвагена, например), то чем не конкуренция?
Возможно, Лукойл будет альтернативные бизнес-модели тестировать типа какой-нибудь подписки на топливо, например: тут ФАС вообще неправильно будет вмешиваться.
Чтобы ФАС за жопу не взял
Я так понимаю, что Shell не совсем ушел.
Он улетел, но обещал вернуться.©
Судя по всему
Абсолютно безликий бренд
Ебоил.
P. S. Кто-то должен был это сказать, простите
Не Тебойл - это анаграмма от Еблойт
Ты боль
Zаправка
Так-так-так...
Бренд Teboil – финский, владеет им Лукойл. А не получится так, что и этот бренд «уйдут» из РФ? Понимаю, что он старый и, вероятно, к нему есть доверие, но всё же в современных реалиях финское (с точки зрения Европы и прочих) – не равно российскому.
Ну так если брендом владеет Лукойл, как он уйдет)
Понимаю, разумеется (-:
Просто за последние 3 с небольшим месяца уже перестал чему-либо удивляться.
Как это «бренд развивается под брендом»? Какая вывеска в итоге будет-то?
Teboil же. Можно прочитать как-то иначе?
А фины нам сегодня разве друзья?
Лукойл сам еле-еле концы с концам сводит со своими АЗС
Интересный ход конём
Про бренд Teboil тут: https://lukoil-shop.ru/page/o_brende_teboil/
Годная картинка к публикации: после 24-го в Финляндии игнор этих заправок местными. Однако, страдают и местные кафе (Kahvila) при заправках, которые часто к Teboil никакого отношения не имеют.